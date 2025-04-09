Представьте, что вы выучили правило по математике, решили десяток задач и... забыли о нём. Через месяц на контрольной оно вдруг понадобится, а вы уже всё перепутали. Знакомая ситуация? Знания, как мышцы: без тренировки они слабеют. Но если постоянно их «прокачивать», можно достичь невероятных результатов. Давайте разберёмся, зачем это нужно и как сделать учёбу частью своей жизни.