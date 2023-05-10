Как провести выходные с пользой?

Заранее решите, чем вам хочется заняться.

Составьте примерный план: утром полтора часа учёбы, днём прогулка, вечером поход в кинотеатр.

Просчитайте логистику, заранее посмотрите, как добраться до нужного места и сколько времени это займёт.

Прикиньте бюджет и приведите планы в соответствие с вашими возможностями.

Заранее договоритесь о совместном времяпровождении с друзьями.

Отдохните от социальных сетей и интернета.

Учёбе лучше посвятить утренние часы.Во-первых, на свежую голову материал быстрее усваивается. Во-вторых, принцип «сделал дело — гуляй смело» никто не отменял. А в-третьих, наша деятельность утром «программирует» весь остальной день. Если с утра мы плодотворно поработали, сделали что-то важное и ощутили удовлетворение, то весь день будем ощущать прилив энергии.Это может быть повторение пройденного материала, подготовка к экзамену, заучивание новых иностранных слов, решение олимпиадных задач. А вот рутинные дела, например, школьные домашние задания, лучше по возможности выполнять в течение недели.Посвятите свободные утренние часы изучению навыков, которые вы давно хотели освоить: второму иностранному языку, программированию и т.п.Утро выходного дня можно посвятить подведению промежуточных учебных итогов, планированию будущего и составлению графика занятий на ближайшие дни, недели или месяцы.Планируя длинные выходные, посвятите каждый из дней какому-либо направлению: спорту, общению или прогулкам. А ещё приятнее и веселее совместить всё вышеперечисленное.Можно отправиться в ближайший парк или выбраться за город. Если погода к этому не располагает, прогуляйтесь по центру города или по своему району. Изучите ближайшие достопримечательности и устройте друзьям экскурсию, или присоединитесь к экскурсии с профессиональным гидом. Подобные экскурсии проходят на выходных во многих городах.Можно отправиться в бассейн, аквапарк, тренажёрный зал или на скалодром, а можно остаться дома и найти в интернете учебные ролики для начинающих и заняться йогой, пилатесом, гимнастикой, фитнесом. Сначала обязательно почитайте отзывы, убедитесь в квалификации тренера и изучите технику безопасности.Запасной вариант на случай, если подвела погода, а сидеть дома скучно. Просмотрите список музеев родного города, вспомните, где вы ещё не были, и отправляйтесь туда вместе с друзьями. Другой вариант — посещение любимого музея повторно. Поищите в интернете информацию об интересных выставках и экспозициях, которые проходят прямо сейчас.На вечерние часы можно запланировать культурное мероприятие или семейные посиделки, которые, впрочем, тоже можно совместить с познанием нового или тренировкой интеллекта. А вот домашними делами на выходных лучше не заниматься, если только приготовление пищи или украшение интерьера — не ваше хобби. Иначе полноценного отдыха не получится.Отправляйтесь в театр, кино или на концерт, в зависимости от личных вкусов и возможностей. Но имейте в виду, что на многие вечерние мероприятия билеты лучше приобретать заранее. Узнайте об интересных предложениях в вашем городе: новых спектаклях, демонстрации классических советских или голливудских кинокартин, лекциях и докладах, посвящённых истории и культуре.Совместите семейное чаепитие с чтением вслух художественных книг, разговорами, игрой в настольные игры. Или просто посмотрите вместе новые серии любимого сериала.Вечер длинных выходных отлично подходит для проведения кулинарных экспериментов, пересадки растений или рукоделия.Советы по планированию выходных: