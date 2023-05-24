Выбираем вуз мечты. Куда можно поступить с разными наборами предметов?

Инженерия программного обеспечения;

Информационные системы;

Компьютерные науки;

Кибербезопасность;

Системный анализ;

Прикладная информатика и математика;

Компьютерная инженерия.

Раньше абитуриенты сдавали в вузы вступительные экзамены, сейчас – поступают на основе результатов единых государственных экзаменов (исключение составляют направления, где нужно проходить творческий конкурс или сдавать физические нормативы).Для того, чтобы подать заявление на выбранную специальность, нужно заранее узнать комбинацию предметов ЕГЭ для поступления. При этом набор предметов ЕГЭ даже для одной программы может отличаться в разных университетах.Наборы предметов ЕГЭ для поступления в вузРасскажем о самых популярных комбинациях ЕГЭ для поступления.Русский язык + обществознание + математика (профильная)Самая распространённая комбинация ЕГЭ, которую выбирает почти половина поступающих. С этим набором предметов можно поступать на такие направления:- Менеджмент;- Экономика;- Маркетинг;- Туризм;- Логистика;- Социология;- Педагогика;- Социальная работа;- Психология (в некоторых вузах).Благодаря такому широкому выбору абитуриент может подстраховаться и подать заявление на несколько направлений.Русский язык + математика (профильная) + физикаЭту комбинацию предметов ЕГЭ стоит выбирать тем, кто собирается поступать на инженерные и технические специальности, связанные со строительством, транспортом, машиностроением и пр.Русский язык + математика (профильная) + информатикаЭто сочетание предметов нужно, чтобы подать заявление на ИТ-специальности:В некоторых вузах будущие программисты могут вместо информатики сдавать физику и на такие программы проходной балл обычно ниже.Русский язык + обществознание + историяЭта комбинация ЕГЭ для поступления в вуз на гуманитарные направления и специальности, связанные с социальными науками:- Юриспруденция;- Политология;- Культурология;- Философия;- История.Конкурс на такие специальности обычно высокий, поэтому трезво оценивайте свои силы.Русский язык + математика (профильная) + биологияОбычно этот набор выбирают будущие психологи, но если вы понимаете, что со своими баллами не пройдёте на эту специальность, то подавайте заявления на другие направления:- Агрономия;- Биотехнологии;- Ветеринария;- Пищевая промышленность;- Лесное хозяйство;- Лёгкая промышленность.Русский язык + обществознание + иностранный языкЭто сочетание подойдёт тем, кто хочет изучать лингвистику или филологию, а также программы, где необходимо знание иностранного языка: таможенное дело, международное право и пр.Русский язык + биология + химияНабор для будущих медиков и фармацевтов. Конкурс в медицинские учебные заведения один из самых высоких.Если для выпускника критически важно поступить на бюджет, стоит исходить из того, на какие специальности Министерство науки и высшего образования выделило больше всего мест. Потом – проанализировать с каким набором предметов можно поступить на эти направления.1. Русский язык + математика + физика (около 43% от всех бюджетных мест).2. Русский язык + математика + информатика (приблизительно 12% бюджетных мест).3. Русский язык + математика + обществознание (около 8% от всего бюджета).4. Русский язык + обществознание + история и Русский язык + математика + биология (по 7%).Поступить с другими наборами сложнее, но ничего невозможного нет:- Русский язык + биология + химия (приблизительно 6% от всех бюджетных мест);- Русский язык + математика + химия (5% от бюджета);- Русский язык + обществознание + иностранный язык (всего лишь 2%).С другими вариантами комбинаций поступить ещё сложнее, так как на те направления, куда они нужны, выделено около 1% бюджетных мест.Самый невыгодный набор – русский язык + математика + иностранный (0.5%).Учитывайте также тот фактор, что средний балл у тех, кто сдаёт гуманитарные предметы в целом выше, чем у тех, кто сдаёт естественные или точные науки. Поэтому лучшим набором для поступления на бюджет будет комбинация русского, математики и физики или биологии.