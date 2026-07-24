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География

Общие сведения о зарубежной Азии

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Общие сведения о зарубежной Азии
Пайгусова Елена - География, Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях
Автор
Пайгусова Елена

Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях

Зарубежная Азия — это крупнейший по площади и численности населения регион мира, который отличается огромным разнообразием природных условий, культур и уровней экономического развития. Общая характеристика зарубежной Азии включает изучение ее географического положения, состава стран, особенностей территории и роли региона в мировой политике и экономике. Благодаря своему расположению Азия соединяет Европу, Африку и страны Тихоокеанского бассейна, что делает ее важнейшим звеном международных связей.

Географическое положение и границы региона определяются тем, что зарубежная Азия занимает восточную и южную части материка Евразии и омывается тремя океанами: Северным Ледовитым, Тихим и Индийским. На западе регион граничит с Европой и Африкой, а также имеет выход к важнейшим морским путям. Такое положение обеспечивает странам зарубежной Азии выгодные транспортные и торговые связи, а также способствует развитию международного обмена.

Состав стран и территория зарубежной Азии отличаются разнообразием: сюда входят государства Восточной, Южной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии. В регионе расположены как крупнейшие по численности населения страны мира, так и небольшие островные государства. Среди особенностей территории можно выделить наличие высоких горных систем, обширных равнин, пустынь, островных архипелагов и густонаселенных прибрежных зон.

К основным особенностям зарубежной Азии относятся:

  • широкий диапазон природно-климатических условий;
  • большое количество государств с различным уровнем развития;
  • важное стратегическое положение на пересечении мировых путей;
  • значительные различия в численности населения и плотности расселения.

Природные особенности зарубежной Азии

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Зарубежная Азия отличается исключительным природным разнообразием, что делает этот регион одним из самых контрастных на планете. Здесь представлены практически все типы природных условий: от суровых северных территорий до влажных экваториальных лесов.

Разнообразие региона включает:

  • мощные горные системы;
  • обширные равнины и низменности;
  • пустыни и полупустыни;
  • тропические и муссонные леса;
  • разнообразные прибрежные зоны.

Такое природное изобилие напрямую влияет на расселение населения, развитие хозяйства и использование природных ресурсов.

Рельеф, полезные ископаемые и климат тесно взаимосвязаны. В зарубежной Азии находятся крупнейшие формы рельефа:

  • Гималаи;
  • Тибетское нагорье;
  • Иранское и Аравийское плоскогорья;
  • Индо-Гангская и Великая Китайская равнины.

Регион богат природными ресурсами: нефтью, природным газом, углём, а также металлическими рудами. Благодаря этому многие страны являются важными участниками мировой экономики. Климат отличается большим разнообразием — от арктического до экваториального, при этом во многих районах муссоны определяют сезонные колебания и осадки.

Внутренние воды региона имеют огромное значение для жизни и хозяйства. К крупнейшим рекам относятся:

  • Янцзы,
  • Хуанхэ,
  • Меконг,
  • Ганг,
  • Инд,
  • Тигр и Евфрат.

Они используются для водоснабжения, орошения, энергетики и транспорта. Однако водные ресурсы распределены неравномерно: одни территории страдают от избытка влаги и наводнений, другие — от засухи.

Природные зоны зарубежной Азии также отличаются разнообразием. Здесь встречаются:

  • арктические пустыни;
  • тайга и смешанные леса;
  • степи;
  • тропические муссонные леса;
  • саванны;
  • жаркие пустыни.

Природные ресурсы региона — лесные, водные, минеральные и земельные — играют важную роль в развитии стран. Однако их активное использование приводит к экологическим проблемам, включая истощение ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды.

Таким образом, природные особенности зарубежной Азии создают как широкие возможности для развития, так и серьёзные вызовы, требующие рационального природопользования.

Население и хозяйство зарубежной Азии

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Зарубежная Азия — крупнейший и один из самых контрастных регионов мира, отличающийся огромным природным, культурным и экономическим разнообразием. Общая характеристика зарубежной Азии включает анализ демографических особенностей, уровня урбанизации, национального состава и структуры хозяйства. Здесь проживает более половины населения планеты, при этом размещение жителей по территории крайне неравномерно: наиболее густо заселены прибрежные районы, речные долины и плодородные равнины Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. В то же время пустынные, горные и северные районы освоены значительно слабее.

Численность, состав и размещение населения зарубежной Азии определяются историческими, природными и социально-экономическими факторами. Для региона характерны высокая плотность населения в Индии, Китае, Бангладеш, на островах Японии и в ряде стран Юго-Восточной Азии, а также большое этническое, языковое и религиозное многообразие. В регионе представлены крупнейшие мировые религии — буддизм, ислам, индуизм, христианство, конфуцианство. Важной особенностью остается быстрый рост городов и формирование крупнейших агломераций, где сосредоточены промышленность, услуги и транспортные узлы.

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Основные отрасли экономики зарубежной Азии развиваются неравномерно, поскольку в регионе сочетаются как высокоразвитые государства, так и развивающиеся страны. Ведущее значение имеют промышленность, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергетика, транспорт и сфера услуг. Особенно важную роль играют:

  • нефтегазовая промышленность стран Юго-Западной Азии;
  • машиностроение и электроника Японии, Китая и Южной Кореи;
  • текстильная и легкая промышленность Индии, Бангладеш и Вьетнама;
  • рисоводство, чайное хозяйство и плантационное земледелие в муссонных районах;
  • морская торговля, финансовые услуги и международный туризм.

Особенности развития хозяйства зарубежной Азии связаны с различиями в обеспеченности ресурсами, уровне индустриализации и участии стран в мировой экономике. Одни государства специализируются на высоких технологиях и экспорте промышленной продукции, другие — на сырье, сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях. Благодаря выгодному экономико-географическому положению, крупным трудовым ресурсам и быстрому росту внутреннего рынка зарубежная Азия занимает важнейшее место в современном мировом хозяйстве и остается одним из главных центров глобального развития.

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