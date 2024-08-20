Покрытосеменные (цветковые) растения образуют самую разнообразную группу среди высших (наземных) растений. Количество их видов превышает 269 тысяч.

Цветковые растения и их классы

Цветковые представляют собой один из отделов клады высших (наземных) растений, или эмбриофитов. В свою очередь, покрытосеменные разделяются на два класса: однодольные и двудольные.

У обоих классов для размножения используется видоизмененный побег — цветок. В цветке содержится семяпочка, из которой развивается семя. Такая вложенная структура покрытосеменных отражается в названии отдела.

Каждый из этих двух классов цветковых разделяется на подклассы. У однодольных имеется 4 подкласса, а у 2-дольных — 8.

Отличительные признаки однодольных и двудольных растений

Классы двудольных и однодольных имеют четкие различия.

Количество семядолей

Главное различие классов закреплено в их названиях. У семени однодольного растения имеется только одна семядоля, а у двудольного — две.

Семядоли представляют собой эмбриональные листья. Однодольное растение имеет хорошо развитый эндосперм — особую ткань, окружающую зародыш и осуществляющую его питание. У двудольного эндосперма мало либо вовсе нет, а питание зародыша выполняют семядоли.

Корневая система

Двудольные имеют стержневую корневую систему. В ней хорошо заметен крупный, похожий на стержень, основной корень. От главного корня отходит множество мелких и тонких придаточных корней.

Главный корень способен глубоко проникать в почву, что позволяет растению лучше закрепиться, а также отыскивать воду. Например, у верблюжьей колючки (из семейства бобовых) корень уходит вглубь более чем на 20 метров.

Для однодольного характерна мочковатая корневая система. Главного стержня в ней нет — все придаточные корни «равноправны». Внешний вид такой системы напоминает кусок мочалки. Интересно отметить, что у некоторых 2-дольных (подорожник, земляника, лютик ползучий и другие) корневая система тоже относится к мочковатому типу.

Множество придаточных корней хорошо втягивают минеральные вещества и воду из почвы, но глубоко они, как правило, не проникают. Так, у кокосовой пальмы основная масса корней находится на глубине до 50 см, в то время как ствол достигает высоты 30 м.

Стебель

Этот надземный орган служит опорой для листьев и цветков. У большинства 2-дольных в стеблях и корнях имеется особая ткань — камбий. За счет клеток камбия стебель растет в ширину, а также может одревесневать.

У однодольных камбия нет, поэтому для них больше характерны травянистые стебли. Тем не менее отсутствие камбия не мешает кокосовой пальме формировать крепкий 30-метровый ствол.

Проводящие пучки

Эти элементы обеспечивают передвижение по растению воды и питательных веществ. У 1-дольного закрытый тип пусков. Камбия в них нет, поэтому вторичное утолщение стебля невозможно.

У 2-дольного растения пучки открытого типа и есть камбий, что делает возможным вторичное утолщение и одревеснение.

Листья

Для 2-дольных характерны листья, имеющие как простое строение, так и сложное. 1-дольные почти всегда имеют простые листья.

Жилкование листьев

Еще один яркий отличительный признак. В простых листьях 1-дольных жилки проходят либо параллельно друг другу, либо дугами. У 2-дольных жилки образуют сетчатый рисунок.

Количество элементов цветка

Цветки 2-дольных обычно имеют 4 или 5 лепестков, либо количество кратное этим числам.

У однодольного количество лепестков цветка всегда кратно 3.

Строение околоцветника

Эта часть цветка любого семейства призвана защищать органы размножения: тычинки и пестик.

У 2-дольных околоцветник чаще всего оказывается двойным. В нем присутствуют как образующие венчик лепестки, так и чашелистики.

У 1-однодольных околоцветники простые, лишенные чашелистиков. Яркий пример такого околоцветника — тюльпан. Но у свеклы, щавеля, представителей семейства магнолиевых и ряда других 2-дольных околоцветники тоже простые.

Опыление

Абсолютное большинство 2-дольных нуждаются в опылителях. Эту роль исполняют насекомые.

1-дольные могут опыляться с помощью ветра. Интересно заметить, что некоторые орхидеи опыляются строго определенным видом колибри.

Количество видов

Отдел цветковых имеет огромное разнообразие видов. Лидерами по количеству являются 2-дольные. В этот класс входит около 200 тысяч видов. К 2-дольным относятся бобовые, крестоцветные, розовые, астровые, березовые.

Класс 1-дольных содержит около 59 тысяч видов. Среди них луковые, злаковые, лилейные, пальмовые.

Таблица: сравнительные характеристики однодольных и 2-дольных растений