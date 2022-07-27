Как остановить детские истерики и манипуляции?

Истерика.

Притворная беспомощность – «мама всё сделает сама, потому что непременно пожалеет меня».

Напускная воинственность.

Дать ребенку право на выбор его «хотелок»;

Не приказывать;

Не состязаться с ребенком в проявлении собственного упрямства;

Не ввязываться в ссору, но и не уступать;

Разумным образом дать почувствовать ребенку свою самостоятельность.

Манипуляции – это стремление; ребенка во что бы то ни стало добиться своего.Почему дети это делают?Потому что они не умеют пока сотрудничать со взрослыми на равных. Манипуляция в этом случае заменяет им партнерские отношения со взрослыми.А еще дети хотят иметь «палочку - выручалочку» – всегда работающий способ, которым будут добиваться всего желаемого. Они хотят быть взрослее и значимее.Это "оружие" широкого спектра действия - от нытья до припадка.Дети жалуются, что не могут обуться, одеться, что они устали, у них болит голова. Часто таким способом пользуются дети, когда не хотят идти в детский сад.Такой способ выбирает манипулятор с характером. Он пытается воздействовать на окружающих драками, ссорами. Обычно спокойный ребенок вдруг может стать настоящим террористом, если очень захочет получить желаемое.Последствия манипулятивного поведения, вовремя не исправленного в детстве, очень плачевны для взрослого чада и часто это приводит к рудностям с социализациией в будущем из-за его эгоизма.Если манипуляции не пресечь в детстве, потакать им, идти на поводу, ребенок может вырасти с неправильными, «нездоровыми» установками на будущее. Манипуляции настолько прочно войдут в характер человека, что сложно предсказать, на что он готов будет пойти, чтобы получить желаемое, к примеру, в 30 или 40 лет. Число жертв манипулятора будет расти вместе с ним.Согласитесь, со взрослым опытным и хитрым манипулятором очень страшно иметь дело. Таким повзрослевшим психологическим «террористам» будет крайне сложно строить дружеские отношения, обзаводиться семьей, вживаться в трудовые коллективы. Им трудно понять, почему ЗДЕСЬ не выполняются его требования, не принимаются его условия, не поддерживаются его прихоти…Если манипулятору с самого детства удавалось заставлять людей «плясать под свою дудку», а однажды вдруг случится сбой в работе отлаженного механизма воздействия, это может обернуться для самого манипулятора настоящей катастрофой – крушением жизненных ценностей, тяжелой депрессией и даже психопатией.Как же прекратить манипуляции ребенка?Проявляя милосердие, которое подразумевает отзывчивость, любовь и понимание причины происходящего, прекращаем жалеть манипулятора и набираемся сил и терпения!Если вы уже точно знаете, что вами манипулируют, и смогли с нашей помощью определить, к какому типу манипуляторов относится ваш ребенок, время выбирать тактику поведения с ним.Медлительных и беспомощных, вечно глядящих на вас жалостливыми заискивающими глазами нужно призвать к самостоятельности и устанавливать им жесткие временные рамки. «Делай это сам. Надеть майку ты умеешь сам. И тебе на это 15 минут!».Аккуратно воспользуйтесь встречной манипуляцией – «не успеешь одеться, нам придется отложить поход в зоопарк».Главное – ваша решительность и непреклонность. Слезы и жалобный вид не должны заставить ваше сердце дрогнуть. За плаксу нужно браться всей семьей, чтобы никто из домочадцев не изменил своего решения в последний момент и не пошел навстречу ноющему «шантажисту».С детьми, чей любимый инструмент для манипуляции — истерика, следует сохранять нордическое спокойствие. Спокойствие. И еще раз спокойствие.;Это трудно, никто не спорит, но только так манипулятор сможет понять, что истериками ситуацию не улучшить, что этот метод не работает;Но будьте внимательны – склонные к истерикам ребята обычно очень сообразительны, они могут довольно быстро сменить тактику на другую.Задир и забияк, которые манипулируют при помощи драк и ссор,нужно поставить на место. Покажите им, что вы не боитесь их, и никто не боится. Боевой задор начнет идти на убыль.С имитирующими болезнь всё обстоит довольно просто. Ребёнок начал жаловаться, укладываться в постель и намекать, что только его какое-либо очередное желание может его спасти, может помочь ему… Решительно вызывайте врача или записывайтесь на прием в поликлинику. Всегда. После любой жалобы. Тут ваша совесть будет чиста: либо обман и манипуляции раскроются, либо болезнь, существующую на самом деле, удастся пролечить на ранней стадии. Дети в большинстве своем терпеть не могут врачей и лекарства. Поэтому манипулировать ребенок прекратит довольно быстро.Самые опасные манипуляторы - те, которые начинают делать это в общественном месте. Родителям прилюдно сложнее сохранить спокойствие и не пойти на поводу. Но сделать это необходимо. Твердое и категоричное «Нет!». И больше никаких пояснений и убеждений.Эмоциональные шантажисты – тоже категория не из простых. Их любимый прием - тяжело вздыхать: «Меня тут никто не любит. Я вам не нужен, зачем вы меня родили?». Они же виртуозно сталкивают родителей лбами. Договоритесь с мужем (женой) о единстве намерений. Чтобы «нет» одного из родителей никогда не становилось «да» от другого.Исправить манипулятивное поведение ребенка можно, если вы сумеете:Научите ребенка достигать желаемого так, чтобы обе стороны конфликта оставалисьдовольными.🔹Поощряйте у ребёнка прямое высказывание своих желаний. Если не можете дать то, что ребенок просит, прямо и твердо скажите свое «нет» и обоснуйте, почему сейчас просьба малыша не может быть исполнена.🔹Старайтесь сами не быть манипуляторами. Вместо: «Сделаешь уборку - куплю мороженое» можно сказать: «Давай сделаем уборку, а потом вместе поедим мороженого?».🔹Не сравнивайте детей в семье. «Посмотри, он ведет себя хорошо, а ты почему такой?».Пусть ребенок всегда чувствует, что он любим.🔹Научите малыша уважать и родительские потребности– мама тоже человек, может уставать, нуждаться в тишине. И поэтому совместная лепка переносится на более позднее время.Родителям крайне сложно справиться с чувством вины. Помните, что чувством вины дети тоже могут манипулировать.Поначалу конфликты будут частью вашей жизни по новым правилам. Потом все наладится. И вы сможете в своей семье строить честные, открытые отношения как со взрослыми, так с детьми.