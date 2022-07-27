Как остановить детские истерики и манипуляции?

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Манипуляции – это стремление; ребенка во что бы то ни стало добиться своего.
Почему дети это делают?
Потому что они не умеют пока сотрудничать со взрослыми на равных. Манипуляция в этом случае заменяет им партнерские отношения со взрослыми.
А еще дети хотят иметь «палочку - выручалочку» – всегда работающий способ, которым будут добиваться всего желаемого. Они хотят быть взрослее и значимее.
Какие способы дети используют?
Последствия манипулятивного поведения, вовремя не исправленного в детстве, очень плачевны для взрослого чада и часто это приводит к рудностям с социализациией в будущем из-за его эгоизма.
Если манипуляции не пресечь в детстве, потакать им, идти на поводу, ребенок может вырасти с неправильными, «нездоровыми» установками на будущее. Манипуляции настолько прочно войдут в характер человека, что сложно предсказать, на что он готов будет пойти, чтобы получить желаемое, к примеру, в 30 или 40 лет. Число жертв манипулятора будет расти вместе с ним.
Согласитесь, со взрослым опытным и хитрым манипулятором очень страшно иметь дело. Таким повзрослевшим психологическим «террористам» будет крайне сложно строить дружеские отношения, обзаводиться семьей, вживаться в трудовые коллективы. Им трудно понять, почему ЗДЕСЬ не выполняются его требования, не принимаются его условия, не поддерживаются его прихоти…
Если манипулятору с самого детства удавалось заставлять людей «плясать под свою дудку», а однажды вдруг случится сбой в работе отлаженного механизма воздействия, это может обернуться для самого манипулятора настоящей катастрофой – крушением жизненных ценностей, тяжелой депрессией и даже психопатией.
Как же прекратить манипуляции ребенка?
Проявляя милосердие, которое подразумевает отзывчивость, любовь и понимание причины происходящего, прекращаем жалеть манипулятора и набираемся сил и терпения!
Если вы уже точно знаете, что вами манипулируют, и смогли с нашей помощью определить, к какому типу манипуляторов относится ваш ребенок, время выбирать тактику поведения с ним.
Медлительных и беспомощных, вечно глядящих на вас жалостливыми заискивающими глазами нужно призвать к самостоятельности и устанавливать им жесткие временные рамки. «Делай это сам. Надеть майку ты умеешь сам. И тебе на это 15 минут!».
Аккуратно воспользуйтесь встречной манипуляцией – «не успеешь одеться, нам придется отложить поход в зоопарк».
Главное – ваша решительность и непреклонность. Слезы и жалобный вид не должны заставить ваше сердце дрогнуть. За плаксу нужно браться всей семьей, чтобы никто из домочадцев не изменил своего решения в последний момент и не пошел навстречу ноющему «шантажисту».
С детьми, чей любимый инструмент для манипуляции — истерика, следует сохранять нордическое спокойствие. Спокойствие. И еще раз спокойствие.;
Это трудно, никто не спорит, но только так манипулятор сможет понять, что истериками ситуацию не улучшить, что этот метод не работает;
Но будьте внимательны – склонные к истерикам ребята обычно очень сообразительны, они могут довольно быстро сменить тактику на другую.
Задир и забияк, которые манипулируют при помощи драк и ссор,нужно поставить на место. Покажите им, что вы не боитесь их, и никто не боится. Боевой задор начнет идти на убыль.
С имитирующими болезнь всё обстоит довольно просто. Ребёнок начал жаловаться, укладываться в постель и намекать, что только его какое-либо очередное желание может его спасти, может помочь ему… Решительно вызывайте врача или записывайтесь на прием в поликлинику. Всегда. После любой жалобы. Тут ваша совесть будет чиста: либо обман и манипуляции раскроются, либо болезнь, существующую на самом деле, удастся пролечить на ранней стадии. Дети в большинстве своем терпеть не могут врачей и лекарства. Поэтому манипулировать ребенок прекратит довольно быстро.
Самые опасные манипуляторы - те, которые начинают делать это в общественном месте. Родителям прилюдно сложнее сохранить спокойствие и не пойти на поводу. Но сделать это необходимо. Твердое и категоричное «Нет!». И больше никаких пояснений и убеждений.
Эмоциональные шантажисты – тоже категория не из простых. Их любимый прием - тяжело вздыхать: «Меня тут никто не любит. Я вам не нужен, зачем вы меня родили?». Они же виртуозно сталкивают родителей лбами. Договоритесь с мужем (женой) о единстве намерений. Чтобы «нет» одного из родителей никогда не становилось «да» от другого.
Правила для родителей:
1. Договариваться
2. Определить четкие запреты и возможности в своей семье
3. Уделять необходимое внимание ребенку, по возможности, конечно
4. Не испытывать чувство вины из-за невозможности…
Исправить манипулятивное поведение ребенка можно, если вы сумеете:
довольными.
🔹Поощряйте у ребёнка прямое высказывание своих желаний. Если не можете дать то, что ребенок просит, прямо и твердо скажите свое «нет» и обоснуйте, почему сейчас просьба малыша не может быть исполнена.
🔹Старайтесь сами не быть манипуляторами. Вместо: «Сделаешь уборку - куплю мороженое» можно сказать: «Давай сделаем уборку, а потом вместе поедим мороженого?».
🔹Не сравнивайте детей в семье. «Посмотри, он ведет себя хорошо, а ты почему такой?».
Пусть ребенок всегда чувствует, что он любим.
🔹Научите малыша уважать и родительские потребности– мама тоже человек, может уставать, нуждаться в тишине. И поэтому совместная лепка переносится на более позднее время.
Родителям крайне сложно справиться с чувством вины. Помните, что чувством вины дети тоже могут манипулировать.
Поначалу конфликты будут частью вашей жизни по новым правилам. Потом все наладится. И вы сможете в своей семье строить честные, открытые отношения как со взрослыми, так с детьми.
Почему дети это делают?
Потому что они не умеют пока сотрудничать со взрослыми на равных. Манипуляция в этом случае заменяет им партнерские отношения со взрослыми.
А еще дети хотят иметь «палочку - выручалочку» – всегда работающий способ, которым будут добиваться всего желаемого. Они хотят быть взрослее и значимее.
Какие способы дети используют?
- Истерика.
- Притворная беспомощность – «мама всё сделает сама, потому что непременно пожалеет меня».
- Напускная воинственность.
Последствия манипулятивного поведения, вовремя не исправленного в детстве, очень плачевны для взрослого чада и часто это приводит к рудностям с социализациией в будущем из-за его эгоизма.
Если манипуляции не пресечь в детстве, потакать им, идти на поводу, ребенок может вырасти с неправильными, «нездоровыми» установками на будущее. Манипуляции настолько прочно войдут в характер человека, что сложно предсказать, на что он готов будет пойти, чтобы получить желаемое, к примеру, в 30 или 40 лет. Число жертв манипулятора будет расти вместе с ним.
Согласитесь, со взрослым опытным и хитрым манипулятором очень страшно иметь дело. Таким повзрослевшим психологическим «террористам» будет крайне сложно строить дружеские отношения, обзаводиться семьей, вживаться в трудовые коллективы. Им трудно понять, почему ЗДЕСЬ не выполняются его требования, не принимаются его условия, не поддерживаются его прихоти…
Если манипулятору с самого детства удавалось заставлять людей «плясать под свою дудку», а однажды вдруг случится сбой в работе отлаженного механизма воздействия, это может обернуться для самого манипулятора настоящей катастрофой – крушением жизненных ценностей, тяжелой депрессией и даже психопатией.
Как же прекратить манипуляции ребенка?
Проявляя милосердие, которое подразумевает отзывчивость, любовь и понимание причины происходящего, прекращаем жалеть манипулятора и набираемся сил и терпения!
Если вы уже точно знаете, что вами манипулируют, и смогли с нашей помощью определить, к какому типу манипуляторов относится ваш ребенок, время выбирать тактику поведения с ним.
Медлительных и беспомощных, вечно глядящих на вас жалостливыми заискивающими глазами нужно призвать к самостоятельности и устанавливать им жесткие временные рамки. «Делай это сам. Надеть майку ты умеешь сам. И тебе на это 15 минут!».
Аккуратно воспользуйтесь встречной манипуляцией – «не успеешь одеться, нам придется отложить поход в зоопарк».
Главное – ваша решительность и непреклонность. Слезы и жалобный вид не должны заставить ваше сердце дрогнуть. За плаксу нужно браться всей семьей, чтобы никто из домочадцев не изменил своего решения в последний момент и не пошел навстречу ноющему «шантажисту».
С детьми, чей любимый инструмент для манипуляции — истерика, следует сохранять нордическое спокойствие. Спокойствие. И еще раз спокойствие.;
Это трудно, никто не спорит, но только так манипулятор сможет понять, что истериками ситуацию не улучшить, что этот метод не работает;
Но будьте внимательны – склонные к истерикам ребята обычно очень сообразительны, они могут довольно быстро сменить тактику на другую.
Задир и забияк, которые манипулируют при помощи драк и ссор,нужно поставить на место. Покажите им, что вы не боитесь их, и никто не боится. Боевой задор начнет идти на убыль.
С имитирующими болезнь всё обстоит довольно просто. Ребёнок начал жаловаться, укладываться в постель и намекать, что только его какое-либо очередное желание может его спасти, может помочь ему… Решительно вызывайте врача или записывайтесь на прием в поликлинику. Всегда. После любой жалобы. Тут ваша совесть будет чиста: либо обман и манипуляции раскроются, либо болезнь, существующую на самом деле, удастся пролечить на ранней стадии. Дети в большинстве своем терпеть не могут врачей и лекарства. Поэтому манипулировать ребенок прекратит довольно быстро.
Самые опасные манипуляторы - те, которые начинают делать это в общественном месте. Родителям прилюдно сложнее сохранить спокойствие и не пойти на поводу. Но сделать это необходимо. Твердое и категоричное «Нет!». И больше никаких пояснений и убеждений.
Эмоциональные шантажисты – тоже категория не из простых. Их любимый прием - тяжело вздыхать: «Меня тут никто не любит. Я вам не нужен, зачем вы меня родили?». Они же виртуозно сталкивают родителей лбами. Договоритесь с мужем (женой) о единстве намерений. Чтобы «нет» одного из родителей никогда не становилось «да» от другого.
Правила для родителей:
1. Договариваться
2. Определить четкие запреты и возможности в своей семье
3. Уделять необходимое внимание ребенку, по возможности, конечно
4. Не испытывать чувство вины из-за невозможности…
Исправить манипулятивное поведение ребенка можно, если вы сумеете:
- Дать ребенку право на выбор его «хотелок»;
- Не приказывать;
- Не состязаться с ребенком в проявлении собственного упрямства;
- Не ввязываться в ссору, но и не уступать;
- Разумным образом дать почувствовать ребенку свою самостоятельность.
довольными.
🔹Поощряйте у ребёнка прямое высказывание своих желаний. Если не можете дать то, что ребенок просит, прямо и твердо скажите свое «нет» и обоснуйте, почему сейчас просьба малыша не может быть исполнена.
🔹Старайтесь сами не быть манипуляторами. Вместо: «Сделаешь уборку - куплю мороженое» можно сказать: «Давай сделаем уборку, а потом вместе поедим мороженого?».
🔹Не сравнивайте детей в семье. «Посмотри, он ведет себя хорошо, а ты почему такой?».
Пусть ребенок всегда чувствует, что он любим.
🔹Научите малыша уважать и родительские потребности– мама тоже человек, может уставать, нуждаться в тишине. И поэтому совместная лепка переносится на более позднее время.
Родителям крайне сложно справиться с чувством вины. Помните, что чувством вины дети тоже могут манипулировать.
Поначалу конфликты будут частью вашей жизни по новым правилам. Потом все наладится. И вы сможете в своей семье строить честные, открытые отношения как со взрослыми, так с детьми.