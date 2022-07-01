Жизнь после ЕГЭ. Как справиться со стрессом после сдачи экзаменов?

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Самое сложное уже позади: вы сдали экзамены, и теперь можно по праву наслаждаться летом, солнцем и общением с друзьями.
Однако последствия стресса могут помешать расслабиться.
Как же переключиться и получить максимум пользы от оставшихся летних месяцев?
Советы будут довольно очевидными, но следовать им не так-то просто. Попробуйте провести хотя бы день в спокойном расслабленном состоянии, не обновляя ленту соцсетей и не отвлекаясь на что бы то ни было другое, и вы поймёте, как это на самом деле непросто.
Помните: какими бы сложными ни были экзамены, это всего лишь очередной этап, а не конец света! Учитесь вовремя заботиться о себе, чтобы не накапливать стресс и раздражение.
Однако последствия стресса могут помешать расслабиться.
Как же переключиться и получить максимум пользы от оставшихся летних месяцев?
Советы будут довольно очевидными, но следовать им не так-то просто. Попробуйте провести хотя бы день в спокойном расслабленном состоянии, не обновляя ленту соцсетей и не отвлекаясь на что бы то ни было другое, и вы поймёте, как это на самом деле непросто.
- Ничего не делать.
- Сменить обстановку.
- Медитировать.
- Занять руки, а не голову.
- Оставаться в тонусе.
- Проводить много времени в гаджетах.
- Заниматься слишком много
Помните: какими бы сложными ни были экзамены, это всего лишь очередной этап, а не конец света! Учитесь вовремя заботиться о себе, чтобы не накапливать стресс и раздражение.