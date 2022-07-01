Жизнь после ЕГЭ. Как справиться со стрессом после сдачи экзаменов?

Ничего не делать.

Сменить обстановку.

Медитировать.

Занять руки, а не голову.

Оставаться в тонусе.

Проводить много времени в гаджетах.

Заниматься слишком много

Самое сложное уже позади: вы сдали экзамены, и теперь можно по праву наслаждаться летом, солнцем и общением с друзьями.Однако последствия стресса могут помешать расслабиться.Как же переключиться и получить максимум пользы от оставшихся летних месяцев?Советы будут довольно очевидными, но следовать им не так-то просто. Попробуйте провести хотя бы день в спокойном расслабленном состоянии, не обновляя ленту соцсетей и не отвлекаясь на что бы то ни было другое, и вы поймёте, как это на самом деле непросто.После интенсивной экзаменационной гонки эта задача может показаться вам невыполнимой. Именно поэтому приложите как можно больше усилий: попробуйте в течение одного дня никуда не торопиться, не делать никаких «важных» дел, не требовать от себя успехов и результатов. Проведите время в удовольствие: отдыхайте, гуляйте, смотрите кино, общайтесь с людьми и концентрируйтесь на хорошем. Это поможет избавиться от накопившегося напряжения и пересмотреть отношение к проблемам. Ничего не делать — это тоже большое искусство!Следующий шаг — уехать подальше от всего, что напоминает вам об учёбе и мучительной подготовке к экзаменам. Отправляйтесь в путешествие, будь то морской курорт или дача друзей, и делайте то, что любите и о чём мечтали в течение всего года: плавайте, ловите рыбу, собирайте грибы или просто читайте книги в тени деревьев. Встречайтесь со старыми друзьями, навестите бабушку и возьмите наконец-то младшего брата в поход с ночёвкой! Такой отдых станет лучшей перезагрузкой перед началом нового учебного года и поможет накопить силы перед марафоном знаний.Медитация поможет сконцентрироваться на том, что происходит с вами прямо сейчас, и при этом избавит от лишних тревог и сомнений. Начните с тридцати секунд: закройте глаза, сделайте глубокий вдох и спросите себя: «Что я чувствую? Какие слышу звуки? Что происходит прямо сейчас?» Даже если вы не любитель медитировать, отнеситесь к этому просто как к упражнению на тренировку осознанности. Повторяйте его в течение дня, и оно поможет собраться с мыслями и переключиться с одного занятия на другое.Исследования доказывают, что рукоделие — лучший способ избавиться от стресса. При этом оно положительно сказывается не только на состоянии мозга и настроении, но даже приводит в норму давление! Попробуйте освоить что-то новенькое или сделайте то, что так любите, но от чего отказались ради подготовки к экзаменам. Вышивание, создание украшений, роспись посуды, выжигание по дереву, бисероплетение — не ограничивайте себя в выборе. Даже скучные на первый взгляд занятия могут открыться с новой, привлекательной стороны!Чрезмерно расслабляться тоже не следует. Продолжайте заниматься своими проектами, изучать новую информацию и тренировать уже имеющиеся навыки, хотя бы по двадцать минут в день. Самое время уделить внимание своим хобби: возможно, вы давно хотели порисовать с друзьями на природе или перечитать всего Гарри Поттера в оригинале. Скачайте одно из образовательных приложений, слушайте интересные лекции и подкасты. Помните: мозг нуждается в постоянной тренировке и «пище для ума». Кстати, летом появляется большое количество городских лагерей, в которых можно пройти интенсив по актёрскому мастерству, подтянуть английский или попробовать себя в роли журналиста. Если этот формат вам подходит, не упустите возможность принять участие в таком лагере!Самое время дать отдых глазам и нервной системе. Даже кратковременный отказ от телефона и компьютера положительно скажется на вашем здоровье. Вы будете легче концентрироваться, быстрее засыпать и эффективнее отдыхать. А вот круглосуточный просмотр сериалов не приведёт ни к чему, кроме переутомления.Ошибка многих школьников и студентов — не делать перерывы в занятиях. Научитесь качественно отдыхать и вы поймёте, как это важно для всего учебного процесса!Помните: какими бы сложными ни были экзамены, это всего лишь очередной этап, а не конец света! Учитесь вовремя заботиться о себе, чтобы не накапливать стресс и раздражение.