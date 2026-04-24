Если вы хоть раз смотрели на ржавчину на старом заборе или на прозрачный дым над заводской трубой, вы уже сталкивались с оксидами. В мире химии эти вещества встречаются на каждом шагу. Простыми словами, оксид — это соединение любого элемента с кислородом. Представьте, что атом кислорода пожал руку атому металла или неметалла: так на свет появляется новый оксид. Всего в природе и лабораториях насчитываются тысячи таких соединений, и у каждого — свой характер.

Основное правило: любой оксид состоит ровно из двух элементов. Один из них всегда кислород. Именно эта пара определяет свойства вещества.

Пример из жизни: песок (SiO₂) — это типичный оксид кремния. Вода (H₂O) — тоже оксид, но водорода. Да-да, даже обычная вода формально подходит под определение.

Как не запутаться: в химии оксид никогда не называют «окисью» — это устаревшее просторечие. Запомните термин именно таким, чтобы читать любую формулу.

Почему же оксиды так важны? Потому что они покрывают большинство химических процессов вокруг нас — от дыхания (где углекислый газ — ещё один оксид) до выплавки металлов из руд. В каждом таком соединении кислород выступает активным партнёром. Изучая оксид, мы понимаем, как элемент ведёт себя в природе: будет ли он разрушать горные породы, защищать поверхность или ядовито парить в воздухе. Всего в курсе школьной химии обычно разбирают четыре главные группы оксидов, и сейчас мы перейдём к самой первой из них.

Определение оксидов

С точки зрения науки, оксид — это сложное вещество, где атомы кислорода соединены с атомами другого элемента. Главная фишка здесь в том, что кислород всегда имеет степень окисления -2. Это как паспорт: посмотрел на цифру -2 — сразу понял, что перед тобой оксид, а не что-то иное. В химии такое строгое определение помогает отсеять перекиси или надпероксиды, где у кислорода другие показатели.

Формула любого оксида выглядит как ЭₓOᵧ. Где Э — любой элемент (от алюминия до цинка), а O — кислород. Например, CO₂ или Al₂O₃.

Важное уточнение: оксид не может состоять из трёх разных элементов. Если в формуле есть ещё кто-то, кроме кислорода и второго элемента, это уже не оксид, а кислота, соль или основание.

Почему это важно? Потому что именно по определению учёные разделяют тысячи веществ. Тот же углекислый газ — оксид. А вот угольная кислота (H₂CO₃) — уже нет, хотя в ней тоже есть кислород и углерод.

Чтобы окончательно закрепить понимание, запомните простую вещь: оксид образуется, когда элемент «сгорает» в кислороде. Сгорает не в прямом смысле (с огнём), а в химическом — отдаёт свои электроны. Железо ржавеет? Получается оксид железа. Магниевая лента горит ослепительной вспышкой? Рождается оксид магния. Даже когда вы чистите яблоко и оно темнеет на воздухе — это тоже работа оксида. В биологии и геологии таких примеров сотни.

Но любое определение имело бы мало смысла без классификации. Просто сказать «оксид» — всё равно что сказать «фрукт». Яблоко и лимон — совсем разные и на вкус, и по строению. Так и здесь: одни оксиды дружат с водой и щелочами, другие — с кислотами. Поэтому после того, как мы чётко поняли, что такое оксид по науке, пора разобрать его разновидности. И начнём мы с самых «злых» и активных — кислотных оксидов.

Виды оксидов

Когда учёные разложили все оксиды по полочкам, получилось четыре основных лагеря. Два из них — главные бойцы, другие два — скромные, но важные. Вся соль в том, как конкретный оксид ведёт себя с водой, кислотами и щелочами. Представьте, что каждый оксид — это человек со своим характером: один радуется кислоте, другой её на дух не переносит, третий вообще сам по себе.

Кислотные оксиды. Так называют тех, кто реагирует с водой, образуя кислоту, или с основаниями — давая соль. Примеры: CO₂ (углекислый газ), SO₃ (серный ангидрид), P₂O₅ (фосфорный ангидрид). Они, как правило, происходят от неметаллов или переходных металлов в высокой степени окисления. Один такой оксид запросто может превратить дождь в кислотный, если его много в атмосфере. Основные оксиды. Полная противоположность. Они реагируют с кислотами и дают соль, а с водой многие из них образуют щёлочи. Типичные представители: CaO (негашёная известь), Na₂O, CuO. Это оксиды металлов. Когда вы гасите известь водой, идёт мощная реакция с выделением тепла — классика. Амфотерные оксиды. Хамелеоны мира химии. Дружат и с одним врагом, и с другим. Эти оксиды реагируют и с кислотами, и с щелочами. Примеры: Al₂O₃ (глинозём), ZnO, Cr₂O₃. В чистом виде амфотерный оксид может быть спокойным, но стоит добавить нужный реагент — и он проявляет то кислотные, то основные свойства. Несолеобразующие оксиды. Индифферентные одиночки. Они вообще не реагируют ни с кислотами, ни с щелочами, ни с водой в обычных условиях. Их главные герои: CO (угарный газ), NO (оксид азота(II)), N₂O (веселящий газ). Они не образуют солей напрямую — отсюда и название. Очень коварные ребята: без цвета, без запаха, а смертельно опасны.

Каждый из этих видов стоит разобрать подробнее, но сначала запомните простую шпаргалку: кислотные оксиды = неметаллы + кислород (иногда металлы, но в высшей степени), основные оксиды = металлы с валентностью I или II, амфотерные = металлы с валентностью III или IV, несолеобразующие = особняком, их всего штук пять-шесть. В школьной химии больше всего возни именно с кислотными и основными, потому что они чаще всего попадаются в задачах и реакциях.

Номенклатура оксидов

Назвать оксид правильно — это как дать имя новорожденному по всем правилам ЗАГСа. В химии для этого есть чёткая система. И хорошая новость: она проще, чем вы думаете. В основе любого названия лежат два слова. Первое — «оксид». Второе — название элемента, с которым сцепился кислород. Дальше идут нюансы, но главный принцип остаётся неизменным: оксид всегда остаётся оксидом, как бы вы его ни назвали.

Если у элемента всего одна степень окисления (например, натрий или литий), название звучит просто: оксид натрия (Na₂O), оксид кальция (CaO), оксид цинка (ZnO). Никаких лишних приставок. По традиционной номенклатуре оксиды со степенью окисления +1 могут называть закись и недокись. N 2 O — закись азота, CO — закись углерода, C 3 O 2 — недокись углерода. Оксиды с высшими степенями окисления называют окись, например Fe 2 O 3 — окись железа. Популярный вариант на практике: используют римские цифры в скобках сразу после названия элемента. CrO — оксид хрома(II), Cr₂O₃ — оксид хрома(III), CrO₃ — оксид хрома(VI). Это международный стандарт IUPAC, и он спасает от путаницы.

Для неметаллов и кислотных оксидов часто используют исторические, «тривиальные» названия. Углекислый газ — это CO₂, но по правилам номенклатуры он называется оксид углерода(IV). Угарный газ — CO, он же оксид углерода(II). Серный ангидрид — SO₃, то есть оксид серы(VI). Такие старые имена прочно засели в учебниках и головах химиков, но на экзаменах требуют современные варианты. Главная хитрость: когда видите слово «оксид» и дальше элемент с цифрой в скобках — это научное имя. Когда слышите «ангидрид» или «газ» — это народное прозвище того же оксида.

Чтобы не ошибиться самому, действуйте по алгоритму:

шаг первый: пишете слово «оксид»;

шаг второй: называете элемент в родительном падеже (углерода, железа, азота);

шаг третий: определяете степень окисления элемента в этом оксиде. Если она одна — всё. Если переменная — ставите в скобках римскую цифру.

Исключений почти нет. Даже у несолеобразующих оксидов номенклатура работает так же. CO — оксид углерода(II). NO — оксид азота(II). N₂O — оксид азота(I). Разобрались с именами — теперь можем копнуть глубже и посмотреть, как живут самые активные из этой компании — кислотные оксиды — в реальных реакциях.

Названия некоторых оксидов: таблица

Теория и номенклатура хороши, но без живых примеров они повисают в воздухе. Ниже — удобная подборка самых ходовых оксидов, с которыми вы столкнётесь и в школе, и на производстве, и даже на кухне. Каждый оксид здесь имеет своё «полное имя» (по правилам IUPAC) и часто — «короткое прозвище», которое химики используют в разговоре. Запомните: сколько бы имён ни было у одного оксида, формула остаётся без изменений.

Оксид водорода (H₂O). Тривиальное имя — вода. Самый известный оксид на планете. Без него нет жизни. Кислотных свойств почти не проявляет, но формально это оксид. Оксид углерода(IV) (CO₂). В быту — углекислый газ. Типичный кислотный оксид. Именно его мы выдыхаем, и именно он делает газировку — воду с пузырьками. Оксид углерода(II) (CO). В народе — угарный газ. Несолеобразующий оксид. Без цвета и запаха, но смертельно опасный. Не имеет кислотных свойств, хотя буква «кислород» в формуле есть. Оксид кремния(IV) (SiO₂). Простое имя — песок или кварц. Очень стойкий оксид, который не боится ни кислот, ни щелочей (кроме плавиковой). Входит в состав стёкол. Оксид кальция (CaO). Негашёная известь. Основной оксид. При реакции с водой даёт гашёную известь и тонну тепла. Оксид алюминия (Al₂O₃). Глинозём, корунд, рубин (если с примесями). Классический амфотерный оксид. Может вести себя и как кислотный, и как основной — в зависимости от компании. Оксид железа(III) (Fe₂O₃). Ржавчина, гематит, красный железняк. Основной оксид со слабыми кислотными нотками. Покрывает старые крыши и марсианские пустыни. Оксид серы(VI) (SO₃). Серный ангидрид. Агрессивный кислотный оксид. С водой даёт серную кислоту — настоящий монстр химической промышленности. Оксид азота(I) (N₂O). Веселящий газ. Несолеобразующий оксид. Используется в медицине для наркоза и в пищевой промышленности (баллончики со взбитыми сливками). Оксид магния (MgO). Жжёная магнезия. Основной оксид. Идёт в огнеупорные кирпичи и как пищевая добавка E530.

Как пользоваться этой таблицей на практике? Легко:

шаг первый: посмотрите на формулу оксида. Определите элемент и его степень окисления;

шаг второй: вспомните или найдите в таблице тривиальное имя — оно часто встречается в задачах и текстах;

шаг третий: сразу определите, к какому виду относится этот оксид (кислотный, основной, амфотерный или несолеобразующий). Это подскажет вам его реакции.

В мире химии таких названий — сотни. Но если вы твёрдо выучите эти десять, остальные будут ложиться как по маслу. Обратите особое внимание на пару CO₂ и CO: у обоих в имени есть слово «оксид», но один — кислотный оксид, а второй — ядовитый одиночка. Именно детали номенклатуры часто спасают на экзаменах и в лаборатории от ошибок. А теперь, когда имена расставлены по полочкам, можно разобрать самые горячие свойства этих соединений — начиная с поведения кислотных оксидов в реакциях с водой.

Химические свойства основных оксидов

Основные оксиды — это обычно оксиды металлов с валентностью I или II. Их главная черта: они охотно реагируют с кислотами. Разберём три ключевые реакции.

1. Взаимодействие с водой.

С водой реагируют только основные оксиды щелочных и щёлочноземельных металлов. Продукт — щёлочь (растворимое основание).

Оксид натрия (Na₂O) + вода → гидроксид натрия (NaOH). Реакция бурная, с выделением тепла. Оксид кальция (CaO) + вода → гидроксид кальция (Ca(OH)₂). Это процесс «гашения извести».

Остальные основные оксиды (меди, железа, цинка) с водой не реагируют. Им нужна кислота или более жёсткие условия.

В химии это явление называют реакцией гидратации основного оксида. Каждый такой оксид при контакте с водой ведёт себя индивидуально.

2. Взаимодействие с кислотными оксидами и кислотами.

Вот тут основные оксиды раскрываются полностью. Реакция с кислотой даёт соль и воду. Реакция с кислотным оксидом даёт соль (без воды, но по сути — то же самое).

Основной оксид + кислота → соль + H₂O. Пример: CuO + 2HCl → CuCl₂ + H₂O. Основной оксид + кислотный оксид → соль. Пример: CaO + CO₂ → CaCO₃ (те самые мел и известняк).

Такие реакции идут даже у тех основных оксидов, которые с водой не работают. Например, оксид железа(III) спокойно реагирует с серной кислотой.

Это одна из самых распространенных задач в химии: определить, какой оксид с чем подружится.

3. Взаимодействие с амфотерными оксидами.

При высоких температурах (спекание) основной оксид может реагировать с амфотерным оксидом. Продукт — соль, где амфотерный металл входит в состав аниона или катиона.

CaO (основной) + Al₂O₃ (амфотерный) → Ca(AlO₂)₂ (алюминат кальция). Это основа цементного клинкера.

MgO + ZnO → MgZnO₂ (цинкат магния).

Такие реакции требуют нагрева до 800–1200°C. В обычной воде или при комнатной температуре они не идут.

Химические свойства кислотных оксидов

Кислотные оксиды — это ангидриды кислот. Они происходят от неметаллов или металлов в высшей степени окисления. Их главная страсть — вода и основания.

1. Взаимодействие с водой.

Почти все кислотные оксиды (кроме SiO₂) реагируют с водой, образуя кислоту. Это обратимый или необратимый процесс.

Примеры:

SO₃ (серный ангидрид) + H₂O → H₂SO₄ (серная кислота). Реакция бурная, экзотермичная;

CO₂ + H₂O ⇄ H₂CO₃ (угольная кислота). Равновесие смещено в сторону CO₂. Именно поэтому газировка выдыхается;

P₂O₅ + 3H₂O → 2H₃PO₄ (фосфорная кислота). Жадный до воды оксид, который используется как осушитель.

Один оксид — кремния(IV) SiO₂ — с водой не реагирует. Его (песок) можно мочить веками, кислоты не получится. Вот такой упрямый кислотный оксид.

2. Взаимодействие с основными оксидами и щелочами.

Это самая важная реакция для кислотных оксидов. С основным оксидом или щёлочью они дают соль.

Кислотный оксид + основной оксид → соль. CO₂ + CaO → CaCO₃.

Кислотный оксид + щёлочь → соль + вода. CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O.

Если кислотный оксид в избытке, может получиться кислая соль. CO₂ (изб.) + NaOH → NaHCO₃ (питьевая сода).

В атмосферных процессах кислотные оксиды SO₂ и NO₂ реагируют с влагой и щелочами почвы, образуя соли. Так природа борется с кислотными дождями.

3. Взаимодействие с амфотерными оксидами и гидроксидами.

При нагревании кислотный оксид реагирует с амфотерным оксидом или гидроксидом, давая соль.

SiO₂ (кислотный оксид) + Al₂O₃ (амфотерный) → Al₂SiO₅ (силлиманит) — минерал.

CO₂ + Zn(OH)₂ → ZnCO₃ + H₂O. Амфотерный гидроксид цинка ведёт себя как основание.

В расплавах кислотные оксиды могут «растворять» амфотерные оксиды, образуя сложные силикаты или алюминаты.

Химические свойства амфотерных оксидов

Амфотерные оксиды — это хамелеоны. В кислой среде они ведут себя как основные оксиды, в щелочной — как кислотные оксиды. Их главная фишка — двойная натура.

1. Взаимодействие с водой.

Большинство амфотерных оксидов (Al₂O₃, ZnO, Cr₂O₃) в воде не растворяются и не реагируют с ней. Исключение — некоторые амфотерные оксиды в очень тонком виде или при высоких температурах, но в школьном курсе химии принято считать: с водой амфотерные оксиды не взаимодействуют.

2. Взаимодействие с кислотными оксидами и кислотой.

Здесь амфотерный оксид проявляет основные свойства. Он реагирует с кислотой как обычный основной оксид.

Al₂O₃ + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂O. Оксид алюминия «забывает» про свою амфотерность и ведёт себя как основной.

ZnO + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂O.

С кислотными оксидами при сплавлении: ZnO + SiO₂ → ZnSiO₃ (силикат цинка). Роль тоже основная.

3. Взаимодействие с основными оксидами.

При сплавлении амфотерный оксид переключает свойства на кислотные. Он реагирует с основным оксидом как кислотный оксид.

Al₂O₃ + Na₂O → 2NaAlO₂ (алюминат натрия).

ZnO + CaO → CaZnO₂ (цинкат кальция).

Без сильного нагрева эти реакции не идут. В растворе они возможны, если есть вода и щёлочь (см. следующий пункт).

4. Взаимодействие со щелочами.

В растворах щелочей амфотерные оксиды ведут себя как кислотные оксиды. Они реагируют со щёлочью, давая комплексные соли или соли с анионом, содержащим амфотерный металл.

Al₂O₃ + 2NaOH + 3H₂O → 2Na[Al(OH)₄] (тетрагидроксоалюминат натрия).

ZnO + 2NaOH + H₂O → Na₂[Zn(OH)₄].

При сплавлении без воды: Al₂O₃ + 2NaOH → 2NaAlO₂ + H₂O.

Именно эта способность — плавиться со щелочами — отличает амфотерный оксид от простого основного.

Получение оксидов

Способов получить оксид в лаборатории или промышленности — десятки. Но четыре основных метода покрывают 90% всех случаев.

1. Окисление металлов.

Самый наглядный способ. Металл горит в кислороде — получается оксид.

4Al + 3O₂ → 2Al₂O₃. Алюминиевая фольга горит ослепительной вспышкой.

2Mg + O₂ → 2MgO. Магниевая лента даёт белый дым оксида.

3Fe + 2O₂ → Fe₃O₄ (железная окалина, смешанный оксид).

Ржавление железа — это тоже окисление, но медленное и с участием воды. Результат — гидратированный оксид железа(III).

2. Окисление простых веществ — неметаллов.

Неметаллы при горении в кислороде дают кислотные оксиды или несолеобразующие оксиды.

C + O₂ → CO₂ (углекислый газ, кислотный оксид).

S + O₂ → SO₂ (сернистый газ, кислотный оксид).

2C + O₂ → 2CO (угарный газ, несолеобразующий оксид) — при недостатке кислорода.

N₂ + O₂ → 2NO (при высокой температуре, например при ударе молнии).

В атмосферной химии эти реакции — главный источник кислотных оксидов от вулканов и сжигания топлива.

3. Разложение гидроксидов.

Если сильно нагреть нерастворимое основание (гидроксид металла), оно распадётся на оксид и воду.

Cu(OH)₂ → CuO + H₂O. Чёрный порошок оксида меди.

Fe(OH)₃ → Fe₂O₃ + 3H₂O. Красновато-коричневый оксид железа.

2Al(OH)₃ → Al₂O₃ + 3H₂O. Белый порошок глинозёма.

Этот метод даёт очень чистые оксиды. В химии его часто используют для получения оксидов металлов из солей через промежуточное осаждение гидроксида.

4. Окисление сложных веществ.

Сложные вещества (сульфиды, нитриды, карбиды) при горении или обжиге тоже дают оксиды и газ.

4FeS₂ + 11O₂ → 2Fe₂O₃ + 8SO₂. Обжиг пирита (колчедана) — основа производства серной кислоты. На выходе — оксид железа и кислотный оксид серы(IV).

2PbS + 3O₂ → 2PbO + 2SO₂. Получение глёта (оксид свинца).

CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O. Горение метана даёт оксид углерода(IV) и оксид водорода (воду).

Этот метод — главный в металлургии: из сульфидных руд получают оксиды металлов, а затем восстанавливают их до чистого металла.