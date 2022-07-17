Лучшие экранизации произведений русских писателей

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Несмотря на то, что экранизация классики всегда довольно рискованная задумка, режиссеры часто берутся за воплощение амбициозной идеи. Некоторые из таких работ, на самом деле, получаются достойной интерпретацией классики, способом по-новому взглянуть на давно изученный сюжет и привычных героев. Игра артистов и образы, которые они воплощают на телеэкране, всегда вызывают бурные обсуждения, потому можно быть уверенным, что экранизация классики не останется незамеченной. Какие экранизации в русском кинематографе заслуживают особого внимания?
С первых минут фильма понимаешь, что все здесь пронизано болью и тоской главной героини, несмотря на то, что ее поведение не выдает этого напрямую. Сама картина мрачноватая, как-будто затемненная, обстановка помещений несколько пугающая. Это квартиры и дома с огромными комнатами, в которых ведут двери с проемами, уходящими в какую-то далекую высоту, мебель смотрит надменно, отовсюду веет холодом. При этом игра актеров настолько чувственна и искренна, что они кажутся запертыми в этом пугающем антураже. Этот эффект усиливает и музыка, используемая в фильме.
Кроме того, события, разворачивающиеся на экране, происходят спустя тридцать лет после гибели Анны Карениной – во время русско-японской войны в военном госпитале, лишь усиливают постоянное чувство боли и страха.
Актеры (в основном это молодые дарования) сыграли весьма увлеченно, не забывая каждое действие сопровождать некоторым сумасшествием.
Снежкин улавливает то благородное, что оставалось от Царской России, но так стремительно растворялось в потоке мещанства и меняющегося политического строя. Офицеры, некогда являющиеся олицетворением чести и достоинства остаются один на один с грядущими переменами, хамством и беспринципностью, потому что оказываются преданы своими же высокопоставленными коллегами. Олицетворение старой России и лучших ее черт – Белая гвардия не лишена и предателей. Стоит отдать должное режиссеру, он не просто действует согласно сюжету, но некоторые детали раскрывает настолько тонко и мелочно, что они придают особую сочность. Драматичность сменяется иронией, комедийность – трагедией, в этом фильме можно найти все. Весь фильм не покидает ощущение противопоставления достоинства и мерзости, подтверждаемое не только общим сюжетом, но и деталями.
Не стоит пытаться искать полное сходство с романом, к тому же, экранизация имеет такую же сложную судьбу, как и само произведение. До официального выхода на экраны уже была распространена пиратская версия, а канал, который выкупил право трансляции, включил столько рекламы, что вызвал массу возмущений зрителей. По этим и другим причинам, сериал остался не оцененным по достоинству, хотя, безусловно, заслуживает внимания и может подарить массу удовольствия от просмотра.
Несмотря на то, что сюжет знаком каждому, а режиссер не отклоняется от него, в фильме удалось сохранить некое напряжение, спор двух главных героев, рассуждающих в поиске истины.
Несмотря на то, что классику все же лучше читать, а не смотреть, экранизации могут подарить и настроение, и воспоминания и заставить задуматься о вечном. А еще вполне вероятно, что рука сама потянется за книгой, ведь всегда так и тянет сопоставить те или иные детали, которые оказываются забытыми.
- Анна Каренина (режиссер Карен Шахназаров)
С первых минут фильма понимаешь, что все здесь пронизано болью и тоской главной героини, несмотря на то, что ее поведение не выдает этого напрямую. Сама картина мрачноватая, как-будто затемненная, обстановка помещений несколько пугающая. Это квартиры и дома с огромными комнатами, в которых ведут двери с проемами, уходящими в какую-то далекую высоту, мебель смотрит надменно, отовсюду веет холодом. При этом игра актеров настолько чувственна и искренна, что они кажутся запертыми в этом пугающем антураже. Этот эффект усиливает и музыка, используемая в фильме.
Кроме того, события, разворачивающиеся на экране, происходят спустя тридцать лет после гибели Анны Карениной – во время русско-японской войны в военном госпитале, лишь усиливают постоянное чувство боли и страха.
- Бесы (режиссёр Владимир Хотиненко)
Актеры (в основном это молодые дарования) сыграли весьма увлеченно, не забывая каждое действие сопровождать некоторым сумасшествием.
- Белая гвардия (режиссер Сергей Снежкин)
Снежкин улавливает то благородное, что оставалось от Царской России, но так стремительно растворялось в потоке мещанства и меняющегося политического строя. Офицеры, некогда являющиеся олицетворением чести и достоинства остаются один на один с грядущими переменами, хамством и беспринципностью, потому что оказываются преданы своими же высокопоставленными коллегами. Олицетворение старой России и лучших ее черт – Белая гвардия не лишена и предателей. Стоит отдать должное режиссеру, он не просто действует согласно сюжету, но некоторые детали раскрывает настолько тонко и мелочно, что они придают особую сочность. Драматичность сменяется иронией, комедийность – трагедией, в этом фильме можно найти все. Весь фильм не покидает ощущение противопоставления достоинства и мерзости, подтверждаемое не только общим сюжетом, но и деталями.
- Братья Карамазовы (режиссер Юрий Мороз).
- Доктор Живаго (режиссер Александр Прошкин)
Не стоит пытаться искать полное сходство с романом, к тому же, экранизация имеет такую же сложную судьбу, как и само произведение. До официального выхода на экраны уже была распространена пиратская версия, а канал, который выкупил право трансляции, включил столько рекламы, что вызвал массу возмущений зрителей. По этим и другим причинам, сериал остался не оцененным по достоинству, хотя, безусловно, заслуживает внимания и может подарить массу удовольствия от просмотра.
- Отцы и дети (режиссер Авдотья Смирнова)
Несмотря на то, что сюжет знаком каждому, а режиссер не отклоняется от него, в фильме удалось сохранить некое напряжение, спор двух главных героев, рассуждающих в поиске истины.
Несмотря на то, что классику все же лучше читать, а не смотреть, экранизации могут подарить и настроение, и воспоминания и заставить задуматься о вечном. А еще вполне вероятно, что рука сама потянется за книгой, ведь всегда так и тянет сопоставить те или иные детали, которые оказываются забытыми.