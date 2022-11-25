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Школа профессионалов будущего в МБОУ «Лицей №8 и «СОШ №40»

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    Сразу в двух школах в Лицее №8 и СОШ №40 25 ноября состоялась в рамках проведения проекта «Школа профессионалов будущего» презентация проекта и проведение мастер-классов. В рамках мероприятия команды представили также свои проекты на суд экспертов и получили обратную связь по ним. Победители в номинациях были награждены кубками и дипломами. Затем по традиции прошла интеллектуальная игра, организованная онлайн-школой «Дом знаний». Команды-участники из разных школ достойно соперничали друг с другом!
    По окончанию мероприятия все участники получили памятные призы и сертификаты, а победители были награждены художественными книгами.


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