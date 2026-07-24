Что такое оптическая сила линзы

Оптическая сила — физическая характеристика линзы, которая показывает, насколько сильно линза преломляет световые лучи. Чем сильнее линза отклоняет лучи, тем больше её оптическая сила.

Интуитивно: если параллельные лучи, пройдя через линзу, сходятся близко от неё — линза сильная, оптическая сила велика. Если лучи сходятся далеко — линза слабая.

Оптическая сила обозначается буквой D (от лат. Dioptria) и определяется через фокусное расстояние линзы.

Фокусное расстояние (F) — расстояние от оптического центра линзы до точки, в которой собираются параллельные лучи после преломления (для собирающей линзы). Измеряется в метрах.

Связь между этими двумя характеристиками прямая и обратная одновременно: чем короче фокусное расстояние, тем сильнее линза преломляет свет.

Формула оптической силы

D = 1 / F

где:

D — оптическая сила линзы

— оптическая сила линзы F — фокусное расстояние (в метрах)

Формула показывает обратную зависимость: уменьшение фокусного расстояния вдвое увеличивает оптическую силу вдвое. Это принципиально для понимания задач.

Пример:

Линза с фокусным расстоянием 0,5 м:

D = 1 / 0,5 = 2 дптр

Линза с фокусным расстоянием 0,25 м:

D = 1 / 0,25 = 4 дптр

Важно: фокусное расстояние подставляется строго в метрах. Если в условии задачи оно дано в сантиметрах, необходимо предварительно перевести.

Единица измерения: диоптрия

Оптическая сила измеряется в диоптриях (сокращённо: дптр, в международной записи — дп или D).

1 диоптрия = 1 м⁻¹ — оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 метр.

Диоптрия — производная единица системы СИ. Она не имеет самостоятельного названия в системе СИ и записывается как обратный метр (м⁻¹), но в оптике и медицине используется именно термин «диоптрия».

Эта единица применяется не только в физике, но и в медицине: именно в диоптриях выражается рецепт на очки или контактные линзы.

Виды линз и знак оптической силы

Знак оптической силы определяется типом линзы.

Собирающая линза (выпуклая)

Преломляет параллельные лучи так, что они сходятся в точке по другую сторону линзы. Фокус — реальный.

Оптическая сила — положительная: D > 0.

D = +2 дптр, +5 дптр и т. д.

Рассеивающая линза (вогнутая)

Преломляет параллельные лучи так, что они расходятся. Продолжения расходящихся лучей пересекаются по ту же сторону, что и падающий свет. Фокус — мнимый.

Оптическая сила — отрицательная: D < 0.

D = −3 дптр, −1 дптр и т. д.

Знак «минус» в оптической силе — не условность, а физически значимая характеристика. Рассеивающая линза не собирает, а расходит лучи, и этот факт отражается именно через отрицательное значение D.

Плоское стекло

Параллельные грани не меняют направление лучей. Фокусное расстояние бесконечно, оптическая сила равна нулю: D = 0.

Связь с формулой тонкой линзы

Формула тонкой линзы связывает три величины: расстояние от предмета до линзы, расстояние от линзы до изображения и фокусное расстояние.

1/d + 1/f = 1/F

где:

d — расстояние от предмета до линзы

— расстояние от предмета до линзы f — расстояние от линзы до изображения

— расстояние от линзы до изображения F — фокусное расстояние

Поскольку D = 1/F, формулу тонкой линзы можно записать через оптическую силу:

1/d + 1/f = D

Это удобно при решении задач, где оптическая сила дана непосредственно, без указания фокусного расстояния.

Знаковые соглашения:

Расстояния отсчитываются от оптического центра линзы

Для реального изображения f > 0

Для мнимого изображения f < 0

Для реального предмета d > 0

Оптическая сила системы линз

Если несколько тонких линз расположены вплотную друг к другу (или расстоянием между ними можно пренебречь), суммарная оптическая сила системы равна сумме оптических сил отдельных линз:

D = D₁ + D₂ + D₃ + ...

Это свойство существенно упрощает расчёты в оптических системах.

Пример:

Две линзы с оптическими силами +3 дптр и −1 дптр:

D = 3 + (−1) = +2 дптр

Суммарная система является собирающей с фокусным расстоянием:

F = 1/2 = 0,5 м

Ограничение: формула суммирования справедлива только при условии, что линзы тонкие и расположены вплотную. При наличии расстояния между линзами используется более сложная формула, выходящая за рамки базового школьного курса.

Применение в практике

Коррекция зрения

Наиболее распространённое применение понятия оптической силы — офтальмология. Нарушения рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость) компенсируются линзами с определённой оптической силой.

Близорукость (миопия): изображение фокусируется перед сетчаткой. Корректируется рассеивающими линзами с отрицательной оптической силой.

изображение фокусируется перед сетчаткой. Корректируется рассеивающими линзами с оптической силой. Дальнозоркость (гиперметропия): изображение фокусируется за сетчаткой. Корректируется собирающими линзами с положительной оптической силой.

Рецепт на очки записывается в диоптриях — это и есть значение оптической силы корректирующей линзы.

Оптические приборы

Оптическая сила — расчётная характеристика при проектировании микроскопов, телескопов, фотообъективов и любых других систем, использующих линзы. Комбинация линз с разными значениями D позволяет получать нужное увеличение и корректировать аберрации.

Типичные задачи и решения

Задача 1. Найти оптическую силу

Условие: Фокусное расстояние собирающей линзы равно 40 см. Найдите её оптическую силу.

Решение:

Перевести в метры: F = 40 см = 0,4 м

D = 1 / F = 1 / 0,4 = +2,5 дптр

Задача 2. Найти фокусное расстояние

Условие: Оптическая сила линзы равна −4 дптр. Определите фокусное расстояние и тип линзы.

Решение:

F = 1 / D = 1 / (−4) = −0,25 м

Знак минус → линза рассеивающая, фокус мнимый, фокусное расстояние по модулю 25 см.

Задача 3. Система линз

Условие: Два тонких линзы вплотную: первая с D₁ = +6 дптр, вторая с D₂ = −2 дптр. Найдите оптическую силу и фокусное расстояние системы.

Решение:

D = D₁ + D₂ = 6 + (−2) = +4 дптр

F = 1 / D = 1 / 4 = 0,25 м = 25 см

Система собирающая.

Задача 4. Найти расстояние до изображения

Условие: Оптическая сила линзы D = +5 дптр. Предмет находится на расстоянии 40 см от линзы. Найдите расстояние до изображения.

Решение:

D = 1/d + 1/f → 1/f = D − 1/d

d = 0,4 м

1/f = 5 − 1/0,4 = 5 − 2,5 = 2,5

f = 1 / 2,5 = 0,4 м = 40 см

Изображение реальное, расположено на расстоянии 40 см от линзы по другую сторону от предмета.

Итоги

Оптическая сила линзы — величина, обратная фокусному расстоянию: D = 1/F. Измеряется в диоптриях (м⁻¹). Положительное значение соответствует собирающей линзе, отрицательное — рассеивающей. Для системы тонких линз, расположенных вплотную, оптические силы складываются. Понятие используется как в задачах школьного курса физики, так и в прикладных областях — прежде всего в коррекции зрения.