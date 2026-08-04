Что такое оптическая сила линзы
Оптическая сила — физическая характеристика линзы, которая показывает, насколько сильно линза преломляет световые лучи. Чем сильнее линза отклоняет лучи, тем больше её оптическая сила.
Интуитивно: если параллельные лучи, пройдя через линзу, сходятся близко от неё — линза сильная, оптическая сила велика. Если лучи сходятся далеко — линза слабая.
Оптическая сила обозначается буквой D (от лат. Dioptria) и определяется через фокусное расстояние линзы.
Фокусное расстояние (F) — расстояние от оптического центра линзы до точки, в которой собираются параллельные лучи после преломления (для собирающей линзы). Измеряется в метрах.
Связь между этими двумя характеристиками прямая и обратная одновременно: чем короче фокусное расстояние, тем сильнее линза преломляет свет.
Формула оптической силы
D = 1 / F
где:
- D — оптическая сила линзы
- F — фокусное расстояние (в метрах)
Формула показывает обратную зависимость: уменьшение фокусного расстояния вдвое увеличивает оптическую силу вдвое. Это принципиально для понимания задач.
Пример:
Линза с фокусным расстоянием 0,5 м:
D = 1 / 0,5 = 2 дптр
Линза с фокусным расстоянием 0,25 м:
D = 1 / 0,25 = 4 дптр
Важно: фокусное расстояние подставляется строго в метрах. Если в условии задачи оно дано в сантиметрах, необходимо предварительно перевести.
Единица измерения: диоптрия
Оптическая сила измеряется в диоптриях (сокращённо: дптр, в международной записи — дп или D).
1 диоптрия = 1 м⁻¹ — оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 метр.
Диоптрия — производная единица системы СИ. Она не имеет самостоятельного названия в системе СИ и записывается как обратный метр (м⁻¹), но в оптике и медицине используется именно термин «диоптрия».
Эта единица применяется не только в физике, но и в медицине: именно в диоптриях выражается рецепт на очки или контактные линзы.
Виды линз и знак оптической силы
Знак оптической силы определяется типом линзы.
Собирающая линза (выпуклая)
Преломляет параллельные лучи так, что они сходятся в точке по другую сторону линзы. Фокус — реальный.
Оптическая сила — положительная: D > 0.
D = +2 дптр, +5 дптр и т. д.
Рассеивающая линза (вогнутая)
Преломляет параллельные лучи так, что они расходятся. Продолжения расходящихся лучей пересекаются по ту же сторону, что и падающий свет. Фокус — мнимый.
Оптическая сила — отрицательная: D < 0.
D = −3 дптр, −1 дптр и т. д.
Знак «минус» в оптической силе — не условность, а физически значимая характеристика. Рассеивающая линза не собирает, а расходит лучи, и этот факт отражается именно через отрицательное значение D.
Плоское стекло
Параллельные грани не меняют направление лучей. Фокусное расстояние бесконечно, оптическая сила равна нулю: D = 0.
Связь с формулой тонкой линзы
Формула тонкой линзы связывает три величины: расстояние от предмета до линзы, расстояние от линзы до изображения и фокусное расстояние.
1/d + 1/f = 1/F
где:
- d — расстояние от предмета до линзы
- f — расстояние от линзы до изображения
- F — фокусное расстояние
Поскольку D = 1/F, формулу тонкой линзы можно записать через оптическую силу:
1/d + 1/f = D
Это удобно при решении задач, где оптическая сила дана непосредственно, без указания фокусного расстояния.
Знаковые соглашения:
- Расстояния отсчитываются от оптического центра линзы
- Для реального изображения f > 0
- Для мнимого изображения f < 0
- Для реального предмета d > 0
Оптическая сила системы линз
Если несколько тонких линз расположены вплотную друг к другу (или расстоянием между ними можно пренебречь), суммарная оптическая сила системы равна сумме оптических сил отдельных линз:
D = D₁ + D₂ + D₃ + ...
Это свойство существенно упрощает расчёты в оптических системах.
Пример:
Две линзы с оптическими силами +3 дптр и −1 дптр:
D = 3 + (−1) = +2 дптр
Суммарная система является собирающей с фокусным расстоянием:
F = 1/2 = 0,5 м
Ограничение: формула суммирования справедлива только при условии, что линзы тонкие и расположены вплотную. При наличии расстояния между линзами используется более сложная формула, выходящая за рамки базового школьного курса.
Применение в практике
Коррекция зрения
Наиболее распространённое применение понятия оптической силы — офтальмология. Нарушения рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость) компенсируются линзами с определённой оптической силой.
- Близорукость (миопия): изображение фокусируется перед сетчаткой. Корректируется рассеивающими линзами с отрицательной оптической силой.
- Дальнозоркость (гиперметропия): изображение фокусируется за сетчаткой. Корректируется собирающими линзами с положительной оптической силой.
Рецепт на очки записывается в диоптриях — это и есть значение оптической силы корректирующей линзы.
Оптические приборы
Оптическая сила — расчётная характеристика при проектировании микроскопов, телескопов, фотообъективов и любых других систем, использующих линзы. Комбинация линз с разными значениями D позволяет получать нужное увеличение и корректировать аберрации.
Типичные задачи и решения
Задача 1. Найти оптическую силу
Условие: Фокусное расстояние собирающей линзы равно 40 см. Найдите её оптическую силу.
Решение:
Перевести в метры: F = 40 см = 0,4 м
D = 1 / F = 1 / 0,4 = +2,5 дптр
Задача 2. Найти фокусное расстояние
Условие: Оптическая сила линзы равна −4 дптр. Определите фокусное расстояние и тип линзы.
Решение:
F = 1 / D = 1 / (−4) = −0,25 м
Знак минус → линза рассеивающая, фокус мнимый, фокусное расстояние по модулю 25 см.
Задача 3. Система линз
Условие: Два тонких линзы вплотную: первая с D₁ = +6 дптр, вторая с D₂ = −2 дптр. Найдите оптическую силу и фокусное расстояние системы.
Решение:
D = D₁ + D₂ = 6 + (−2) = +4 дптр
F = 1 / D = 1 / 4 = 0,25 м = 25 см
Система собирающая.
Задача 4. Найти расстояние до изображения
Условие: Оптическая сила линзы D = +5 дптр. Предмет находится на расстоянии 40 см от линзы. Найдите расстояние до изображения.
Решение:
D = 1/d + 1/f → 1/f = D − 1/d
d = 0,4 м
1/f = 5 − 1/0,4 = 5 − 2,5 = 2,5
f = 1 / 2,5 = 0,4 м = 40 см
Изображение реальное, расположено на расстоянии 40 см от линзы по другую сторону от предмета.
Итоги
Оптическая сила линзы — величина, обратная фокусному расстоянию: D = 1/F. Измеряется в диоптриях (м⁻¹). Положительное значение соответствует собирающей линзе, отрицательное — рассеивающей. Для системы тонких линз, расположенных вплотную, оптические силы складываются. Понятие используется как в задачах школьного курса физики, так и в прикладных областях — прежде всего в коррекции зрения.