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Право представляет собой фундамент, на котором строятся социальная система и общественный порядок, действующие в государстве. Оно охватывает массу разнообразных правил и пронизывает все аспекты жизни человеческого общества, начиная от семейных отношений и заканчивая взаимодействием между государствами.
Несмотря на четкую структурированность, право с большим трудом поддается анализу. Это связано с тем, что правовые системы вбирают в себя огромное количество традиций и культурных ценностей разных народов, и к тому же существенно видоизменяются с течением времени.
Понятие отрасли права
Право пронизывает все сферы жизни общества и регулирует практически любые ситуации, возникающие в повседневной жизни. В этом гигантском множестве норм и правил выделяются отрасли — методологически связанные области, в которых действуют одинаковые методики, предметы регулирования, правовые принципы и источники.
Таким образом, отрасль права представляет собой комплекс правовых норм, регулирующих социальные отношения, имеющих аналогичную природу и общую основу. Такое разделение нельзя назвать абсолютно четким, но все же социальные отношения, регулируемые разными отраслями права, имеют между собой достаточно заметные различия.
К основным признакам, определяющим отрасль права, относится предмет правового регулирования. Он представляет собой комплекс социальных взаимодействий, для регулирования которых выделена соответствующая отрасль права. Предмету правового регулирования каждой отрасли права присущи следующие признаки:
- Специфика общественных отношений, регулируемых данной отраслью. Так, гражданское право занимается в основном имущественными отношениями между гражданами; уголовное право фокусируется на преступлениях, влекущих за собой наказание в виде лишения свободы.
- Нормативное содержание. Отрасли обладают системой специфических норм, которые определяют поведение людей, принимающих участие в определенных социальных отношениях.
- Метод правового регулирования. Он включает в себя как обязательные, так и рекомендательные способы контроля.
- Используемые механизмы защиты прав и интересов, особенности санкций за нарушение прав.
- Взаимосвязь с другими отраслями права. Предмет каждой отрасли не является замкнутой системой. Он пересекается с другими отраслями. Например, гражданское и административное право тесно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая защиту прав потребителей.
Правовые системы разных государств имеют разные количества отраслей права. Так, в РФ в зависимости от детализации выделяется около 30 различных отраслей.
Виды и характеристики отраслей права
В общем виде разделение отраслей права на виды можно представить следующим образом.
|
Назначение
|
Материальные
|
Процессуальные
|
Предметное единство
|
Основные
|
Вторичные
|
Комплексные
|
Сфера интересов
|
Публичное право
|
Частное право
По назначению
Материальные отрасли занимаются регулированием самих общественных отношений. Основные отрасли этого вида: конституционное, уголовное, гражданское, трудовое, финансовое, административное, семейное право.
Процессуальные отрасли права определяют тот порядок, в котором применяются нормы соответствующих материальных отраслей. К ним относятся: гражданско-процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право.
Процессуальные отрасли обеспечивают реализацию норм материальных отраслей, предоставляют возможности разрешать конфликты и споры. Эти отрасли играют ключевую роль в обеспечении правопорядка в стране.
По предметному единству
Основные, или фундаментальные (первичные), отрасли охватывают самые важные аспекты жизни общества. Они обладают четко определенными предметами права и не сводятся к другим отраслям. Самые яркие примеры фундаментальных отраслей: конституционное, уголовное, гражданское право.
Вторичные отрасли сначала выкристаллизовывались внутри основных, а затем отпочковывались в самостоятельные. Так развивалось уголовно-процессуальное (из уголовного), семейное (из гражданского) и некоторые другие. Формирование вторичных отраслей было вызвано необходимостью более тщательно регулировать отдельные аспекты общественных отношений.
Комплексные, как следует из их названия, охватывают аспекты, которые могут быть отнесены к разным отраслям, но при этом регулируют вполне определенную сферу социальных отношений. В качестве примеров можно назвать аграрное право. Оно включает в себя элементы гражданской, финансовой, земельной и других отраслей.
По сфере интересов
Публичное право регулирует взаимоотношения между государством и обществом, а также обеспечивает функционирование государственной власти, защищает установленный общественный порядок и поддерживает общегосударственные интересы. Основные отрасли: конституционное, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право и другие.
Частное право фокусируется на регулировании отношений между отдельными организациями и между отдельными лицами, коллективами. К нему относятся трудовое, предпринимательское, семейное и другие отрасли права.
Таблица основных отраслей права РФ
|
Отрасль
|
Основное содержание
|
Конституционное
|
Обеспечивает основы государственного устройства, закрепляет права и свободы граждан, определяет полномочия органов государственной власти
|
Административное
|
Регулирует работу государственных органов и должностных лиц исполнительной ветви власти, определяет административную ответственность
|
Гражданское
|
Сфокусировано на имущественных и личных неимущественных отношениях, регулирует составление договоров, обязательств, наследование имущества
|
Гражданско-процессуальное
|
Охватывает порядок рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел. Регулирует подачу исков, устанавливает правила проведения судебных заседаний, обжалования решений суда, исполнения судебных актов
|
Уголовное
|
Регулирует сферу уголовных наказаний за совершенные преступления, определяет преступления и процессуальные нормы
|
Трудовое
|
Регулирует отношения, возникающие при трудовой деятельности, определяет рабочее время, обеспечивает охрану труда и социальные гарантии работникам
|
Семейное
|
Посвящено заключению и расторжению браков, алиментным обязательствам, регулирует усыновление, опеку, попечительство
|
Финансовое
|
Занимается бюджетным и валютным регулированием, определяет налогообложение, деятельность банков
|
Экологическое
|
Обеспечивает охрану окружающей среды, природопользование, определяет ответственность за экологические правонарушения
|
Земельное
|
Определяет правовые нормы, связанные с использованием и охраной земель, регулирует землеустройство и сделки с землей
|
Международное
|
Регулирует заключение международных договоров, сотрудничество с другими государствами, определяет международно-правовую ответственность
Понятие и виды институтов права
Институты права — это не менее важные, чем отрасли, составные части механизма права. Понятие института тесно связано с отраслью, но имеет свою специфику. Если отрасль охватывает обширный круг вопросов, то институт представляет собой более узкую совокупность норм, относящихся к хорошо конкретизированному аспекту регулируемых отношений, принадлежащих той или иной отрасли.
Отрасли включают в себя целый ряд достаточно хорошо обособленных и обладающих определенной самостоятельностью институтов. Например, отрасль гражданского права включает в себя такие институты, как обязательства, сделки, право частной собственности, наследование и другие.
Классификации правовых институтов
Институты состоят из правовых норм, принципов и правил, обеспечивающих функционирование определенных аспектов права. При классификации институтов используются различные критерии.
|
Критерий
|
Правовые институты
|
Сфера распространения
|
Отраслевые (внутриотраслевые) — принадлежат одной отрасли (купля-продажа, институт потерпевшего)
|
Межотраслевые — регулируют отношения, которые относятся сразу к нескольким отраслям (институты собственности, договора, юридической ответственности)
|
Содержание
|
Простые — без подразделений (институт залога, прекращения брака)
|
Комплексные (сложные) — содержат субинституты (институт собственности)
|
Функции
|
Регулятивные — определяют права и обязанности участников правоотношения (институт гражданства, брака)
|
Охранительные — регулируют защиту и охрану (институты защиты чести, достоинства, деловой репутации, дисциплинарной ответственности)
Институты права обеспечивают стабильность социальных процессов, помогают регулировать конфликтные ситуации и разрешать споры мирным способом. Таким образом, институты способствуют развитию жизни общества и государства.
Заключение
Отрасли права — это фундаментальные элементы правовой системы государства. Каждая из отраслей фокусируется на регулировании определенных аспектов жизни общества и социальных отношений. Основные отрасли, такие как конституционное, гражданское, уголовное, административное право, предельно четко структурированы.
Понимание сути отраслей и институтов права важно не только для специалистов, работающих в области юриспруденции, но и для каждого гражданина, так как знание своих прав и обязанностей формирует правовую культуру и активную гражданскую позицию.