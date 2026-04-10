Западная Сибирь — огромный географический регион, простирающийся на миллионы квадратных километров. На ее долю приходится около 14% площади Российской Федерации (более 2,4 млн км2) — это больше, чем такие страны, как Испания, Польша, Италия, Швеция. Протяженность территории Западной Сибири с севера на юг достигает 2,5 тыс. км. Имеется выход к Карскому морю. Соседство с Уральским краем, Казахстаном, Монголией и Китаем существенно влияет на экономику и природно-ресурсный потенциал.

Географическое положение

Западная Сибирь охватывает 9 субъектов Российской Федерации.

Протяженность Западной Сибири составляет 2,5 тыс. км в меридиональном направлении (с севера на юг) и 1,9 тыс. км в широтном (с запада на восток). Общая площадь достигает 2,4 млн км².

Местность преимущественно равнинная. 80% территории занимает Западно-Сибирская равнина — обширная низменная область с плоским или слабоволнистым рельефом, способствующим формированию болот.

На юге протянулись горные системы Алтая и Западных Саян, севере — низменности полуостровов Ямал и Гыданский. В центральной части выделяются Сибирские Увалы. Перепад высот: от уровня моря на севере до 4506 м (гора Белуха).

Население Западной Сибири составляет около 14,4 млн человек (почти 10% всех жителей страны).

Заселение отличается неравномерностью. Примерно 80% людей сосредоточено на юге. Там мягче климат и удобнее заниматься хозяйственной деятельностью. Средняя плотность — около 6 чел./км2, но есть большие различия:

Кемеровская область — 27,2 (самая высокая плотность населения);

Ямало-Ненецкий АО — 0,7;

Республика Алтай — 2,3.

Больше 70% жителей — горожане. Самые урбанизированные области — Кемеровская (86%) и Новосибирская (79%), а меньше всего горожан в Республике Алтай (29%) и Алтайском крае (56%). Крупнейшие города — Новосибирск (1,6 млн) и Омск (1,1 млн).

По национальности большинство — русские (90%). Коренные народы: ханты, манси, ненцы, селькупы, алтайцы. Многие из них сохраняют традиционный образ жизни, занимаются оленеводством, охотой и рыболовством.

Природные условия и ресурсы

Географическое положение непосредственно определяет природу. Климат Западной Сибири в основном континентальный. Регион простирается в широтном направлении — от Урала до Енисея, а в меридиональном — от побережья Северного Ледовитого океана до Казахского мелкосопочника. Это предопределяет выраженную широтную зональность и наличие трех климатических поясов:

арктического — охватывает север и прибрежные арктические районы;

субарктического — охватывает тундру и лесотундру;

умеренного с континентальным климатом — составляет основную территорию (тайга, лесостепь, степь).

Средние зимние температуры варьируются от −15°C на юге до −40° на севере, летние — от +5° до +20° соответственно. Годовое количество осадков составляет 300–600 мм, максимум выпадает в теплый период. Высота снежного покрова увеличивается с юга (30 см) на северо-восток (80 см).

Характерны продолжительная морозная зима и краткий летний период. В северных областях распространены вечная мерзлота и обширные болотные массивы. Эти факторы определяют хозяйственную специализацию: на юге преобладает земледелие, на севере — добыча полезных ископаемых и оленеводство.

Западная Сибирь обладает обширными водными запасами. Здесь много рек, озер, болот и подземных водоносных горизонтов.

Самые крупные реки — Обь (вместе с мощным притоком Иртышом) и Томь. Обь ежегодно переносит около 400 км3 воды. Бассейн Оби — один из крупнейших в мире. Река обеспечивает водоснабжение городов, предприятий промышленности и энергетики, но ее воды и притоки испытывают нагрузку из-за загрязнения, обусловленного нефтедобычей и другими промышленными процессами.

Иртыш снабжает водой города и сельскохозяйственные угодья, а Томь активно используется в промышленности и быту.

Озера (Чаны, Кулундинское) и гигантские болота (в том числе Васюганские — крупнейшие в мире) поддерживают гидрологический баланс, накапливают и естественным образом очищают воду. Также они являются средой обитания множества животных и птиц.

Подземные воды особенно важны в районах с дефицитом поверхностных вод. Их используют для питьевого водоснабжения и в сельском хозяйстве.

Для защиты западносибирских водных ресурсов создаются заповедники, устанавливаются очистные сооружения и ведется экологический мониторинг.

Смена природных зон четко прослеживается с севера на юг. Почвенный покров закономерно меняется в широтном направлении от тундрово-глеевых почв арктических и субарктических зон на севере до плодородных черноземов степных районов на юге.

Растительность соответствует этой зональности. Северные области заняты тундрой с мхами и карликовой древесной растительностью, далее тянется хвойная тайга (ель, сосна), сменяющаяся степной и лесостепной местностью с богатым травяным покровом.

Местная фауна включает медведей, лосей, белок, разнообразных птиц и насекомых. Благодаря богатому видовому составу, экосистемы успешно существуют в условиях сурового климата.

Природные ресурсы и промышленность Западно-Сибирского экономического района имеют стратегическое значение для экономики России. Топливно-энергетическая база Сибири широко известна в мире. Здесь сосредоточены огромные запасы нефти и природного газа, преимущественно в пределах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. На юге расположен Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс).

Характеристика минеральных ресурсов охватывает руды цветных металлов (медь, никель, полиметаллы), месторождения калийных и поваренных солей, золота, серебра и редких металлов.

Обширные лесные массивы таежной зоны служат важнейшим источником сырья для отечественной лесной промышленности.

Водные ресурсы экономического района — реки Обь и Иртыш, а также тысячи озер — обеспечивают водоснабжение, выработку электроэнергии и возможности для рыболовства. Обширные охотничьи угодья играют значимую роль в экосистеме и хозяйстве региона.

Все эти природные богатства составляют основу национальной экономики, гарантируют энергетическую безопасность страны, формируют существенную часть экспортных доходов и создают рабочие места для миллионов россиян.

Заключение

Огромные размеры, равнины, выход к океану и транзитное положение — особенности Западной Сибири. Такое географическое положение не только формирует природные особенности региона, но и определяет его важнейшую роль в экономике и геополитике России.