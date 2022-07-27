Дети и ядовитые растения. Как обезопасить ребенка?

Запретите ребенку рвать незнакомые растения и тем более пробовать их на вкус, перетирать в руках;

Приучите малыша всегда мыть руки с мылом после игр с цветами и травами (от сока лютика, например, могут воспалиться глаза);

Обойдите садовый участок и внимательно осмотритесь, нет ли среди растений, которые растут на участке, ядовитых.

Приобретая новое декоративное растение для своего участка, заранее поинтересуйтесь, не относится ли оно к числу ядовитых.

Вех ядовитый (цикута).

Белена.

Болиголов крапчатый (омег пятнистый).

Аконит (борец, голубой лютик, Иссык-Кульский корень).

Белладонна (красавка).

Ландыш майский.

Борщевик.

Помните себя в детстве? Наверняка вы ездили к бабушке в деревню? Лес, речка, поле, луг – раздолье для маленького исследователя. Девочки варили «супчики» и «кашки» из выращенных на «огороде» трав и ягод, а мальчики играли в индейцев, прячась в густых зарослях, или делали дудочки из тростника.Наверняка у врачей есть статистика, сколько детей попадают в больницы с весьма тяжелыми диагнозами после таких игр. Но если потратить немного времени на изучение лесных «врагов», общение с природой станет намного приятнее и безопаснее.Дети и растенияПостарайтесь оградить ребенка от нежелательных контактов. Добрая соседка, вырастившая у себя на огороде что-то красивое, наверняка захочет порадовать маленькую принцессу букетиком ландышей, не догадываясь, что они являются ядовитым растением.Если есть – вырывайте их с корнем и следите, чтобы они не вырастали снова. Иногда можно просто забыть, что на участке вот уже 3 поколения растет нечто вредное, но симпатичное.Даже если понравившийся Вам кустарник или цветок очень красив, но ядовит, лучше отказаться от его посадки.Чем раньше вы начнете объяснять ребенку правила безопасности на природе, тем лучше. Ядовитые растения привлекают яркими цветами, семенами интересной формы, необычными плодами. Бывает, что вкус растения или ягоды не выдает его опасной природы.На прогулке в лесу взрослым нужно быть особенно внимательными. Следите, чтобы малыш случайно не сорвал и не съел ядовитые ягоды, перепутав их со съедобными (например, вороний глаз с черникой, волчью ягоду – с калиной).Если малыш отравился ядовитым растениемЕсли вы увидели, что ребенок съел ядовитое растение или подозреваете, что это могло произойти, непременно дайте ему выпить воды и постарайтесь вызвать у него рвоту, нажав на корень языка.Если вы обнаружили у ребенка такие признаки, как расширение зрачков, учащенный или, наоборот, слишком редкий пульс, расстройство речи, излишнее возбуждение или, наоборот, вялость, заторможенность, обязательно вызовите "Скорую помощь" или обратитесь в больницу – отравление может оказаться опасным. Будьте готовы к тому, что ребенку может понадобиться госпитализация в больницу.Дайте ребенку любой энтеросорбент («Смекта», «Энтеросгель», «Полифепан», «Фильтрум СТИ», активированный уголь или другие) в возрастной дозировке.Следует учитывать, что симптомы отравления не всегда проявляются сразу после употребления в пищу ядовитого растения, они могут возникнуть и через несколько часов после него.Растений, обладающих абсолютной ядовитостью, в природе, по-видимому, не существует. Например, белладонна и дурман ядовиты для человека, но безвредны для грызунов, кур, дроздов и других птиц. Обычно отравление ядовитыми растениями происходит при попадании растений через рот, органы дыхания, а также через кожу в результате соприкосновения с ядовитыми растениями, их соками.Отравления людей через дыхательные пути обычно относят к профессиональным, реже наблюдаются бытовые отравления летучими веществами, выделяемыми ядовитыми растениями. Большие букеты магнолий, лилий, черёмухи, мака, тубероз могут вызвать недомогание, головокружение, головную боль.Нередки отравления детей соблазнительными на вид ядовитыми плодами. Токсичность растений может значительно варьировать в зависимости от их возраста, фазы вегетации, условий произрастания (климатических, почвенных и др.) и части растения (корни, ветви, плоды, кора). Некоторые растения имеют ядовитый нектар (азалия, багульник) или пыльцу (белена, олеандр), придающие токсические свойства меду; употребление его в пищу может вызвать лихорадку, рвоту, диарею. Отравление после поедания ядовитого растения может проявиться через несколько минут, например после употребления хвои тисса, в других случаях через несколько дней и даже недель.Большинство ядовитых растений одновременно действуют на различные органы, однако какой-то орган или центр обычно бывает поражен сильнее.Какие растения наиболее опасны:Растет в сырых местах по берегам рек, иногда прямо в воде. Он может достигать полутораметровой высоты. Стебель у веха толстый, полый и ветвистый. Вех напоминает съедобные растения дудник, дягиль. Отличается от них более мелкими листьями, толстым, мясистым, внутри полым корневищем, разделенным поперечными перегородками на отдельные камеры, которые наполнены желтоватым соком. Ребятишки иногда используют его в качестве "духовой" трубки. Листья растения двояко и трояко рассечены на крупные, узкие доли. Мелкие белые цветки собраны в сложные зонтики. Вех издает запах петрушки или сельдерея.Все части веха при растирании между пальцами выделяют специфический неприятный запах. Растение ядовитое в любом виде. Особо ядовит сладкий стебель и сладковатое, с приятным запахом (напоминающим запах сушеных яблок) корневище.Цветки крупные до 2 см в длину, грязно-желтого цвета (в середине лиловые) с сетью фиолетовых жилок. Плод - коробочка с крышечкой и перегородкой внутри пятизубчатой чашечки. В коробочке помещаются мелкие черные или желтые семена, похожие на семена мака. Корень напоминает петрушку, мягкий, сочный, с кислосладким вкусом. Запах у растения неприятный.Высотой до 1,5 м. Стебель в тонких бороздах, с синеватым отливом, внутри полый, в нижней части с темно-красными пятнами. Листья трояко-перистые, на длинных черешках (напоминают листья петрушки).Растение ядовито, особенно плоды и листья.До 1-1,5 м высотой. Листья пальчатые мягкоопушенные. Цветки желтые или голубые, собраны в крупную кисть на верхушке стебля. Корневище клубневидное, утолщенное. Ядовито все растение, особенно клубни. О свойствах аконита хорошо знали наши предки: древние воины натирали ядом этого растения наконечники своих стрел.Красивое поэтичное название, в переводе с итальянского - «прекрасная женщина». С этим растением связано много легенд и историй. Несколько веков назад женщины использовали ее для придания себе загадочности, закапывая в глаза сок и добиваясь тем самым неестественного блеска. Ягодами румянили щеки. Поэтому одно из названий растения - красавка.К ядовитым растениям относится и всем нам знакомый ландыш майский. Причем ядовиты все его части - листья, цветы, плоды – красно-оранжевые ягоды. Более того, даже вода, в которой стоял букетик ландышей, если ее выпить может стать причиной отравления.Это высокое зонтичное растение с крупными листьями и белыми соцветиями очень заметно: оно может достигать 2–3 метров в высоту. Борщевик неприхотлив и может расти повсеместно. Коварство его еще в том, что по внешнему виду его часто путают с укропом, снытью.Прикосновение к борщевику приводит к появлению ожогов I–III степени. Сначала кожа краснеет, появляется зуд, затем могут возникнуть волдыри (как при термическом ожоге).Будьте внимательны к тому, что окружает Вас и Вашего ребенка и летний отдых на природе станет безопасным.