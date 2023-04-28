Что такое онлайн-лагерь и почему стоит выбрать его?

На сегодняшний день существует огромное число альтернативных онлайн-лагерей, пришедших на смену очным летним лагерям. Онлайн-лагеря дают возможность детям с пользой провести время, освоить новый навык, найти друзей из любой точки мира.



Что представляет из себя онлайн-лагерь?



Онлайн-смены в лагере проводятся в виде веб-конференций. Это встречи в режиме онлайн, где ребята общаются, играют, получают новые знания. Для детей организуется безопасное пространство для общения в интернете. Принять участие могут дети из любого уголка земного шара, ведь для этого необходим только выход в интернет и гаджет. Чтобы все ребята были охвачены вниманием, группы набираются небольшие.



Отлично подходит для общеобразовательного формата лагерей



Лагерь онлайн проходит в цифровом формате, а чем лучше заняться в режиме реального времени, если не учебой? В ходе занятий можно, к примеру, углубленно изучить иностранный язык или пройти курсы программирования для детей онлайн. Помните, что учеба в онлайн-лагере — это не то же самое, что смотреть уроки в свободном доступе в интернете, ведь в лагере имеется обратная связь, возможность получить правки и советы от преподавателя.



Бюджетнее обычного лагеря



У организатора отпадает необходимость платить за питание, арендовать помещение, нанимать несколько вожатых и так далее. Поэтому цена онлайн-лагеря в несколько раз ниже обычного, что дает возможность детям попасть не на один заезд, а на 2-3 смены. Так ребенок может освоить намного больше материала.



Удобство



Особенно это актуально, если школьник не хочет уезжать из дома и находиться вдали от родителей или проводит каникулы в загородном доме с выходом в интернет и не знает, чем себя занять. Дистанционный лагерь поможет увлечь ребенка, который посвящает все каникулы компьютеру. А ведь именно этим сегодня занимаются практически все дети. Преподаватели лагеря смогут направить его хобби в правильное русло.



К примеру, если ребенок постоянно играет в игры на гаджете, тогда стоит научить его их создавать. Перспективно? Конечно!



Поможет найти новых друзей.



Это очень важно, если ребенок испытывает трудности в общении со сверстниками в реальной жизни или, наоборот, если ребенок слишком активен, что сильно утомляет взрослых. Онлайн-лагерь — это именно то место, где возможно вести диалоги с единомышленниками, причем абсолютно безопасно. Здесь можно найти новых друзей.



Каникулы в онлайн-лагере — это возможность получить новые знания и развить увлечения ребенка за небольшую стоимость и в свободное от школьных занятий время!