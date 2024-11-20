Законы последовательного соединения проводников

При последовательном соединении через все компоненты цепи протекает одинаковый ток — на всём протяжении цепи. Если у нас есть N последовательно соединённых резисторов, то сила тока в каждом из них будет одинакова:

I 1 = I 2 = … = I N .

Если любой из элементов последовательной цепи выйдет из строя, то цепь разомкнётся, и ток протекать по ней не сможет. Поэтому в гирляндах из последовательно соединённых лампочек при перегорании одной из них вся гирлянда гаснет.

Общее напряжение на последовательной цепи определяется как сумма напряжений на каждом элементе.

U общ = U 1 + U 2 +… + U N .

Общее сопротивление последовательной цепи равно сумме всех сопротивлений.

R общ = R 1 + R 2 +… + R N .

Пример решения задачи

Лампа может нормально гореть при напряжении U 1 = 120 В и силе тока I 1 = 4 А. Какое добавочное сопротивление R нужно последовательно подключить к лампе, чтобы ее можно было включить в сеть с напряжением U = 220 В?

Решение

При подключении к лампе добавочного сопротивления R через лампу и через это сопротивление будет протекать одинаковый ток I 1 . При этом сумма напряжений на лампе U 1 и на сопротивлении будет равна U = 220 В.

По закону Ома напряжение на подключённом сопротивлении будет равно R• I 1 . Значит, мы можем записать:

U 1 + R• I 1 = U.

Проделываем преобразования и выражаем R:

R• I 1 = U - U 1 .

R = (U - U 1 ) / I 1 .

Подставляем численные значения и получаем:

R = (220 – 120) / 4 = 25 Ом.

Ответ: R = 25 Ом

Параллельное соединение проводников