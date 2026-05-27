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Что такое парные согласные звуки

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Что такое парные согласные звуки
Белослудцева Алёна - Русский Язык, Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ.
Автор
Белослудцева Алёна

Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ.

Парные согласные звуки — это согласные в русском языке, которые похожи друг на друга, но один из них звонкий, а другой глухой. Они произносятся почти одинаково по месту и способу образования, но отличаются участием голоса. В звонких согласных голосовые связки работают и создают звук, а в глухих — голос отсутствует, слышен только шум. Понимание того, что такое парные согласные звуки, важно для правильного произношения слов и грамотного письма.

Определение парных согласных звуков в русском языке связано с их фонетическими особенностями. Каждый звук из такой пары имеет «партнёра», который отличается только звонкостью или глухостью. Например, звук [б] является звонким, а его парный глухой звук — [п]. Подобные пары часто встречаются в словах и могут влиять на написание, особенно в конце слова или перед другими согласными.

К наиболее распространённым парам согласных относятся:

  • б — п;
  • в — ф;
  • г — к;
  • д — т;
  • ж — ш;
  • з — с.

Почему согласные образуют пары по глухости и звонкости? Это связано с особенностями работы речевого аппарата. При произнесении звонких звуков голосовые связки вибрируют, а при произнесении глухих — нет. Такая система помогает словам быть более удобными для произношения и делает речь более чёткой и разнообразной. Знание парных согласных звуков помогает лучше понимать правила орфографии и правильно подбирать проверочные слова.

Какие согласные звуки считаются парными

Парные согласные звуки — это согласные в русском языке, которые образуют пары по признаку звонкости и глухости. Это означает, что звуки произносятся одинаково по месту и способу образования, но отличаются участием голоса. Понимание того, что такое парные согласные звуки, помогает:

  • правильно писать слова;
  • проверять орфограммы;
  • развивать грамотную речь.

Таблица и примеры парных согласных включают несколько основных пар:

  • б — п (бочка — почка);
  • в — ф (ваза — фаза);
  • г — к (гора — кора);
  • д — т (дом — том);
  • ж — ш (жар — шар);
  • з — с (коза — коса).

В школьных материалах такие звуки часто представляют в виде таблицы, чтобы легче запомнить соответствующие пары и увидеть закономерность между звонкими и глухими согласными.

Чем парные согласные отличаются от непарных? Непарные согласные не имеют соответствующего звука по звонкости или глухости. К примеру:

  • сонорные звуки л, м, н, р, й — всегда звонкие и не образуют пар;
  • всегда глухие непарные согласные — х, ц, ч, щ.

Именно поэтому при изучении фонетики важно различать парные и непарные согласные, так как это влияет на правильное произношение и правописание слов.

Как определить парные согласные в словах

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Парные согласные звуки — это согласные в русском языке, которые образуют пары по двум признакам — они похожи, но один звонкий, а другой глухой. Например, звуки «б–п», «в–ф», «г–к», «д–т», «ж–ш» и «з–с». Такие согласные могут изменять звучание в слове, особенно в конце или перед другими согласными, поэтому иногда их написание вызывает трудности. Чтобы писать слова правильно, важно понимать, что такое парные согласные и как их проверять.

Проверка парных согласных в корне слова чаще всего выполняется с помощью подбора проверочного слова. Нужно изменить слово или подобрать родственное так, чтобы после сомнительной согласной стоял гласный звук. В этом случае согласный произносится отчётливо, и становится понятно, какую букву нужно писать. Этот способ широко используется в школьных правилах русского языка и помогает избежать орфографических ошибок.

Основные шаги проверки парных согласных:

  • подобрать однокоренное или изменённое слово;
  • поставить после согласной гласную;
  • чётко услышать нужный звук и определить правильную букву.

Примеры слов и правила проверки в русском языке помогают лучше понять принцип. Например, при произнесении слова «гриб» трудно расслышать, какая согласная стоит в конце — «б» или «п». Проверочное слово «грибы» показывает, что нужно писать букву «б». Аналогично: «дуб — дубы», «лук — лука», «мороз — морозы». Такой способ позволяет легко определять парные согласные и правильно писать слова.

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