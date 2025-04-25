В современном мире жизнь часто диктует свои условия, и переезд в другой город или район может стать необходимой мерой. Однако, что делать, если переезд еще не оформлен, а ребенку нужно продолжить обучение? Возникает закономерный вопрос: можно ли перевестись в другую школу без прописки?