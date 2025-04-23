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10 поделок к 9 мая в школу: Простые идеи для памятных подарков

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Автор

2 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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10 Поделок к 9 Мая в Школу: Делаем Красивые Сувениры Своими Руками

Поделки ко Дню Победы — это не только творческое задание для школы, но и способ рассказать детям о героизме предков. Даже из обычных материалов, таких как бумага, картон или гофрированная лента, можно создать символичные сувениры. В статье — интересные идеи, которые подойдут для детских групп разного возраста. Предлагаем вместе с ребенком сделать объемные цветы, аппликации и другие украшения к празднику.

1. Голубь мира из бумажной тарелки

  • Материалы: бумажная тарелка, ножницы, голубая краска, проволока.
  • Как сделать:
    • Возьмите тарелку и разрежьте пополам — это крылья.
    • Из второй тарелки вырежьте тело птицы нужного размера.
    • Соедините детали, украсьте белой краской и прикрепите проволоку.

      • Совет: Добавьте к лапкам ленточку триколора — это станет символом единства.

      2. Открытка «Георгиевская лента» в технике аппликации

      • Материалы: черный и оранжевый картон, клей, золотые блестки.
      • Инструкция:
        • Вырежьте полоски и приклейте их в форме ленты.
        • Добавьте объемные цветы из гофрированной бумаги.

          • Идея: Украсьте открытку надписью «Спасибо за Победу!» — такой вариант подойдет для школьной выставки.

          Творите и Помните!

          Даже простая поделка, выполненная с помощью ребенка, станет поводом поговорить о событиях Великой Отечественной войны. Используйте разные цвета и техники: оригами, аппликации, лепку из пластилина. Не бойтесь экспериментировать — самый большой вклад в память о героях это ваше внимание. Предлагаем организовать конкурс детских работ в классе или украсить школьный сад к празднику. Обязательно сделайте фотографии готовых поделок и поделитесь ими на сайте школы!

          author_avatar
          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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