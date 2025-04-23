Поделки ко Дню Победы — это не только творческое задание для школы, но и способ рассказать детям о героизме предков. Даже из обычных материалов, таких как бумага, картон или гофрированная лента, можно создать символичные сувениры. В статье — интересные идеи, которые подойдут для детских групп разного возраста. Предлагаем вместе с ребенком сделать объемные цветы, аппликации и другие украшения к празднику.