Термин «информация» обозначает сведения об объектах или явлениях, представленные в любой форме. Будучи общенаучным понятием, он используется в самых разных областях — от физики и биологии до кибернетики и экономики. При этом в каждой дисциплине «информация» приобретает особый смысл и становится частью уникальной системы категорий. Подобно основным неопределяемым понятиям в геометрии («точка», «плоскость» и другие), информация выступает фундаментальным понятием, не сводимым к более простым определениям. Попытки дать определение информации с помощью более простых терминов приводят либо к противоречиям, либо к бесконечной цепочке определений.

История понятия

Термин происходит от латинского слов «informatio» (разъяснение, осведомление, процесс формирования идеи посредством восприятия). В русский язык слово вошло в эпоху Петра I со значением «донесение» и до XX века использовалось для обозначения сообщений и сведений. С развитием кибернетики и теории информации (К. Шеннон, Н. Винер) понятие приобрело общенаучный статус, охватив обмен данными в технике, биологии и обществе.

Классификация информации

Существует множество критериев, по которым можно классифицировать информацию — это помогает эффективнее ее обрабатывать и использовать в различных сферах. К основным критериям относятся следующие:

по способу восприятия: визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная, вкусовая;

по форме представления: текстовая, числовая, графическая (схемы, диаграммы), звуковая, видеоинформация;

по назначению: личная, массовая (общедоступная), специальная (профессиональная), секретная (ограниченного доступа), личная информация (персональные данные);

по области применения: научная, учебная, техническая, деловая, художественная, развлекательная;

по достоверности: истинная, ложная, сомнительная (непроверенная);

по стабильности: постоянная, переменная, эпизодическая;

по доступности: открытая, конфиденциальная, засекреченная;

по содержанию: количественная (измеряемая числами), качественная (описывающая свойства, например цвет).

Систематизация упрощает работу с данными в науке, бизнесе, повседневной жизни. Понимание типа информации позволяет выбрать оптимальный способ ее передачи и защиты.

Что такое актуальная информация

Сведения, которые соответствуют текущему моменту и отражают реальную ситуацию, считаются актуальной информацией. Они отражают последние изменения в какой-либо области, остаются полезными для решения задач здесь и сейчас.

Примеры: свежие новости, обновленные статистические данные, текущий курс валют, прогноз погоды на ближайшие дни, изменения в законодательстве.

Актуальность подвержена изменениям. Новые данные способны полностью и мгновенно ее аннулировать либо постепенно вытеснять, заменяя устаревшие фрагменты.

Значение термина в различных областях знания

Термин «информация» обладает междисциплинарным характером, но его трактовка имеет свои нюансы в разных областях знания.

Философия

В ранних философских концепциях считалось, что информация — это свойство реального мира, существующее независимо от человека и его сознания. Она существует сама по себе, независимо от того, знаем мы о ней или нет. Человек может ее «получить», например, прочитав текст, услышав звук или увидев картинку.

Информация нематериальна, то есть не имеет физических свойств (массы, объема, плотности, температуры и т. д.). По сути, это порядок, в котором расположены какие-либо объекты: буквы в тексте, точки в рисунке, ноты в мелодии или гены в ДНК.

Для информационного обмена нужны определенные условия:

1. Необходимые:

минимум два объекта;

общее свойство (чтобы считать их носителями информации);

отличительные черты (чтобы различать объекты);

упорядоченность в пространстве, например, десятичная система счисления — цифры имеют фиксированное место и вес (разрядность: единицы → десятки → сотни).

2. Достаточное: наличие субъекта, способного распознавать информацию (человек, животное, робот и т. д.).

Базис информации — это набор уникальных объектов (букв, символов, звуков и т. п.). Сообщение создается путем выбора копий из базиса и их упорядочивания. Длина сообщения — это количество таких копий (всегда целое число).

Информационное сообщение сохраняет свое содержание независимо от способа представления. Оно может быть выражено текстовой информацией (слова, предложения), графической информацией (изображения, схемы) или звуковой информацией (речь, музыка, шумы, звуки живой природы и работы инструментов) — меняется только базис кодирования, а не смысловой инвариант.

В информатике

Предмет информатики — данные как носитель информации, процессы их создания, хранения, обработки и передачи, а также свойства и виды информации. При этом содержательный аспект информации востребован в различных сферах. Например, медики работают с медицинской информацией, предприниматели — с коммерческой, политики — с социально-политической и экономической, юристы — с правовой информацией.

Системология

В системологии термин «информация» имеет особое значение: он описывает сведения, которые помогают системе взаимодействовать с окружающей средой и поддерживать свою структуру. При анализе свойств и видов информации становится ясно, что она выступает не просто набором данных, а элементом управления и связи между частями системы. Ее вид зависит от типа системы: в биологических это генетический код, в технических — сигналы, в социальных — сообщения и знания.

В физике

В повседневной жизни под информацией понимают какие-то сообщения или знания. Но в физике у этого слова особый смысл: оно показывает, насколько упорядочена система. Например, в термодинамике чем больше порядка, тем больше информации (и наоборот — энтропия растет, когда порядок падает). А в квантовой физике есть свой вид информации — квантовая. Она «хранится» в состояниях элементарных частиц. Получается, в физике информация — это мера организованности, и у нее бывают разные виды.

В математике

С точки зрения математики информация — это общее наименование фундаментальных понятий в ряде дисциплин: теории информации, кибернетике, математической статистике и информатике. Информация не сводится к содержанию сообщений, а трактуется количественно. Основу составляет теория информации, созданная Клодом Шенноном в 1948 году. Согласно ей, информация — это мера уменьшения неопределенности. Чем неожиданнее событие, тем больше информации оно несет. Базовая единица — бит. Он соответствует выбору одного из двух равновероятных исходов (например, «0» или «1»).

В математике выделяют разные виды информации, например дискретную и непрерывную. Она изучается с помощью теории вероятностей, комбинаторики и статистики. Такой подход позволяет точно измерять, сжимать и надежно передавать данные — от интернет-трафика до сигналов, поступающих с космических аппаратов.

В юриспруденции

В юриспруденции термин «информация» относится к конкретным сведениям, которые можно передать. Согласно федеральному закону 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация — это любые данные вне зависимости от формы, в которой они представлены.

В отличие от математической теории информации, в праве выделяют конкретные виды информации: общедоступную, конфиденциальную, государственную тайну. Каждый вид регулируется своими правилами.

В теории управления (кибернетике)

Здесь информация — это сообщения, которые система получает из внешнего мира, чтобы адаптироваться и работать эффективнее. Как указывал Норберт Винер (ученый, заложивший основы кибернетики): информация — не материя и не энергия, а отдельный фундаментальный вид взаимодействия.

Информация необходима для принятия решений и корректировки действий. Например, термостат получает данные о температуре (вид входной информации) и включает обогрев. Главное — снижение неопределенности и помощь в сохранении устойчивости системы.

Дезинформация

Ложные сведения, передаваемые осознанно и с определенной целью, — это и есть дезинформация. В отличие от случайной ошибки, они создаются, чтобы ввести в заблуждение и повлиять на мнение или поведение людей. В эпоху соцсетей дезинформация распространяется особенно быстро, поэтому важно критически оценивать источники информации и проверять факты.

Поиск информации

Процесс нахождения нужных сведений среди большого объема данных (чаще всего в интернете с помощью поисковых систем) — это поиск информации. Чтобы получить точные результаты, важно грамотно формулировать запросы, использовать ключевые слова и проверять достоверность источников. При этом стоит учитывать, какие виды информации существуют: текстовая, числовая, графическая, аудио- и видеоматериалы — это поможет выбрать оптимальный способ поиска и эффективнее работать с найденными данными.

Сбор и хранение информации

Под сбором информации понимают систематическое получение данных из различных источников. Например, ученые фиксируют результаты экспериментов, журналисты — свидетельства очевидцев, смартфоны — геоданные и статистику активности.

Хранение подразумевает структурированную фиксацию данных для последующего доступа. Если раньше использовали бумажные носители (архивы, документы), то сегодня преобладают цифровые: жесткие диски, SSD, флеш-накопители и облачные хранилища. Ключевые требования: сохранность, оперативный доступ, актуальность и целостность данных.

Рациональная организация сбора и хранения — основа эффективной обработки и анализа информации в любой сфере.

Заключение

Информация — это не просто данные, а сведения, которые несут смысл и помогают принимать решения. Она окружает нас повсюду. Владение приемами работы с информацией сегодня является одним из главных требований времени. Важно уметь не только находить нужные данные, но и осмысленно их анализировать, а также критически оценивать их надежность и достоверность. Понимание природы информации открывает путь к освоению цифровых технологий и науки в целом.