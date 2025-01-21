Верховенство закона. Принцип разделения властей. Взаимная ответственность личности и государства. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Кратко проанализируем суть каждой из этих характеристик.

Верховенство закона на всей территории страны

Принцип верховенства закона обязателен для соблюдения всеми: как государственными чиновниками, так и обычными гражданами. Недопустим произвол власти в деятельности должностных лиц. Законодательство правового государства устанавливает нормы, которые обязательны для всех, вне зависимости от их социального статуса и финансового положения.

Принцип разделения властей

Согласно этому принципу, государственная власть в правовом государстве разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Ветви власти в правовом государстве не зависят друг от друга. Каждая из них наделена собственными полномочиями и выполняет строго определенные функции. Это создает систему сдержек и противовесов, которая предотвращает опасную концентрацию власти в руках одного государственного органа или лица.

Взаимная ответственность личности и государства

Граждане и структуры власти должны неукоснительно исполнять обязанности, возложенные на них законом. Государство обязуется обеспечивать благополучие своих граждан, а граждане — соблюдать законы, участвовать в выборах и общественных инициативах.

Гарантии прав и свобод человека и гражданина

Права и свободы принадлежат каждому человеку от рождения. Они закрепляются Конституцией — основным законом правового государства. Ключевой элемент гарантии этих прав и свобод — независимая судебная система.

Организация власти в правовом государстве

Власть в ПГ разделяется на независимые ветви, что защищает его от возможных злоупотреблений.

Государственная власть в ПГ основывается на следующих принципах:

1. Идеологический и политический плюрализм.

Идеологический плюрализм подразумевает свободное существование в ПГ различных взглядов на основные вопросы жизни общества. Политический плюрализм предполагает наличие разнообразных политических партий и движений. Благодаря плюрализму, интересы различных групп граждан реализуются наиболее полно.

2. Принцип выборности органов власти и должностных лиц.

Суть принципа заключается в том, что в правовом государстве власть принадлежит народу. Властные полномочия осуществляют те граждане, которые побеждают на выборах. Избиратели выбирают своих представителей во все органы власти. Выборность обеспечивает подотчетность должностных лиц перед их избирателями.

3. Стабильность законности и обеспечение общественного правопорядка.

В правовом государстве стабильность охватывает все аспекты жизни общества. Институты власти функционируют без нарушений. Граждане чувствуют себя защищенными, у них есть уверенность в завтрашнем дне.

4. Недопущение монополизма в политике и экономике.

Все государственные и социальные механизмы ПГ направлены на то, чтобы не допустить концентрацию власти в руках одного лица или группы лиц. Для борьбы с разными видами монополизма используется антимонопольное регулирование в экономике, поддержка малого и среднего бизнеса, укрепление демократических институтов.

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