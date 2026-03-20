Математика

Порядок действий в математике

Алискантиев Тимур

Преподаватель математики с многолетним опытом, исследователь числовых методов и алгоритмов. Пишет статьи по математической логике и оптимизации вычислений

В математической вселенной царит идеальный порядок, и выражения подчиняются ему в первую очередь. Чтобы правильно решать примеры, нужно знать алгоритм выполнения арифметических действий. Без понимания порядка выполнения действий не получится верно решить даже простое задание.

В выражениях со скобками правила чуть-чуть меняются, но все логично: сначала выполняют действия в скобках, затем — умножение и деление, а потом — сложение и вычитание. Следуйте этому простому алгоритму — и даже сложные примеры покорятся вам!

Основные операции в математике

Основных арифметических действий всего четыре:

  • сложение;
  • вычитание;
  • умножение;
  • деление.

Чтобы не допустить ошибок, нужно четко соблюдать порядок выполнения арифметических действий. 

Порядок вычисления простых выражений

Представь, что действия в примере — это очередь, начало которой находится слева, а «хвост» — справа.

Когда в очереди только сложение и вычитание — они идут друг за другом по порядку, слева направо.

5 - 2 + 3 - 1 + 4 = ?

1)    5 - 2 = 3

2)    3 + 3 = 6

3)    6 - 1 = 5

4)    5 + 4 = 9

Если есть только умножение и деление — тот же порядок, то есть тот, кто левее, тот и первый.

6 • 2 : 3 • 9 : 6 = ? 

1)    6 • 2 = 12

2)    12 : 3 = 4

3)    4 • 9 = 36

4)    36 : 6 = 6

А как решать, если в примере собрались все четверо? Тогда умножение и деление «лезут» без очереди, а сложение с вычитанием терпеливо ждут и идут после них. Но порядок действий в выражениях всегда только слева направо.

18 : 3 - 2 • 3 + 5 - 1 = ?

1)    18 : 3 = 6

2)    2 • 3 = 6

3)    6 - 6 = 0

4)    0 + 5 = 5

5)    5 - 1 = 4

Действия первой и второй ступеней

Порядок легко запомнить, если представлять его себе в виде лестницы, состоящей из двух ступенек. Внизу находятся сложение и вычитание — это действия первой ступени. Выше стоят умножение и деление — их называют действиями второй ступени.

Пользуясь такими названиями, порядок действий в выражениях без скобок можно сформулировать так: вычисляем, спускаясь по ступеням сверху вниз — сначала выполняем то, что находится на второй (верхней) ступени, а затем то, что находится на первой (низкой) ступени.

6 : 3 + 4 • 2 - 8 : 4 = ?

Выполняем арифметические действия, принадлежащие второй ступени (умножение или деление). 6 : 3 = 2; 4 • 2 = 8; 8 : 4 = 2.

Теперь спускаемся на первую ступень, складываем и вычитаем то, что находится на ней: 2 + 8 = 10; 10 - 2 = 8.

Ответ: 8.

Порядок вычислений в выражениях со скобками

Алгоритм в выражениях со скобками немного другой. Скобки означают, что стоящее в них выражение нужно выполнить в первую очередь. Алгоритм выполнения обычный. Порядок арифметических действий: слева направо с соблюдением ступеней.

Если имеется несколько пар скобок, то двигаться нужно как обычно — слева направо.

Продемонстрируем выполнение арифметических действий в примере со скобками.

15 : 5 + (2 • 3 - 2) - 7 : (50 - 49) = ?

Сначала вычисляем то, что заключено в самой левой скобке (2 • 3 - 2):

1)    2 • 3 = 6

2)    6 - 2 = 4

Затем вычисляем содержимое следующей (50 - 49):

3)    50 - 49 = 1

Со скобками разобрались, теперь делим:

4)    15: 5 = 3

5)    7 : 1 = 7

Возвращаемся к самому левому действию и вычисляем:

6)    3 + 4 = 7

7)    7 - 7 = 0

Что мы узнали

Последовательность вычислений всегда одна и те же:

(...) → умножение/деление → сложение/вычитание.

Если выражение длинное, то удобно сначала определить порядок, надписав номера шагов над знаками, а затем считать шаг за шагом.

