Приставка (или префикс) — это очень важная часть слова. Она может совершенно изменить смысл. Интересно заметить, что в самом слове «приставка» имеется приставка «при-» со значением «присоединение». То же самое можно сказать и о слове «присоединение» — оно тоже начинается с приставки «при-» с тем же значением. А в слове «префикс» мы уже видим приставку «пре-».

Понимание значений и правописания приставок помогает правильно понимать слова, а также кратко и образно выражать свои мысли.

Приставка «пре-»

Эта приставка придает словам следующие значения:

усиленное качество (вкусный — превкусный, добрый — предобрый, много — премного, гадкий — прегадкий, неприятный — пренеприятный);

возникновение преграды или перехода (ход — переход, городить — преградить, рвать — прервать, ступить — преступить).

Приставка «при-»

Приставка «при-» имеет множество смысловых оттенков.

Смысл Примеры Значение близкого расположения к чему-либо Пригород, примыкать, приморье Уменьшение расстояния между объектами, соединение, добавление Прибавка, приближение, приблизиться, прибавить, прикрутить, пришить, приклеить Неполнота, незавершенность действия Приостановить, приболеть, прилечь Сопутствующее свойство или действие Пританцовывать, приплясывать, причмокивать, прищелкивать, приговаривать, приволакивать (ногу) Совершать действие в интересах кого-либо Припрятать, приберечь, присвоить Нереальность события Притворяться, придуриваться, привидеться, привидение Принуждение Принуждение, принудить Разрушение, уничтожение Прикончить, пристрелить, прирезать, придушить

Интересно заметить, что приставка «при-» может придавать глаголу значение как незавершенного действия (пригубить — «сделать маленький глоток, выпить не до конца»), так и полностью выполненного (приклеить, пристегнуть). Все зависит от взаимодействия приставки с корнем.

В таких словах, как «пример» и «приказ», сочетание букв «при-» не является приставкой — это часть корня. Довольно легко запутаться, ведь в слове «примерять» «при-» будет приставкой, в слове «пример» — это уже часть корня.

Правописание гласных в приставках «пре-» и «при-»

Приставки «пре-» и «при-» весьма коварны. Когда слова произносятся, то довольно трудно определить, какой именно звук идет после «р»: «е» или «и». Люди произносят нечто среднее между «е» и «и». Но такой буквы в русском языке нет, поэтому приходится закреплять правописание с помощью правил.

Пре- Уместно сказать «очень» («прегорький» = «очень горький»). Имеется смысловая близость с приставкой «пере-» («преступник» = «тот, кто переступил через закон» При- Слово выражает близость или нахождение рядом с чем-то. Добавление к чему-либо. Завершенное действие. Действие выполнено лишь чуть-чуть. Сопутствие действию

К сожалению, формулировки этих правил весьма расплывчаты.

Исключения и особенности

Иногда «е» или «и» в приставке полностью меняет смысл слова. Такие случаи следует запоминать. Вот несколько примеров.

Преходящий — нечто непостоянное; то, что проходит.

Приходящий — тот, кто приходит.

Претворить — выполнить, воплотить.

Притворить — не полностью закрыть.

Особые случаи написания «пре-» и «при-»

В русском языке многие слова начинаются на «при-» и «пре-». Далеко не в каждом случае эти сочетания букв являются приставками. Так, в слове «присяга» «при-» — это приставка, а в слове «прибаутка» — часть корня «прибаутк».

Выполнить проверку правописания таких слов проблематично. Поэтому, если возникают сомнения, следует свериться со словарем.