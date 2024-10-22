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Приставка (или префикс) — это очень важная часть слова. Она может совершенно изменить смысл. Интересно заметить, что в самом слове «приставка» имеется приставка «при-» со значением «присоединение». То же самое можно сказать и о слове «присоединение» — оно тоже начинается с приставки «при-» с тем же значением. А в слове «префикс» мы уже видим приставку «пре-».
Понимание значений и правописания приставок помогает правильно понимать слова, а также кратко и образно выражать свои мысли.
Приставка «пре-»
Эта приставка придает словам следующие значения:
- усиленное качество (вкусный — превкусный, добрый — предобрый, много — премного, гадкий — прегадкий, неприятный — пренеприятный);
- возникновение преграды или перехода (ход — переход, городить — преградить, рвать — прервать, ступить — преступить).
Приставка «при-»
Приставка «при-» имеет множество смысловых оттенков.
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Смысл
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Примеры
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Значение близкого расположения к чему-либо
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Пригород, примыкать, приморье
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Уменьшение расстояния между объектами, соединение, добавление
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Прибавка, приближение, приблизиться, прибавить, прикрутить, пришить, приклеить
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Неполнота, незавершенность действия
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Приостановить, приболеть, прилечь
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Сопутствующее свойство или действие
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Пританцовывать, приплясывать, причмокивать, прищелкивать, приговаривать, приволакивать (ногу)
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Совершать действие в интересах кого-либо
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Припрятать, приберечь, присвоить
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Нереальность события
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Притворяться, придуриваться, привидеться, привидение
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Принуждение
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Принуждение, принудить
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Разрушение, уничтожение
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Прикончить, пристрелить, прирезать, придушить
Интересно заметить, что приставка «при-» может придавать глаголу значение как незавершенного действия (пригубить — «сделать маленький глоток, выпить не до конца»), так и полностью выполненного (приклеить, пристегнуть). Все зависит от взаимодействия приставки с корнем.
В таких словах, как «пример» и «приказ», сочетание букв «при-» не является приставкой — это часть корня. Довольно легко запутаться, ведь в слове «примерять» «при-» будет приставкой, в слове «пример» — это уже часть корня.
Правописание гласных в приставках «пре-» и «при-»
Приставки «пре-» и «при-» весьма коварны. Когда слова произносятся, то довольно трудно определить, какой именно звук идет после «р»: «е» или «и». Люди произносят нечто среднее между «е» и «и». Но такой буквы в русском языке нет, поэтому приходится закреплять правописание с помощью правил.
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Пре-
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Уместно сказать «очень» («прегорький» = «очень горький»).
Имеется смысловая близость с приставкой «пере-» («преступник» = «тот, кто переступил через закон»
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При-
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Слово выражает близость или нахождение рядом с чем-то.
Добавление к чему-либо.
Завершенное действие.
Действие выполнено лишь чуть-чуть.
Сопутствие действию
К сожалению, формулировки этих правил весьма расплывчаты.
Исключения и особенности
Иногда «е» или «и» в приставке полностью меняет смысл слова. Такие случаи следует запоминать. Вот несколько примеров.
Преходящий — нечто непостоянное; то, что проходит.
Приходящий — тот, кто приходит.
Претворить — выполнить, воплотить.
Притворить — не полностью закрыть.
Особые случаи написания «пре-» и «при-»
В русском языке многие слова начинаются на «при-» и «пре-». Далеко не в каждом случае эти сочетания букв являются приставками. Так, в слове «присяга» «при-» — это приставка, а в слове «прибаутка» — часть корня «прибаутк».
Выполнить проверку правописания таких слов проблематично. Поэтому, если возникают сомнения, следует свериться со словарем.