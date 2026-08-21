В английском языке предлоги — служебная часть речи. Они обычно не переводятся изолированно, а связывают слова. Предлоги указывают на отношения места, времени или направления. Изучая эту тему, важно понять их значение. Ниже приведена полезная таблица. Она поможет правильно использовать предлоги.

Основные понятия: что такое предлог

Если говорить просто, это служебное слово. Оно не обозначает действие или предмет. Его смысл проявляется только в сочетании с другими словами. В английском предлоги стоят перед существительными или местоимениями.

Вот базовая классификация того, что они делают:

Указывают координаты в пространстве.

Отвечают за временные рамки.

Задают вектор движения.

Объясняют причины происходящего.

Давайте посмотрим на наглядный пример:

The cat is under the table. (Кот находится под столом.)

В этом предложении мы видим слово under. Оно точно показывает, где спрятался объект. Без него фраза теряет смысл.

Рассмотрим ещё одну ситуацию:

I live in Moscow. (Я живу в Москве.)

Здесь используется in. Оно указывает на нахождение внутри города.

В русской грамматике падежные окончания часто заменяют нужную связку. В английском языке эту нагрузку несут предлоги. Поэтому их необходимо выучить.

Виды английских предлогов

Все предлоги английского языка делятся на несколько групп по смыслу. Рассмотрим основные виды:

Предлоги места. Показывают, где находится объект. Предлоги времени. Указывают, когда происходит действие. Предлоги направления. Отвечают за вектор движения.

Ниже представлена таблица с примерами:

Группа Слово Пример Перевод Места In The cat is in the box Кот в коробке Времени At I wake up at 7 o’clock Я просыпаюсь в 7 часов Направления To We go to school Мы идём в школу

Кроме того, по структуре бывают:

Простые. Состоят из одного слова (in, at, from).

Составные. Образованы из двух и более элементов (out of, because of).

Такое разделение поможет быстрее понять логику построения фраз.

Prepositions of time (Предлоги времени)

Предлоги времени нужны, чтобы обозначать даты, дни недели и часы. Чтобы использовать их правильно, нужно запомнить несколько правил.

At используется для конкретного момента суток. Например: at 5 o’clock (в 5 часов), at night (ночью). On выбираем, когда говорим о дне. Например: on Monday (в понедельник), on my birthday (в мой день рождения). In берём для месяцев и годов. Например: in June (в июне), in 2023 (в 2023 году).

Также есть служебные слова для длительных периодов:

During означает «в течение». Пример: during the lesson (во время урока).

означает «в течение». Пример: (во время урока). Since ставим, если действие началось в прошлом. Пример: since morning (с утра).

ставим, если действие началось в прошлом. Пример: (с утра). Until или till говорят о том, до каких пор будет длиться процесс. Пример: wait till evening (ждать до вечера).

Prepositions of place (Предлоги места)

В английском языке предлоги места играют ключевую роль: они показывают, где именно находится предмет или человек. Чтобы правильно их использовать, важно понимать разницу между in, on и at. Эти три слова — основа, но есть и другие, которые уточняют локацию.

Основные предлоги:

Предлог Значение Пример In Внутри замкнутого пространства The cat is in the box On На поверхности The book is on the table At В конкретной точке She is at school Under Под чем-либо My bag is under the chair Above Выше, без контакта The picture is above the door Below Ниже, без контакта The car is below the bridge Between Между двумя объектами He sits between my friends Behind Позади The stairs are behind the room In front of Перед There is a car in front of the house Next to / Beside Рядом I live next to the school

Эти слова относятся к служебной части речи. Они не изменяются и всегда стоят перед существительными или местоимениями. В предложении они указывают на статичное положение, а не на движение. Например, мы говорим the keys are on the desk, потому что ключи находятся на поверхности стола. Если же речь идёт о перемещении, используются другие предлоги направления.

Часто студенты путают in и at. Запомнить просто: in — это объём (в комнате, в городе), at — это точка (на остановке, у двери). Также важно отметить, что некоторые выражения устойчивы: at home, in bed, on the floor. Их перевод не всегда дословный, поэтому стоит учить фразы целиком.

Правильно выбрать предлог помогает контекст. Если вы говорите о расположении мебели в комнате, используйте in, on, under. Если указываете адрес или учреждение, чаще нужен at. Благодаря практике использование этих слов становится автоматическим. Обратите внимание: в русском языке падеж может меняться, а в английском предлоги остаются неизменными. Это одна из причин, почему грамматика английского языка кажется проще, но требует внимания к деталям.

Проверьте себя: где находится ваш телефон? Is it in your pocket, on the desk, or under the pillow? Такие простые вопросы помогают закрепить материал. Предлоги места — это фундамент. Без них невозможно точно описать пространство вокруг нас.

Prepositions of direction (Предлоги направления)

Предлоги направления описывают перемещение из одной точки в другую. В отличие от статики, здесь важно действие и вектор. Чтобы правильно использовать предлоги движения, нужно понимать нюансы. Эти слова показывают, куда именно идёт человек или объект.

Ключевые предлоги для обозначения траектории:

To — указывает на конечную цель. We go to school every Monday. Into — движение внутрь замкнутого пространства. The cat jumped into the box. Onto — перемещение на поверхность сверху. Put the book onto the desk. Through — сквозное движение сквозь объём. Walk through the park. Across — пересечение поверхности поперёк. Run across the street. Along — движение вдоль линии. Drive along the river. Towards — направление к объекту без гарантии достижения. Move towards the door. Up / Down — вертикальное перемещение. Climb up the stairs, go down.

Важно не путать эти слова с предлогами места. Например:

In означает «внутри» (статика): He is in the house.

Into означает «внутрь» (динамика): He goes into the house.

Эта разница критична. Также стоит запомнить устойчивые сочетания, так как после глаголов движения часто требуется конкретный предлог:

Go to bed

Come into the room

Walk along the road

Look through the window

Без них фраза теряет смысл. Обратите внимание на towards: оно указывает направление, но не гарантирует достижение цели. You can walk towards the station, but not necessarily arrive there. А to всегда подразумевает конечную точку.

В разговорном английском иногда происходит упрощение, но в письменной речи важно соблюдать правила. Ошибки искажают смысл, поэтому учите фразовые глаголы вместе с предлогами. Благодаря этому ваш уровень вырастет быстрее. Проверьте себя: какое слово подходит для пути от дома до работы? Предлоги направления — это динамическая часть грамматики, которая делает речь точной.

Prepositions of reason (Предлоги причины)

Предлоги причины объясняют, почему произошло то или иное событие. В английском языке они тесно связаны с существительными и герундием, а не с целыми предложениями. Чтобы правильно их использовать, важно знать оттенки смысла.

Основные слова для выражения причин:

Because of — самая универсальная конструкция. Указывает на прямую причину. We stayed home because of the weather. Due to — более формальный вариант. Часто используется в письменной речи и после глагола be. The delay was due to traffic. Owing to — синоним due to, но звучит ещё официальнее. Owing to rain, the match was cancelled. On account of — подчёркивает конкретную причину, часто негативную. He retired early on account of health. Thanks to — выражает благодарность или позитивную причину. Thanks to your help, we succeeded. For — указывает на причину в устойчивых выражениях или после прилагательных. Famous for his work. Sorry for being late.

Важно помнить разницу между because и because of:

Because — союз, после него идёт полноценное предложение с подлежащим и сказуемым.

— союз, после него идёт полноценное предложение с подлежащим и сказуемым. Because of — составной предлог, после которого стоит только существительное или герундий.

Эти предлоги требуют внимания к структуре. Например, нельзя сказать due to he was sick, правильно — due to his illness. Также стоит отметить, что в разговорной речи thanks to иногда используется иронично, но в нейтральном контексте оно означает «благодаря».

Список типичных ошибок:

Не используйте due to в начале предложения как прямую замену because (хотя в современном языке это встречается всё чаще).

в начале предложения как прямую замену (хотя в современном языке это встречается всё чаще). Не путайте for (причина) и for (цель).

(причина) и (цель). Проверяйте, что после предлога идёт существительное, а не глагол в личной форме.

Благодаря пониманию этих нюансов вы сможете точнее выражать мысли. Предлоги причины — важная часть грамматики, которая связывает события и их основания. Учите их в контексте, а не изолированно.

Prepositions of movement (Предлоги движения)

Предлоги движения описывают не просто направление, а характер и траекторию перемещения. В английском языке они тесно связаны с глаголами go, run, walk, drive и другими. Чтобы правильно их использовать, важно различать нюансы, которые часто отсутствуют в русском языке.

Ключевые слова:

Предлог Значение Пример Into Движение внутрь замкнутого пространства She walked into the room Onto Перемещение на поверхность сверху The cat jumped onto the table Through Сквозное движение сквозь объём We drove through the tunnel Across Пересечение поверхности поперёк He ran across the street Along Движение вдоль линии или объекта Walk along the river Towards Направление к цели (без гарантии достижения) Go towards the station Past / By Мимо объекта без остановки She walked past the house Round / Around Движение по кругу или вокруг Run around the park Over Перемещение над чем-то (с преодолением) Jump over the fence Under Прохождение под объектом Crawl under the bridge

Важно отличать эти слова от предлогов места. Сравните:

In (место) vs Into (движение): He is in the box / He puts it into the box. On (место) vs Onto (движение): The book is on the desk / Place it onto the desk. At (точка) vs To (цель): She is at school / She goes to school.

Эти предлоги требуют понимания контекста. Например, through подразумевает наличие объёма (лес, толпа, здание), а across — плоскости (улица, поле, мост). Также стоит запомнить, что после глаголов движения выбор предлога меняет смысл: go by (проходить мимо) ≠ go to (идти к).

Список частых ошибок:

Не используйте in вместо into при описании входа. Не путайте towards (направление) и to (достижение цели). Помните, что past — это предлог, а passed — глагол.

Благодаря точному выбору слов ваша речь станет естественной. Предлоги движения — динамическая часть грамматики, которая делает описание перемещений живым и понятным. Учите их в сочетании с глаголами, а не изолированно.

Правила использования предлогов

Предлоги в английском языке подчиняются строгим, но логичным правилам. Чтобы правильно их использовать, нужно усвоить не только значения, но и грамматические закономерности. Эти слова — служебная часть речи, и их место в предложении фиксировано.

Основные правила употребления:

Позиция в предложении. Предлог всегда стоит перед существительным или местоимением. He is waiting for you (не or he). Исключение — вопросы и относительные придаточные, где предлог может оказаться в конце: What are you looking at? Зависимость от глаголов и прилагательных. Многие слова требуют конкретного предлога. Это устойчивые сочетания, которые нужно запомнить: depend on, interested in, good at, afraid of, listen to. Различие между временем и местом. Одно и то же слово может менять значение:

Предлог Время Место At Конкретный час (at 5 o’clock) Точка (at the door) On Дни и даты (on Monday) Поверхность (on the table) In Периоды (in June, in 2024) Замкнутое пространство (in the room)

Отсутствие предлога там, где он не нужен. После next, last, this, every предлоги обычно опускаются: I’ll see you next Monday (не on next Monday). Также после home в значении направления to не используется: Go home. Герундий после предлогов. Если после предлога идёт глагол, он должен быть в форме -ing: Thank you for helping me.

Список типичных ошибок, которых стоит избегать:

Не переводите дословно с русского. «Ждать кого-то» — wait for , а не wait .

, а не . Не используйте at/on/in перед словами today, tomorrow, yesterday .

перед словами . Не путайте because (союз) и because of (предлог).

Эти правила работают системно. Важно понимать, что предлоги часто зависят от контекста, а не от прямого перевода. Благодаря практике и вниманию к устойчивым фразам вы научитесь выбирать правильное слово автоматически. Грамматика здесь — не набор исключений, а логическая структура, которую можно освоить.

Как запомнить предлоги

Запоминать предлоги в английском языке проще, если отойти от зубрёжки списков и перейти к осмысленному обучению. Мозг лучше усваивает информацию через контекст, образы и практику. Вот проверенные способы.

Эффективные методы запоминания:

Учите фразами, а не словами. Предлоги редко работают изолированно. Запоминайте устойчивые сочетания целиком: look at the picture, listen to music, wait for the bus, be good at math. Визуализируйте. Нарисуйте схему или найдите картинку, где показано значение. Например, стрелка внутрь коробки для into, линия вдоль реки для along. Образы фиксируются быстрее, чем абстрактный перевод. Группируйте по темам. Разделите материал на блоки: время, место, движение, причина. Так структура становится понятной. Используйте мнемотехнику. Придумайте короткие истории или ассоциации. Например, «IN — это как в интерьере (внутри)», «ON — как на поверхности». Практикуйте в речи и письме. Составляйте свои предложения с новыми словами. Говорите вслух, описывая комнату, маршрут или планы на день. Активное использование закрепляет знания.

Список полезных ресурсов для практики:

Карточки Anki с примерами на обеих сторонах

Упражнения на заполнение пропусков в текстах

Песни и диалоги, где предлоги встречаются естественно

Дневник на английском с описанием ежедневных действий

Важно понимать, что ошибки — часть процесса. Не бойтесь ошибаться, но анализируйте их. Сравнивайте свои фразы с оригиналом, обращайте внимание на то, какой предлог использует носитель. Благодаря регулярной практике и вниманию к контексту предлоги перестанут быть проблемой. Вы начнёте чувствовать язык интуитивно, а не переводить механически. Обучение идёт быстрее, когда оно осознанное и разнообразное.

5 советов, как разобраться в предлогах

Разобраться в предлогах английского языка можно быстрее, если подойти к изучению системно. Эти слова кажутся сложными из-за многозначности, но логика в них есть. Вот пять практических советов.

Не переводите дословно. Значение предлога зависит от контекста, а не от русского эквивалента. Например, on the bus — это устойчивое выражение для транспорта. Учите фразы целиком, а не отдельные слова. Обращайте внимание на глаголы. Многие предлоги жёстко привязаны к конкретным глаголам или прилагательным. Составьте списки таких сочетаний: depend on, interested in, apologize for. Это основа, без которой невозможно говорить грамотно. Используйте визуальные схемы. Для предлогов места и движения рисуйте простые картинки: стрелки, точки, объёмы. Визуализация помогает запомнить разницу между into/in, onto/on, through/across быстрее, чем текстовые объяснения. Читайте и слушайте активно. Подмечайте, какие предлоги встречаются в реальных текстах, песнях, фильмах. Выписывайте целые предложения, а не только слова. Так вы усваиваете естественные паттерны. Практикуйте осознанно. Не просто делайте упражнения, а анализируйте ошибки. Ведите дневник ошибок с правильными вариантами. Говорите вслух, описывая своё окружение. Активное использование закрепляет знания надёжнее пассивного чтения.

Эти советы работают в комплексе. Важно помнить, что предлоги — это не набор исключений, а система, которую можно понять. Благодаря регулярной практике и вниманию к контексту вы перестанете гадать и начнёте выбирать правильное слово уверенно. Обучение станет эффективнее, когда вы видите логику, а не просто запоминаете перевод.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем отличаются предлоги места и направления? Предлоги места описывают статичное положение (in the house — внутри дома). Предлоги направления показывают движение (into the house — внутрь дома). Разница критична: in/on/at — статика, into/onto/to — динамика.

2. Как правильно выбирать between in, on и at? In — объём (в комнате, в городе), on — поверхность (на столе, на улице), at — точка (у двери, на остановке, at school). Запоминайте устойчивые выражения: at home, in bed, on the floor.

3. Почему нельзя переводить предлоги дословно? Один и тот же русский предлог в английском может передаваться разными словами, и наоборот. Значение зависит от контекста и устойчивых сочетаний (wait for, depend on, good at). Лучше учить фразы целиком.

4. В чём разница между because и because of? Because — союз, после него идёт целое предложение (because he was late). Because of — предлог, после него только существительное или герундий (because of the traffic).

5. Нужно ли ставить предлог перед next Monday, last week, today? Нет. После next, last, this, every, today, tomorrow, yesterday предлоги обычно не используются: I’ll see you next Monday, а не on next Monday.

6. Как быстрее запомнить предлоги? Учите их не списками, а в устойчивых фразах. Используйте визуальные схемы, группируйте по темам (место, время, движение), практикуйте в речи и письме. Ошибки — нормальная часть обучения, главное — анализировать их.