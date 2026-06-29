Что такое природная зона и как они устроены на континенте
Природные зоны Северной Америки формируются под воздействием солнечной радиации, рельефа и увлажнения. Континент протянулся почти на 7 300 км с севера на юг, и здесь представлен практически полный набор зон Земли. Кордильеры вдоль западного побережья задерживают тихоокеанскую влагу, создавая резкий меридиональный градиент: наветренные склоны получают от 2 000 до 6 000 мм осадков в год, а внутренние плато, лишь от 100 до 200 мм. Именно поэтому зоны здесь сменяются не только с севера на юг, но и с запада на восток.
Сравнение с Евразией
Большинство зон Северной Америки имеют евразийские аналоги. Тундра и тайга совпадают по структуре; прерии соответствуют степям; чапараль близок средиземноморскому маквису. Крупной субэкваториальной зоны листопадных лесов, сопоставимой с муссонными лесами Южной Азии, на континенте нет. Биологический вид, населяющий каждую зону, при этом отличается: карибу заменяет северного оленя, а бальзамическая пихта, сибирские хвойные.
Арктические пустыни и тундра
Арктические пустыни занимают Канадский Арктический архипелаг и северную Гренландию. Январские температуры опускаются до минус 35 °C, осадков выпадает от 100 до 200 мм в год. Белый медведь, морж и нарвал, главные обитатели этой зоны. Южнее тянется тундра Аляски и северного побережья Канады: карликовая берёза, мхи, клюква, а летом, огромные стада карибу и перелётные птицы. Многолетняя мерзлота объединяет обе зоны и определяет их облик.
Тайга: крупнейшая природная зона континента
Тайга охватывает большую часть Канады и Аляску, протянувшись от Атлантического океана до Тихого. Это крупнейший массив хвойных лесов Северного полушария за пределами Сибири. Ель, пихта, американская лиственница и сосна Мюррея образуют сомкнутый полог над подзолистыми почвами. Гризли, лось, канадская рысь и бобёр, типичные обитатели. Бобёр строит плотины, которые меняют гидрологию целых водосборов и создают новые озёра.
Смешанные и широколиственные леса востока
Зона охватывает район Великих озёр, Новую Англию и Аппалачи. Атлантический океан смягчает климат восточного побережья, обеспечивая от 700 до 1 000 мм осадков в год. Сахарный клён, красный дуб, крупнолистный бук и тюльпанное дерево формируют многоярусный полог. Бурые лесные почвы здесь плодороднее таёжных подзолов. Белохвостый олень, серая белка и енот, характерные представители фауны.
Прерии: великие американские равнины
Лесостепи и степи (прерии) протянулись от провинций Альберта и Саскачеван до Техаса. Осадки убывают с востока на запад: от 700 до 800 мм в высокотравных прериях до 300 до 400 мм в низкотравных. На востоке господствуют чернозёмовидные почвы, на западе их сменяют каштановые. До европейской колонизации здесь обитало от 30 до 60 млн бизонов; к 1889 году их осталось около 635 особей. Сегодня поголовье восстановлено примерно до 500 000 животных. Вилорог, луговая собачка и койот населяют равнины по сей день.
Пустыни и полупустыни запада
Кордильеры лишают внутренние плато тихоокеанской влаги. Здесь сформировались четыре крупных пустынных массива: холодный Большой Бассейн (до 200 мм осадков), субтропическое Мохаве с рекордными летними температурами, богатая флорой Сонора площадью около 311 тыс. км² и высокогорная Чиуауа в Мексике. Кактус сагуаро живёт до 200 лет и вырастает до 15 м. Кактусы в целом задают облик зоны Сонора. Гремучая змея, пустынная черепаха и пума ведут преимущественно ночной образ жизни.
Субтропические зоны юга континента
Флорида и побережье Мексиканского залива относятся к влажным субтропикам. Национальный парк Эверглейдс, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, защищает кипарисовые болота с аллигатором и флоридской пантерой. Жестколистные и влажные леса тихоокеанского побережья Калифорнии образуют зону чапараль со средиземноморским климатом: влажная зима, сухое лето, пожары как естественный экологический процесс. Скрабовый дуб, манзанита и калифорнийский кондор типичны для этой зоны.
Тропические леса и саванны юга
К югу от 20° с.ш. на Юкатане и в горах Чьяпаса и Оахаки начинается зона субэкваториальных переменно-влажных лесов и саванн. В сухой сезон листопадные виды сбрасывают листву, в дождливый резко ускоряют рост. Пальмы, махагони, гевея и мангры на побережьях формируют структуру из четырёх ярусов на красно-жёлтых ферраллитных почвах. Ягуар, крокодил, тапир и попугай связаны биогеографически с Южной Америкой. С 2001 года Мексика потеряла почти 4 млн га леса.
Высотная поясность Кордильер
В субтропических Кордильерах каждые 100 м подъёма примерно соответствуют 100 км смещения к северу по климату. Пояса сменяются снизу вверх: жестколистные кустарники, сосновые леса, еловые леса, альпийские луга, многолетние снега. Горный козёл, толсторог и американская пищуха населяют верхние пояса. Йеллоустонский национальный парк и Гранд-Каньон показывают, как рельеф порождает уникальные экосистемы.
Сводная таблица природных зон Северной Америки
|
Природная зона
|
Положение
|
Климатический пояс
|
Осадки, мм/год
|
Почвы
|
Типичные растения
|
Типичные животные
|
Арктические пустыни
|
Канадский Арктический архипелаг, Гренландия
|
Арктический
|
от 100 до 200
|
Арктические примитивные
|
Мхи, лишайники, водоросли
|
Белый медведь, морж, нарвал
|
Тундра
|
Север Канады, Аляска
|
Субарктический
|
от 200 до 350
|
Тундрово-глеевые
|
Карликовая берёза, мхи, клюква
|
Карибу, овцебык, песец
|
Тайга
|
Канада, Аляска
|
Умеренный
|
от 300 до 840
|
Подзолистые
|
Ель, пихта, лиственница
|
Гризли, лось, рысь, бобёр
|
Смешанные и широколиственные леса
|
Великие озёра, Аппалачи
|
Умеренный
|
от 700 до 1 000
|
Бурые лесные
|
Клён, дуб, бук
|
Белохвостый олень, серая белка
|
Прерии
|
Великие равнины
|
Умеренный, субтропический
|
от 300 до 800
|
Чернозёмовидные, каштановые
|
Бородач, бизонья трава
|
Бизон, вилорог, койот
|
Пустыни и полупустыни
|
Внутренние плато Кордильер
|
Умеренный, субтропический
|
от 50 до 250
|
Серо-бурые, серозёмы
|
Сагуаро, агава, юкка, кактусы
|
Гремучая змея, пума, черепаха
|
Жестколистные и влажные леса (чапараль)
|
Калифорнийское побережье
|
Субтропический средиземноморский климат
|
от 400 до 600
|
Коричневые
|
Скрабовый дуб, манзанита
|
Кондор, горный лев
|
Влажные субтропические леса
|
Флорида, побережье залива
|
Субтропический влажный
|
от 1 200 до 1 500
|
Желтозёмы
|
Кипарис, магнолия
|
Аллигатор, флоридская пантера
|
Субэкваториальные переменно-влажные леса и саванны
|
Юкатан, Чьяпас, юг Мексики
|
Тропический, субэкваториальный
|
от 1 500 до 3 000
|
Красно-жёлтые ферраллитные
|
Пальмы, махагони, гевея
|
Ягуар, крокодил, попугай
Часто задаваемые вопросы
Какие природные зоны есть в Северной Америке?
В Северной Америке представлены арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, прерии, пустыни, чапараль, влажные субтропики, а также субэкваториальные переменно-влажные леса и саванны. Всего выделяют от 8 до 9 основных зон, что охватывает большинство типов зон планеты.
В чём особенность расположения природных зон Северной Америки?
На севере зоны вытянуты широтными полосами. Южнее Кордильеры нарушают эту закономерность: горы задерживают тихоокеанскую влагу, и зоны частично ориентируются с севера на юг. В результате природные зоны Северной Америки сменяются и широтно, и меридионально.
Какая природная зона занимает наибольшую площадь?
Тайга является крупнейшей природной зоной континента. Она охватывает большую часть Канады и Аляску, протянувшись от Атлантического до Тихого океана. Вместе с сибирской тайгой она образует крупнейший массив хвойных лесов Северного полушария площадью около 15 млн км².
Почему зоны сменяются не только с севера на юг, но и с запада на восток?
Кордильеры блокируют влажные воздушные массы с Тихого океана. Внутренние районы получают от 100 до 200 мм осадков в год вместо 2 000 до 6 000 мм на побережье. Это создаёт меридиональную смену зон: от влажных лесов западного побережья через пустыни к степям центра.
Какие животные обитают в различных природных зонах Северной Америки?
В арктических пустынях и тундре живут белый медведь, карибу и овцебык. В тайге обитают гризли, лось и бобёр. Прерии населяют бизон и вилорог. В пустынях встречаются гремучая змея и пустынная черепаха. Тропические леса юга Мексики, место обитания ягуара и крокодила.