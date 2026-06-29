Что такое природная зона и как они устроены на континенте

Природные зоны Северной Америки формируются под воздействием солнечной радиации, рельефа и увлажнения. Континент протянулся почти на 7 300 км с севера на юг, и здесь представлен практически полный набор зон Земли. Кордильеры вдоль западного побережья задерживают тихоокеанскую влагу, создавая резкий меридиональный градиент: наветренные склоны получают от 2 000 до 6 000 мм осадков в год, а внутренние плато, лишь от 100 до 200 мм. Именно поэтому зоны здесь сменяются не только с севера на юг, но и с запада на восток.

Сравнение с Евразией

Большинство зон Северной Америки имеют евразийские аналоги. Тундра и тайга совпадают по структуре; прерии соответствуют степям; чапараль близок средиземноморскому маквису. Крупной субэкваториальной зоны листопадных лесов, сопоставимой с муссонными лесами Южной Азии, на континенте нет. Биологический вид, населяющий каждую зону, при этом отличается: карибу заменяет северного оленя, а бальзамическая пихта, сибирские хвойные.

Арктические пустыни и тундра

Арктические пустыни занимают Канадский Арктический архипелаг и северную Гренландию. Январские температуры опускаются до минус 35 °C, осадков выпадает от 100 до 200 мм в год. Белый медведь, морж и нарвал, главные обитатели этой зоны. Южнее тянется тундра Аляски и северного побережья Канады: карликовая берёза, мхи, клюква, а летом, огромные стада карибу и перелётные птицы. Многолетняя мерзлота объединяет обе зоны и определяет их облик.

Тайга: крупнейшая природная зона континента

Тайга охватывает большую часть Канады и Аляску, протянувшись от Атлантического океана до Тихого. Это крупнейший массив хвойных лесов Северного полушария за пределами Сибири. Ель, пихта, американская лиственница и сосна Мюррея образуют сомкнутый полог над подзолистыми почвами. Гризли, лось, канадская рысь и бобёр, типичные обитатели. Бобёр строит плотины, которые меняют гидрологию целых водосборов и создают новые озёра.

Смешанные и широколиственные леса востока

Зона охватывает район Великих озёр, Новую Англию и Аппалачи. Атлантический океан смягчает климат восточного побережья, обеспечивая от 700 до 1 000 мм осадков в год. Сахарный клён, красный дуб, крупнолистный бук и тюльпанное дерево формируют многоярусный полог. Бурые лесные почвы здесь плодороднее таёжных подзолов. Белохвостый олень, серая белка и енот, характерные представители фауны.

Прерии: великие американские равнины

Лесостепи и степи (прерии) протянулись от провинций Альберта и Саскачеван до Техаса. Осадки убывают с востока на запад: от 700 до 800 мм в высокотравных прериях до 300 до 400 мм в низкотравных. На востоке господствуют чернозёмовидные почвы, на западе их сменяют каштановые. До европейской колонизации здесь обитало от 30 до 60 млн бизонов; к 1889 году их осталось около 635 особей. Сегодня поголовье восстановлено примерно до 500 000 животных. Вилорог, луговая собачка и койот населяют равнины по сей день.

Пустыни и полупустыни запада

Кордильеры лишают внутренние плато тихоокеанской влаги. Здесь сформировались четыре крупных пустынных массива: холодный Большой Бассейн (до 200 мм осадков), субтропическое Мохаве с рекордными летними температурами, богатая флорой Сонора площадью около 311 тыс. км² и высокогорная Чиуауа в Мексике. Кактус сагуаро живёт до 200 лет и вырастает до 15 м. Кактусы в целом задают облик зоны Сонора. Гремучая змея, пустынная черепаха и пума ведут преимущественно ночной образ жизни.

Субтропические зоны юга континента

Флорида и побережье Мексиканского залива относятся к влажным субтропикам. Национальный парк Эверглейдс, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, защищает кипарисовые болота с аллигатором и флоридской пантерой. Жестколистные и влажные леса тихоокеанского побережья Калифорнии образуют зону чапараль со средиземноморским климатом: влажная зима, сухое лето, пожары как естественный экологический процесс. Скрабовый дуб, манзанита и калифорнийский кондор типичны для этой зоны.

Тропические леса и саванны юга

К югу от 20° с.ш. на Юкатане и в горах Чьяпаса и Оахаки начинается зона субэкваториальных переменно-влажных лесов и саванн. В сухой сезон листопадные виды сбрасывают листву, в дождливый резко ускоряют рост. Пальмы, махагони, гевея и мангры на побережьях формируют структуру из четырёх ярусов на красно-жёлтых ферраллитных почвах. Ягуар, крокодил, тапир и попугай связаны биогеографически с Южной Америкой. С 2001 года Мексика потеряла почти 4 млн га леса.

Высотная поясность Кордильер

В субтропических Кордильерах каждые 100 м подъёма примерно соответствуют 100 км смещения к северу по климату. Пояса сменяются снизу вверх: жестколистные кустарники, сосновые леса, еловые леса, альпийские луга, многолетние снега. Горный козёл, толсторог и американская пищуха населяют верхние пояса. Йеллоустонский национальный парк и Гранд-Каньон показывают, как рельеф порождает уникальные экосистемы.

Сводная таблица природных зон Северной Америки

Природная зона Положение Климатический пояс Осадки, мм/год Почвы Типичные растения Типичные животные Арктические пустыни Канадский Арктический архипелаг, Гренландия Арктический от 100 до 200 Арктические примитивные Мхи, лишайники, водоросли Белый медведь, морж, нарвал Тундра Север Канады, Аляска Субарктический от 200 до 350 Тундрово-глеевые Карликовая берёза, мхи, клюква Карибу, овцебык, песец Тайга Канада, Аляска Умеренный от 300 до 840 Подзолистые Ель, пихта, лиственница Гризли, лось, рысь, бобёр Смешанные и широколиственные леса Великие озёра, Аппалачи Умеренный от 700 до 1 000 Бурые лесные Клён, дуб, бук Белохвостый олень, серая белка Прерии Великие равнины Умеренный, субтропический от 300 до 800 Чернозёмовидные, каштановые Бородач, бизонья трава Бизон, вилорог, койот Пустыни и полупустыни Внутренние плато Кордильер Умеренный, субтропический от 50 до 250 Серо-бурые, серозёмы Сагуаро, агава, юкка, кактусы Гремучая змея, пума, черепаха Жестколистные и влажные леса (чапараль) Калифорнийское побережье Субтропический средиземноморский климат от 400 до 600 Коричневые Скрабовый дуб, манзанита Кондор, горный лев Влажные субтропические леса Флорида, побережье залива Субтропический влажный от 1 200 до 1 500 Желтозёмы Кипарис, магнолия Аллигатор, флоридская пантера Субэкваториальные переменно-влажные леса и саванны Юкатан, Чьяпас, юг Мексики Тропический, субэкваториальный от 1 500 до 3 000 Красно-жёлтые ферраллитные Пальмы, махагони, гевея Ягуар, крокодил, попугай

Часто задаваемые вопросы

Какие природные зоны есть в Северной Америке?

В Северной Америке представлены арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, прерии, пустыни, чапараль, влажные субтропики, а также субэкваториальные переменно-влажные леса и саванны. Всего выделяют от 8 до 9 основных зон, что охватывает большинство типов зон планеты.

В чём особенность расположения природных зон Северной Америки?

На севере зоны вытянуты широтными полосами. Южнее Кордильеры нарушают эту закономерность: горы задерживают тихоокеанскую влагу, и зоны частично ориентируются с севера на юг. В результате природные зоны Северной Америки сменяются и широтно, и меридионально.

Какая природная зона занимает наибольшую площадь?

Тайга является крупнейшей природной зоной континента. Она охватывает большую часть Канады и Аляску, протянувшись от Атлантического до Тихого океана. Вместе с сибирской тайгой она образует крупнейший массив хвойных лесов Северного полушария площадью около 15 млн км².

Почему зоны сменяются не только с севера на юг, но и с запада на восток?

Кордильеры блокируют влажные воздушные массы с Тихого океана. Внутренние районы получают от 100 до 200 мм осадков в год вместо 2 000 до 6 000 мм на побережье. Это создаёт меридиональную смену зон: от влажных лесов западного побережья через пустыни к степям центра.

Какие животные обитают в различных природных зонах Северной Америки?

В арктических пустынях и тундре живут белый медведь, карибу и овцебык. В тайге обитают гризли, лось и бобёр. Прерии населяют бизон и вилорог. В пустынях встречаются гремучая змея и пустынная черепаха. Тропические леса юга Мексики, место обитания ягуара и крокодила.