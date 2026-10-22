Простые предложения лежат в основе синтаксиса русского языка: с них начинается разговор о членах предложения, знаках препинания и сложных конструкциях. В статье разберём, что такое простое предложение, как отличить его от сложного, какими бывают простые предложения по составу, распространённости и полноте и чем их можно осложнить. Каждое правило подкреплено примерами и таблицами. В конце вы найдёте алгоритм составления предложения, задание для самопроверки и ответы на частые вопросы.
Понятие предложения
Предложение — это слово или сочетание слов, которое выражает законченную мысль и оформлено интонацией конца. Предложения различают по цели высказывания, по интонации и по числу грамматических основ.
Предложение — основная единица синтаксиса. Слово и словосочетание только называют предмет, действие или признак, а предложение сообщает о них что-то, задаёт вопрос или побуждает к действию. На письме конец предложения обозначают точкой, вопросительным или восклицательным знаком либо многоточием.
У любого предложения есть три признака:
- смысловая законченность: мысль выражена полностью;
- грамматическая основа: главные члены, то есть подлежащее и сказуемое или один из них;
- интонация конца: голос в конце предложения понижается или повышается.
Предложения классифицируют по нескольким признакам сразу:
|
Признак
|
Виды
|
Пример
|
По цели высказывания
|
Повествовательные
|
Завтра начинаются каникулы.
|
|
Вопросительные
|
Когда начинаются каникулы?
|
|
Побудительные
|
Принеси, пожалуйста, тетрадь.
|
По интонации
|
Восклицательные
|
Как красиво вокруг!
|
|
Невосклицательные
|
Вокруг тихо.
|
По числу грамматических основ
|
Простые
|
Ученики писали диктант.
|
|
Сложные
|
Ученики писали диктант, а учитель ходил по классу.
Одно и то же предложение описывают по всем признакам. Например, «Как красиво вокруг!» — повествовательное, восклицательное, простое. Если основ две и больше, перед вами сложное предложение, и его разбирают по другим правилам.
Определение простого предложения
Коротко: Простое предложение — это предложение с одной грамматической основой. Длина предложения роли не играет: важно только количество основ.
Грамматическая основа состоит из главных членов. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» и «что?», сказуемое — на вопросы «что делает?», «каков?», «кто он такой?». В простом предложении основа одна, а все остальные слова группируются вокруг неё.
- Ветер стих. Основа: «ветер стих».
- Утром над рекой поднялся густой туман. Основа: «туман поднялся». Остальные слова — второстепенные члены.
- Светает. Основа из одного главного члена: «светает».
Количество слов не влияет на то, простое предложение или сложное. Длинное предложение может быть простым, а короткое — сложным: «Ветер стих, дождь кончился» содержит две основы, значит, оно сложное. Однородные сказуемые новой основы не создают: «Брат открыл окно и выглянул во двор» — простое предложение, его основа «брат открыл и выглянул».
Чтобы проверить, простое ли предложение, действуйте по шагам:
- Найдите сказуемое: слово, которое обозначает действие или состояние.
- Задайте к нему вопрос «кто?» или «что?» и найдите подлежащее, если оно есть.
- Посмотрите, нет ли в предложении других пар «подлежащее + сказуемое».
- Посчитайте основы. Одна основа — предложение простое, две и больше — сложное.
Двусоставные и односоставные предложения
По составу грамматической основы простые предложения делят на две группы. В двусоставном предложении есть и подлежащее, и сказуемое: «Птицы улетели на юг». В односоставном только один главный член, и второй для понимания не нужен: «Смеркается», «Тишина».
Односоставные предложения бывают пяти видов:
|
Вид
|
Главный член и его особенности
|
Пример
|
Определённо-личное
|
Сказуемое-глагол в 1-м или 2-м лице либо в повелительном наклонении. Ясно, кто действует.
|
Люблю грозу в начале мая. Пиши аккуратнее.
|
Неопределённо-личное
|
Сказуемое-глагол в 3-м лице множественного числа или в прошедшем времени множественного числа. Кто действует, неизвестно или неважно.
|
В дверь стучат. В школе объявили конкурс.
|
Обобщённо-личное
|
Действие относится к любому человеку. Так часто построены пословицы.
|
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Цыплят по осени считают.
|
Безличное
|
Действие или состояние без деятеля: безличный глагол, слово категории состояния или инфинитив.
|
Смеркается. Мне холодно. Тебе этого не понять.
|
Назывное (номинативное)
|
Главный член — подлежащее, существительное в именительном падеже. Сообщает, что предмет или явление существует.
|
Зима. Ночь, улица, фонарь, аптека.
В одних школьных учебниках предложения с главным членом-инфинитивом («Всем встать!») относят к безличным, в других выделяют в отдельный вид — инфинитивные. Ориентируйтесь на учебник, по которому занимаетесь.
Классификация простых предложений по распространённости и полноте
Коротко: Если в предложении есть второстепенные члены, оно распространённое, если нет — нераспространённое. Полное предложение содержит все нужные члены, в неполном какой-то из них пропущен, но его легко восстановить из контекста.
Распространённые и нераспространённые
В нераспространённом предложении есть только главные члены: «Дети играют», «Наступила осень», «Морозит». В распространённом к основе добавлен хотя бы один второстепенный член: «Дети весело играют во дворе».
Второстепенных членов три:
|
Член предложения
|
На какие вопросы отвечает
|
Как подчёркивают
|
Пример
|
Определение
|
какой? чей? который?
|
волнистой линией
|
Жёлтые листья кружились.
|
Дополнение
|
вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чем? о ком?
|
пунктиром
|
Мама читает книгу.
|
Обстоятельство
|
где? когда? куда? как? почему? зачем?
|
точкой с тире
|
Утром пошёл снег.
Чтобы правильно найти дополнение, нужно уверенно определять падежи: дополнение никогда не стоит в именительном падеже. Распространёнными бывают и односоставные предложения: «Зимой рано темнеет» — безличное распространённое предложение.
Полные и неполные
В полном предложении есть все члены, которые нужны по его строению: «Я выучил стихотворение». В неполном главный или второстепенный член пропущен, но смысл понятен из контекста или ситуации. Неполные предложения чаще всего встречаются в диалогах и в частях сложного предложения:
- — Ты выучил стихотворение? — Выучил. (пропущено подлежащее «я»)
- — Куда ты идёшь? — В библиотеку. (пропущены подлежащее и сказуемое)
- Одни ребята пошли в кино, другие — в парк. (пропущено сказуемое «пошли», на его месте тире)
Неполное предложение не то же самое, что односоставное. В односоставном предложении второго главного члена нет по самому строению, и вставить его нельзя: «Светает». В неполном пропущенное слово однозначно восстанавливается из соседних предложений.
|
Вид
|
Признак
|
Пример
|
Нераспространённое
|
только главные члены
|
Листья пожелтели.
|
Распространённое
|
есть второстепенные члены
|
В парке быстро пожелтели листья.
|
Полное
|
все нужные члены на месте
|
Я пойду в кино.
|
Неполное
|
член пропущен, но восстанавливается
|
— Кто пойдёт в кино? — Я.
Простое предложение с осложнёнными конструкциями
Коротко: Простое предложение остаётся простым, даже если в нём есть причастный или деепричастный оборот, уточнение, вводное слово или обращение: новой грамматической основы они не образуют.
Осложнёнными конструкциями здесь называют обороты и конструкции, которые усложняют простое предложение по смыслу и интонации, но не добавляют второй основы. В устной речи их выделяют паузами, на письме — обычно запятыми.
Обособленные члены предложения
Обособленными называют второстепенные члены, которые выделяются интонацией и знаками препинания:
- обособленное определение, часто причастный оборот: «Листья, сорванные ветром, кружились над дорогой». Подробное правило — в статье про обособленные определения;
- обособленное приложение: «Мой брат, опытный шахматист, выиграл турнир»;
- обособленное обстоятельство, часто деепричастный оборот: «Закончив уроки, Маша пошла гулять»;
- обособленное дополнение с предлогами «кроме», «помимо», «вместо», «наряду с»: «Кроме Димы, на тренировку пришли все».
Деепричастный оборот обозначает добавочное действие того же лица, которое выполняет основное действие. Фраза «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа» ошибочна: подъезжала не шляпа. Правильно: «Подъезжая к станции, я потерял шляпу».
Уточняющие члены
Уточняющий член сужает или поясняет значение предшествующего слова: «Мы встретились вечером, около семи часов», «Внизу, у самой реки, горел костёр».
Вводные слова и обращения
Вводные слова передают отношение говорящего к сообщению: уверенность, сомнение, радость, порядок мыслей. Членами предложения они не являются: «К счастью, дождь скоро закончился», «Ты, наверное, устал».
Обращение называет того, к кому обращена речь: «Саша, подойди к доске», «Расскажите, ребята, о своих каникулах». Обращение — не подлежащее. В примере «Саша, подойди к доске» основа одна — «подойди», и это односоставное определённо-личное предложение.
Простое предложение с однородными членами
Коротко: Однородные члены отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному слову и выполняют одну синтаксическую роль. Сколько бы их ни было, предложение остаётся простым.
Однородными могут быть любые члены предложения:
- подлежащие: «Ученики и учителя собрались в актовом зале»;
- сказуемые: «Ветер гнул деревья и срывал листья»;
- дополнения: «Мы купили яблоки, груши и сливы»;
- определения: «В саду росли красные, белые и жёлтые розы»;
- обстоятельства: «Работу выполнили быстро и аккуратно».
Однородные члены связываются интонацией перечисления или сочинительными союзами: «и», «да» (в значении «и»), «или», «а», «но», «не только… но и», «как… так и». От союза зависит, нужна ли запятая:
|
Схема
|
Правило
|
Пример
|
О, О, О
|
без союзов — запятая между всеми однородными
|
Пахло мятой, полынью, сеном.
|
О и О
|
одиночный союз «и» — запятая не нужна
|
Пахло мятой и полынью.
|
О, а О / О, но О
|
перед противительным союзом — запятая
|
Задача трудная, но интересная.
|
и О, и О, и О
|
повторяющийся союз — запятая перед вторым и следующими
|
Купили и хлеб, и молоко, и сыр.
|
не только О, но и О
|
двойной союз — запятая перед второй частью
|
Он читает не только фантастику, но и детективы.
|
ОС: О, О, О
|
после обобщающего слова — двоеточие
|
В портфеле было всё: учебники, тетради, пенал.
|
О, О, О — ОС
|
перед обобщающим словом после перечисления — тире
|
Учебники, тетради, пенал — всё лежало в портфеле.
Не всё, что стоит рядом, однородно. Не считаются однородными:
- неоднородные определения, которые характеризуют предмет с разных сторон: «большой деревянный дом» (запятая не нужна);
- устойчивые выражения: «ни свет ни заря», «ни рыба ни мясо»;
- повторы для усиления: «Шёл, шёл и пришёл»;
- сочетания глаголов вроде «пойду погуляю», «сядь посиди».
Осложнённые простые предложения
Коротко: Осложнённое простое предложение — это предложение с одной грамматической основой, в котором есть однородные или обособленные члены, уточнения, вводные конструкции, обращения или сравнительные обороты.
Сравните: «Ребята пошли в поход» — неосложнённое предложение. «Ребята, собрав рюкзаки, рано утром пошли в поход» — осложнённое: в нём есть деепричастный оборот, но основа по-прежнему одна, «ребята пошли». Ниже собраны все способы осложнения.
|
Способ осложнения
|
Член предложения?
|
Знаки препинания
|
Пример
|
Однородные члены
|
да
|
запятые, двоеточие, тире
|
Мы читали, писали и рисовали.
|
Обособленные определения и приложения
|
да
|
запятые, иногда тире
|
Дорога, ведущая к лесу, была пустой.
|
Обособленные обстоятельства
|
да
|
запятые
|
Улыбаясь, она открыла дверь.
|
Обособленные дополнения
|
да
|
запятые
|
Все, кроме Димы, пришли вовремя.
|
Уточняющие члены
|
да
|
запятые, реже скобки или тире
|
Мы приехали рано, в шесть утра.
|
Сравнительные обороты (как, словно, будто)
|
да, обстоятельство
|
запятые
|
Снег, как пух, лежал на ветвях.
|
Вводные слова и конструкции
|
нет
|
запятые, скобки, тире
|
Конечно, мы успеем.
|
Обращения
|
нет
|
запятые, восклицательный знак
|
Друзья, давайте начнём.
Самая частая ошибка — принять осложнённое простое предложение за сложное или наоборот. Помогает подсчёт основ:
- «Мальчик, сидевший у окна, читал книгу» — простое предложение, осложнённое причастным оборотом. Основа одна: «мальчик читал».
- «Мальчик, который сидел у окна, читал книгу» — сложное предложение. Основы две: «мальчик читал» и «который сидел».
Задания на пунктуацию в осложнённом простом предложении есть и в ОГЭ, и в ЕГЭ по русскому языку, поэтому тему стоит отработать на примерах заранее.
Составление простого предложения
Коротко: Сначала придумайте грамматическую основу, затем добавьте второстепенные члены и при необходимости осложняющие конструкции. После каждого шага проверяйте, что основа осталась одна.
- Решите, о ком или о чём будет предложение. Это подлежащее: «Кот».
- Добавьте сказуемое, то есть что делает предмет: «Кот спит». Получилось нераспространённое двусоставное предложение.
- Распространите его второстепенными членами: «Рыжий кот спит на тёплом подоконнике».
- При необходимости осложните. Однородные сказуемые: «Рыжий кот спит и мурлычет на тёплом подоконнике». Деепричастный оборот: «Рыжий кот, свернувшись клубком, спит на тёплом подоконнике».
- Проверьте результат: одна ли основа, расставлены ли знаки препинания, понятен ли смысл.
Чаще всего при составлении предложений ошибаются так:
- ставят запятую между подлежащим и сказуемым: «Мой младший брат, пошёл в школу» — запятая не нужна;
- ставят запятую перед одиночным «и» между однородными членами: «Купили хлеб, и молоко» — запятая не нужна;
- не выделяют оборот запятой с обеих сторон: «Листья, сорванные ветром кружились» — после оборота нужна вторая запятая.
Как охарактеризовать простое предложение
При синтаксическом разборе простое предложение описывают в таком порядке: цель высказывания, интонация, количество основ, состав главных членов (двусоставное или односоставное, а если односоставное, то какого вида), распространённость, полнота, осложнённость.
Пример: «Ранним утром, умывшись холодной водой, мы отправились в путь». Это повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, полное предложение, осложнённое обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.
Проверьте себя
Определите вид каждого предложения, а затем сверьтесь с ответами.
|
Предложение
|
Ответ
|
Вечерело.
|
Простое, односоставное (безличное), нераспространённое.
|
Девочка, улыбаясь, протянула мне руку.
|
Простое, двусоставное, распространённое, осложнено обособленным обстоятельством.
|
Ученики решали задачи и примеры.
|
Простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными дополнениями.
|
— Ты где был? — В школе.
|
Ответ — простое неполное предложение: пропущены подлежащее и сказуемое.
|
Читайте, друзья, больше книг!
|
Простое, побудительное, восклицательное, односоставное (определённо-личное), распространённое, осложнено обращением.
|
Солнце село, и стало темно.
|
Не простое: две основы («солнце село», «стало»), это сложное предложение.
Вопросы и ответы
Чем простое предложение отличается от сложного?
Количеством грамматических основ. В простом предложении основа одна, в сложном их две или больше: «Дождь кончился» — простое, «Дождь кончился, и выглянуло солнце» — сложное.
Может ли простое предложение состоять из одного слова?
Да. Это может быть односоставное предложение («Светает.», «Зима.») или неполное предложение в диалоге («— Кто дежурит? — Я.»). Особняком стоят слова-предложения вроде «Да.», «Нет.», «Спасибо.»: их не делят на члены предложения.
Делают ли однородные сказуемые предложение сложным?
Нет. Если у нескольких сказуемых одно общее подлежащее, основа остаётся одной: «Брат пришёл домой и сел за уроки» — простое предложение. А «Брат пришёл домой, а сестра ушла в магазин» — сложное, потому что у каждого сказуемого своё подлежащее.
Является ли обращение подлежащим?
Нет. Обращение называет того, к кому обращена речь, и не входит в состав членов предложения. В предложении «Мама, я дома» подлежащее — «я», а «мама» — обращение.
Чем неполное предложение отличается от односоставного?
В неполном предложении член пропущен, но его легко восстановить из контекста: «— Ты читал книгу? — Читал» (пропущено «я»). В односоставном предложении второго главного члена нет по строению, и подставить его некуда: «Морозит».
В каком классе изучают простые предложения?
С понятием предложения и однородными членами знакомятся в начальной школе и в 5 классе. Двусоставные и односоставные, неполные и осложнённые предложения подробно проходят в 8 классе, а в 9 классе тему повторяют перед ОГЭ.
Как быстро определить вид простого предложения?
Идите по плану: цель высказывания, интонация, число основ, состав главных членов, наличие второстепенных членов, полнота, осложнённость. Типичные ловушки собраны в материале про частые ошибки на ОГЭ и ЕГЭ.
Источники
- Русский язык. 8 класс: учебник / С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и др. — М.: Просвещение.
- Русский язык. 8 класс: учебник / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др. — М.: Просвещение.
- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке.
- Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. — М.: Наука, 1980.
- ФИПИ: кодификатор и демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку (fipi.ru).
Простые предложения лежат в основе синтаксиса русского языка: с них начинается разговор о членах предложения, знаках препинания и сложных конструкциях. В статье разберём, что такое простое предложение, как отличить его от сложного, какими бывают простые предложения по составу, распространённости и полноте и чем их можно осложнить. Каждое правило подкреплено примерами и таблицами. В конце вы найдёте алгоритм составления предложения, задание для самопроверки и ответы на частые вопросы.
Понятие предложения
Предложение — это слово или сочетание слов, которое выражает законченную мысль и оформлено интонацией конца. Предложения различают по цели высказывания, по интонации и по числу грамматических основ.
Предложение — основная единица синтаксиса. Слово и словосочетание только называют предмет, действие или признак, а предложение сообщает о них что-то, задаёт вопрос или побуждает к действию. На письме конец предложения обозначают точкой, вопросительным или восклицательным знаком либо многоточием.
У любого предложения есть три признака:
- смысловая законченность: мысль выражена полностью;
- грамматическая основа: главные члены, то есть подлежащее и сказуемое или один из них;
- интонация конца: голос в конце предложения понижается или повышается.
Предложения классифицируют по нескольким признакам сразу:
|
Признак
|
Виды
|
Пример
|
По цели высказывания
|
Повествовательные
|
Завтра начинаются каникулы.
|
|
Вопросительные
|
Когда начинаются каникулы?
|
|
Побудительные
|
Принеси, пожалуйста, тетрадь.
|
По интонации
|
Восклицательные
|
Как красиво вокруг!
|
|
Невосклицательные
|
Вокруг тихо.
|
По числу грамматических основ
|
Простые
|
Ученики писали диктант.
|
|
Сложные
|
Ученики писали диктант, а учитель ходил по классу.
Одно и то же предложение описывают по всем признакам. Например, «Как красиво вокруг!» — повествовательное, восклицательное, простое. Если основ две и больше, перед вами сложное предложение, и его разбирают по другим правилам.
Определение простого предложения
Коротко: Простое предложение — это предложение с одной грамматической основой. Длина предложения роли не играет: важно только количество основ.
Грамматическая основа состоит из главных членов. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» и «что?», сказуемое — на вопросы «что делает?», «каков?», «кто он такой?». В простом предложении основа одна, а все остальные слова группируются вокруг неё.
- Ветер стих. Основа: «ветер стих».
- Утром над рекой поднялся густой туман. Основа: «туман поднялся». Остальные слова — второстепенные члены.
- Светает. Основа из одного главного члена: «светает».
Количество слов не влияет на то, простое предложение или сложное. Длинное предложение может быть простым, а короткое — сложным: «Ветер стих, дождь кончился» содержит две основы, значит, оно сложное. Однородные сказуемые новой основы не создают: «Брат открыл окно и выглянул во двор» — простое предложение, его основа «брат открыл и выглянул».
Чтобы проверить, простое ли предложение, действуйте по шагам:
- Найдите сказуемое: слово, которое обозначает действие или состояние.
- Задайте к нему вопрос «кто?» или «что?» и найдите подлежащее, если оно есть.
- Посмотрите, нет ли в предложении других пар «подлежащее + сказуемое».
- Посчитайте основы. Одна основа — предложение простое, две и больше — сложное.
Двусоставные и односоставные предложения
По составу грамматической основы простые предложения делят на две группы. В двусоставном предложении есть и подлежащее, и сказуемое: «Птицы улетели на юг». В односоставном только один главный член, и второй для понимания не нужен: «Смеркается», «Тишина».
Односоставные предложения бывают пяти видов:
|
Вид
|
Главный член и его особенности
|
Пример
|
Определённо-личное
|
Сказуемое-глагол в 1-м или 2-м лице либо в повелительном наклонении. Ясно, кто действует.
|
Люблю грозу в начале мая. Пиши аккуратнее.
|
Неопределённо-личное
|
Сказуемое-глагол в 3-м лице множественного числа или в прошедшем времени множественного числа. Кто действует, неизвестно или неважно.
|
В дверь стучат. В школе объявили конкурс.
|
Обобщённо-личное
|
Действие относится к любому человеку. Так часто построены пословицы.
|
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Цыплят по осени считают.
|
Безличное
|
Действие или состояние без деятеля: безличный глагол, слово категории состояния или инфинитив.
|
Смеркается. Мне холодно. Тебе этого не понять.
|
Назывное (номинативное)
|
Главный член — подлежащее, существительное в именительном падеже. Сообщает, что предмет или явление существует.
|
Зима. Ночь, улица, фонарь, аптека.
В одних школьных учебниках предложения с главным членом-инфинитивом («Всем встать!») относят к безличным, в других выделяют в отдельный вид — инфинитивные. Ориентируйтесь на учебник, по которому занимаетесь.
Классификация простых предложений по распространённости и полноте
Коротко: Если в предложении есть второстепенные члены, оно распространённое, если нет — нераспространённое. Полное предложение содержит все нужные члены, в неполном какой-то из них пропущен, но его легко восстановить из контекста.
Распространённые и нераспространённые
В нераспространённом предложении есть только главные члены: «Дети играют», «Наступила осень», «Морозит». В распространённом к основе добавлен хотя бы один второстепенный член: «Дети весело играют во дворе».
Второстепенных членов три:
|
Член предложения
|
На какие вопросы отвечает
|
Как подчёркивают
|
Пример
|
Определение
|
какой? чей? который?
|
волнистой линией
|
Жёлтые листья кружились.
|
Дополнение
|
вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чем? о ком?
|
пунктиром
|
Мама читает книгу.
|
Обстоятельство
|
где? когда? куда? как? почему? зачем?
|
точкой с тире
|
Утром пошёл снег.
Чтобы правильно найти дополнение, нужно уверенно определять падежи: дополнение никогда не стоит в именительном падеже. Распространёнными бывают и односоставные предложения: «Зимой рано темнеет» — безличное распространённое предложение.
Полные и неполные
В полном предложении есть все члены, которые нужны по его строению: «Я выучил стихотворение». В неполном главный или второстепенный член пропущен, но смысл понятен из контекста или ситуации. Неполные предложения чаще всего встречаются в диалогах и в частях сложного предложения:
- — Ты выучил стихотворение? — Выучил. (пропущено подлежащее «я»)
- — Куда ты идёшь? — В библиотеку. (пропущены подлежащее и сказуемое)
- Одни ребята пошли в кино, другие — в парк. (пропущено сказуемое «пошли», на его месте тире)
Неполное предложение не то же самое, что односоставное. В односоставном предложении второго главного члена нет по самому строению, и вставить его нельзя: «Светает». В неполном пропущенное слово однозначно восстанавливается из соседних предложений.
|
Вид
|
Признак
|
Пример
|
Нераспространённое
|
только главные члены
|
Листья пожелтели.
|
Распространённое
|
есть второстепенные члены
|
В парке быстро пожелтели листья.
|
Полное
|
все нужные члены на месте
|
Я пойду в кино.
|
Неполное
|
член пропущен, но восстанавливается
|
— Кто пойдёт в кино? — Я.
Простое предложение с осложнёнными конструкциями
Коротко: Простое предложение остаётся простым, даже если в нём есть причастный или деепричастный оборот, уточнение, вводное слово или обращение: новой грамматической основы они не образуют.
Осложнёнными конструкциями здесь называют обороты и конструкции, которые усложняют простое предложение по смыслу и интонации, но не добавляют второй основы. В устной речи их выделяют паузами, на письме — обычно запятыми.
Обособленные члены предложения
Обособленными называют второстепенные члены, которые выделяются интонацией и знаками препинания:
- обособленное определение, часто причастный оборот: «Листья, сорванные ветром, кружились над дорогой». Подробное правило — в статье про обособленные определения;
- обособленное приложение: «Мой брат, опытный шахматист, выиграл турнир»;
- обособленное обстоятельство, часто деепричастный оборот: «Закончив уроки, Маша пошла гулять»;
- обособленное дополнение с предлогами «кроме», «помимо», «вместо», «наряду с»: «Кроме Димы, на тренировку пришли все».
Деепричастный оборот обозначает добавочное действие того же лица, которое выполняет основное действие. Фраза «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа» ошибочна: подъезжала не шляпа. Правильно: «Подъезжая к станции, я потерял шляпу».
Уточняющие члены
Уточняющий член сужает или поясняет значение предшествующего слова: «Мы встретились вечером, около семи часов», «Внизу, у самой реки, горел костёр».
Вводные слова и обращения
Вводные слова передают отношение говорящего к сообщению: уверенность, сомнение, радость, порядок мыслей. Членами предложения они не являются: «К счастью, дождь скоро закончился», «Ты, наверное, устал».
Обращение называет того, к кому обращена речь: «Саша, подойди к доске», «Расскажите, ребята, о своих каникулах». Обращение — не подлежащее. В примере «Саша, подойди к доске» основа одна — «подойди», и это односоставное определённо-личное предложение.
Простое предложение с однородными членами
Коротко: Однородные члены отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному слову и выполняют одну синтаксическую роль. Сколько бы их ни было, предложение остаётся простым.
Однородными могут быть любые члены предложения:
- подлежащие: «Ученики и учителя собрались в актовом зале»;
- сказуемые: «Ветер гнул деревья и срывал листья»;
- дополнения: «Мы купили яблоки, груши и сливы»;
- определения: «В саду росли красные, белые и жёлтые розы»;
- обстоятельства: «Работу выполнили быстро и аккуратно».
Однородные члены связываются интонацией перечисления или сочинительными союзами: «и», «да» (в значении «и»), «или», «а», «но», «не только… но и», «как… так и». От союза зависит, нужна ли запятая:
|
Схема
|
Правило
|
Пример
|
О, О, О
|
без союзов — запятая между всеми однородными
|
Пахло мятой, полынью, сеном.
|
О и О
|
одиночный союз «и» — запятая не нужна
|
Пахло мятой и полынью.
|
О, а О / О, но О
|
перед противительным союзом — запятая
|
Задача трудная, но интересная.
|
и О, и О, и О
|
повторяющийся союз — запятая перед вторым и следующими
|
Купили и хлеб, и молоко, и сыр.
|
не только О, но и О
|
двойной союз — запятая перед второй частью
|
Он читает не только фантастику, но и детективы.
|
ОС: О, О, О
|
после обобщающего слова — двоеточие
|
В портфеле было всё: учебники, тетради, пенал.
|
О, О, О — ОС
|
перед обобщающим словом после перечисления — тире
|
Учебники, тетради, пенал — всё лежало в портфеле.
Не всё, что стоит рядом, однородно. Не считаются однородными:
- неоднородные определения, которые характеризуют предмет с разных сторон: «большой деревянный дом» (запятая не нужна);
- устойчивые выражения: «ни свет ни заря», «ни рыба ни мясо»;
- повторы для усиления: «Шёл, шёл и пришёл»;
- сочетания глаголов вроде «пойду погуляю», «сядь посиди».
Осложнённые простые предложения
Коротко: Осложнённое простое предложение — это предложение с одной грамматической основой, в котором есть однородные или обособленные члены, уточнения, вводные конструкции, обращения или сравнительные обороты.
Сравните: «Ребята пошли в поход» — неосложнённое предложение. «Ребята, собрав рюкзаки, рано утром пошли в поход» — осложнённое: в нём есть деепричастный оборот, но основа по-прежнему одна, «ребята пошли». Ниже собраны все способы осложнения.
|
Способ осложнения
|
Член предложения?
|
Знаки препинания
|
Пример
|
Однородные члены
|
да
|
запятые, двоеточие, тире
|
Мы читали, писали и рисовали.
|
Обособленные определения и приложения
|
да
|
запятые, иногда тире
|
Дорога, ведущая к лесу, была пустой.
|
Обособленные обстоятельства
|
да
|
запятые
|
Улыбаясь, она открыла дверь.
|
Обособленные дополнения
|
да
|
запятые
|
Все, кроме Димы, пришли вовремя.
|
Уточняющие члены
|
да
|
запятые, реже скобки или тире
|
Мы приехали рано, в шесть утра.
|
Сравнительные обороты (как, словно, будто)
|
да, обстоятельство
|
запятые
|
Снег, как пух, лежал на ветвях.
|
Вводные слова и конструкции
|
нет
|
запятые, скобки, тире
|
Конечно, мы успеем.
|
Обращения
|
нет
|
запятые, восклицательный знак
|
Друзья, давайте начнём.
Самая частая ошибка — принять осложнённое простое предложение за сложное или наоборот. Помогает подсчёт основ:
- «Мальчик, сидевший у окна, читал книгу» — простое предложение, осложнённое причастным оборотом. Основа одна: «мальчик читал».
- «Мальчик, который сидел у окна, читал книгу» — сложное предложение. Основы две: «мальчик читал» и «который сидел».
Задания на пунктуацию в осложнённом простом предложении есть и в ОГЭ, и в ЕГЭ по русскому языку, поэтому тему стоит отработать на примерах заранее.
Составление простого предложения
Коротко: Сначала придумайте грамматическую основу, затем добавьте второстепенные члены и при необходимости осложняющие конструкции. После каждого шага проверяйте, что основа осталась одна.
- Решите, о ком или о чём будет предложение. Это подлежащее: «Кот».
- Добавьте сказуемое, то есть что делает предмет: «Кот спит». Получилось нераспространённое двусоставное предложение.
- Распространите его второстепенными членами: «Рыжий кот спит на тёплом подоконнике».
- При необходимости осложните. Однородные сказуемые: «Рыжий кот спит и мурлычет на тёплом подоконнике». Деепричастный оборот: «Рыжий кот, свернувшись клубком, спит на тёплом подоконнике».
- Проверьте результат: одна ли основа, расставлены ли знаки препинания, понятен ли смысл.
Чаще всего при составлении предложений ошибаются так:
- ставят запятую между подлежащим и сказуемым: «Мой младший брат, пошёл в школу» — запятая не нужна;
- ставят запятую перед одиночным «и» между однородными членами: «Купили хлеб, и молоко» — запятая не нужна;
- не выделяют оборот запятой с обеих сторон: «Листья, сорванные ветром кружились» — после оборота нужна вторая запятая.
Как охарактеризовать простое предложение
При синтаксическом разборе простое предложение описывают в таком порядке: цель высказывания, интонация, количество основ, состав главных членов (двусоставное или односоставное, а если односоставное, то какого вида), распространённость, полнота, осложнённость.
Пример: «Ранним утром, умывшись холодной водой, мы отправились в путь». Это повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, полное предложение, осложнённое обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.
Проверьте себя
Определите вид каждого предложения, а затем сверьтесь с ответами.
|
Предложение
|
Ответ
|
Вечерело.
|
Простое, односоставное (безличное), нераспространённое.
|
Девочка, улыбаясь, протянула мне руку.
|
Простое, двусоставное, распространённое, осложнено обособленным обстоятельством.
|
Ученики решали задачи и примеры.
|
Простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными дополнениями.
|
— Ты где был? — В школе.
|
Ответ — простое неполное предложение: пропущены подлежащее и сказуемое.
|
Читайте, друзья, больше книг!
|
Простое, побудительное, восклицательное, односоставное (определённо-личное), распространённое, осложнено обращением.
|
Солнце село, и стало темно.
|
Не простое: две основы («солнце село», «стало»), это сложное предложение.
Вопросы и ответы
Чем простое предложение отличается от сложного?
Количеством грамматических основ. В простом предложении основа одна, в сложном их две или больше: «Дождь кончился» — простое, «Дождь кончился, и выглянуло солнце» — сложное.
Может ли простое предложение состоять из одного слова?
Да. Это может быть односоставное предложение («Светает.», «Зима.») или неполное предложение в диалоге («— Кто дежурит? — Я.»). Особняком стоят слова-предложения вроде «Да.», «Нет.», «Спасибо.»: их не делят на члены предложения.
Делают ли однородные сказуемые предложение сложным?
Нет. Если у нескольких сказуемых одно общее подлежащее, основа остаётся одной: «Брат пришёл домой и сел за уроки» — простое предложение. А «Брат пришёл домой, а сестра ушла в магазин» — сложное, потому что у каждого сказуемого своё подлежащее.
Является ли обращение подлежащим?
Нет. Обращение называет того, к кому обращена речь, и не входит в состав членов предложения. В предложении «Мама, я дома» подлежащее — «я», а «мама» — обращение.
Чем неполное предложение отличается от односоставного?
В неполном предложении член пропущен, но его легко восстановить из контекста: «— Ты читал книгу? — Читал» (пропущено «я»). В односоставном предложении второго главного члена нет по строению, и подставить его некуда: «Морозит».
В каком классе изучают простые предложения?
С понятием предложения и однородными членами знакомятся в начальной школе и в 5 классе. Двусоставные и односоставные, неполные и осложнённые предложения подробно проходят в 8 классе, а в 9 классе тему повторяют перед ОГЭ.
Как быстро определить вид простого предложения?
Идите по плану: цель высказывания, интонация, число основ, состав главных членов, наличие второстепенных членов, полнота, осложнённость. Типичные ловушки собраны в материале про частые ошибки на ОГЭ и ЕГЭ.
Источники
- Русский язык. 8 класс: учебник / С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и др. — М.: Просвещение.
- Русский язык. 8 класс: учебник / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др. — М.: Просвещение.
- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке.
- Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. — М.: Наука, 1980.
- ФИПИ: кодификатор и демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку (fipi.ru).
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