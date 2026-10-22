Простые предложения лежат в основе синтаксиса русского языка: с них начинается разговор о членах предложения, знаках препинания и сложных конструкциях. В статье разберём, что такое простое предложение, как отличить его от сложного, какими бывают простые предложения по составу, распространённости и полноте и чем их можно осложнить. Каждое правило подкреплено примерами и таблицами. В конце вы найдёте алгоритм составления предложения, задание для самопроверки и ответы на частые вопросы.

Понятие предложения

Предложение — это слово или сочетание слов, которое выражает законченную мысль и оформлено интонацией конца. Предложения различают по цели высказывания, по интонации и по числу грамматических основ.

Предложение — основная единица синтаксиса. Слово и словосочетание только называют предмет, действие или признак, а предложение сообщает о них что-то, задаёт вопрос или побуждает к действию. На письме конец предложения обозначают точкой, вопросительным или восклицательным знаком либо многоточием.

У любого предложения есть три признака:

смысловая законченность: мысль выражена полностью;

грамматическая основа: главные члены, то есть подлежащее и сказуемое или один из них;

интонация конца: голос в конце предложения понижается или повышается.

Предложения классифицируют по нескольким признакам сразу:

Признак Виды Пример По цели высказывания Повествовательные Завтра начинаются каникулы. Вопросительные Когда начинаются каникулы? Побудительные Принеси, пожалуйста, тетрадь. По интонации Восклицательные Как красиво вокруг! Невосклицательные Вокруг тихо. По числу грамматических основ Простые Ученики писали диктант. Сложные Ученики писали диктант, а учитель ходил по классу.

Одно и то же предложение описывают по всем признакам. Например, «Как красиво вокруг!» — повествовательное, восклицательное, простое. Если основ две и больше, перед вами сложное предложение, и его разбирают по другим правилам.

Определение простого предложения

Коротко: Простое предложение — это предложение с одной грамматической основой. Длина предложения роли не играет: важно только количество основ.

Грамматическая основа состоит из главных членов. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» и «что?», сказуемое — на вопросы «что делает?», «каков?», «кто он такой?». В простом предложении основа одна, а все остальные слова группируются вокруг неё.

Ветер стих. Основа: «ветер стих».

Утром над рекой поднялся густой туман. Основа: «туман поднялся». Остальные слова — второстепенные члены.

Светает. Основа из одного главного члена: «светает».

Количество слов не влияет на то, простое предложение или сложное. Длинное предложение может быть простым, а короткое — сложным: «Ветер стих, дождь кончился» содержит две основы, значит, оно сложное. Однородные сказуемые новой основы не создают: «Брат открыл окно и выглянул во двор» — простое предложение, его основа «брат открыл и выглянул».

Чтобы проверить, простое ли предложение, действуйте по шагам:

Найдите сказуемое: слово, которое обозначает действие или состояние. Задайте к нему вопрос «кто?» или «что?» и найдите подлежащее, если оно есть. Посмотрите, нет ли в предложении других пар «подлежащее + сказуемое». Посчитайте основы. Одна основа — предложение простое, две и больше — сложное.

Двусоставные и односоставные предложения

По составу грамматической основы простые предложения делят на две группы. В двусоставном предложении есть и подлежащее, и сказуемое: «Птицы улетели на юг». В односоставном только один главный член, и второй для понимания не нужен: «Смеркается», «Тишина».

Односоставные предложения бывают пяти видов:

Вид Главный член и его особенности Пример Определённо-личное Сказуемое-глагол в 1-м или 2-м лице либо в повелительном наклонении. Ясно, кто действует. Люблю грозу в начале мая. Пиши аккуратнее. Неопределённо-личное Сказуемое-глагол в 3-м лице множественного числа или в прошедшем времени множественного числа. Кто действует, неизвестно или неважно. В дверь стучат. В школе объявили конкурс. Обобщённо-личное Действие относится к любому человеку. Так часто построены пословицы. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Цыплят по осени считают. Безличное Действие или состояние без деятеля: безличный глагол, слово категории состояния или инфинитив. Смеркается. Мне холодно. Тебе этого не понять. Назывное (номинативное) Главный член — подлежащее, существительное в именительном падеже. Сообщает, что предмет или явление существует. Зима. Ночь, улица, фонарь, аптека.

В одних школьных учебниках предложения с главным членом-инфинитивом («Всем встать!») относят к безличным, в других выделяют в отдельный вид — инфинитивные. Ориентируйтесь на учебник, по которому занимаетесь.

Классификация простых предложений по распространённости и полноте

Коротко: Если в предложении есть второстепенные члены, оно распространённое, если нет — нераспространённое. Полное предложение содержит все нужные члены, в неполном какой-то из них пропущен, но его легко восстановить из контекста.

Распространённые и нераспространённые

В нераспространённом предложении есть только главные члены: «Дети играют», «Наступила осень», «Морозит». В распространённом к основе добавлен хотя бы один второстепенный член: «Дети весело играют во дворе».

Второстепенных членов три:

Член предложения На какие вопросы отвечает Как подчёркивают Пример Определение какой? чей? который? волнистой линией Жёлтые листья кружились. Дополнение вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чем? о ком? пунктиром Мама читает книгу. Обстоятельство где? когда? куда? как? почему? зачем? точкой с тире Утром пошёл снег.

Чтобы правильно найти дополнение, нужно уверенно определять падежи: дополнение никогда не стоит в именительном падеже. Распространёнными бывают и односоставные предложения: «Зимой рано темнеет» — безличное распространённое предложение.

Полные и неполные

В полном предложении есть все члены, которые нужны по его строению: «Я выучил стихотворение». В неполном главный или второстепенный член пропущен, но смысл понятен из контекста или ситуации. Неполные предложения чаще всего встречаются в диалогах и в частях сложного предложения:

— Ты выучил стихотворение? — Выучил. (пропущено подлежащее «я»)

— Куда ты идёшь? — В библиотеку. (пропущены подлежащее и сказуемое)

Одни ребята пошли в кино, другие — в парк. (пропущено сказуемое «пошли», на его месте тире)

Неполное предложение не то же самое, что односоставное. В односоставном предложении второго главного члена нет по самому строению, и вставить его нельзя: «Светает». В неполном пропущенное слово однозначно восстанавливается из соседних предложений.

Вид Признак Пример Нераспространённое только главные члены Листья пожелтели. Распространённое есть второстепенные члены В парке быстро пожелтели листья. Полное все нужные члены на месте Я пойду в кино. Неполное член пропущен, но восстанавливается — Кто пойдёт в кино? — Я.

Простое предложение с осложнёнными конструкциями

Коротко: Простое предложение остаётся простым, даже если в нём есть причастный или деепричастный оборот, уточнение, вводное слово или обращение: новой грамматической основы они не образуют.

Осложнёнными конструкциями здесь называют обороты и конструкции, которые усложняют простое предложение по смыслу и интонации, но не добавляют второй основы. В устной речи их выделяют паузами, на письме — обычно запятыми.

Обособленные члены предложения

Обособленными называют второстепенные члены, которые выделяются интонацией и знаками препинания:

обособленное определение, часто причастный оборот: «Листья, сорванные ветром, кружились над дорогой». Подробное правило — в статье про обособленные определения;

обособленное приложение: «Мой брат, опытный шахматист, выиграл турнир»;

обособленное обстоятельство, часто деепричастный оборот: «Закончив уроки, Маша пошла гулять»;

обособленное дополнение с предлогами «кроме», «помимо», «вместо», «наряду с»: «Кроме Димы, на тренировку пришли все».

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие того же лица, которое выполняет основное действие. Фраза «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа» ошибочна: подъезжала не шляпа. Правильно: «Подъезжая к станции, я потерял шляпу».

Уточняющие члены

Уточняющий член сужает или поясняет значение предшествующего слова: «Мы встретились вечером, около семи часов», «Внизу, у самой реки, горел костёр».

Вводные слова и обращения

Вводные слова передают отношение говорящего к сообщению: уверенность, сомнение, радость, порядок мыслей. Членами предложения они не являются: «К счастью, дождь скоро закончился», «Ты, наверное, устал».

Обращение называет того, к кому обращена речь: «Саша, подойди к доске», «Расскажите, ребята, о своих каникулах». Обращение — не подлежащее. В примере «Саша, подойди к доске» основа одна — «подойди», и это односоставное определённо-личное предложение.

Простое предложение с однородными членами

Коротко: Однородные члены отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному слову и выполняют одну синтаксическую роль. Сколько бы их ни было, предложение остаётся простым.

Однородными могут быть любые члены предложения:

подлежащие: «Ученики и учителя собрались в актовом зале»;

сказуемые: «Ветер гнул деревья и срывал листья»;

дополнения: «Мы купили яблоки, груши и сливы»;

определения: «В саду росли красные, белые и жёлтые розы»;

обстоятельства: «Работу выполнили быстро и аккуратно».

Однородные члены связываются интонацией перечисления или сочинительными союзами: «и», «да» (в значении «и»), «или», «а», «но», «не только… но и», «как… так и». От союза зависит, нужна ли запятая:

Схема Правило Пример О, О, О без союзов — запятая между всеми однородными Пахло мятой, полынью, сеном. О и О одиночный союз «и» — запятая не нужна Пахло мятой и полынью. О, а О / О, но О перед противительным союзом — запятая Задача трудная, но интересная. и О, и О, и О повторяющийся союз — запятая перед вторым и следующими Купили и хлеб, и молоко, и сыр. не только О, но и О двойной союз — запятая перед второй частью Он читает не только фантастику, но и детективы. ОС: О, О, О после обобщающего слова — двоеточие В портфеле было всё: учебники, тетради, пенал. О, О, О — ОС перед обобщающим словом после перечисления — тире Учебники, тетради, пенал — всё лежало в портфеле.

Не всё, что стоит рядом, однородно. Не считаются однородными:

неоднородные определения, которые характеризуют предмет с разных сторон: «большой деревянный дом» (запятая не нужна);

устойчивые выражения: «ни свет ни заря», «ни рыба ни мясо»;

повторы для усиления: «Шёл, шёл и пришёл»;

сочетания глаголов вроде «пойду погуляю», «сядь посиди».

Осложнённые простые предложения

Коротко: Осложнённое простое предложение — это предложение с одной грамматической основой, в котором есть однородные или обособленные члены, уточнения, вводные конструкции, обращения или сравнительные обороты.

Сравните: «Ребята пошли в поход» — неосложнённое предложение. «Ребята, собрав рюкзаки, рано утром пошли в поход» — осложнённое: в нём есть деепричастный оборот, но основа по-прежнему одна, «ребята пошли». Ниже собраны все способы осложнения.

Способ осложнения Член предложения? Знаки препинания Пример Однородные члены да запятые, двоеточие, тире Мы читали, писали и рисовали. Обособленные определения и приложения да запятые, иногда тире Дорога, ведущая к лесу, была пустой. Обособленные обстоятельства да запятые Улыбаясь, она открыла дверь. Обособленные дополнения да запятые Все, кроме Димы, пришли вовремя. Уточняющие члены да запятые, реже скобки или тире Мы приехали рано, в шесть утра. Сравнительные обороты (как, словно, будто) да, обстоятельство запятые Снег, как пух, лежал на ветвях. Вводные слова и конструкции нет запятые, скобки, тире Конечно, мы успеем. Обращения нет запятые, восклицательный знак Друзья, давайте начнём.

Самая частая ошибка — принять осложнённое простое предложение за сложное или наоборот. Помогает подсчёт основ:

«Мальчик, сидевший у окна, читал книгу» — простое предложение, осложнённое причастным оборотом. Основа одна: «мальчик читал».

«Мальчик, который сидел у окна, читал книгу» — сложное предложение. Основы две: «мальчик читал» и «который сидел».

Задания на пунктуацию в осложнённом простом предложении есть и в ОГЭ, и в ЕГЭ по русскому языку, поэтому тему стоит отработать на примерах заранее.

Составление простого предложения

Коротко: Сначала придумайте грамматическую основу, затем добавьте второстепенные члены и при необходимости осложняющие конструкции. После каждого шага проверяйте, что основа осталась одна.

Решите, о ком или о чём будет предложение. Это подлежащее: «Кот». Добавьте сказуемое, то есть что делает предмет: «Кот спит». Получилось нераспространённое двусоставное предложение. Распространите его второстепенными членами: «Рыжий кот спит на тёплом подоконнике». При необходимости осложните. Однородные сказуемые: «Рыжий кот спит и мурлычет на тёплом подоконнике». Деепричастный оборот: «Рыжий кот, свернувшись клубком, спит на тёплом подоконнике». Проверьте результат: одна ли основа, расставлены ли знаки препинания, понятен ли смысл.

Чаще всего при составлении предложений ошибаются так:

ставят запятую между подлежащим и сказуемым: «Мой младший брат, пошёл в школу» — запятая не нужна;

ставят запятую перед одиночным «и» между однородными членами: «Купили хлеб, и молоко» — запятая не нужна;

не выделяют оборот запятой с обеих сторон: «Листья, сорванные ветром кружились» — после оборота нужна вторая запятая.

Как охарактеризовать простое предложение

При синтаксическом разборе простое предложение описывают в таком порядке: цель высказывания, интонация, количество основ, состав главных членов (двусоставное или односоставное, а если односоставное, то какого вида), распространённость, полнота, осложнённость.

Пример: «Ранним утром, умывшись холодной водой, мы отправились в путь». Это повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, полное предложение, осложнённое обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.

Проверьте себя

Определите вид каждого предложения, а затем сверьтесь с ответами.

Предложение Ответ Вечерело. Простое, односоставное (безличное), нераспространённое. Девочка, улыбаясь, протянула мне руку. Простое, двусоставное, распространённое, осложнено обособленным обстоятельством. Ученики решали задачи и примеры. Простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными дополнениями. — Ты где был? — В школе. Ответ — простое неполное предложение: пропущены подлежащее и сказуемое. Читайте, друзья, больше книг! Простое, побудительное, восклицательное, односоставное (определённо-личное), распространённое, осложнено обращением. Солнце село, и стало темно. Не простое: две основы («солнце село», «стало»), это сложное предложение.

Вопросы и ответы

Чем простое предложение отличается от сложного?

Количеством грамматических основ. В простом предложении основа одна, в сложном их две или больше: «Дождь кончился» — простое, «Дождь кончился, и выглянуло солнце» — сложное.

Может ли простое предложение состоять из одного слова?

Да. Это может быть односоставное предложение («Светает.», «Зима.») или неполное предложение в диалоге («— Кто дежурит? — Я.»). Особняком стоят слова-предложения вроде «Да.», «Нет.», «Спасибо.»: их не делят на члены предложения.

Делают ли однородные сказуемые предложение сложным?

Нет. Если у нескольких сказуемых одно общее подлежащее, основа остаётся одной: «Брат пришёл домой и сел за уроки» — простое предложение. А «Брат пришёл домой, а сестра ушла в магазин» — сложное, потому что у каждого сказуемого своё подлежащее.

Является ли обращение подлежащим?

Нет. Обращение называет того, к кому обращена речь, и не входит в состав членов предложения. В предложении «Мама, я дома» подлежащее — «я», а «мама» — обращение.

Чем неполное предложение отличается от односоставного?

В неполном предложении член пропущен, но его легко восстановить из контекста: «— Ты читал книгу? — Читал» (пропущено «я»). В односоставном предложении второго главного члена нет по строению, и подставить его некуда: «Морозит».

В каком классе изучают простые предложения?

С понятием предложения и однородными членами знакомятся в начальной школе и в 5 классе. Двусоставные и односоставные, неполные и осложнённые предложения подробно проходят в 8 классе, а в 9 классе тему повторяют перед ОГЭ.

Как быстро определить вид простого предложения?

Идите по плану: цель высказывания, интонация, число основ, состав главных членов, наличие второстепенных членов, полнота, осложнённость. Типичные ловушки собраны в материале про частые ошибки на ОГЭ и ЕГЭ.

Источники

Русский язык. 8 класс: учебник / С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и др. — М.: Просвещение.

Русский язык. 8 класс: учебник / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др. — М.: Просвещение.

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке.

Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. — М.: Наука, 1980.

ФИПИ: кодификатор и демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку (fipi.ru).

Простые предложения лежат в основе синтаксиса русского языка: с них начинается разговор о членах предложения, знаках препинания и сложных конструкциях. В статье разберём, что такое простое предложение, как отличить его от сложного, какими бывают простые предложения по составу, распространённости и полноте и чем их можно осложнить. Каждое правило подкреплено примерами и таблицами. В конце вы найдёте алгоритм составления предложения, задание для самопроверки и ответы на частые вопросы.

Понятие предложения

Предложение — это слово или сочетание слов, которое выражает законченную мысль и оформлено интонацией конца. Предложения различают по цели высказывания, по интонации и по числу грамматических основ.

Предложение — основная единица синтаксиса. Слово и словосочетание только называют предмет, действие или признак, а предложение сообщает о них что-то, задаёт вопрос или побуждает к действию. На письме конец предложения обозначают точкой, вопросительным или восклицательным знаком либо многоточием.

У любого предложения есть три признака:

смысловая законченность: мысль выражена полностью;

грамматическая основа: главные члены, то есть подлежащее и сказуемое или один из них;

интонация конца: голос в конце предложения понижается или повышается.

Предложения классифицируют по нескольким признакам сразу:

Признак Виды Пример По цели высказывания Повествовательные Завтра начинаются каникулы. Вопросительные Когда начинаются каникулы? Побудительные Принеси, пожалуйста, тетрадь. По интонации Восклицательные Как красиво вокруг! Невосклицательные Вокруг тихо. По числу грамматических основ Простые Ученики писали диктант. Сложные Ученики писали диктант, а учитель ходил по классу.

Одно и то же предложение описывают по всем признакам. Например, «Как красиво вокруг!» — повествовательное, восклицательное, простое. Если основ две и больше, перед вами сложное предложение, и его разбирают по другим правилам.

Определение простого предложения

Коротко: Простое предложение — это предложение с одной грамматической основой. Длина предложения роли не играет: важно только количество основ.

Грамматическая основа состоит из главных членов. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» и «что?», сказуемое — на вопросы «что делает?», «каков?», «кто он такой?». В простом предложении основа одна, а все остальные слова группируются вокруг неё.

Ветер стих. Основа: «ветер стих».

Утром над рекой поднялся густой туман. Основа: «туман поднялся». Остальные слова — второстепенные члены.

Светает. Основа из одного главного члена: «светает».

Количество слов не влияет на то, простое предложение или сложное. Длинное предложение может быть простым, а короткое — сложным: «Ветер стих, дождь кончился» содержит две основы, значит, оно сложное. Однородные сказуемые новой основы не создают: «Брат открыл окно и выглянул во двор» — простое предложение, его основа «брат открыл и выглянул».

Чтобы проверить, простое ли предложение, действуйте по шагам:

Найдите сказуемое: слово, которое обозначает действие или состояние. Задайте к нему вопрос «кто?» или «что?» и найдите подлежащее, если оно есть. Посмотрите, нет ли в предложении других пар «подлежащее + сказуемое». Посчитайте основы. Одна основа — предложение простое, две и больше — сложное.

Двусоставные и односоставные предложения

По составу грамматической основы простые предложения делят на две группы. В двусоставном предложении есть и подлежащее, и сказуемое: «Птицы улетели на юг». В односоставном только один главный член, и второй для понимания не нужен: «Смеркается», «Тишина».

Односоставные предложения бывают пяти видов:

Вид Главный член и его особенности Пример Определённо-личное Сказуемое-глагол в 1-м или 2-м лице либо в повелительном наклонении. Ясно, кто действует. Люблю грозу в начале мая. Пиши аккуратнее. Неопределённо-личное Сказуемое-глагол в 3-м лице множественного числа или в прошедшем времени множественного числа. Кто действует, неизвестно или неважно. В дверь стучат. В школе объявили конкурс. Обобщённо-личное Действие относится к любому человеку. Так часто построены пословицы. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Цыплят по осени считают. Безличное Действие или состояние без деятеля: безличный глагол, слово категории состояния или инфинитив. Смеркается. Мне холодно. Тебе этого не понять. Назывное (номинативное) Главный член — подлежащее, существительное в именительном падеже. Сообщает, что предмет или явление существует. Зима. Ночь, улица, фонарь, аптека.

В одних школьных учебниках предложения с главным членом-инфинитивом («Всем встать!») относят к безличным, в других выделяют в отдельный вид — инфинитивные. Ориентируйтесь на учебник, по которому занимаетесь.

Классификация простых предложений по распространённости и полноте

Коротко: Если в предложении есть второстепенные члены, оно распространённое, если нет — нераспространённое. Полное предложение содержит все нужные члены, в неполном какой-то из них пропущен, но его легко восстановить из контекста.

Распространённые и нераспространённые

В нераспространённом предложении есть только главные члены: «Дети играют», «Наступила осень», «Морозит». В распространённом к основе добавлен хотя бы один второстепенный член: «Дети весело играют во дворе».

Второстепенных членов три:

Член предложения На какие вопросы отвечает Как подчёркивают Пример Определение какой? чей? который? волнистой линией Жёлтые листья кружились. Дополнение вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чем? о ком? пунктиром Мама читает книгу. Обстоятельство где? когда? куда? как? почему? зачем? точкой с тире Утром пошёл снег.

Чтобы правильно найти дополнение, нужно уверенно определять падежи: дополнение никогда не стоит в именительном падеже. Распространёнными бывают и односоставные предложения: «Зимой рано темнеет» — безличное распространённое предложение.

Полные и неполные

В полном предложении есть все члены, которые нужны по его строению: «Я выучил стихотворение». В неполном главный или второстепенный член пропущен, но смысл понятен из контекста или ситуации. Неполные предложения чаще всего встречаются в диалогах и в частях сложного предложения:

— Ты выучил стихотворение? — Выучил. (пропущено подлежащее «я»)

— Куда ты идёшь? — В библиотеку. (пропущены подлежащее и сказуемое)

Одни ребята пошли в кино, другие — в парк. (пропущено сказуемое «пошли», на его месте тире)

Неполное предложение не то же самое, что односоставное. В односоставном предложении второго главного члена нет по самому строению, и вставить его нельзя: «Светает». В неполном пропущенное слово однозначно восстанавливается из соседних предложений.

Вид Признак Пример Нераспространённое только главные члены Листья пожелтели. Распространённое есть второстепенные члены В парке быстро пожелтели листья. Полное все нужные члены на месте Я пойду в кино. Неполное член пропущен, но восстанавливается — Кто пойдёт в кино? — Я.

Простое предложение с осложнёнными конструкциями

Коротко: Простое предложение остаётся простым, даже если в нём есть причастный или деепричастный оборот, уточнение, вводное слово или обращение: новой грамматической основы они не образуют.

Осложнёнными конструкциями здесь называют обороты и конструкции, которые усложняют простое предложение по смыслу и интонации, но не добавляют второй основы. В устной речи их выделяют паузами, на письме — обычно запятыми.

Обособленные члены предложения

Обособленными называют второстепенные члены, которые выделяются интонацией и знаками препинания:

обособленное определение, часто причастный оборот: «Листья, сорванные ветром, кружились над дорогой». Подробное правило — в статье про обособленные определения;

обособленное приложение: «Мой брат, опытный шахматист, выиграл турнир»;

обособленное обстоятельство, часто деепричастный оборот: «Закончив уроки, Маша пошла гулять»;

обособленное дополнение с предлогами «кроме», «помимо», «вместо», «наряду с»: «Кроме Димы, на тренировку пришли все».

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие того же лица, которое выполняет основное действие. Фраза «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа» ошибочна: подъезжала не шляпа. Правильно: «Подъезжая к станции, я потерял шляпу».

Уточняющие члены

Уточняющий член сужает или поясняет значение предшествующего слова: «Мы встретились вечером, около семи часов», «Внизу, у самой реки, горел костёр».

Вводные слова и обращения

Вводные слова передают отношение говорящего к сообщению: уверенность, сомнение, радость, порядок мыслей. Членами предложения они не являются: «К счастью, дождь скоро закончился», «Ты, наверное, устал».

Обращение называет того, к кому обращена речь: «Саша, подойди к доске», «Расскажите, ребята, о своих каникулах». Обращение — не подлежащее. В примере «Саша, подойди к доске» основа одна — «подойди», и это односоставное определённо-личное предложение.

Простое предложение с однородными членами

Коротко: Однородные члены отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному слову и выполняют одну синтаксическую роль. Сколько бы их ни было, предложение остаётся простым.

Однородными могут быть любые члены предложения:

подлежащие: «Ученики и учителя собрались в актовом зале»;

сказуемые: «Ветер гнул деревья и срывал листья»;

дополнения: «Мы купили яблоки, груши и сливы»;

определения: «В саду росли красные, белые и жёлтые розы»;

обстоятельства: «Работу выполнили быстро и аккуратно».

Однородные члены связываются интонацией перечисления или сочинительными союзами: «и», «да» (в значении «и»), «или», «а», «но», «не только… но и», «как… так и». От союза зависит, нужна ли запятая:

Схема Правило Пример О, О, О без союзов — запятая между всеми однородными Пахло мятой, полынью, сеном. О и О одиночный союз «и» — запятая не нужна Пахло мятой и полынью. О, а О / О, но О перед противительным союзом — запятая Задача трудная, но интересная. и О, и О, и О повторяющийся союз — запятая перед вторым и следующими Купили и хлеб, и молоко, и сыр. не только О, но и О двойной союз — запятая перед второй частью Он читает не только фантастику, но и детективы. ОС: О, О, О после обобщающего слова — двоеточие В портфеле было всё: учебники, тетради, пенал. О, О, О — ОС перед обобщающим словом после перечисления — тире Учебники, тетради, пенал — всё лежало в портфеле.

Не всё, что стоит рядом, однородно. Не считаются однородными:

неоднородные определения, которые характеризуют предмет с разных сторон: «большой деревянный дом» (запятая не нужна);

устойчивые выражения: «ни свет ни заря», «ни рыба ни мясо»;

повторы для усиления: «Шёл, шёл и пришёл»;

сочетания глаголов вроде «пойду погуляю», «сядь посиди».

Осложнённые простые предложения

Коротко: Осложнённое простое предложение — это предложение с одной грамматической основой, в котором есть однородные или обособленные члены, уточнения, вводные конструкции, обращения или сравнительные обороты.

Сравните: «Ребята пошли в поход» — неосложнённое предложение. «Ребята, собрав рюкзаки, рано утром пошли в поход» — осложнённое: в нём есть деепричастный оборот, но основа по-прежнему одна, «ребята пошли». Ниже собраны все способы осложнения.

Способ осложнения Член предложения? Знаки препинания Пример Однородные члены да запятые, двоеточие, тире Мы читали, писали и рисовали. Обособленные определения и приложения да запятые, иногда тире Дорога, ведущая к лесу, была пустой. Обособленные обстоятельства да запятые Улыбаясь, она открыла дверь. Обособленные дополнения да запятые Все, кроме Димы, пришли вовремя. Уточняющие члены да запятые, реже скобки или тире Мы приехали рано, в шесть утра. Сравнительные обороты (как, словно, будто) да, обстоятельство запятые Снег, как пух, лежал на ветвях. Вводные слова и конструкции нет запятые, скобки, тире Конечно, мы успеем. Обращения нет запятые, восклицательный знак Друзья, давайте начнём.

Самая частая ошибка — принять осложнённое простое предложение за сложное или наоборот. Помогает подсчёт основ:

«Мальчик, сидевший у окна, читал книгу» — простое предложение, осложнённое причастным оборотом. Основа одна: «мальчик читал».

«Мальчик, который сидел у окна, читал книгу» — сложное предложение. Основы две: «мальчик читал» и «который сидел».

Задания на пунктуацию в осложнённом простом предложении есть и в ОГЭ, и в ЕГЭ по русскому языку, поэтому тему стоит отработать на примерах заранее.

Составление простого предложения

Коротко: Сначала придумайте грамматическую основу, затем добавьте второстепенные члены и при необходимости осложняющие конструкции. После каждого шага проверяйте, что основа осталась одна.

Решите, о ком или о чём будет предложение. Это подлежащее: «Кот». Добавьте сказуемое, то есть что делает предмет: «Кот спит». Получилось нераспространённое двусоставное предложение. Распространите его второстепенными членами: «Рыжий кот спит на тёплом подоконнике». При необходимости осложните. Однородные сказуемые: «Рыжий кот спит и мурлычет на тёплом подоконнике». Деепричастный оборот: «Рыжий кот, свернувшись клубком, спит на тёплом подоконнике». Проверьте результат: одна ли основа, расставлены ли знаки препинания, понятен ли смысл.

Чаще всего при составлении предложений ошибаются так:

ставят запятую между подлежащим и сказуемым: «Мой младший брат, пошёл в школу» — запятая не нужна;

ставят запятую перед одиночным «и» между однородными членами: «Купили хлеб, и молоко» — запятая не нужна;

не выделяют оборот запятой с обеих сторон: «Листья, сорванные ветром кружились» — после оборота нужна вторая запятая.

Как охарактеризовать простое предложение

При синтаксическом разборе простое предложение описывают в таком порядке: цель высказывания, интонация, количество основ, состав главных членов (двусоставное или односоставное, а если односоставное, то какого вида), распространённость, полнота, осложнённость.

Пример: «Ранним утром, умывшись холодной водой, мы отправились в путь». Это повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, полное предложение, осложнённое обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.

Проверьте себя

Определите вид каждого предложения, а затем сверьтесь с ответами.

Предложение Ответ Вечерело. Простое, односоставное (безличное), нераспространённое. Девочка, улыбаясь, протянула мне руку. Простое, двусоставное, распространённое, осложнено обособленным обстоятельством. Ученики решали задачи и примеры. Простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными дополнениями. — Ты где был? — В школе. Ответ — простое неполное предложение: пропущены подлежащее и сказуемое. Читайте, друзья, больше книг! Простое, побудительное, восклицательное, односоставное (определённо-личное), распространённое, осложнено обращением. Солнце село, и стало темно. Не простое: две основы («солнце село», «стало»), это сложное предложение.

Вопросы и ответы

Чем простое предложение отличается от сложного?

Количеством грамматических основ. В простом предложении основа одна, в сложном их две или больше: «Дождь кончился» — простое, «Дождь кончился, и выглянуло солнце» — сложное.

Может ли простое предложение состоять из одного слова?

Да. Это может быть односоставное предложение («Светает.», «Зима.») или неполное предложение в диалоге («— Кто дежурит? — Я.»). Особняком стоят слова-предложения вроде «Да.», «Нет.», «Спасибо.»: их не делят на члены предложения.

Делают ли однородные сказуемые предложение сложным?

Нет. Если у нескольких сказуемых одно общее подлежащее, основа остаётся одной: «Брат пришёл домой и сел за уроки» — простое предложение. А «Брат пришёл домой, а сестра ушла в магазин» — сложное, потому что у каждого сказуемого своё подлежащее.

Является ли обращение подлежащим?

Нет. Обращение называет того, к кому обращена речь, и не входит в состав членов предложения. В предложении «Мама, я дома» подлежащее — «я», а «мама» — обращение.

Чем неполное предложение отличается от односоставного?

В неполном предложении член пропущен, но его легко восстановить из контекста: «— Ты читал книгу? — Читал» (пропущено «я»). В односоставном предложении второго главного члена нет по строению, и подставить его некуда: «Морозит».

В каком классе изучают простые предложения?

С понятием предложения и однородными членами знакомятся в начальной школе и в 5 классе. Двусоставные и односоставные, неполные и осложнённые предложения подробно проходят в 8 классе, а в 9 классе тему повторяют перед ОГЭ.

Как быстро определить вид простого предложения?

Идите по плану: цель высказывания, интонация, число основ, состав главных членов, наличие второстепенных членов, полнота, осложнённость. Типичные ловушки собраны в материале про частые ошибки на ОГЭ и ЕГЭ.

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