Аттестация в “Доме Знаний”

Приготовьтесь, сейчас будет небольшое ознакомление с правилами аттестации в нашей школе. Читайте вдумчиво и внимательно, если у вас есть какие-либо вопросы, то наши менеджеры с удовольствием помогут вам разобраться!

Итак, все ученики АНОО «Дом Знаний» имеют право на то, чтобы их результаты по учебным дисциплинам были зачтены в других образовательных организациях.

Если учащийся имеет оценки, полученные в другом учебном заведении или при прохождении курсов, то он может не проходить повторно эти же курсы, а предоставить свои отметки по ним. Отметки будут учтены, и ученикам не придется повторно сдавать эти предметы .

Получить зачёт своих отметок смогут те ученики, которые:

обучались по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме;

временно получали образование в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п.;

были переведены из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;

были переведены с одной образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую;

были отчислены из нашего ОО и восстанавливаются для прохождения обучения в ОО;

изучали учебные дисциплины, курсы по плану внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы по собственному выбору в других организациях, осуществляющих образовательную, просветительскую или спортивную деятельность (Физическая культура, ИЗО, Музыка, Основы религиозной культуры и светской этики).

Результаты будут зачтены, если будут выполнены одновременно следующие условия:

1. Совпадает наименование учебного предмета или направление внеурочной деятельности;

2. Объем часов, за который освоен учебный предмет, составляет не менее 80% от объёма, реализуемого на данном этапе обучения;

3. Предмет не является обязательным при прохождении государственной итоговой аттестации;

4. Учебный предмет не выбран учеником для прохождения государственной итоговой аттестации.

Результаты по таким учебным предметам, как «Музыка», «ИЗО», «Основы религиозной культуры и светской этики», допускаются к зачету при совпадении направления деятельности и освоения учебного предмета в объеме часов, составляющем не менее 80% от объёма, реализуемого на данном этапе обучения.

Результаты обучающегося по учебному предмету «Физическая культура» подлежат зачету, если ученики:

проходят спортивную подготовку по выбранному виду спорта в соответствии с программой спортивной подготовки, разработанной на основании требований федеральных стандартов спортивной подготовки;

являются призерами и победителями регионального и/или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Физическая культура»;

являются призерами и победителями межрайонных и/или городских соревнований среди школьных спортивных клубов, мероприятий, включенных в Календарный план спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками, студентами, и педагогическими работниками образовательных организаций соответствующего органа местного самоуправления;

успешно выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия соответствующей ступени;

успешно осваивают дополнительные общеобразовательные программы или регулярно посещают занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и/или физкультурно-спортивных организациях.

Как проходит зачет?

Родителям необходимо написать заявление на имя генерального директора и прикрепить к нему справку из организации, где дисциплина изучалась.

Если это общеобразовательное учреждение, то в справке должна содержаться следующая информация:

- название учебного предмета, курса внеурочной деятельности;

- класс (классы), год (годы) изучения курса;

- объем, в котором изучался учебный курс или курс внеурочной деятельности, в соответствии с учебным планом организации;

- форма (формы) промежуточной аттестации;

- отметка (отметки) учащегося по результатам промежуточной аттестации.

Если это организация, которая осуществляет спортивную/просветительскую деятельность (для зачета по предметам: Физическая культура, ИЗО, Музыка, Основы религиозной культуры и светской этики), то справка должна содержать:

• название предмета или курса;

• период освоения предмета или курса;

• в каком объеме был освоен предмет или курс.

Решение о зачете принимает заместитель директора по УВР, а приказ оформляет генеральный директор. О принятом решении заместитель генерального директора по УВР информирует заявителя (заявителей) в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

В том случае, если наименование или направление деятельности учебного курса, заявленного для зачёта результатов, не совпадает с курсом в учебном плане образовательной организации и/или при недостаточном объеме часов (менее 80%), решение о зачёте принимается с учётом мнения Педагогического совета образовательной организации.

• об отказе в зачете;

• о проведении промежуточной аттестации;

• о зачете.

Решение Педсовета будет доведено до родителей в течение 3 рабочих дней.

Как происходит оценивание?