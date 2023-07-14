Почему тебе стоить начать читать?

Большинство школьников на планете уверены, что читать — это очень скучно. Да, каждый человек воспринимает информацию по-разному. Кому-то по душе смотреть или слушать, а кто-то любит воображать и читать. Но всё-таки книга — наш лучший друг. Итак, давайте же разберёмся, чем полезно чтение и почему тебе стоит начать читать каждый день?



Чтение способствует расширению словарного запаса и помогает лучше формулировать свои мысли. Может быть, не все читающие люди обязательно умные, но красиво говорить и формулировать свои мысли они умеют точно. Чтение обогащает речь, учит человека эмпатии и расширяет кругозор. Если тебе хочется говорить так, чтобы тебя не перебивали, то тебе определённо стоит начать читать.



Чтение улучшает качество сна. Многих людей на нашей огромной планете мучает бессонница. Учёные выяснили, что свет, излучаемый девайсами, снижает выработку гормона мелатонина, связанного со сном. А прочтение текста, наоборот, помогает нашему организму перейти в более сонливое состояние. Так что если хотите крепко спать, предпочтите телефону книгу.



Чтение помогает расслабиться и снять стресс. Современные люди часто подвергаются стрессу. Это может быть вызвано вашим окружением, какой-то ситуацией или другими факторами. Чтение же отвлекает нас от бытовых проблем и раздумий. С помощью книги ты можешь отправиться в любой уголок мира, прошлое или будущее. Чтение даёт волю твоему воображению и отрывает тебя от реальности, перенося в свой мир, где тебе всё подвластно. Также существуют книги, дающие полезные советы, в зависимости от интересующей тебя сферы деятельности. Чтение — это спокойное занятие, оно не способствует увеличению адреналина в крови и расслабляет.



Подводя итоги, хочется сказать, что читать не нудно, а НУЖНО. Я перечислил лишь малую часть того, чем полезно ежедневное чтение. Надеюсь, вы сами найдёте для себя что-то хорошее в этом увлекательном занятии. Удачи вам и приятного времяпрепровождения!



Автор: Владислав Андреев