Зачем нужны психологи?

На эту статью-рассуждение меня натолкнула одна интересная дискуссия с моими одноклассниками. Некоторые из них утверждали, что психолог – очень важная профессия, ведь только с ним можно проработать свои психологические травмы; а другие говорили, что это пустая трата времени и денег. Так кто же прав?

Психологи – это люди, имеющие образование, которое позволяет им профессионально поддерживать людей и помогать им в трудных ситуациях. Обычно на эту профессию учатся в ВУЗах, но можно пройти различные курсы, длительностью от пары месяцев до нескольких лет. Кстати, главным аргументом одноклассников, которые выступали против психологов, было то, что в современном мире им можно стать за считанные секунды и не обязательно иметь высшее образование, чтобы «выслушивать» людей.

По окончании таких курсов человек без высшего профессионального образования получает сертификат, с которым может приступать к работе.

Но и тут есть ряд сложностей. Например, человеку с высшим образованием будут больше доверять, так как у него в кармане не только сертификат о прохождении 8-месячного курса. Возможно, к такому человеку пойдёт больше людей, потому что он, теоретически, должен лучше разбираться в теме. Ведь профессия психолога – это не только «выслушивание» чужих проблем, но и разбор проблемы, «копание» в голове другого человека. Для этого требуется соответствующее образование и навыки.



С другой стороны, важнее всего иметь мотивацию и способности. Допустим, Маша, отучившаяся пять лет на психфаке, на который её заставила пойти мама, совсем не разбирается в этом. Она уже третий год не может найти работу, хотя вроде есть и красный диплом, и хорошие оценки. А вот её подруга — журналистка Василиса — закончила за несколько месяцев курс по психологии и набрала целый кабинет пациентов. Почему же так происходит?



В первую очередь, ваша успешность в том или ином деле зависит от вас. Вы можете не быть профессионально квалифицированным, но справляться лучше, чем люди с образованием в этой сфере. Всё зависит от человека, его желаний и способностей



Но пока практика показывает, что психологи с высшим образованием более профессиональны в своей деятельности. Эта статистика может поменяться, если на специализированные курсы пойдут действительно заинтересованные.



Возможно, останется группа людей, уверенных в том, что люди с высшим образованием лучше. Но более прогрессивные клиенты не будут смотреть на образование — им важен будет реальный профессионализм и знания. Ведь психолог — это не просто человек с дипломом. Психолог — это специалист, который умеет и знает, как решать проблемы людей.



Возвращаясь к первоначальному вопросу, я отвечаю, что психолог нужен и нужен будет всегда. Как я уже говорила ранее, это не только человек, который может выслушать тебя за некоторую сумму денег. Профессиональный специалист (неважно с каким образованием) должен уметь найти корень проблемы, устранить его, выслушать человека и сделать вывод о его состоянии. Он должен помочь человеку с его травмами. И человек, не сведущий в этой теме, не поможет настолько, насколько поможет хороший и качественный психолог.



Например, у Ларисы длительная депрессия. Она привыкла к апатии и к тому, что в ее жизни нет смысла. Одновременно с этим, она не хочет идти к психологу, потому что не считает это психологической проблемой. Однажды, чтобы выговориться, она рассказывает свою проблему всё той же Маше из прошлой истории. Та не замечает подругу и отмахивается от неё со словами: «отстань, мне не до тебя». Маша не имела в виду ничего обидного, но Ларисе очень плохо и она принимает слова Маши близко к сердцу. В итоге, девушка пытается покончить жизнь самоубийством, ведь «она никому не нужна и ей незачем больше жить».



Вот для таких ситуаций и нужен психолог. Он профессионально подойдёт к проблеме, и уж точно не будет говорить, что Лариса надоедливая. Доверять свои проблемы семье и друзьям — неплохо, но не обижайтесь на них, если они плохо поддерживают вас. На самом деле, обычному человеку может быть сложно найти правильные слова для конкретной проблемы. Но вот профессиональный психолог должен поддерживать вас и вовремя оказать помощь, чтобы не повторилась ситуация Ларисы.



Кстати, вернёмся к ней. Через несколько дней после того события она всё же решилась и записалась на приём к Василисе (тоже из прошлой истории). Та оказала ей поддержку, выслушала, и они вместе начали работать над психическим здоровьем Ларисы. Через несколько месяцев она почувствовала улучшения и начала радоваться жизни. Они помирились с Машей, договорившись поддерживать друг друга в трудных ситуациях.



Психологи важны сейчас и будут важны, по крайней мере, пока люди не перестанут расстраиваться, создавать психологические травмы себе и другим людям, научатся сразу высказывать своё недовольство, а не хранить всё в себе. Но все мы люди, и нам свойственно иметь проблемы. Важно – вовремя их решать. А для их устранения и существуют психологи. Поэтому если вас навещают тревожные мысли, вы запутались в своей жизни и не знаете, куда свернуть — смело обращайтесь к проверенному специалисту. Цените себя и своё ментальное здоровье!

Авторка: Луиза Салихова