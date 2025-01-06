Все растения состоят из клеток, являющихся основой как одноклеточных, так и многоклеточных организмов. Растительные клетки всегда имеют ядро. Поэтому растения относятся к эукариотам.

Кроме ядра к обязательным частям растительной клетки относятся: клеточная стенка, клеточная мембрана, эндоплазматический ретикулум (гладкий и шероховатый), рибосомы, аппарат Гольджи, пластиды, вакуоли, митохондрии, пероксисомы и другие везикулы, гиалоплазма.

Некоторые растительные клетки видны без микроскопа

Большинство клеток — микроскопические. Их размеры варьируются в диапазоне 0,1-100 мкм. Но попадаются и настоящие гиганты. Так, размер клеток арбузной мякоти достигает 500 мкм (0,5 мм). Здоровый взрослый человек способен различать объекты размером около 29 мкм, поэтому арбузную клетку хорошо видно невооруженным глазом.

Клетки кожицы лука тоже можно увидеть без микроскопа. Их диаметр 0,1-0,2 мм.

Самой крупной растительной клеткой является одноклеточная водоросль каулерпа. Водоросль имеет сложную форму с многочисленными выростами, похожими на стебли, корни, гирлянды трубчатых листочков. Некоторые экземпляры достигают почти 2800 см в длину. В такой клетке присутствует множество ядер, но она остается одной-единственной клеткой. Поэтому каулерпа считается самым крупным одноклеточным организмом в мире.

Растительная клетка может выполнять функции организма