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Все растения состоят из клеток, являющихся основой как одноклеточных, так и многоклеточных организмов. Растительные клетки всегда имеют ядро. Поэтому растения относятся к эукариотам.
Кроме ядра к обязательным частям растительной клетки относятся: клеточная стенка, клеточная мембрана, эндоплазматический ретикулум (гладкий и шероховатый), рибосомы, аппарат Гольджи, пластиды, вакуоли, митохондрии, пероксисомы и другие везикулы, гиалоплазма.
Некоторые растительные клетки видны без микроскопа
Большинство клеток — микроскопические. Их размеры варьируются в диапазоне 0,1-100 мкм. Но попадаются и настоящие гиганты. Так, размер клеток арбузной мякоти достигает 500 мкм (0,5 мм). Здоровый взрослый человек способен различать объекты размером около 29 мкм, поэтому арбузную клетку хорошо видно невооруженным глазом.
Клетки кожицы лука тоже можно увидеть без микроскопа. Их диаметр 0,1-0,2 мм.
Самой крупной растительной клеткой является одноклеточная водоросль каулерпа. Водоросль имеет сложную форму с многочисленными выростами, похожими на стебли, корни, гирлянды трубчатых листочков. Некоторые экземпляры достигают почти 2800 см в длину. В такой клетке присутствует множество ядер, но она остается одной-единственной клеткой. Поэтому каулерпа считается самым крупным одноклеточным организмом в мире.
Растительная клетка может выполнять функции организма
В строении клетки выделяются два типа составных элементов:
- органоиды (или органеллы) — постоянные компоненты;
- включения — временные образования.
Всего существует более десятка разнообразных органоидов, каждый из которых выполняет свою функцию. Некоторые органоиды специализированные и присутствуют не во всех клетках растения. Так, хлоропласты отсутствуют в клетках корневой системы. Основная функция этих органоидов — поддерживать процесс фотосинтеза, для которого нужен свет. Корни находятся под землей, следовательно, фотосинтез там невозможен, поэтому хлоропласты в их клетках отсутствуют.
В центре клетки находится ее главная составная часть — ядро, в котором хранится генетическая информация. Производством необходимых для жизни белков занимаются такие органоиды, как рибосомы и шероховатый эндоплазматический ретикулум.
Растительные клетки крупнее животных
Только в растительных клетках присутствует большая центральная вакуоль. Это особая полость, окруженная собственной мембраной и заполненная клеточным соком и различными продуктами обмена веществ. Большая вакуоль накапливает в себе воду и регулирует внутреннее (тургорное) давление, благодаря которому в клетку не поступает лишняя вода.
Растительная клетка содержит больше телец аппарата Гольджи, чем животная. Аппарат участвует в формировании секреторных везикул, в которых содержатся ферменты, гормоны и другие вещества. Также он обеспечивает возможность синтеза полисахаридов, входящих в состав клеточной стенки.
Ядро клетки сохраняет генетический материал
Ядро имеется у всех растительных клеток без исключения. У этой части клетки имеется двойная мембрана:
- наружная — связана с эндоплазматическим ретикулумом, обеспечивающим ядру возможность взаимодействия с другими органоидами;
- внутренняя — поддерживает форму ядерной мембраны, участвует в обработке наследственной информации.
Основная функция ядра — хранение генетической информации, управление транскрипцией ДНК, контроль клеточного цикла.
Особенность растительной клетки — клеточная стенка
Жесткая оболочка из целлюлозы и других полисахаридов — еще одна уникальная часть клетки, которая имеется только у растений. Стенка обеспечивает защиту содержимого от механических повреждений. Также она поддерживает постоянную форму, участвует в регулировании водного баланса.
Растительные клетки обеспечивают кислородом все живое
Многие клетки растений имеют в своем составе особые органоиды — хлоропласты. Благодаря хлорофиллам и каротиноидам они поглощают свет и используют его для цепи реакций, в результате которых углекислый газ и вода превращаются в глюкозу.
Также в процессе фотосинтеза растительная клетка выделяет кислород. Почти 90% всего вырабатываемого растениями кислорода производят зеленые водоросли.
Заключение
Растительная клетка обладает принципиальными отличиями от животных клеток. Ее строение и функции обеспечивают превращение неорганических веществ в органические, а также выделение в атмосферу чистого кислорода. Таким образом, благодаря клеткам растений солнечный свет становится главным источником энергии для абсолютного большинства организмов биосферы.