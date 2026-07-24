Основные различия

Четыре слова — few, a few, little, a little — переводятся на русский язык примерно одинаково: «мало», «немного», «несколько». Именно это сходство и создаёт устойчивую зону ошибок: в русском языке между ними нет грамматически закреплённой разницы, а в английском она принципиальна.

Различия работают по двум осям:

Ось 1. Тип существительного:

few / a few — с исчисляемыми существительными (те, у которых есть множественное число: books, friends, days )

— с существительными (те, у которых есть множественное число: ) little / a little — с неисчисляемыми существительными (те, которые не считаются поштучно: water, time, money)

Ось 2. Наличие или отсутствие артикля a:

Без артикля ( few, little ) — значение отрицательное : «слишком мало», «почти нет»

) — значение : «слишком мало», «почти нет» С артиклем (a few, a little) — значение положительное: «некоторое количество», «достаточно, чтобы»

Это не стилистический нюанс — это разница в смысле высказывания.

Few и a few: с исчисляемыми существительными

Оба слова употребляются с существительными во множественном числе.

Few — «мало», «почти нет»

Few без артикля передаёт значение недостаточности. Говорящий акцентирует внимание на том, что количество меньше ожидаемого или необходимого. Оттенок — негативный или нейтрально-сожалеющий.

Few students passed the exam. — Мало студентов сдали экзамен. (большинство не сдали)

He has few friends. — У него мало друзей. (подразумевается: меньше, чем хотелось бы)

There are few options left. — Осталось мало вариантов. (ситуация неблагоприятная)

A few — «несколько», «некоторое количество»

A few с неопределённым артиклем передаёт значение наличия: количество небольшое, но оно есть и его достаточно для чего-либо. Оттенок — нейтральный или слегка позитивный.

A few students passed the exam. — Несколько студентов сдали экзамен. (они есть, это факт)

He has a few friends. — У него есть несколько друзей. (достаточно, не одинок)

I need a few minutes. — Мне нужно несколько минут. (небольшое, но конкретное время)

Little и a little: с неисчисляемыми существительными

Оба слова употребляются с неисчисляемыми существительными в единственном числе.

Little — «мало», «почти нет»

Little без артикля — значение недостаточности. Количество настолько мало, что это создаёт проблему или ограничение.

There is little water in the bottle. — В бутылке мало воды. (скоро закончится)

She has little time to prepare. — У неё мало времени на подготовку. (вероятно, не успеет)

Little progress has been made. — Прогресса достигнуто мало. (результат неудовлетворительный)

A little — «немного», «чуть-чуть»

A little с артиклем — значение наличия: количество небольшое, но есть и используется.

There is a little water in the bottle. — В бутылке есть немного воды. (достаточно, чтобы выпить)

She has a little time to prepare. — У неё есть немного времени на подготовку. (можно что-то успеть)

Add a little salt. — Добавьте немного соли. (конкретное действие с конкретным количеством)

Роль артикля: почему он меняет смысл

Артикль a в a few и a little — не декоративный элемент. Он меняет коммуникативную установку высказывания.

Few и little без артикля приближаются по значению к almost none — «почти никаких», «почти нет».

A few и a little с артиклем приближаются по значению к some — «некоторые», «немного».

Разница в реальном общении:

I have little money. — У меня почти нет денег. (отказ, невозможность)

I have a little money. — У меня есть немного денег. (согласие возможно)

Few people know about this. — Почти никто об этом не знает.

A few people know about this. — Некоторые люди об этом знают.

В обоих случаях речь идёт о небольшом количестве — но первое высказывание подчёркивает дефицит, второе фиксирует наличие.

Таблица сравнения

Слово Тип существительного Значение Оттенок few исчисляемое (мн. ч.) почти нет отрицательный a few исчисляемое (мн. ч.) несколько, есть положительный/нейтральный little неисчисляемое почти нет отрицательный a little неисчисляемое немного, есть положительный/нейтральный

Типичные ошибки

Ошибка 1. Использование few/a few с неисчисляемыми существительными

Few water, a few money — грамматически неверно. Вода и деньги в английском языке (money) — неисчисляемые существительные. Верно: little water, a little money.

Уточнение: money в английском грамматически неисчисляемо, даже если речь о конкретных купюрах. Это расходится с русской логикой и часто вызывает ошибки.

Ошибка 2. Использование little/a little с исчисляемыми существительными

Little books, a little friends — неверно. Верно: few books, a few friends.

Ошибка 3. Игнорирование смысловой разницы между парами

Замена few на a few или little на a little меняет смысл. Это не взаимозаменяемые варианты с одинаковым значением.

Ошибка 4. Путаница с a little как наречием

A little может употребляться как наречие при прилагательных и глаголах — и тогда оно не связано с типом существительного:

She was a little tired. — Она была немного уставшей.

He speaks a little faster. — Он говорит немного быстрее.

В этой функции a little неизменно и не требует анализа исчисляемости.

Ошибка 5. Перевод по-русски без учёта английской грамматики

Русское «мало друзей» и «мало воды» устроены одинаково. Английский требует разных форм: few friends и little water. Перевод напрямую без грамматического анализа регулярно даёт ошибку.

Разбор примеров

Пример 1. There is ___ milk left.

Milk — неисчисляемое. Выбор между little и a little зависит от смысла:

Молока почти нет → little milk

Молоко есть, немного → a little milk

Пример 2. She made ___ mistakes.

Mistakes — исчисляемое, множественное число. Выбор между few и a few:

Ошибок почти не было → few mistakes

Было несколько ошибок → a few mistakes

Пример 3. I have ___ time before the meeting.

Time — неисчисляемое:

Времени почти нет → little time

Немного времени есть → a little time

Пример 4. ___ people attended the lecture.

People — исчисляемое:

Пришли почти никто → Few people

Пришло несколько человек → A few people

Пример 5. We have ___ options here.

Options — исчисляемое:

Вариантов почти нет → few options

Есть несколько вариантов → a few options

Способы запоминания

Способ 1. Артикль как маркер позиции

Артикль a в английском языке исторически восходит к числительному «один» (one). A few и a little — буквально «хоть какое-то количество, не ноль». Few и little без артикля — «настолько мало, что почти ноль».

Способ 2. Замена на близкие слова

few / little → заменимы на almost no — «почти никакого»

→ заменимы на — «почти никакого» a few / a little → заменимы на some — «некоторое количество»

Если замена на some звучит логично — нужен артикль. Если нет — без артикля.

Способ 3. Проверка по типу существительного

Перед выбором слова задайте вопрос: можно ли это существительное посчитать поштучно и поставить во множественное число?

Да ( book → books ) → few / a few

) → Нет (water, advice, information) → little / a little

Итоги

Few и a few — для исчисляемых существительных. Little и a little — для неисчисляемых. Наличие артикля a меняет оттенок с отрицательного («почти нет») на положительный («есть, хоть немного»). Это не вопрос стиля — это разница в значении, которая меняет смысл высказывания. Смешение этих форм между собой или с неподходящим типом существительного — грамматическая ошибка, а не стилистическая погрешность.