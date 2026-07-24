Основные различия
Четыре слова — few, a few, little, a little — переводятся на русский язык примерно одинаково: «мало», «немного», «несколько». Именно это сходство и создаёт устойчивую зону ошибок: в русском языке между ними нет грамматически закреплённой разницы, а в английском она принципиальна.
Различия работают по двум осям:
Ось 1. Тип существительного:
- few / a few — с исчисляемыми существительными (те, у которых есть множественное число: books, friends, days)
- little / a little — с неисчисляемыми существительными (те, которые не считаются поштучно: water, time, money)
Ось 2. Наличие или отсутствие артикля a:
- Без артикля (few, little) — значение отрицательное: «слишком мало», «почти нет»
- С артиклем (a few, a little) — значение положительное: «некоторое количество», «достаточно, чтобы»
Это не стилистический нюанс — это разница в смысле высказывания.
Few и a few: с исчисляемыми существительными
Оба слова употребляются с существительными во множественном числе.
Few — «мало», «почти нет»
Few без артикля передаёт значение недостаточности. Говорящий акцентирует внимание на том, что количество меньше ожидаемого или необходимого. Оттенок — негативный или нейтрально-сожалеющий.
Few students passed the exam. — Мало студентов сдали экзамен. (большинство не сдали)
He has few friends. — У него мало друзей. (подразумевается: меньше, чем хотелось бы)
There are few options left. — Осталось мало вариантов. (ситуация неблагоприятная)
A few — «несколько», «некоторое количество»
A few с неопределённым артиклем передаёт значение наличия: количество небольшое, но оно есть и его достаточно для чего-либо. Оттенок — нейтральный или слегка позитивный.
A few students passed the exam. — Несколько студентов сдали экзамен. (они есть, это факт)
He has a few friends. — У него есть несколько друзей. (достаточно, не одинок)
I need a few minutes. — Мне нужно несколько минут. (небольшое, но конкретное время)
Little и a little: с неисчисляемыми существительными
Оба слова употребляются с неисчисляемыми существительными в единственном числе.
Little — «мало», «почти нет»
Little без артикля — значение недостаточности. Количество настолько мало, что это создаёт проблему или ограничение.
There is little water in the bottle. — В бутылке мало воды. (скоро закончится)
She has little time to prepare. — У неё мало времени на подготовку. (вероятно, не успеет)
Little progress has been made. — Прогресса достигнуто мало. (результат неудовлетворительный)
A little — «немного», «чуть-чуть»
A little с артиклем — значение наличия: количество небольшое, но есть и используется.
There is a little water in the bottle. — В бутылке есть немного воды. (достаточно, чтобы выпить)
She has a little time to prepare. — У неё есть немного времени на подготовку. (можно что-то успеть)
Add a little salt. — Добавьте немного соли. (конкретное действие с конкретным количеством)
Роль артикля: почему он меняет смысл
Артикль a в a few и a little — не декоративный элемент. Он меняет коммуникативную установку высказывания.
Few и little без артикля приближаются по значению к almost none — «почти никаких», «почти нет».
A few и a little с артиклем приближаются по значению к some — «некоторые», «немного».
Разница в реальном общении:
I have little money. — У меня почти нет денег. (отказ, невозможность)
I have a little money. — У меня есть немного денег. (согласие возможно)
Few people know about this. — Почти никто об этом не знает.
A few people know about this. — Некоторые люди об этом знают.
В обоих случаях речь идёт о небольшом количестве — но первое высказывание подчёркивает дефицит, второе фиксирует наличие.
Таблица сравнения
|
Слово
|
Тип существительного
|
Значение
|
Оттенок
|
few
|
исчисляемое (мн. ч.)
|
почти нет
|
отрицательный
|
a few
|
исчисляемое (мн. ч.)
|
несколько, есть
|
положительный/нейтральный
|
little
|
неисчисляемое
|
почти нет
|
отрицательный
|
a little
|
неисчисляемое
|
немного, есть
|
положительный/нейтральный
Типичные ошибки
Ошибка 1. Использование few/a few с неисчисляемыми существительными
Few water, a few money — грамматически неверно. Вода и деньги в английском языке (money) — неисчисляемые существительные. Верно: little water, a little money.
Уточнение: money в английском грамматически неисчисляемо, даже если речь о конкретных купюрах. Это расходится с русской логикой и часто вызывает ошибки.
Ошибка 2. Использование little/a little с исчисляемыми существительными
Little books, a little friends — неверно. Верно: few books, a few friends.
Ошибка 3. Игнорирование смысловой разницы между парами
Замена few на a few или little на a little меняет смысл. Это не взаимозаменяемые варианты с одинаковым значением.
Ошибка 4. Путаница с a little как наречием
A little может употребляться как наречие при прилагательных и глаголах — и тогда оно не связано с типом существительного:
She was a little tired. — Она была немного уставшей.
He speaks a little faster. — Он говорит немного быстрее.
В этой функции a little неизменно и не требует анализа исчисляемости.
Ошибка 5. Перевод по-русски без учёта английской грамматики
Русское «мало друзей» и «мало воды» устроены одинаково. Английский требует разных форм: few friends и little water. Перевод напрямую без грамматического анализа регулярно даёт ошибку.
Разбор примеров
Пример 1. There is ___ milk left.
Milk — неисчисляемое. Выбор между little и a little зависит от смысла:
- Молока почти нет → little milk
- Молоко есть, немного → a little milk
Пример 2. She made ___ mistakes.
Mistakes — исчисляемое, множественное число. Выбор между few и a few:
- Ошибок почти не было → few mistakes
- Было несколько ошибок → a few mistakes
Пример 3. I have ___ time before the meeting.
Time — неисчисляемое:
- Времени почти нет → little time
- Немного времени есть → a little time
Пример 4. ___ people attended the lecture.
People — исчисляемое:
- Пришли почти никто → Few people
- Пришло несколько человек → A few people
Пример 5. We have ___ options here.
Options — исчисляемое:
- Вариантов почти нет → few options
- Есть несколько вариантов → a few options
Способы запоминания
Способ 1. Артикль как маркер позиции
Артикль a в английском языке исторически восходит к числительному «один» (one). A few и a little — буквально «хоть какое-то количество, не ноль». Few и little без артикля — «настолько мало, что почти ноль».
Способ 2. Замена на близкие слова
- few / little → заменимы на almost no — «почти никакого»
- a few / a little → заменимы на some — «некоторое количество»
Если замена на some звучит логично — нужен артикль. Если нет — без артикля.
Способ 3. Проверка по типу существительного
Перед выбором слова задайте вопрос: можно ли это существительное посчитать поштучно и поставить во множественное число?
- Да (book → books) → few / a few
- Нет (water, advice, information) → little / a little
Итоги
Few и a few — для исчисляемых существительных. Little и a little — для неисчисляемых. Наличие артикля a меняет оттенок с отрицательного («почти нет») на положительный («есть, хоть немного»). Это не вопрос стиля — это разница в значении, которая меняет смысл высказывания. Смешение этих форм между собой или с неподходящим типом существительного — грамматическая ошибка, а не стилистическая погрешность.