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Разряды и классы чисел

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Разряды и классы чисел
Газимагомедов Гаджисаид - Математика, Эксперт в области математики, специализируется на подготовке учеников к экзаменам и олимпиадам.
Автор
Газимагомедов Гаджисаид

Эксперт в области математики, специализируется на подготовке учеников к экзаменам и олимпиадам. Автор методических пособий и аналитических статей по математическому анализу

Чтобы читать, записывать и сравнивать большие числа, математики придумали удобный порядок — разделили все числа на разряды и классы. Как только ты разберёшься в этой системе, любое число — хоть миллион, хоть миллиард — перестанет тебя пугать.

Числа и цифры

Часто слова «цифра» и «число» путают. На самом деле это совсем разные понятия.

Что такое цифра?

Цифра — это знак, символ, которым мы записываем числа. Всего цифр десять:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Именно этими десятью значками можно записать любое число — сколь угодно большое.

Что такое число?

Число — это количество чего-либо. Число может состоять из одной или нескольких цифр. Например:

  • Цифра 7 — это и число «семь».
  • Цифры 3 и 5 вместе образуют число 35.
  • Цифры 1, 0, 0, 0 образуют число 1 000.

Однозначные и многозначные числа

Вид числа

Сколько цифр

Примеры

Однозначное

1

1, 5, 9

Двузначное

2

10, 47, 99

Трёхзначное

3

100, 325, 999

Четырёхзначное

4

1 000, 7 654

Многозначное

5 и более

12 345, 1 000 000

Важно запомнить: каждая цифра в числе стоит на своём месте — в своём разряде. Именно место цифры определяет, какое значение она имеет.

Например: в числе 555 три одинаковые цифры — 5, но каждая из них значит разное: пять сотен, пять десятков и пять единиц.

Классы чисел

Когда числа стали очень большими, людям понадобился способ удобнее их читать. Придумали разбивать цифры в числе на группы по три — справа налево. Каждая такая группа из трёх разрядов называется классом.

Три основных класса:

  • Класс единиц — первые три цифры справа (до 999).
  • Класс тысяч — следующие три цифры (тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч).
  • Класс миллионов — ещё три цифры левее (миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов).

Класс

Разряды в классе

Диапазон чисел

Единиц

единицы, десятки, сотни

1–999

Тысяч

тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч

1 000–999 999

Миллионов

миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов

1 000 000–999 999 999

Как читать числа по классам — правило пробела

При записи числа группы по три цифры разделяют пробелом (или неразрывным пробелом):

  • 147 — класс единиц.
  • 23 541 — класс тысяч (23) и класс единиц (541).
  • 4 678 900 — класс миллионов (4), класс тысяч (678) и класс единиц (900).

Лайфхак: при чтении числа называют каждый класс отдельно.

4 678 900 → «четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот».

Сначала читаешь цифры класса миллионов и говоришь «миллионов», потом — класса тысяч и говоришь «тысяч», потом — класса единиц (без названия класса).

Пример — разбор числа 5 307 842 по классам:

Класс миллионов

Класс тысяч

Класс единиц

5

307

842

Читаем: «пять миллионов триста семь тысяч восемьсот сорок два».

Разряды чисел

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Разряд — это позиция (место) цифры в числе. Каждый разряд имеет своё название и своё значение. Разряды нумеруются справа налево, начиная с единиц.

Таблица разрядов

Номер разряда

Название разряда

Значение одной единицы

Класс

1

Единицы

1

Единиц

2

Десятки

10

Единиц

3

Сотни

100

Единиц

4

Тысячи

1 000

Тысяч

5

Десятки тысяч

10 000

Тысяч

6

Сотни тысяч

100 000

Тысяч

7

Миллионы

1 000 000

Миллионов

8

Десятки миллионов

10 000 000

Миллионов

9

Сотни миллионов

100 000 000

Миллионов

Разбор числа по разрядам — пошаговый пример

Возьмём число 47 356 и разберём по разрядам.

  • В разряде десятков тысяч стоит 4, значит 4 десятка тысяч (40 000).
  • В разряде тысяч стоит 7, значит 7 тысяч (7 000).
  • В разряде сотен стоит 3, значит 3 сотни (300).
  • В разряде десятков стоит 5, значит 5 десятков (50).
  • В разряде единиц стоит 6, значит 6 единиц (6).

Запись: 47 356 = 40 000 + 7 000 + 300 + 50 + 6

Это разрядные слагаемые — очень удобная форма записи числа.

Разряд — это не только позиция, но и количество

magnific__-308-3-0-8-__93735.jpg

У разряда есть два значения:

  • Название позиции: «стоит в разряде десятков».
  • Количество единиц этого разряда: «3 десятка» — это цифра 3 в разряде десятков.

Важно! Если в каком-то разряде нет цифры — на его месте ставится 0.

Число 5 040: пять тысяч, ноль сотен, четыре десятка, ноль единиц.

5 040 = 5 000 + 0 + 40 + 0

Нуль — «хранитель места» разряда.

Вопросы и ответы

1. В чём разница между цифрой и числом?

Цифра — это символ (всего их десять: 0–9), а число — это количество. Число состоит из одной или нескольких цифр.

2. Сколько разрядов в каждом классе?

В каждом классе ровно три разряда. Класс единиц: единицы, десятки, сотни. Класс тысяч: тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч.

3. Что значит «нуль в разряде сотен»?

Это значит, что в данном числе нет сотен. Нуль удерживает позицию разряда, чтобы другие цифры не сместились. Например: 308 = 3 сотни + 0 десятков + 8 единиц.

4. Как определить разряд цифры в числе?

Считай позиции справа налево: первая позиция — разряд единиц, вторая — разряд десятков, третья — разряд сотен, четвёртая — разряд тысяч и так далее.

5. Сколько классов в числе миллиард?

Миллиард (1 000 000 000) — это число четвёртого класса, класса миллиардов. Оно состоит из 10 цифр и четырёх классов.

6. Что такое разрядные слагаемые?

Разрядные слагаемые — это представление числа в виде суммы единиц каждого разряда. Например: 4 732 = 4 000 + 700 + 30 + 2.

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