Разряды и классы чисел

Чтобы читать, записывать и сравнивать большие числа, математики придумали удобный порядок — разделили все числа на разряды и классы. Как только ты разберёшься в этой системе, любое число — хоть миллион, хоть миллиард — перестанет тебя пугать.
Числа и цифры
Часто слова «цифра» и «число» путают. На самом деле это совсем разные понятия.
Что такое цифра?
Цифра — это знак, символ, которым мы записываем числа. Всего цифр десять:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Именно этими десятью значками можно записать любое число — сколь угодно большое.
Что такое число?
Число — это количество чего-либо. Число может состоять из одной или нескольких цифр. Например:
- Цифра 7 — это и число «семь».
- Цифры 3 и 5 вместе образуют число 35.
- Цифры 1, 0, 0, 0 образуют число 1 000.
Однозначные и многозначные числа
|
Вид числа
|
Сколько цифр
|
Примеры
|
Однозначное
|
1
|
1, 5, 9
|
Двузначное
|
2
|
10, 47, 99
|
Трёхзначное
|
3
|
100, 325, 999
|
Четырёхзначное
|
4
|
1 000, 7 654
|
Многозначное
|
5 и более
|
12 345, 1 000 000
Важно запомнить: каждая цифра в числе стоит на своём месте — в своём разряде. Именно место цифры определяет, какое значение она имеет.
Например: в числе 555 три одинаковые цифры — 5, но каждая из них значит разное: пять сотен, пять десятков и пять единиц.
Классы чисел
Когда числа стали очень большими, людям понадобился способ удобнее их читать. Придумали разбивать цифры в числе на группы по три — справа налево. Каждая такая группа из трёх разрядов называется классом.
Три основных класса:
- Класс единиц — первые три цифры справа (до 999).
- Класс тысяч — следующие три цифры (тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч).
- Класс миллионов — ещё три цифры левее (миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов).
|
Класс
|
Разряды в классе
|
Диапазон чисел
|
Единиц
|
единицы, десятки, сотни
|
1–999
|
Тысяч
|
тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч
|
1 000–999 999
|
Миллионов
|
миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов
|
1 000 000–999 999 999
Как читать числа по классам — правило пробела
При записи числа группы по три цифры разделяют пробелом (или неразрывным пробелом):
- 147 — класс единиц.
- 23 541 — класс тысяч (23) и класс единиц (541).
- 4 678 900 — класс миллионов (4), класс тысяч (678) и класс единиц (900).
Лайфхак: при чтении числа называют каждый класс отдельно.
4 678 900 → «четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот».
Сначала читаешь цифры класса миллионов и говоришь «миллионов», потом — класса тысяч и говоришь «тысяч», потом — класса единиц (без названия класса).
Пример — разбор числа 5 307 842 по классам:
|
Класс миллионов
|
Класс тысяч
|
Класс единиц
|
5
|
307
|
842
Читаем: «пять миллионов триста семь тысяч восемьсот сорок два».
Разряды чисел
Разряд — это позиция (место) цифры в числе. Каждый разряд имеет своё название и своё значение. Разряды нумеруются справа налево, начиная с единиц.
Таблица разрядов
|
Номер разряда
|
Название разряда
|
Значение одной единицы
|
Класс
|
1
|
Единицы
|
1
|
Единиц
|
2
|
Десятки
|
10
|
Единиц
|
3
|
Сотни
|
100
|
Единиц
|
4
|
Тысячи
|
1 000
|
Тысяч
|
5
|
Десятки тысяч
|
10 000
|
Тысяч
|
6
|
Сотни тысяч
|
100 000
|
Тысяч
|
7
|
Миллионы
|
1 000 000
|
Миллионов
|
8
|
Десятки миллионов
|
10 000 000
|
Миллионов
|
9
|
Сотни миллионов
|
100 000 000
|
Миллионов
Разбор числа по разрядам — пошаговый пример
Возьмём число 47 356 и разберём по разрядам.
- В разряде десятков тысяч стоит 4, значит 4 десятка тысяч (40 000).
- В разряде тысяч стоит 7, значит 7 тысяч (7 000).
- В разряде сотен стоит 3, значит 3 сотни (300).
- В разряде десятков стоит 5, значит 5 десятков (50).
- В разряде единиц стоит 6, значит 6 единиц (6).
Запись: 47 356 = 40 000 + 7 000 + 300 + 50 + 6
Это разрядные слагаемые — очень удобная форма записи числа.
Разряд — это не только позиция, но и количество
У разряда есть два значения:
- Название позиции: «стоит в разряде десятков».
- Количество единиц этого разряда: «3 десятка» — это цифра 3 в разряде десятков.
Важно! Если в каком-то разряде нет цифры — на его месте ставится 0.
Число 5 040: пять тысяч, ноль сотен, четыре десятка, ноль единиц.
5 040 = 5 000 + 0 + 40 + 0
Нуль — «хранитель места» разряда.
Вопросы и ответы
1. В чём разница между цифрой и числом?
Цифра — это символ (всего их десять: 0–9), а число — это количество. Число состоит из одной или нескольких цифр.
2. Сколько разрядов в каждом классе?
В каждом классе ровно три разряда. Класс единиц: единицы, десятки, сотни. Класс тысяч: тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч.
3. Что значит «нуль в разряде сотен»?
Это значит, что в данном числе нет сотен. Нуль удерживает позицию разряда, чтобы другие цифры не сместились. Например: 308 = 3 сотни + 0 десятков + 8 единиц.
4. Как определить разряд цифры в числе?
Считай позиции справа налево: первая позиция — разряд единиц, вторая — разряд десятков, третья — разряд сотен, четвёртая — разряд тысяч и так далее.
5. Сколько классов в числе миллиард?
Миллиард (1 000 000 000) — это число четвёртого класса, класса миллиардов. Оно состоит из 10 цифр и четырёх классов.
6. Что такое разрядные слагаемые?
Разрядные слагаемые — это представление числа в виде суммы единиц каждого разряда. Например: 4 732 = 4 000 + 700 + 30 + 2.
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