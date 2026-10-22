Разряды и классы чисел

Чтобы читать, записывать и сравнивать большие числа, математики придумали удобный порядок — разделили все числа на разряды и классы. Как только ты разберёшься в этой системе, любое число — хоть миллион, хоть миллиард — перестанет тебя пугать.

Числа и цифры

Часто слова «цифра» и «число» путают. На самом деле это совсем разные понятия.

Что такое цифра?

Цифра — это знак, символ, которым мы записываем числа. Всего цифр десять:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Именно этими десятью значками можно записать любое число — сколь угодно большое.

Что такое число?

Число — это количество чего-либо. Число может состоять из одной или нескольких цифр. Например:

Цифра 7 — это и число «семь».

Цифры 3 и 5 вместе образуют число 35.

Цифры 1, 0, 0, 0 образуют число 1 000.

Однозначные и многозначные числа

Вид числа Сколько цифр Примеры Однозначное 1 1, 5, 9 Двузначное 2 10, 47, 99 Трёхзначное 3 100, 325, 999 Четырёхзначное 4 1 000, 7 654 Многозначное 5 и более 12 345, 1 000 000

Важно запомнить: каждая цифра в числе стоит на своём месте — в своём разряде. Именно место цифры определяет, какое значение она имеет.

Например: в числе 555 три одинаковые цифры — 5, но каждая из них значит разное: пять сотен, пять десятков и пять единиц.

Классы чисел

Когда числа стали очень большими, людям понадобился способ удобнее их читать. Придумали разбивать цифры в числе на группы по три — справа налево. Каждая такая группа из трёх разрядов называется классом.

Три основных класса:

Класс единиц — первые три цифры справа (до 999).

Класс тысяч — следующие три цифры (тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч).

Класс миллионов — ещё три цифры левее (миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов).

Класс Разряды в классе Диапазон чисел Единиц единицы, десятки, сотни 1–999 Тысяч тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч 1 000–999 999 Миллионов миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов 1 000 000–999 999 999

Как читать числа по классам — правило пробела

При записи числа группы по три цифры разделяют пробелом (или неразрывным пробелом):

147 — класс единиц.

23 541 — класс тысяч (23) и класс единиц (541).

4 678 900 — класс миллионов (4), класс тысяч (678) и класс единиц (900).

Лайфхак: при чтении числа называют каждый класс отдельно.

4 678 900 → «четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот».

Сначала читаешь цифры класса миллионов и говоришь «миллионов», потом — класса тысяч и говоришь «тысяч», потом — класса единиц (без названия класса).

Пример — разбор числа 5 307 842 по классам:

Класс миллионов Класс тысяч Класс единиц 5 307 842

Читаем: «пять миллионов триста семь тысяч восемьсот сорок два».

Разряды чисел

Разряд — это позиция (место) цифры в числе. Каждый разряд имеет своё название и своё значение. Разряды нумеруются справа налево, начиная с единиц.

Таблица разрядов

Номер разряда Название разряда Значение одной единицы Класс 1 Единицы 1 Единиц 2 Десятки 10 Единиц 3 Сотни 100 Единиц 4 Тысячи 1 000 Тысяч 5 Десятки тысяч 10 000 Тысяч 6 Сотни тысяч 100 000 Тысяч 7 Миллионы 1 000 000 Миллионов 8 Десятки миллионов 10 000 000 Миллионов 9 Сотни миллионов 100 000 000 Миллионов

Разбор числа по разрядам — пошаговый пример

Возьмём число 47 356 и разберём по разрядам.

В разряде десятков тысяч стоит 4, значит 4 десятка тысяч (40 000).

В разряде тысяч стоит 7, значит 7 тысяч (7 000).

В разряде сотен стоит 3, значит 3 сотни (300).

В разряде десятков стоит 5, значит 5 десятков (50).

В разряде единиц стоит 6, значит 6 единиц (6).

Запись: 47 356 = 40 000 + 7 000 + 300 + 50 + 6

Это разрядные слагаемые — очень удобная форма записи числа.

Разряд — это не только позиция, но и количество

У разряда есть два значения:

Название позиции: «стоит в разряде десятков».

Количество единиц этого разряда: «3 десятка» — это цифра 3 в разряде десятков.

Важно! Если в каком-то разряде нет цифры — на его месте ставится 0.

Число 5 040: пять тысяч, ноль сотен, четыре десятка, ноль единиц.

5 040 = 5 000 + 0 + 40 + 0

Нуль — «хранитель места» разряда.

Вопросы и ответы

1. В чём разница между цифрой и числом?

Цифра — это символ (всего их десять: 0–9), а число — это количество. Число состоит из одной или нескольких цифр.

2. Сколько разрядов в каждом классе?

В каждом классе ровно три разряда. Класс единиц: единицы, десятки, сотни. Класс тысяч: тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч.

3. Что значит «нуль в разряде сотен»?

Это значит, что в данном числе нет сотен. Нуль удерживает позицию разряда, чтобы другие цифры не сместились. Например: 308 = 3 сотни + 0 десятков + 8 единиц.

4. Как определить разряд цифры в числе?

Считай позиции справа налево: первая позиция — разряд единиц, вторая — разряд десятков, третья — разряд сотен, четвёртая — разряд тысяч и так далее.

5. Сколько классов в числе миллиард?

Миллиард (1 000 000 000) — это число четвёртого класса, класса миллиардов. Оно состоит из 10 цифр и четырёх классов.

6. Что такое разрядные слагаемые?

Разрядные слагаемые — это представление числа в виде суммы единиц каждого разряда. Например: 4 732 = 4 000 + 700 + 30 + 2.