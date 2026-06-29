Что такое предлог и зачем разбираться в его разрядах

Слово «на» в сочетании «книга на столе» не называет предмет и не описывает действие. Оно показывает отношение между «книгой» и «столом». Предлог связывает существительное, местоимение или числительное с другими словами и требует определённой падежной формы. Сам он не изменяется и членом предложения не является.

Знаете ли вы, почему «ввиду» пишется слитно, а «в виду» раздельно? Ответ зависит от разряда предлога. Три классификации, по происхождению, по структуре и по значению, дают полную картину этой части речи и напрямую влияют на грамотность.

Классификация по происхождению: непроизводные и производные

Непроизводные предлоги изначально являются служебными словами: «в», «на», «к», «из», «под», «над», «за», «при», «через». Их количество, по данным разных лингвистов, составляет от 18 до 30 единиц (Академическая грамматика русского языка, 1980). Производные образовались из самостоятельных частей речи и при переходе утратили самостоятельное лексическое значение.

Производные делятся на три подгруппы:

Наречные: «вокруг», «напротив», «вблизи» («гулять вокруг парка»).

Отымённые: «в течение», «вследствие», «ввиду», «насчёт» («ввиду непогоды»).

Отглагольные: «благодаря», «несмотря на», «включая» («благодаря упорству»).

Классификация по структуре: простые, сложные, составные

Тип Описание Примеры Простые Одно слово в, на, к, вокруг, благодаря Сложные Два предлога через дефис из-за, из-под, по-над Составные Два-три слова раздельно в течение, в связи с, несмотря на

Обратите внимание: «простой» не значит «непроизводный». Предлог «благодаря» простой по структуре, но производный по происхождению, так как восходит к деепричастию.

Разряды предлогов по значению

Один и тот же предлог может относиться к разным семантическим разрядам в зависимости от контекста: «по дороге», пространственный, «по болезни», причинный.

Разряд Вопрос Примеры предлогов Пример Пространственные где? куда? откуда? в, на, у, под, над, около Стоит у окна. Временные когда? как долго? до, после, через, в течение В течение часа всё решилось. Причинные почему? из-за чего? из-за, вследствие, ввиду Опоздал из-за пробок. Целевые зачем? для чего? для, ради, в целях Сделал ради дружбы. Образа действия как? с, без, по, в Говорил с улыбкой. Уступительные несмотря на что? несмотря на, вопреки Вопреки усталости, дошёл. Объектные о чём? про что? о, об, про, насчёт Рассказал о поездке.

Предлог «благодаря» управляет дательным падежом и по стилистической норме употребляется только при положительной причине: «благодаря упорству сдал экзамен». Для отрицательных причин используйте «из-за» или «вследствие» ( Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке).

Как отличить производный предлог от другой части речи

Вот четыре проверки, которые помогут вам разграничить предлог и омонимичное слово:

Предлог управляет существительным в определённом падеже: «вследствие аварии», «аварии» стоит в родительном падеже. Предлог нельзя убрать без разрушения связи слов: «шёл навстречу другу» теряет смысл без «навстречу». Между предлогом и зависимым словом нельзя вставить определение: «в течение часа» не допускает вставки, а «в бурном течении реки» допускает, значит, там существительное. Предлог заменяется синонимичным предлогом: «ввиду болезни» заменяется на «из-за болезни».

Слово Как предлог Как другая часть речи ввиду / в виду «Ввиду дождя остались дома» (слитно, причина) «Иметь в виду» (существительное, всегда раздельно) несмотря на / не смотря на «Несмотря на усталость, работал» (слитно) «Не смотря на собеседника, говорил» (деепричастие с «не») навстречу / на встречу «Шёл навстречу другу» (слитно, дательный падеж) «Опоздал на встречу» (существительное, раздельно)

Слитное и раздельное написание предлогов

Слитно пишутся производные предлоги, утратившие связь с исходным словом: «ввиду», «вследствие», «вместо», «насчёт». Через дефис, только сложные: «из-за», «из-под», «по-над». Раздельно, составные: «в течение», «в продолжение», «в связи с».

Частая ошибка: «в течении всего дня шёл дождь». Форма «в течении» с окончанием «-ии», это существительное в предложном падеже («в течении реки»). Временной предлог пишется «в течение» с окончанием «-е».

Предлоги в заданиях ОГЭ и ЕГЭ

Задание 14 ЕГЭ проверяет слитное и раздельное написание предлогов, союзов и частиц. Задание 8 проверяет синтаксические нормы, в том числе правильный падеж при предлоге. Актуальные спецификации заданий опубликованы на официальном сайте ФИПИ.

Пять ошибок, которые встречаются чаще всего:

«В следствие непогоды» вместо «вследствие непогоды» (предлог причины пишется слитно).

«В течении дня» вместо «в течение дня» (временной предлог оканчивается на «-е»).

«Не смотря на трудности» вместо «несмотря на трудности» (предлог уступки пишется слитно).

«Ввиду имей это» вместо «имей в виду» (устойчивое выражение всегда раздельно).

«Благодаря его советов» вместо «благодаря его советам» (предлог управляет только дательным падежом).

Сводная таблица трёх классификаций

По происхождению По структуре По значению Непроизводные: в, на, к, с, у, по, за, из, от, до, над, под, при, через Простые: в, на, к, вокруг, благодаря Пространственные: в, на, у, под, над, около Производные от наречий: вокруг, напротив, вблизи Сложные: из-за, из-под, по-над Временные: до, после, в течение, через Производные от существительных: в течение, вследствие, ввиду Составные: в течение, в связи с, несмотря на Причинные: из-за, вследствие, ввиду Производные от деепричастий: благодаря, несмотря на, включая Целевые: для, ради, в целях

Возьмите любой текст, выпишите 5, 10 предлогов и определите для каждого разряд по всем трём основаниям. Это лучший способ закрепить материал перед экзаменом.

Часто задаваемые вопросы

Какие бывают разряды предлогов по значению?

По значению предлоги делятся на пространственные (где? куда?), временные (когда?), причинные (почему?), целевые (зачем?), образа действия (как?), уступительные и объектные. Один предлог может относиться к разным разрядам: «по дороге», пространственный, «по болезни», причинный. Разряд определяется только по контексту.

Чем отличаются производные и непроизводные предлоги?

Непроизводные предлоги изначально служебные и не связаны с другими частями речи: «в», «на», «к», «из», «под». Производные образовались из существительных («в течение»), наречий («вокруг») или деепричастий («благодаря») и при переходе утратили самостоятельное лексическое значение. У производного предлога всегда можно указать часть речи-источник.

Какие бывают виды предлогов по составу?

По структуре предлоги бывают трёх видов. Простые состоят из одного слова: «в», «к», «вокруг». Сложные образованы из двух простых предлогов и пишутся через дефис: «из-за», «из-под». Составные состоят из двух-трёх слов и пишутся раздельно: «в течение», «в связи с», «в соответствии с».

Когда предлоги пишутся слитно, а когда раздельно?

Слитно пишутся производные предлоги, утратившие связь с исходным словом: «ввиду», «вследствие», «насчёт». Раздельно, составные: «в течение», «в связи с». Через дефис, только сложные: «из-за», «из-под». Если между компонентами можно вставить определение, перед вами существительное с предлогом, а не предлог.

Как отличить производный предлог от омонимичных частей речи?

Проверьте четыре признака: предлог управляет существительным в определённом падеже; его нельзя убрать без потери смысла; между ним и зависимым словом нельзя вставить определение; он заменяется синонимичным предлогом. Если слово характеризует действие без зависимого существительного, это наречие. Если вставляется определение, существительное с предлогом.