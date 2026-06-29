Что такое реализм в литературе
Реализм в литературе, художественный метод и крупнейшее направление XIX века, основанное на принципе объективного, достоверного изображения жизни. Слово восходит к латинскому realis, «вещественный, действительный». В отличие от романтизма, реализм погружает героя в конкретную социальную среду и исследует его там.
Реализм как художественный метод
Реалистический метод можно обнаружить задолго до формального оформления направления в 1830-х годах: он проявляется везде, где автор стремится к правдивому познанию действительности, а не к её украшению. Что отличает его от других подходов:
- Типизация: автор создаёт обобщённый тип, узнаваемый для читателя своей эпохи
- Детерминизм: характер героя объясняется через социальную среду, время и обстоятельства
- Историзм: изображаемая эпоха показана изнутри, с её конкретными противоречиями
- Психологизм: внутренняя жизнь персонажа раскрывается аналитически, а не лирически
- Социальная критика: автор оценивает действительность, даже когда декларирует нейтральность
- «Мёртвые души» Гоголя, сатирическая панорама крепостной России
- «Евгений Онегин» Пушкина, первый реалистический роман русской литературы
- «Отцы и дети» Тургенева, конфликт поколений как зеркало пореформенной России
- «Преступление и наказание» Достоевского, психологический и моральный анализ человека под социальным давлением
- «Война и мир» Толстого, исторический и психологический эпос
- Реализм, художественный метод и направление XIX века, основанное на объективном изображении жизни
- Ключевые черты: типизация, историзм, психологизм, социальный детерминизм, взаимодействие человека и среды
- Русский реализм отличается нравственно-философской глубиной и вниманием к «проклятым вопросам»
- Реализм существует в нескольких разновидностях: критический реализм, натурализм, социалистический реализм, магический реализм
- Модернизм трансформировал реализм, а не уничтожил его: реалистическая традиция продолжается в современной литературе
Исторические рамки направления
В европейских литературах реализм как направление датируется 1830-ми годами и продолжается до рубежа XIX, XX веков. В России его становление началось в 1820, 1830-х годах, а середина столетия ознаменовалась «натуральной школой» и прозой Гоголя. Термин «реализм» в русской критике впервые употребил П. В. Анненков в 1849 году.
История возникновения реализма
В 1830, 1840-е годы реализм пришёл на смену романтизму, потому что изменилась сама реальность: индустриализация, рост городов, обострение классовых противоречий потребовали от литературы точного, аналитического языка. Буржуазно-капиталистическое развитие Европы создало новых героев, рабочих, клерков, разорившихся аристократов, и новые конфликты, которые романтическая поэтика не могла описать.
Развитие периодической печати сыграло прямую роль: Бальзак, сотрудничавший с парижскими газетами, перенёс в прозу репортёрскую точность наблюдения, так родилась социологическая эпопея «Человеческой комедии».
|
Период
|
Событие
|
1820, 1830-е
|
Становление реализма в России (Пушкин, ранний Гоголь)
|
1830, 1848
|
Реализм и романтизм сосуществуют в Европе; Стендаль, Бальзак
|
1840-е
|
«Натуральная школа» в России; расцвет 1845, 1848 гг.
|
1850, 1870-е
|
Критический реализм в Европе; Флобер, Диккенс, Теккерей
|
1860, 1880-е
|
Вершина русского реализма; Толстой, Достоевский, Тургенев
|
1880, 1900-е
|
Поздний реализм; Чехов, Золя, Джеймс, Драйзер
От романтизма к реализму
Реализм вступил с романтизмом в спор, а не отменил его. Романтик возносил героя над действительностью; реалист помещал его внутрь неё. Лермонтов в «Герое нашего времени» создал персонажа с романтической внешностью, но реалистической психологической структурой: Печорин, продукт конкретной эпохи и среды, а не байронический избранник судьбы.
Основные черты реализма
Типизация
Фридрих Энгельс сформулировал принцип точно: реализм требует «типичных характеров в типичных обстоятельствах». Раскольников в «Преступлении и наказании», типичный разночинец пореформенной России: образованный, бедный, лишённый социальных перспектив. Онегин у Пушкина, продукт светского воспитания, а не романтический избранник.
Историзм и социальный детерминизм
Реалист описывает современность, видя в ней историческую закономерность. Судьба персонажа обусловлена временем, местом и классовым положением. Раскольников живёт в петербургских трущобах пореформенной России, и это не декорация. Уберите конкретный исторический контекст, и психология персонажа рассыплется.
Психологизм
Романтизм исповедовался; реализм наблюдал. Лев Николаевич Толстой разработал «диалектику души»: в «Войне и мире» мысль и чувство героя показаны в непрерывном движении. Фёдор Михайлович Достоевский создал психологическое подполье, пространство, где сознание персонажа спорит само с собой. Именно поэтому Раскольников и Анна Каренина остаются живыми для читателей XXI века.
Объективность и авторская позиция
Флобер в «Мадам Бовари» намеренно устранил авторский голос из текста, и этот нейтральный тон стал самостоятельным художественным высказыванием. Антон Павлович Чехов пошёл дальше: объективность у него, позиция, выраженная через умолчание, деталь, интонацию, а не отсутствие позиции как таковой.
Разновидности реализма
|
Вид
|
Период
|
Ключевые черты
|
Представители
|
Критический реализм
|
1840, 1900-е
|
Социальный приговор, типизация, психологизм
|
Гоголь, Толстой, Достоевский, Диккенс
|
Натурализм
|
1860, 1900-е
|
Физиологический детерминизм, документальность
|
Золя, братья Гонкур
|
Социалистический реализм
|
1930, 1950-е
|
Народность, идейность, оптимистический финал
|
Горький, Шолохов
|
Магический реализм
|
1950, 1980-е
|
Сплав реального и фантастического
|
Маркес, Астуриас, Карпентьер
Критический реализм не просто изображает действительность, он выносит ей социальный приговор. Николай Васильевич Гоголь в «Мёртвых душах» обличает через гротеск; Достоевский, через психологическую глубину.
Натурализм описывает человека как биологический организм, детерминированный наследственностью и средой, без художественного отбора. Золя считал натурализм продолжением реализма, однако реализм типизирует, тогда как натурализм документирует физиологически.
Социалистический реализм был объявлен основным методом советской литературы на Первом съезде советских писателей в 1934 году. Горький и Шолохов создали в рамках доктрины произведения подлинной художественной силы, но та же доктрина подавила множество честных текстов.
Магический реализм работает именно благодаря реалистическому основанию: Маркес и Карпентьер описывают быт и психологию с реалистической точностью, и именно на этом фоне фантастическое воспринимается как органическая часть реальности.
Русский реализм: национальное своеобразие
«Натуральная школа» и Гоголь
«Натуральная школа» 1840-х годов стала первым организованным течением русского реализма. Её теоретиком был Белинский. Николай Васильевич Гоголь после выхода первого тома «Мёртвых душ» в 1842 году стал главным ориентиром школы. Именно она ввела в русскую литературу «маленького человека» как центральный тип, Акакия Акакиевича из «Шинели» как прародителя всей линии от Достоевского до Чехова.
Пушкин и реалистический принцип
Александр Сергеевич Пушкин последовательно показывает в «Евгении Онегине»: характер героя не дан от природы, он выращен средой. Онегин, продукт светского воспитания, поверхностного и праздного. Его скука, холодность, неспособность ответить на любовь Татьяны объяснены социально, а не метафизически. В этом и состоит реалистический принцип в действии.
Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Чехов
Лев Николаевич Толстой работал с эпическим охватом: в «Войне и мире» внутренняя жизнь персонажей показана в непрерывном движении, убеждение разрушается опытом, и этот процесс никогда не останавливается.
Фёдор Михайлович Достоевский определил свой метод как «реализм в высшем смысле». Его «фантастический реализм» помещает персонажей в экстремальные ситуации, где обнажается истинная природа человека.
Иван Сергеевич Тургенев в «Отцах и детях» показал конфликт поколений как зеркало пореформенной России. Иван Александрович Гончаров в «Обломове» исследовал противоположный вариант: герой капитулирует перед средой без борьбы. Антон Павлович Чехов обновил метод, сделав объективность художественной позицией: он не оценивает персонажей прямо, а создаёт атмосферу, в которой читатель оценивает сам.
5 ключевых произведений русского реализма:
Уникальность русского реализма
Французский реализм социологичен, английский описателен. Русский реализм нравственно-философский. Крепостное право, сохранявшееся до 1861 года, православная традиция и запоздалая модернизация породили «проклятые вопросы» о смысле жизни, свободе и вере. Толстой и Достоевский задавали эти вопросы не вместо социального анализа, а через него.
Зарубежный реализм
Французский реализм развивался в два этапа. Стендаль исследовал социальное честолюбие с хирургической точностью. Бальзак ставил задачу каталогизировать всё французское общество в «Человеческой комедии». Флобер открыто полемизировал с романтической поэтикой, добиваясь максимальной точности при минимуме авторской субъективности.
Английский реализм викторианской эпохи сочетает социальное обличение с сентиментальностью и юмором. Диккенс охватывал общество панорамно. Теккерей сосредоточился на правящих классах, их лицемерии и моральной несостоятельности.
Американский реализм сложился как направление к 1895 году. Марк Твен принёс в литературу народный разговорный язык. Генри Джеймс развивал психологическую интериорность. Драйзер применил натуралистический подход к американской мечте: «Американская трагедия» (1925) показывает, как среда определяет судьбу человека без сентиментальных смягчений.
Реализм и другие направления
|
Параметр
|
Реализм
|
Романтизм
|
Натурализм
|
Герой
|
Типичный, продукт среды
|
Исключительный, избранный
|
Биологически детерминированный
|
Конфликт
|
Социальный, психологический
|
Метафизический
|
Физиологический, средовой
|
Авторская позиция
|
Аналитическая, объективная
|
Лирическая, субъективная
|
Научно-бесстрастная
|
Язык
|
Точный, детализированный
|
Метафоричный, эмоциональный
|
Клинически точный
Модернизм трансформировал реализм, а не уничтожил его. Поток сознания у Джойса описывает социальную реальность дублинского общества с не меньшей точностью, чем Диккенс описывал лондонскую. Абсурдизм Кафки сохраняет реалистическую точность бытовой детали, именно поэтому его бюрократические кошмары так узнаваемы.
Реализм в современной литературе
Реалистический метод остаётся живым. Джонатан Франзен, Мишель Уэльбек, Людмила Улицкая, Захар Прилепин работают с реалистической традицией, адаптируя её к XXI веку. «Грязный реализм» Карвера и Буковски, минимализм и маргинальные истории, максимум правды при минимуме слов. Неореализм возвращается к социальному роману с современной проблематикой: миграция, прекариат, цифровое общество. Пока литература исследует человека в обществе, реализм сохраняет актуальность.
Заключение
Реализм дал литературе метод честного разговора о человеке в мире. Типизация, психологизм, историзм, социальный детерминизм, это способы видеть людей такими, какие они есть: обусловленными обстоятельствами, но способными на выбор. Именно поэтому Раскольников, Онегин, Анна Каренина, Обломов остаются живыми персонажами спустя полтора века.
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Часто задаваемые вопросы
Что такое реализм в литературе?
Реализм, художественный метод и направление XIX века, цель которого состоит в правдивом, объективном изображении действительности. Автор создаёт типичных героев в типичных обстоятельствах, показывает влияние социальной среды на характер человека, избегает идеализации.
Каковы основные черты реализма в литературе?
Главные признаки реализма: типизация (типичный герой в типичных обстоятельствах), историзм (изображение конкретной эпохи изнутри), психологизм (аналитическое раскрытие внутреннего мира), социальный детерминизм (характер обусловлен средой), достоверность деталей и объективная авторская позиция.
Чем реализм отличается от романтизма?
Романтизм строит сюжет вокруг исключительного героя в исключительных обстоятельствах, тяготеет к лирической субъективности. Реализм изображает типичного героя в конкретной социальной среде, объясняет характер через обстоятельства, а авторская позиция аналитична, а не лирична.
Какие писатели-реалисты известны в русской литературе?
Ключевые представители: Александр Сергеевич Пушкин («Евгений Онегин»), Николай Васильевич Гоголь («Мёртвые души»), Иван Сергеевич Тургенев («Отцы и дети»), Иван Александрович Гончаров («Обломов»), Фёдор Михайлович Достоевский («Преступление и наказание»), Лев Николаевич Толстой («Война и мир»), Антон Павлович Чехов.
Какие произведения относятся к реализму?
К реализму относятся «Евгений Онегин» Пушкина, «Мёртвые души» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, «Отцы и дети» Тургенева, «Мадам Бовари» Флобера, «Отец Горио» Бальзака, «Большие надежды» Диккенса, «Американская трагедия» Драйзера.
Когда возник реализм в русской литературе?
Становление русского реализма относят к 1820, 1830-м годам. «Натуральная школа» под руководством Белинского оформилась в 1840-е годы. Критический реализм расцвёл во второй половине XIX века. Термин «реализм» в русской критике впервые употребил П. В. Анненков в 1849 году.
Какие разновидности реализма существуют?
Основные разновидности: критический реализм XIX века, натурализм (Золя), социалистический реализм (советская литература 1930, 1950-х годов), магический реализм (латиноамериканская литература). В XXI веке выделяют «грязный реализм», гиперреализм и неореализм.
Почему реализм пришёл на смену романтизму?
Индустриализация и обострение классовых противоречий в 1830-е годы создали новых героев и конфликты, которые романтическая поэтика не могла описать. Литература нуждалась в точном, аналитическом языке для исследования современного общества.
Как определить, что произведение относится к реализму?
Задайте семь вопросов: типичен ли герой для своей эпохи; изображена ли конкретная историческая среда; раскрыт ли внутренний мир аналитически; показано ли влияние среды на характер; присутствует ли авторская оценка; объяснены ли судьбы героев социальными причинами; соответствует ли язык персонажей их положению и времени.
Каковы основные принципы реализма как литературного метода?
Реалистический метод строится на пяти принципах: правдивость изображения без идеализации, типизация (обобщение черт эпохи в герое), детерминизм (характер обусловлен средой), историзм (эпоха показана изнутри) и психологизм (аналитическое раскрытие внутренней жизни).
Что такое типизация в реализме?
Типизация, принцип, при котором автор создаёт обобщённый тип, узнаваемый для читателей своей эпохи. Энгельс сформулировал его как «типичные характеры в типичных обстоятельствах». Раскольников типичен как разночинец пореформенной России; Онегин, как продукт светского воспитания 1820-х годов.
Какие этапы развития прошёл реализм в русской литературе?
Первый этап: 1820, 1830-е годы, становление (Пушкин, ранний Гоголь). Второй: 1840-е годы, «натуральная школа». Третий: 1850, 1880-е годы, критический реализм (Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров). Четвёртый: 1880, 1900-е годы, поздний реализм, обновление метода (Чехов).
В чём отличие реализма от натурализма?
Реализм типизирует: через индивидуальную судьбу показывает закономерности эпохи. Натурализм документирует физиологически: описывает человека как биологический организм, детерминированный наследственностью и средой, без художественного отбора и обобщения.
Актуален ли реализм в современной литературе?
Реалистический метод остаётся живым. Джонатан Франзен, Мишель Уэльбек, Людмила Улицкая, Захар Прилепин работают с реалистической традицией, адаптируя её к XXI веку. Пока литература исследует человека в обществе, реализм сохраняет актуальность.
Что такое «критический реализм» и кто его основоположники?
Критический реализм, разновидность реализма, которая выносит действительности социальный приговор. В русской литературе его основоположником считается Николай Васильевич Гоголь («Мёртвые души», «Ревизор»). Традицию продолжили Достоевский, Толстой, Тургенев, а в европейской литературе, Диккенс и Флобер.
Какое влияние оказал реализм на русскую культуру?
Реализм сформировал ядро русской классической литературы. Он ввёл в культурный оборот «маленького человека» и «проклятые вопросы». Психологизм Толстого и Достоевского повлиял на мировую прозу XX века. Реалистическая традиция остаётся точкой отсчёта для современной русской литературы.
Как социальная среда влияет на героя в произведениях реализма?
Среда в реализме, действующая сила, а не декорация. Она формирует характер, ограничивает возможности, объясняет поступки. Раскольников становится преступником в петербургских трущобах. Иван Александрович Гончаров показал в «Обломове», как среда дворянской праздности побеждает без борьбы.
Почему реализм называют «правдивым изображением действительности»?
Потому что его главная задача, показать жизнь без идеализации: с реальными социальными противоречиями, психологически достоверными персонажами и точными деталями быта. Реализм не копирует факты механически, но всегда сохраняет верность наблюдаемой реальности как исходному материалу.
В чём разница между реализмом и классицизмом в литературе?
Классицизм строится на иерархии жанров и рационалистической нормативности: герой воплощает абстрактную добродетель или порок. Реализм изображает конкретного человека в конкретной исторической среде. Классицизм предписывает, каким должен быть человек; реализм исследует, каков он есть.
Какое место занимает психологизм в реалистической литературе?
Психологизм, один из определяющих признаков реализма. Лев Николаевич Толстой разработал «диалектику души», Фёдор Михайлович Достоевский, психологическое подполье. Оба метода делают персонажей узнаваемыми для читателей любой эпохи, потому что внутренние механизмы человека не меняются.
Кто считается основоположником реализма в русской литературе?
Основоположником русского реализма называют Александра Сергеевича Пушкина: «Евгений Онегин» считается первым реалистическим романом русской литературы. Николай Васильевич Гоголь стал основателем критического реализма и «натуральной школы». Белинский выступил теоретиком направления.
Можно ли считать А. С. Пушкина писателем-реалистом?
Да. «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и «Повести Белкина» демонстрируют реалистические принципы: типизацию через социальную среду, историзм, психологическую достоверность. Александр Сергеевич Пушкин показал Онегина не романтическим избранником, а продуктом светского воспитания конкретной эпохи.