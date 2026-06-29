Реализм в литературе, художественный метод и крупнейшее направление XIX века, основанное на принципе объективного, достоверного изображения жизни. Слово восходит к латинскому realis, «вещественный, действительный». В отличие от романтизма, реализм погружает героя в конкретную социальную среду и исследует его там.

Реалистический метод можно обнаружить задолго до формального оформления направления в 1830-х годах: он проявляется везде, где автор стремится к правдивому познанию действительности, а не к её украшению. Что отличает его от других подходов:

Типизация: автор создаёт обобщённый тип, узнаваемый для читателя своей эпохи

Детерминизм: характер героя объясняется через социальную среду, время и обстоятельства

Историзм: изображаемая эпоха показана изнутри, с её конкретными противоречиями

Психологизм: внутренняя жизнь персонажа раскрывается аналитически, а не лирически

Социальная критика: автор оценивает действительность, даже когда декларирует нейтральность

Исторические рамки направления

В европейских литературах реализм как направление датируется 1830-ми годами и продолжается до рубежа XIX, XX веков. В России его становление началось в 1820, 1830-х годах, а середина столетия ознаменовалась «натуральной школой» и прозой Гоголя. Термин «реализм» в русской критике впервые употребил П. В. Анненков в 1849 году.

История возникновения реализма

В 1830, 1840-е годы реализм пришёл на смену романтизму, потому что изменилась сама реальность: индустриализация, рост городов, обострение классовых противоречий потребовали от литературы точного, аналитического языка. Буржуазно-капиталистическое развитие Европы создало новых героев, рабочих, клерков, разорившихся аристократов, и новые конфликты, которые романтическая поэтика не могла описать.

Развитие периодической печати сыграло прямую роль: Бальзак, сотрудничавший с парижскими газетами, перенёс в прозу репортёрскую точность наблюдения, так родилась социологическая эпопея «Человеческой комедии».

Период Событие 1820, 1830-е Становление реализма в России (Пушкин, ранний Гоголь) 1830, 1848 Реализм и романтизм сосуществуют в Европе; Стендаль, Бальзак 1840-е «Натуральная школа» в России; расцвет 1845, 1848 гг. 1850, 1870-е Критический реализм в Европе; Флобер, Диккенс, Теккерей 1860, 1880-е Вершина русского реализма; Толстой, Достоевский, Тургенев 1880, 1900-е Поздний реализм; Чехов, Золя, Джеймс, Драйзер

От романтизма к реализму

Реализм вступил с романтизмом в спор, а не отменил его. Романтик возносил героя над действительностью; реалист помещал его внутрь неё. Лермонтов в «Герое нашего времени» создал персонажа с романтической внешностью, но реалистической психологической структурой: Печорин, продукт конкретной эпохи и среды, а не байронический избранник судьбы.

Основные черты реализма

Типизация

Фридрих Энгельс сформулировал принцип точно: реализм требует «типичных характеров в типичных обстоятельствах». Раскольников в «Преступлении и наказании», типичный разночинец пореформенной России: образованный, бедный, лишённый социальных перспектив. Онегин у Пушкина, продукт светского воспитания, а не романтический избранник.

Историзм и социальный детерминизм

Реалист описывает современность, видя в ней историческую закономерность. Судьба персонажа обусловлена временем, местом и классовым положением. Раскольников живёт в петербургских трущобах пореформенной России, и это не декорация. Уберите конкретный исторический контекст, и психология персонажа рассыплется.

Психологизм

Романтизм исповедовался; реализм наблюдал. Лев Николаевич Толстой разработал «диалектику души»: в «Войне и мире» мысль и чувство героя показаны в непрерывном движении. Фёдор Михайлович Достоевский создал психологическое подполье, пространство, где сознание персонажа спорит само с собой. Именно поэтому Раскольников и Анна Каренина остаются живыми для читателей XXI века.

Объективность и авторская позиция

Флобер в «Мадам Бовари» намеренно устранил авторский голос из текста, и этот нейтральный тон стал самостоятельным художественным высказыванием. Антон Павлович Чехов пошёл дальше: объективность у него, позиция, выраженная через умолчание, деталь, интонацию, а не отсутствие позиции как таковой.

Разновидности реализма

Вид Период Ключевые черты Представители Критический реализм 1840, 1900-е Социальный приговор, типизация, психологизм Гоголь, Толстой, Достоевский, Диккенс Натурализм 1860, 1900-е Физиологический детерминизм, документальность Золя, братья Гонкур Социалистический реализм 1930, 1950-е Народность, идейность, оптимистический финал Горький, Шолохов Магический реализм 1950, 1980-е Сплав реального и фантастического Маркес, Астуриас, Карпентьер

Критический реализм не просто изображает действительность, он выносит ей социальный приговор. Николай Васильевич Гоголь в «Мёртвых душах» обличает через гротеск; Достоевский, через психологическую глубину.

Натурализм описывает человека как биологический организм, детерминированный наследственностью и средой, без художественного отбора. Золя считал натурализм продолжением реализма, однако реализм типизирует, тогда как натурализм документирует физиологически.

Социалистический реализм был объявлен основным методом советской литературы на Первом съезде советских писателей в 1934 году. Горький и Шолохов создали в рамках доктрины произведения подлинной художественной силы, но та же доктрина подавила множество честных текстов.

Магический реализм работает именно благодаря реалистическому основанию: Маркес и Карпентьер описывают быт и психологию с реалистической точностью, и именно на этом фоне фантастическое воспринимается как органическая часть реальности.

Русский реализм: национальное своеобразие

«Натуральная школа» и Гоголь

«Натуральная школа» 1840-х годов стала первым организованным течением русского реализма. Её теоретиком был Белинский. Николай Васильевич Гоголь после выхода первого тома «Мёртвых душ» в 1842 году стал главным ориентиром школы. Именно она ввела в русскую литературу «маленького человека» как центральный тип, Акакия Акакиевича из «Шинели» как прародителя всей линии от Достоевского до Чехова.

Пушкин и реалистический принцип

Александр Сергеевич Пушкин последовательно показывает в «Евгении Онегине»: характер героя не дан от природы, он выращен средой. Онегин, продукт светского воспитания, поверхностного и праздного. Его скука, холодность, неспособность ответить на любовь Татьяны объяснены социально, а не метафизически. В этом и состоит реалистический принцип в действии.

Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Чехов

Лев Николаевич Толстой работал с эпическим охватом: в «Войне и мире» внутренняя жизнь персонажей показана в непрерывном движении, убеждение разрушается опытом, и этот процесс никогда не останавливается.

Фёдор Михайлович Достоевский определил свой метод как «реализм в высшем смысле». Его «фантастический реализм» помещает персонажей в экстремальные ситуации, где обнажается истинная природа человека.

Иван Сергеевич Тургенев в «Отцах и детях» показал конфликт поколений как зеркало пореформенной России. Иван Александрович Гончаров в «Обломове» исследовал противоположный вариант: герой капитулирует перед средой без борьбы. Антон Павлович Чехов обновил метод, сделав объективность художественной позицией: он не оценивает персонажей прямо, а создаёт атмосферу, в которой читатель оценивает сам.

5 ключевых произведений русского реализма:

«Мёртвые души» Гоголя, сатирическая панорама крепостной России

«Евгений Онегин» Пушкина, первый реалистический роман русской литературы

«Отцы и дети» Тургенева, конфликт поколений как зеркало пореформенной России

«Преступление и наказание» Достоевского, психологический и моральный анализ человека под социальным давлением

«Война и мир» Толстого, исторический и психологический эпос

Уникальность русского реализма

Французский реализм социологичен, английский описателен. Русский реализм нравственно-философский. Крепостное право, сохранявшееся до 1861 года, православная традиция и запоздалая модернизация породили «проклятые вопросы» о смысле жизни, свободе и вере. Толстой и Достоевский задавали эти вопросы не вместо социального анализа, а через него.

Зарубежный реализм

Французский реализм развивался в два этапа. Стендаль исследовал социальное честолюбие с хирургической точностью. Бальзак ставил задачу каталогизировать всё французское общество в «Человеческой комедии». Флобер открыто полемизировал с романтической поэтикой, добиваясь максимальной точности при минимуме авторской субъективности.

Английский реализм викторианской эпохи сочетает социальное обличение с сентиментальностью и юмором. Диккенс охватывал общество панорамно. Теккерей сосредоточился на правящих классах, их лицемерии и моральной несостоятельности.

Американский реализм сложился как направление к 1895 году. Марк Твен принёс в литературу народный разговорный язык. Генри Джеймс развивал психологическую интериорность. Драйзер применил натуралистический подход к американской мечте: «Американская трагедия» (1925) показывает, как среда определяет судьбу человека без сентиментальных смягчений.

Реализм и другие направления

Параметр Реализм Романтизм Натурализм Герой Типичный, продукт среды Исключительный, избранный Биологически детерминированный Конфликт Социальный, психологический Метафизический Физиологический, средовой Авторская позиция Аналитическая, объективная Лирическая, субъективная Научно-бесстрастная Язык Точный, детализированный Метафоричный, эмоциональный Клинически точный

Модернизм трансформировал реализм, а не уничтожил его. Поток сознания у Джойса описывает социальную реальность дублинского общества с не меньшей точностью, чем Диккенс описывал лондонскую. Абсурдизм Кафки сохраняет реалистическую точность бытовой детали, именно поэтому его бюрократические кошмары так узнаваемы.

Реализм в современной литературе

Реалистический метод остаётся живым. Джонатан Франзен, Мишель Уэльбек, Людмила Улицкая, Захар Прилепин работают с реалистической традицией, адаптируя её к XXI веку. «Грязный реализм» Карвера и Буковски, минимализм и маргинальные истории, максимум правды при минимуме слов. Неореализм возвращается к социальному роману с современной проблематикой: миграция, прекариат, цифровое общество. Пока литература исследует человека в обществе, реализм сохраняет актуальность.

Заключение

Реализм дал литературе метод честного разговора о человеке в мире. Типизация, психологизм, историзм, социальный детерминизм, это способы видеть людей такими, какие они есть: обусловленными обстоятельствами, но способными на выбор. Именно поэтому Раскольников, Онегин, Анна Каренина, Обломов остаются живыми персонажами спустя полтора века.

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