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Новости "Дома Знаний"

Мероприятия проекта “Поколение Z”

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Содержание

    В проведении проекта “Поколение Z”, организованного АНОО “Дом Знаний”, также включены мероприятия по психолого-педагогической работе.
    Это организация и проведение 50-ти тренингов для социализации и адаптации 500 детей.
    Данные тренинги будут проводиться на базах социально-реабилитационных центров, мест размещения беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, а также возвращенных с территории Ближнего Востока.
    Все мероприятия будут нацелены на подтверждение национальной идентичности детей, как Россиян, и проведение с ними психологического и интеллектуального сопровождения.
    Участники будут награждены памятными сувенирами.
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