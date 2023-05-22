Мероприятия проекта “Поколение Z”

В проведении проекта “Поколение Z”, организованного АНОО “Дом Знаний”, также включены мероприятия по психолого-педагогической работе.

Это организация и проведение 50-ти тренингов для социализации и адаптации 500 детей.

Данные тренинги будут проводиться на базах социально-реабилитационных центров, мест размещения беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, а также возвращенных с территории Ближнего Востока.

Все мероприятия будут нацелены на подтверждение национальной идентичности детей, как Россиян, и проведение с ними психологического и интеллектуального сопровождения.

Участники будут награждены памятными сувенирами.