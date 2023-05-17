Задачи проекта "Поколение Z"

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АНОО “Дом Знаний” запланировано проведение психолого-педагогической работы с молодыми людьми целевых групп, в возрасте от 14 до 18 лет.
“Поколение Z” предполагает проведение занятий по предметам общего цикла, а также развитие специальных навыков участников.
Запланировано 500 занятий для 10-ти детей из числа беженцев, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также территории боевых действий на Ближнем Востоке.
Занятия будут включать в себя темы:
• Предметов школьного цикла;
• Профориентации;
• soft-skills;
• Краеведения;
• Психологии;
• И финансовой грамотности.
“Поколение Z” предполагает проведение занятий по предметам общего цикла, а также развитие специальных навыков участников.
Запланировано 500 занятий для 10-ти детей из числа беженцев, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также территории боевых действий на Ближнем Востоке.
Занятия будут включать в себя темы:
• Предметов школьного цикла;
• Профориентации;
• soft-skills;
• Краеведения;
• Психологии;
• И финансовой грамотности.