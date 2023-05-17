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Задачи проекта "Поколение Z"

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Содержание

    АНОО “Дом Знаний” запланировано проведение психолого-педагогической работы с молодыми людьми целевых групп, в возрасте от 14 до 18 лет.
    “Поколение Z” предполагает проведение занятий по предметам общего цикла, а также развитие специальных навыков участников.
    Запланировано 500 занятий для 10-ти детей из числа беженцев, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также территории боевых действий на Ближнем Востоке.

    Занятия будут включать в себя темы:

    • Предметов школьного цикла;

    • Профориентации;

    • soft-skills;

    • Краеведения;

    • Психологии;

    • И финансовой грамотности.
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