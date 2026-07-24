СМИ и политика: постановка проблемы

Средства массовой информации — пресса, телевидение, радио, интернет-издания — занимают устойчивое место в политических системах современных государств. Они производят, отбирают и распространяют информацию о политических событиях, формируя у аудитории представления о власти, политиках, партиях и проблемах общественной жизни.

Отношения между СМИ и политикой — двусторонние. СМИ влияют на политику: освещение событий формирует общественное мнение, которое политики вынуждены учитывать. Политика влияет на СМИ: власть распределяет лицензии, регулирует рекламный рынок, владеет медиаактивами.

Ни одна из сторон не является нейтральной по отношению к другой. Это исходное условие для любого анализа темы.

Функции СМИ в политической системе

В политологии выделяется несколько устойчивых функций, которые СМИ выполняют в политической системе. Перечень варьируется в зависимости от теоретической традиции, но базовый набор общепризнан.

Информационная функция

СМИ сообщают о политических событиях: выборах, законодательных решениях, действиях органов власти, международных отношениях. Для большинства граждан СМИ — единственный доступный источник политической информации, выходящей за пределы их непосредственного опыта.

Функция повестки дня (agenda-setting)

СМИ не просто сообщают о событиях — они определяют, какие события попадают в поле общественного внимания, а какие остаются незамеченными. Эффект установления повестки дня описан в академической литературе начиная с работ Макомбса и Шоу (1972): СМИ не говорят людям, что думать, но влияют на то, о чём думать.

Функция контроля (watchdog)

СМИ выступают в роли наблюдателей за действиями власти: расследуют коррупцию, выявляют злоупотребления, проверяют достоверность официальных заявлений. Эта функция реализуется в той мере, в которой СМИ независимы от политических и экономических структур, которые они призваны контролировать.

Функция политической социализации

Через СМИ транслируются политические нормы, ценности, образцы поведения. Долгосрочное воздействие медиаконтента на политические установки аудитории зафиксировано в ряде исследований, хотя точно измерить его сложно.

Функция политической мобилизации

СМИ используются для организации политической активности: предвыборных кампаний, общественных движений, акций протеста. Эта функция усилилась с распространением социальных сетей.

СМИ как «четвёртая власть»: происхождение и ограничения концепции

Метафора «четвёртой власти» устойчиво присутствует в публичном дискурсе. Её суть: СМИ, подобно законодательной, исполнительной и судебной ветвям власти, выполняют самостоятельную общественно значимую функцию и способны сдерживать злоупотребления со стороны государства.

Происхождение термина дискуссионно. Его приписывают Эдмунду Бёрку (конец XVIII в.) и Томасу Карлейлю, однако первоисточники цитируются с оговорками в историографии.

Ограничения концепции:

Метафора описывает идеальный тип, а не повсеместную практику. Реальные СМИ не являются независимыми в той мере, которую предполагает аналогия с ветвями власти:

СМИ зависят от рекламодателей, собственников, государственных регуляторов

Экономические интересы медиабизнеса не всегда совпадают с общественным интересом

В авторитарных политических системах СМИ, как правило, выполняют функцию легитимации власти, а не её контроля

Концепция «четвёртой власти» корректна как нормативная модель — описание того, какой должна быть роль СМИ в демократическом обществе. Как дескриптивная модель — описание реального положения дел — она требует серьёзных оговорок.

Механизмы политического влияния СМИ

Установление повестки дня (agenda-setting)

Описан выше. Принципиальный момент: выбор тем для освещения — это уже политический акт, даже если конкретный материал подаётся нейтрально.

Фрейминг (framing)

Одно и то же событие можно подать в разных рамках интерпретации. Протест можно описать как «стихийные беспорядки» или «гражданскую акцию». Налоговая реформа может быть представлена как «снижение нагрузки на бизнес» или «сокращение социальных расходов». Выбор фрейма — это выбор интерпретационной рамки, которая влияет на восприятие аудитории.

Праймирование (priming)

Регулярное акцентирование определённых тем изменяет критерии, по которым аудитория оценивает политиков. Если СМИ долго освещают проблему безопасности, аудитория начинает оценивать лидеров прежде всего через призму их позиции по вопросам безопасности.

Персонализация политики

СМИ, особенно телевидение, усиливают концентрацию внимания на личности политиков в ущерб анализу их программ и действий. Это сдвигает политическую конкуренцию в сторону образов и риторики.

Зависимость СМИ: формы и последствия

СМИ могут быть зависимы от политических и экономических структур в нескольких формах.

Государственная собственность. Государственные СМИ формально могут быть обязаны следовать принципам объективности, но на практике нередко отражают позицию действующей власти. Степень независимости варьируется по странам.

Частная собственность аффилированных структур. Медиаактивы принадлежат бизнес-группам, имеющим политические интересы. Редакционная политика в таких случаях может обслуживать интересы собственника.

Рекламная зависимость. СМИ, зависящие от рекламных доходов, имеют стимул избегать критики крупных рекламодателей.

Регуляторная зависимость. Государство выдаёт лицензии на вещание, контролирует распределение частот. Это создаёт инструмент давления на редакции.

Последствия: в условиях зависимости СМИ функция контроля ослабевает или не реализуется вовсе. Информационное пространство монополизируется, альтернативные точки зрения вытесняются.

Новые медиа и трансформация политической коммуникации

Распространение интернета и социальных сетей изменило структуру политической коммуникации, хотя характер и масштаб изменений дискутируются в исследовательском сообществе.

Зафиксированные изменения:

Политики получили прямой канал коммуникации с аудиторией, минуя традиционные редакции

Барьер для публикации политического контента снизился до минимума

Скорость распространения информации резко возросла, что усложняет верификацию

Появились новые формы политической мобилизации через социальные сети

Спорные утверждения:

Тезис о «смерти традиционных СМИ» не подтверждён: крупные медиаорганизации сохраняют значительное влияние на формирование повестки

Тезис о демократизации медиапространства оспаривается: алгоритмы платформ создают новые формы концентрации влияния

Влияние социальных сетей на результаты выборов активно исследуется, но количественно надёжно не измерено

Новые проблемы:

Дезинформация и фейки распространяются быстрее опровержений — это зафиксировано в исследованиях (Vosoughi et al., Science, 2018)

«Пузыри фильтров» — алгоритмическая персонализация контента, которая ограничивает контакт с альтернативными точками зрения

Политическая микротаргетинговая реклама позволяет точечно воздействовать на узкие группы избирателей

Пропаганда и манипуляция: критерии разграничения

В контексте СМИ и политики понятия «пропаганда» и «манипуляция» используются широко, но нередко без чёткого определения.

Пропаганда — систематическое распространение информации с целью формирования определённых политических установок. Термин нейтрален по происхождению, но в современном словоупотреблении приобрёл негативный оттенок, поскольку ассоциируется с целенаправленным искажением.

Признаки, отличающие пропаганду от журналистики:

Избирательный подбор фактов при намеренном замалчивании контраргументов

Апелляция к эмоциям в ущерб аргументации

Отсутствие разграничения между фактом и оценкой

Систематическая демонизация оппонентов

Отсутствие источников или использование непроверяемых источников

Сложность разграничения: в реальных медиатекстах чистые случаи редки. Большинство материалов содержат элементы как журналистики, так и интерпретации с той или иной степенью ангажированности. Медиааналитика рекомендует оценивать не отдельный материал, а систематическую редакционную политику издания.

Медиаграмотность как ответ на вызовы

Медиаграмотность — способность критически воспринимать медиаконтент: определять источник, оценивать достоверность, распознавать способы подачи информации и интерпретировать цели публикации.

Базовые навыки медиаграмотности:

Проверка источника: кто выпускает издание, кто им владеет, каков его редакционный профиль

Разграничение новости и комментария: факт и оценка должны быть разделены

Проверка фактов: наличие конкретных данных, ссылок, верифицируемых источников

Анализ фрейминга: какой угол зрения выбран, что осталось за кадром

Сравнение источников: как одно событие освещают издания с разными редакционными позициями

Медиаграмотность не гарантирует выхода за пределы собственных предубеждений, но снижает уязвимость к систематическому информационному воздействию.

Итоги

СМИ выполняют в политической системе несколько функций: информационную, контрольную, функцию установления повестки и политической социализации. Степень реализации этих функций зависит от уровня независимости СМИ от государственных и коммерческих структур. Механизмы влияния — установление повестки, фрейминг, праймирование — действуют независимо от того, осознаёт ли аудитория их наличие. Распространение интернета создало новые формы политической коммуникации, но не устранило старые проблемы концентрации влияния и дезинформации. Критическое восприятие медиаконтента — навык, снижающий эффективность манипулятивного воздействия.