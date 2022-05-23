Важное: о ценах и тарифах в 2022-2023 учебном году

"Дом Знаний" – одна из лучших российских онлайн-школ, для которой самой важной ценностью является знания учеников, обучающихся по всему миру в удобном режиме, при этом, находясь в максимально комфортных условиях.

Свои двери «Дом Знаний» открыл в 2019 году, и за три года нашей работы многое изменилось: введены новые методы обучения, платформа наполнилась разнообразным контентом, с нами работает большая команда тьюторов, психологов, кураторов, каждый из которых ежедневно сопровождает учеников на нелёгком пути получения знаний. Из года в год мы стараемся быть лучше, учитываем обратную связь и работаем над улучшением платформы. В связи с чем, с 1 июля 2022 года нами будет обновится прайс наших услуг, который не менялся с момента открытия школы.

Нам важно обеспечить своим ученикам еще более оптимальный режим и способ обучения, а также открыть для них новые возможности в профессиональном будущем. Скоро мы вам обо всём расскажем подробнее, а действующие цены будут актуальны до 30 июня 2022 года, включительно.

Успейте приобрести возможность дать вашему ребенку лучшее образование!"