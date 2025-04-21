Самоповреждение у подростков: скрытая боль и путь к исцелению

Самоповреждение (селфхарм) среди подростков – тревожная тенденция, требующая внимания взрослых. Это не просто "модное" поведение, а крик о помощи, сигнал о глубокой эмоциональной боли и неспособности справиться с ней другими способами. Эта статья поможет родителям, педагогам и самим подросткам понять суть проблемы, распознать её признаки и найти пути к решению.

Селфхарм — это намеренное причинение себе физического вреда без намерения покончить с собой. Это могут быть порезы, ожоги, удары, вырывание волос, расчесывание кожи до крови. Важно понимать, что это не попытка суицида, а способ справиться с невыносимыми эмоциями: стрессом, тревогой, депрессией, чувством бессилия, гневом, стыдом. Подростки используют самоповреждение как механизм саморегуляции, хотя и крайне деструктивный.

Что такое селфхарм?

Проблемы в семье: Холодные отношения, отсутствие поддержки, семейные конфликты, алкоголизм или наркомания в семье.

Эмоциональная боль: Неразделенная любовь, конфликты в семье, проблемы с друзьями, травля (буллинг), потеря близкого человека, неудовлетворенность собой и своей жизнью.

Причины самоповреждения сложны и многогранны, часто переплетаются:

Признаки самоповреждения:

Распознать селфхарм не всегда просто, так как подростки часто скрывают его. Обратите внимание на следующие признаки:

Загадочные раны и синяки: Порезы, ожоги, царапины, которые подросток не может или не хочет объяснить.

Изменения в поведении: Замкнутость, раздражительность, резкие перепады настроения, снижение успеваемости, отказ от общения с друзьями.

Изменение внешнего вида: Запущенность, нежелание следить за собой.

Уединение: Проведение много времени в одиночестве, замыкание в себе.

Наличие предметов, которые могут использоваться для самоповреждения: лезвия, иглы, острые предметы.