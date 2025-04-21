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Психология

Самоповреждение у подростков: причины, признаки и как помочь ребенку

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Автор

3 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Самоповреждение у подростков: скрытая боль и путь к исцелению

Самоповреждение (селфхарм) среди подростков – тревожная тенденция, требующая внимания взрослых. Это не просто "модное" поведение, а крик о помощи, сигнал о глубокой эмоциональной боли и неспособности справиться с ней другими способами. Эта статья поможет родителям, педагогам и самим подросткам понять суть проблемы, распознать её признаки и найти пути к решению.

Что такое селфхарм?

Селфхарм — это намеренное причинение себе физического вреда без намерения покончить с собой. Это могут быть порезы, ожоги, удары, вырывание волос, расчесывание кожи до крови. Важно понимать, что это не попытка суицида, а способ справиться с невыносимыми эмоциями: стрессом, тревогой, депрессией, чувством бессилия, гневом, стыдом. Подростки используют самоповреждение как механизм саморегуляции, хотя и крайне деструктивный.

Причины самоповреждения:

Причины самоповреждения сложны и многогранны, часто переплетаются:

  • Эмоциональная боль: Неразделенная любовь, конфликты в семье, проблемы с друзьями, травля (буллинг), потеря близкого человека, неудовлетворенность собой и своей жизнью.
  • Травматический опыт: Физическое или сексуальное насилие, свидетельство насилия, несчастные случаи, тяжелые заболевания.
  • Психические расстройства: Депрессия, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), расстройства пищевого поведения.
  • Низкая самооценка: Чувство собственной неполноценности, неспособность справиться с трудностями, перфекционизм.
  • Проблемы в семье: Холодные отношения, отсутствие поддержки, семейные конфликты, алкоголизм или наркомания в семье.
  • Влияние сверстников: Подражание друзьям, желание привлечь внимание.

    • Признаки самоповреждения:

    Распознать селфхарм не всегда просто, так как подростки часто скрывают его. Обратите внимание на следующие признаки:

    • Загадочные раны и синяки: Порезы, ожоги, царапины, которые подросток не может или не хочет объяснить.
    • Изменения в поведении: Замкнутость, раздражительность, резкие перепады настроения, снижение успеваемости, отказ от общения с друзьями.
    • Изменение внешнего вида: Запущенность, нежелание следить за собой.
    • Уединение: Проведение много времени в одиночестве, замыкание в себе.
    • Наличие предметов, которые могут использоваться для самоповреждения: лезвия, иглы, острые предметы.
    • Депрессивные высказывания: Выражение безнадежности, отчаяния, бесполезности.

      • Как помочь подростку:

      Если вы подозреваете, что ваш ребенок или знакомый подросток занимается самоповреждением, действовать нужно незамедлительно:

      1. Создайте безопасную атмосферу: Покажите подростку, что вы готовы выслушать его без осуждения и критики.
      2. Выслушайте подростка: Дайте ему возможность рассказать о своих чувствах и переживаниях. Не пытайтесь преуменьшать его боль или давать непрошенные советы.
      3. Обратитесь за профессиональной помощью: Психолог или психотерапевт помогут подростку разобраться в причинах самоповреждения и научиться здоровым способам справления с эмоциями.
      4. Поддерживайте подростка: Помогайте ему в повседневной жизни, проводите время вместе, заботьтесь о нем.
      5. Будьте терпеливы: Избавление от селфхарма – долгий процесс, требующий времени и усилий.
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        Самоповреждение – это не слабость, а следствие глубоких эмоциональных проблем. Раннее выявление и своевременная помощь специалиста — залог успешного выздоровления. Не бойтесь обращаться за помощью, помните, вы не одни, и поддержка — это ключ к преодолению этой трудности.

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        author_avatar
        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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