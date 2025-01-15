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Русский язык насчитывает более полумиллиона слов, которые распределяются на категории, называемые частями речи. В свою очередь, части речи подразделяются на самостоятельные и служебные, характеризующиеся своей функциональной значимостью.
Самостоятельные части речи несут основную смысловую нагрузку. Служебные — обеспечивают связь между словами, объединяют их в законченную фразу.
Части речи в русском языке
Части речи — это группа слов, которые имеют общие грамматические признаки и выполняют схожие функции в предложении. По разным классификациям (по М.Ломоносову, А.Шахматову, М.Панову и др.) в русской грамматике выделялось от 7 до 15 частей речи.
В современной академической грамматике русского языка называется 10 частей речи: 1) имя существительное, 2) имя прилагательное, 3) глагол, 4) наречие, 5) местоимение, 6) имя числительное, 7) предлог, 8) союз, 9) частица, 10) междометие.
Отличие самостоятельных частей речи от служебных
Части речи, имеющие собственное лексическое значение, обладающие предметно-понятийным содержанием и выступающие в качестве члена предложения называются самостоятельными.
К каждому слову, относящемуся к самостоятельным частям речи, можно задать вопрос.
Самостоятельные части речи делятся на морфемы — в их состав могут входить корни, суффиксы, приставки, окончания.
Служебные части речи не имеют собственного лексического значения, не могут быть членами предложения, у них нет деления на морфемы.
Различия между самостоятельными и служебными частями речи
|
Части речи
|
Самостоятельные
|
Служебные
|
Наличие лексического значения
|
Да
|
Нет
|
Деление на морфемы
|
Да
|
Нет
|
Возможность задать вопрос к слову
|
Да
|
Нет
|
Может быть членом предложения
|
Да
|
Нет
Самостоятельные части речи
Все слова, входящие эту группу, обладают собственным лексическим значением и способны становиться главными или второстепенными членами предложения. Свое значение они сохраняют даже вне контекста.
Имя существительное — часть речи, обозначающая предметы, живые существа, абстрактные понятия, явления природы. Существительное отвечает на вопросы «кто?», «что?». Склоняется по падежам, изменяется по числам и родам. Это самая многочисленная часть речи в русском языке.
Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета, его качество и свойство. Прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «чей?», «каков?». Согласуется с характеризуемыми существительными в числе, падеже, роде, а также может иметь краткую форму.
Глагол — часть речи, обозначающая действие (завершенное или незавершенное) или состояние предмета. Отвечает на вопросы «что делать?» (несовершенный вид) и «что сделать?» (совершенный вид). Изменяется по временам, наклонениям, спрягается по лицам и числам. В зависимости от окончаний выделяется два типа спряжения. Глаголы подразделяются на переходные и непереходные, возвратные и невозвратные.
Имя числительное — часть речи, выражающая количество или порядок при счете. Отвечает на вопросы «сколько?», «который?». Подразделяется на количественные (примеры: один, два) и порядковые (первый, второй). Числительные бывают простыми (имеют один корень), сложными (несколько корней), составными (состоят из нескольких слов). Изменяются по падежам, родам, числам.
Наречие — неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия или другого признака. Отвечает на вопросы «как?», «где?», «когда?», «откуда?», «зачем?», «почему?» и другие. Выделяются следующие группы наречий: времени, места, образа и качества действия, причины, цели, меры и степени. Не склоняются и не спрягаются.
Причастие — часть речи, сочетающая в себе свойства прилагательного и глагола. Обозначает признак предмета по действию. Отвечает на вопросы «что делающий/сделавший?». Подобно глаголу, обладает видом и залогом. Изменяется по падежам, родам, числам, как прилагательное.
Деепричастие — часть речи, являющаяся особой формой глагола, обладающая свойствами как наречия, так и глагола. Обозначает дополнительное действие, которое происходит вместе с основным. Отвечает на вопросы «что делая/сделав?». В отличие от глагола не изменяется по лицам, времени, числам. Разделяется на совершенный (прочитав, сделав) и несовершенный виды (читая, делая).
Местоимение — часть речи, замещающая существительные, прилагательные, наречия, числительные. Указывает на предметы, признаки, обстоятельства, количества, не называя их. Отвечает на те же вопросы, что и заменяемые слова. Подразделяется на следующие разряды: личные, возвратные, притяжательные, определительные, вопросительные, отрицательные, неопределенные. Согласуется по роду, падежу, числу с заменяемым словом.
Служебные части речи
Служебным частям речи отведена вспомогательная функция. Тем не менее, они очень важны, так как без них предложения рассыпаются почти в бессмысленный набор слов. Рассмотрим простые примеры:
- «Он уже собирался пойти с друзьями на концерт в парк, где в тот вечер играла его любимая группа, но, увы, мама попросила остаться, чтобы помочь с уборкой на кухне и в подвале.» — Предложение содержит предлоги «с, на, в, на», союзы «но, чтобы, и», частицу «уже», междометие «увы».
- «Он собирался пойти друзьями концерт парк, где тот вечер играла его любимая группа, мама попросила остаться, помочь уборкой кухне подвале.» — Если удалить служебные части речи, то понять смысл сказанного довольно трудно.
К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы, междометия. Собственного лексического значения у них нет.
Предлоги — неизменяемые слова, обеспечивающие связь между различными частями речи в предложениях. Выражают следующие основные типы отношений между другими частями речи: пространственные ( в, на), временные (до, после), причинные (по причине, из-за, согласно), целевые (для, ради), уступительные (несмотря на, вопреки), сравнительные (как, будто).
Некоторые предлоги передают разные типы отношений в зависимости от контекста: на столе (пространственное); на час (временное).
Союзы — поддерживают структуру текста, делает его логичным. Соединяют однородные члены предложения, а также части сложных предложений. Союзы подразделяются на следующие группы:
Подчинительные — временные, условные, целевые, сравнительные, следственные.
Выбор союза определяется контекстом.
Частицы — не влияют на грамматические характеристики слов. Используются для передачи эмоций, степени уверенности и других экспрессивных оттенков.
Частицы подразделяются на утвердительные, отрицательные, вопросительные, указательные, ограничительные, усилительные, предположительные, смягчающие, формообразующие.
В зависимости от контекста некоторые частицы могут выражать разные оттенки значения. Например, частица «же» способна передавать удивление, подтверждение или раздражение.
Таблица «Части речи»
|
Самостоятельные
|
Часть речи
|
Что обозначает
|
Отвечают на вопросы
|
Примеры
|
Существительное
|
Предметы, лица, животные, явления, признаки, события, действия
|
Что? Кто?
|
ковер, девочка, кот, гроза, храбрость, торжество, бег
|
Прилагательное
|
Признаки и качества предметов
|
Какой? Чей? Каков?
|
зеленый, ежедневный, лисий, хорош
|
Глагол
|
Действия, состояния, процессы, проявления признаков, отношения
|
Что делать? Что сделать?
|
прыгать, печалиться, мыслить, дружить
|
Причастие
|
Признаки предметов по действию
|
Какой? Что делающий/сделавший?
|
читающий, прочитанный
|
Деепричастие
|
Добавочные действия
|
Что делая/сделав?
|
собирая, собрав
|
Числительное
|
Количества и порядок при счете
|
Сколько? Который?
|
два, второй
|
Наречие
|
Признаки действия, состояний, (редко — предметов)
|
Как? Почему? Какой? Куда? Откуда?
|
быстро, неспроста, наизнанку, вниз, сверху
|
Местоимение
|
Указывают на предметы, признаки, лица, количества, не называя их
|
Кто? Что?
|
он, наши, какие-то
|
Служебные
|
Часть речи
|
Для чего служит
|
Примеры
|
Предлоги
|
Связь слов в предложении
|
В, к, на
|
Союз
|
Связь между однородными членами предложения. Связь между частями сложного предложения.
|
И, а, но, или
|
Частица
|
Уточнение смысловых оттенков высказывания.
|
Бы, ни, не
|
Междометие
|
Передача чувств, переживаний.
|
Ах, ох, ой
|
|
|
|
|
Практические упражнения для отработки темы
№1. В каждой строке найдите лишнюю часть речи.
- Лодка, собака, суша, трое, окончание, экзотика, апогей.
- Тоже, либо, однако, около, и, да, также, зато.
- Откуда, именно, так, нигде, всегда, как-то, почему.
- Трое, оба, дважды, обеими, двух.
- Бывший, будучи, пишущий, писавший, написанный.
Ответы: 1 — числительное (трое) среди существительных; 2 — предлог (около) среди союзов; 3 — частица (именно) среди местоимений, 4 — наречие (дважды) среди числительных; 5 — деепричастие (будучи) среди причастий.
№2. Рассортируйте слова по частям речи: бег, сто, вопреки, когда, всякий, читающий, ворковать, сотня, приехавши, шлифовальный, по, четверть, всюду, читанный, красный, ковылять, уехав, миллионный, некуда, затем, словно.
Ответ:
|
Часть речи
|
Слова
|
Существительное
|
Бег, четверть, сотня
|
Прилагательное
|
Шлифовальный, красный
|
Глагол
|
Ковылять, ворковать
|
Числительное
|
Сто, миллионный
|
Наречие
|
Всюду, затем
|
Причастие
|
Читающий, читанный
|
Деепричастие
|
Уехав, приехавши
|
Местоимение
|
Всякий, некуда
|
Союз
|
Когда, словно
|
Предлог
|
Вопреки, по
Заключение
Понимание сути деления частей речи в русском языке на самостоятельные и служебные, а также взаимосвязи этих двух типов друг с другом значительно улучшает навыки письменной и устной речи.
Самостоятельные и служебные части речи в русском языке представляют собой фундаментальные элементы, без которых невозможно составление даже самых простых и коротких сообщений. Каждая из этих категорий выполняет свои специфические функции. При этом они обе тесно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая связность и логичность языка.