Все слова, входящие эту группу, обладают собственным лексическим значением и способны становиться главными или второстепенными членами предложения. Свое значение они сохраняют даже вне контекста.

Имя существительное — часть речи, обозначающая предметы, живые существа, абстрактные понятия, явления природы. Существительное отвечает на вопросы «кто?», «что?». Склоняется по падежам, изменяется по числам и родам. Это самая многочисленная часть речи в русском языке.

Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета, его качество и свойство. Прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «чей?», «каков?». Согласуется с характеризуемыми существительными в числе, падеже, роде, а также может иметь краткую форму.

Глагол — часть речи, обозначающая действие (завершенное или незавершенное) или состояние предмета. Отвечает на вопросы «что делать?» (несовершенный вид) и «что сделать?» (совершенный вид). Изменяется по временам, наклонениям, спрягается по лицам и числам. В зависимости от окончаний выделяется два типа спряжения. Глаголы подразделяются на переходные и непереходные, возвратные и невозвратные.

Имя числительное — часть речи, выражающая количество или порядок при счете. Отвечает на вопросы «сколько?», «который?». Подразделяется на количественные (примеры: один, два) и порядковые (первый, второй). Числительные бывают простыми (имеют один корень), сложными (несколько корней), составными (состоят из нескольких слов). Изменяются по падежам, родам, числам.

Наречие — неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия или другого признака. Отвечает на вопросы «как?», «где?», «когда?», «откуда?», «зачем?», «почему?» и другие. Выделяются следующие группы наречий: времени, места, образа и качества действия, причины, цели, меры и степени. Не склоняются и не спрягаются.

Причастие — часть речи, сочетающая в себе свойства прилагательного и глагола. Обозначает признак предмета по действию. Отвечает на вопросы «что делающий/сделавший?». Подобно глаголу, обладает видом и залогом. Изменяется по падежам, родам, числам, как прилагательное.

Деепричастие — часть речи, являющаяся особой формой глагола, обладающая свойствами как наречия, так и глагола. Обозначает дополнительное действие, которое происходит вместе с основным. Отвечает на вопросы «что делая/сделав?». В отличие от глагола не изменяется по лицам, времени, числам. Разделяется на совершенный (прочитав, сделав) и несовершенный виды (читая, делая).

Местоимение — часть речи, замещающая существительные, прилагательные, наречия, числительные. Указывает на предметы, признаки, обстоятельства, количества, не называя их. Отвечает на те же вопросы, что и заменяемые слова. Подразделяется на следующие разряды: личные, возвратные, притяжательные, определительные, вопросительные, отрицательные, неопределенные. Согласуется по роду, падежу, числу с заменяемым словом.

Служебные части речи