Северная Америка — третий по величине континент нашей планеты. Это земля поражает своим разнообразием — от арктических пустошей до знойных пустынь, от грандиозных горных хребтов до бескрайних равнин, от древних лесов до сияющих мегаполисов. Изучение ее географии — это путешествие по миллионам лет геологической истории и тысячам километров уникальных ландшафтов.
Площадь и географическое положение
Северная Америка занимает стратегическое положение между тремя океанами. На западе ее берега омывает Тихий океан, а также Берингово море. С востока подступает Атлантический океан, формируя Карибское и Лабрадорское моря, заливы Святого Лаврентия и Мексиканский. Севером континента распоряжается суровый Северный Ледовитый океан с морями Баффина, Бофорта, Гренландским и обширным Гудзоновым заливом.
Континент четко отделен от своих соседей:
- от Евразии — узким Беринговым проливом на северо-западе;
- от Южной Америки — сравнительно узким Панамским перешейком на юге.
Общая площадь Северной Америки, включая многочисленные острова, превышает 24 миллиона квадратных километров. Без учета островной части суша занимает немногим более 20 миллионов кв. км. Значительные островные территории включают:
- Гренландию (крупнейший остров Земли);
- Канадский Арктический архипелаг;
- острова Вест-Индии;
- Алеутские острова;
- остров Ванкувер;
- Архипелаг Александра.
Протяженность материка с севера на юг более чем 7300 километров, а с запада на восток — около 4700 километров в самой широкой части. Здесь расположены 23 государства, где проживает свыше 580 миллионов человек. Это около семи процентов мирового населения, и его численность продолжает расти как за счет естественного прироста, так и за счет миграции.
Зачем ехать в Северную Америку
Посещение Северной Америки — это возможность увидеть воплощение географического разнообразия и познакомиться с богатым культурным наследием. Континент предлагает уникальные впечатления для любого путешественника.
Вот лишь несколько причин:
- природные чудеса;
- городские пейзажи;
- приключения на природе;
- культурные фестивали;
- исследование экосистем.
Материк предоставляет не просто отдых, а погружение в мир контрастов, где природные ландшафты переплетаются с достижениями цивилизации, а древняя история — с современностью.
История и культура
История Северной Америки насчитывает десятки тысяч лет пребывания коренных народов: индейцев и эскимосов. Их цивилизации развивались, создавая уникальные культуры, адаптированные к разнообразным природным условиям континента.
Для европейского мира континент «открывали» поэтапно:
- Первые европейцы. Есть убедительные доказательства пребывания викингов в Канаде (Ньюфаундленд) примерно в X веке.
- Эпоха Великих географических открытий. В конце XV века Христофор Колумб достиг островов Карибского бассейна. Вскоре после этого Америго Веспуччи высказал предположение, что эти земли — новый континент, который и получил его имя.
Началась эпоха европейской колонизации. На территорию Северной Америки прибывали переселенцы из Англии, Франции, Испании, Голландии, Португалии. Этот процесс оказал драматическое влияние на коренное население, чья численность резко сократилась из-за болезней, конфликтов и потери земель.
К XVII-XVIII векам на побережьях континента возникли многочисленные колонии:
- британские — в основном на восточном побережье будущих США и в Канаде;
- французские — в Канаде (Квебек) и в центральных районах (Луизиана);
- испанские — на юге и западе (современные Мексика, Флорида, Калифорния).
Одним из знаковых событий стало прибытие в 1620 году группы английских протестантов (пилигримов) в Массачусетс и основание Плимутской колонии. Их выживание в суровых условиях первой зимы во многом зависело от помощи местных индейцев. Совместное празднование богатого урожая 1621 года считается прообразом современного Дня Благодарения.
В конце XVIII века британские колонии на востоке континента начали борьбу за независимость, которая привела к созданию Соединенных Штатов Америки (1776 г.). Канада же прошла иной путь, постепенно получая автономию от Великобритании и став полностью независимым государством в 1982 году. История и культура Северной Америки — это сложное переплетение наследия коренных народов, европейских колонизаторов и последующих волн иммиграции со всего мира.
Рельеф и климат
Рельеф Северной Америки отличается масштабностью и четким зонированием. Его структура во многом определяет климат и распределение природных зон:
- Западный пояс Кордильер. Гигантская горная система, протянувшаяся вдоль всего западного побережья от Аляски до Панамского перешейка.
- Центральные равнины. Обширные территории к востоку от Кордильер. Делятся на Великие и Центральные равнины.
- Восточный пояс. Представлен древними, сильно разрушенными горами Аппалачи.
- Прибрежные низменности. Окаймляют материк на юге (Примексиканская) и юго-востоке (Приатлантическая), а также омываются на севере Северным Ледовитым океаном. Эти низкие, часто заболоченные территории сформированы речными наносами.
Климат Северной Америки крайне разнообразен и меняется закономерно:
- по широте — от арктического на севере (Гренландия, Канадский Арктический архипелаг) через субарктический, умеренный, субтропический до тропического и субэкваториального на юге (Центральная Америка);
- по долготе — четко выражена разница между океаническим климатом на побережьях (более мягким и влажным) и континентальным во внутренних районах (с большими перепадами температур и часто более сухим);
- особые зоны — в горных районах формируется высотная поясность, на Великих равнинах часты торнадо из-за столкновения холодных и теплых воздушных масс, на юго-востоке побережье подвержено ураганам;
Континент обладает огромными запасами пресной воды. Ведущие водные системы:
- Великие озера — Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио составляют крупнейший в мире пресноводный бассейн, связанный с Атлантическим океаном рекой Святого Лаврентия;
- Река Миссисипи с ее притоками Миссури и Огайо образует самую длинную речную систему Северной Америки (более 6400 км), дренирующую большую часть Центральных и Великих равнин и впадающую в Мексиканский залив;
- другие крупные реки — Колумбия, Колорадо (Тихоокеанский бассейн), Маккензи (Северный Ледовитый бассейн).
- Реки Северной Америки имеют огромное значение для транспорта, орошения и гидроэнергетики.
Достопримечательности Северной Америки
Материк славится богатым географическим разнообразием и историей, отраженными в его многочисленных неповторимых местах — от созданных природой до построенных человеком.
Природные достопримечательности
Сюда входят:
- Йеллоустонский национальный парк (США). Старейший в мире национальный парк, известный своей геотермальной активностью. Здесь находятся гейзеры (включая знаменитый Олд-Фейтфул), горячие источники, каньоны и озера. Настоящая лаборатория геологии под открытым небом.
- Большой Каньон (США). Грандиозное ущелье, прорезанное рекой Колорадо в штате Аризона. Его слоистые скалы открывают миллионы лет геологической истории Земли, а масштаб поражает воображение.
- Ниагарский водопад (США/Канада). Один из самых мощных и известных водопадов мира. Комплекс из трех водопадов на реке Ниагара, разделяющей штаты Нью-Йорк и провинцию Онтарио.
- Национальный парк Банф (Канада). Расположен в Скалистых горах, знаменит бирюзовыми ледниковыми озерами (озеро Луиз), величественными вершинами, густыми лесами и богатой фауной. Идеальное место для любителей горного отдыха и пейзажной фотографии.
Еще есть парки Секвойя и Кингс Каньон, которые находятся в Калифорнии, где растут гигантские секвойи — самые массивные деревья на Земле. Их размеры и возраст вызывают трепет и восхищение перед силами природы.
Городские и культурные достопримечательности
Список популярных достопримечательностей и памятников:
- Статуя Свободы (Нью-Йорк, США). Символ США и свободы, подарок Франции к столетнему юбилею американской революции. Расположена на острове в гавани Нью-Йорка.
- Телевизионная башня Си-Эн Тауэр (Торонто, Канада). Одно из высочайших сооружений в мире, доминанта горизонта Торонто, предлагающая панорамные виды на город и озеро Онтарио.
- Исторический центр Квебека (Канада). Единственный город в Северной Америке к северу от Мексики, сохранивший крепостные стены. Его брусчатые улицы, старинная архитектура и французский дух внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Теотиуакан (Мексика). Один из крупнейших и наиболее значимых доколумбовых городов Америки с величественными пирамидами Солнца и Луны. Свидетельство высокого уровня цивилизаций, существовавших здесь до прихода европейцев.
Эти места — лишь малая часть того, что может предложить Северная Америка. Каждое из них отражает уникальное сочетание природной красоты, инженерной мысли и культурного наследия.
Флора и фауна
Биоразнообразие Северной Америки невероятно велико и напрямую связано с разнообразием климата и рельефа. Каждая природная зона континента имеет свой уникальный набор видов растений и животных.
- Арктические регионы. На севере господствует тундра — безлесные пространства со мхами, лишайниками и карликовыми кустарниками. Здесь обитают животные, приспособленные к холоду, например полярные волки, песцы, карибу (северные олени), овцебыки, белые совы.
- Хвойные леса (тайга). Южнее тундры раскинулись огромные массивы хвойных лесов, занимающие большую часть Канады и Аляски. Типичные обитатели — лоси, черные медведи, рыси, росомахи, множество птиц.
- Смешанные и широколиственные леса. В умеренном поясе на востоке континента и в горных районах растут разнообразные лиственные и смешанные леса. Здесь водятся белохвостые олени, еноты, скунсы, лисы, а также многочисленные виды птиц и насекомых.
- Прерии и степи. Обширные травянистые равнины в центре материка, к востоку от Скалистых гор. Некогда дом для миллионов бизонов, которые сейчас обитают в основном на охраняемых территориях. Также встречаются суслики, койоты, вилороги.
- Пустыни и полупустыни. На юго-западе США и севере Мексики расположены засушливые регионы (Мохаве, Сонора, Чиуауа) с уникальной флорой: кактусы различных видов (сагуаро, опунция), агавы, юкки. Фауна представлена рептилиями (гремучие змеи, ящерицы), грызунами, койотами.
- Субтропические и тропические регионы. На юго-востоке и в Центральной Америке климат позволяет существовать влажным лесам и мангровым зарослям. Здесь обитают аллигаторы, различные виды обезьян, ягуары, оцелоты, яркие птицы (попугаи, колибри).
- Горные районы. В Кордильерах и Аппалачах высотная поясность создает мозаику растительных зон. В горах можно встретить снежных баранов, горных козлов, гризли (в Скалистых горах).
- Тихоокеанское побережье. Благодаря влажному климату здесь растут величественные хвойные леса, включая знаменитые гигантские секвойи и дугласовы пихты.
Сохранение этого уникального биоразнообразия является важной задачей, решаемой через создание национальных парков, заповедников и природоохранных зон по всему континенту. Изучение флоры и фауны Северной Америки позволяет лучше понять взаимосвязь живых организмов с их географической средой.
Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях и геополитике. Любит делиться фактами о странах и особенностях их природы