Северная Америка занимает стратегическое положение между тремя океанами. На западе ее берега омывает Тихий океан, а также Берингово море. С востока подступает Атлантический океан, формируя Карибское и Лабрадорское моря, заливы Святого Лаврентия и Мексиканский. Севером континента распоряжается суровый Северный Ледовитый океан с морями Баффина, Бофорта, Гренландским и обширным Гудзоновым заливом.

Континент четко отделен от своих соседей:

от Евразии — узким Беринговым проливом на северо-западе;

от Южной Америки — сравнительно узким Панамским перешейком на юге.

Общая площадь Северной Америки, включая многочисленные острова, превышает 24 миллиона квадратных километров. Без учета островной части суша занимает немногим более 20 миллионов кв. км. Значительные островные территории включают:

Гренландию (крупнейший остров Земли);

Канадский Арктический архипелаг;

острова Вест-Индии;

Алеутские острова;

остров Ванкувер;

Архипелаг Александра.

Протяженность материка с севера на юг более чем 7300 километров, а с запада на восток — около 4700 километров в самой широкой части. Здесь расположены 23 государства, где проживает свыше 580 миллионов человек. Это около семи процентов мирового населения, и его численность продолжает расти как за счет естественного прироста, так и за счет миграции.

Зачем ехать в Северную Америку