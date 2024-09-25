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Общество — это многоуровневая система, в которой одновременно протекает огромное количество разнообразных процессов. Все это многообразие можно разделить на достаточно четкие комплексы или сферы, в которых объединяются отношения между людьми и элементы, имеющие общие характеристики.
Определение понятия
Обществознание выделяет четыре сферы общества:
- экономическая сфера;
- социальная сфера;
- политическая сфера;
- духовная сфера.
Все сферы тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому изменения в пределах какой-либо одной сферы общественной жизни обязательно сказывается и на всех остальных. Так, работа политической сферы (принятие новых законов) немедленно оказывает сильное влияние не только на экономическую сферу, но также на социальную и духовную.
Экономическая сфера охватывает общественные отношения, связанные с производством, распределением и потреблением всевозможных материальных благ и услуг. Именно в рамках этой сферы жизни общества удовлетворяются базовые потребности человека в пище, одежде, жилье.
Экономическая сфера обеспечивает материальное благополучие страны. Эффективность работы экономики зависит от формы собственности и имеющихся в распоряжении основных природных ресурсов. Благодаря международной торговле в современном мире экономическая сфера каждой страны делает свой вклад в мировую экономическую систему.
Политическая сфера включает в себя задачи, связанные с управлением государством. В ее рамках формируются общественные отношения, оказывающие непосредственное влияние на развитие или деградацию общества.
Для политической сферы характерна институционализация, то есть процесс образования политических институтов, таких как правительство, парламент, суды и другие органы государственной власти. Другая важная особенность — наличие партий и политических течений, представляющих интересы разных социальных групп.
Социальная сфера распространяется на отношения, возникающие при общении людей друг с другом, процессы социализации и адаптации к жизни в обществе. Конфликтные ситуации тоже являются важной частью социальной сферы. Они возникают при столкновении интересов разных групп. Погашение этих конфликтов обеспечивает обществу стабильность.
Духовная сфера включает в себя все, что связано с моралью, религией, мировоззрением, культурой и духовным миром человека. В ее рамках развиваются наука и искусство, функционирует религия.
Сравнительная таблица
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Сфера общественной жизни
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Отношения между людьми в рамках данной сферы
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Основные элементы
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Экономическая сфера — необходима для удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах
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Производство материальных ценностей. Обмен материальными ценностями, потребление. Предпринимательская деятельность, организация новых производств.
Инвестирование в различные бизнес-проекты.
Конкуренция фирм друг с другом.
Уплата налогов. Предоставление и погашение кредитов и займов
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Собственность во всех ее формах, рынок, банки и финансовые инструменты, фирмы и промышленные предприятия, совокупность материальных объектов, необходимых для осуществления экономической деятельности
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Политическая сфера — необходима для управления государством, решения общественных проблем, обеспечения безопасности государства
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Отношения между политическими партиями, борьба за власть. Управление государством, распределение властных полномочий. Отношения между государственными органами и ветвями государственной власти. Отношения между государствами
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Политические институты (структуры, занимающиеся воплощением политических решений): парламент, правительство, президент (или иное высшее должностное лицо государства), местные органы власти. Политические партии и общественные движения. Система государственных органов. Законы и нормативные акты, принятые органами государственной власти. Механизмы проведения выборов. Заключение международных договоров. Гражданское общество
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Социальная сфера — предоставляет социальные гарантии, обеспечивает доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, поддерживает нуждающихся членов общества
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Отношения, возникающие при сотрудничестве, взаимопомощи, оказании поддержки.
Отношения между членами семьи, между друзьями, знакомыми, соседями, коллегами.
Отношения между членами сообщества, проживающего на одной территории (район, село).
Отношения между общественными классами, социальными и демографическими группами.
Здравоохранение и работа социальных служб. Система образования. Различные клубы по интересам
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Учреждения дошкольного и школьного образования, вузы. Поликлиники, больницы, медицинские центры. Спортивные организации. Коммунальные предприятия: водоканал, транспорт, связь и т.д. Предприятия, обеспечивающие социальную защиту нуждающимся гражданам
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Духовная сфера —необходима для формирования моральных и этических норм, развития науки, искусства и культуры в целом
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Обмен знаниями и жизненным опытом.
Проявление эмоциональной поддержки друг друга, стремление понять точку зрения другого человека.
Совместные духовные практики, молитвы, медитации, различные ритуалы.
Занятие благотворительностью, волонтерская работа
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Религия, наука, искусство, моральные принципы, этика
Каждому члену общества необходимо выбрать ту сферу общественной жизни, в которой он будет осуществлять свою основную деятельность и раскрывать свой творческий потенциал.
Примеры взаимосвязи сфер общественной жизни
Пример №1. Взаимосвязь экономической и политической сфер жизни общества.
При возникновении серьезного экономического кризиса президент может назначить досрочные выборы в парламент.
На выборах в парламент может пройти партия, которая введет новые налоги либо, наоборот, снизит существующие.
Законодательная власть изменяет систему налогов, что может ускорить или затормозить развитие той или иной отрасли экономики.
Пример №2 Взаимосвязь социальной и экономической сфер.
Производители, конкурируя друг с другом, снижают цены. Это позволяет людям из малообеспеченных слоев расширять потребление.
Сильный неурожай вызвал существенное повышение цен сначала на зерно, а затем и на другие продукты. Повышение цен привело к резкому ухудшению положения малообеспеченных слоев населения, что повлекло за собой рост социальной напряженности в обществе.
Пример №3. Взаимосвязь социальной и политической сфер.
Представители различных социальных слоев формируют свои политические партии, принимают участие в выборах и референдумах, направляют обращения к депутатам Государственной Думы, Президенту, устраивают митинги и демонстрации.
Пример №4. Взаимосвязь политической, экономической и духовной сфер.
Политическая партия разработала программу экономической поддержки многодетных семей.
Пример №5. Взаимосвязь политической и духовной сфер.
Политическая партия вместе с представителями церкви добиваются запрета абортов.
Пример №6. Взаимосвязь экономической и духовной сфер.
Фундаментальные научные открытия позволяют улучшать условия производства, производить принципиально новые товары.
Успешные промышленники занимаются меценатством, поддерживают учебные заведения, проводят музыкальные конкурсы, предлагают гранты на проведение научных исследований в интересующей их области.
Заключение
В общественной жизни можно четко выделить четыре сферы: экономическую, социальную, политическую, духовную. Все они непрерывно и интенсивно взаимодействуют друг с другом. Иногда влияние какой-нибудь сферы на жизнь общества усиливается. Но при этом остальные сферы не исчезают, и спустя некоторое время их влияние восстанавливается.
Выделить самую главную сферу общественной жизни невозможно. Они все чрезвычайно важны для жизни и развития общества.