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Социология

Сферы общественной жизни

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Содержание

    Общество — это многоуровневая система, в которой одновременно протекает огромное количество разнообразных процессов. Все это многообразие можно разделить на достаточно четкие комплексы или сферы, в которых объединяются отношения между людьми и элементы, имеющие общие характеристики.

    Определение понятия

    Обществознание выделяет четыре сферы общества:

    • экономическая сфера;
    • социальная сфера;
    • политическая сфера;
    • духовная сфера.

    Все сферы тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому изменения в пределах какой-либо одной сферы общественной жизни обязательно сказывается и на всех остальных. Так, работа политической сферы (принятие новых законов) немедленно оказывает сильное влияние не только на экономическую сферу, но также на социальную и духовную.

    Экономическая сфера охватывает общественные отношения, связанные с производством, распределением и потреблением всевозможных материальных благ и услуг. Именно в рамках этой сферы жизни общества удовлетворяются базовые потребности человека в пище, одежде, жилье.

    Экономическая сфера обеспечивает материальное благополучие страны. Эффективность работы экономики зависит от формы собственности и имеющихся в распоряжении основных природных ресурсов. Благодаря международной торговле в современном мире экономическая сфера каждой страны делает свой вклад в мировую экономическую систему.

    Политическая сфера включает в себя задачи, связанные с управлением государством. В ее рамках формируются общественные отношения, оказывающие непосредственное влияние на развитие или деградацию общества.

    Для политической сферы характерна институционализация, то есть процесс образования политических институтов, таких как правительство, парламент, суды и другие органы государственной власти. Другая важная особенность — наличие партий и политических течений, представляющих интересы разных социальных групп.

    Социальная сфера распространяется на отношения, возникающие при общении людей друг с другом, процессы социализации и адаптации к жизни в обществе. Конфликтные ситуации тоже являются важной частью социальной сферы. Они возникают при столкновении интересов разных групп. Погашение этих конфликтов обеспечивает обществу стабильность.

    Духовная сфера включает в себя все, что связано с моралью, религией, мировоззрением, культурой и духовным миром человека. В ее рамках развиваются наука и искусство, функционирует религия.

    Сравнительная таблица

    Сфера общественной жизни

    Отношения между людьми в рамках данной сферы

    Основные элементы

    Экономическая сфера — необходима для удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах

    Производство материальных ценностей. Обмен материальными ценностями, потребление. Предпринимательская деятельность, организация новых производств.

    Инвестирование в различные бизнес-проекты.

    Конкуренция фирм друг с другом.

    Уплата налогов. Предоставление и погашение кредитов и займов

    Собственность во всех ее формах, рынок, банки и финансовые инструменты, фирмы и промышленные предприятия, совокупность материальных объектов, необходимых для осуществления экономической деятельности

    Политическая сфера — необходима для управления государством, решения общественных проблем, обеспечения безопасности государства

    Отношения между политическими партиями, борьба за власть. Управление государством, распределение властных полномочий. Отношения между государственными органами и ветвями государственной власти. Отношения между государствами

    Политические институты (структуры, занимающиеся воплощением политических решений): парламент, правительство, президент (или иное высшее должностное лицо государства), местные органы власти. Политические партии и общественные движения. Система государственных органов. Законы и нормативные акты, принятые органами государственной власти. Механизмы проведения выборов. Заключение международных договоров. Гражданское общество

    Социальная сфера — предоставляет социальные гарантии, обеспечивает доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, поддерживает нуждающихся членов общества

    Отношения, возникающие при сотрудничестве, взаимопомощи, оказании поддержки.

    Отношения между членами семьи, между друзьями, знакомыми, соседями, коллегами.

    Отношения между членами сообщества, проживающего на одной территории (район, село).

    Отношения между общественными классами, социальными и демографическими группами.

    Здравоохранение и работа социальных служб. Система образования. Различные клубы по интересам

    Учреждения дошкольного и школьного образования, вузы. Поликлиники, больницы, медицинские центры. Спортивные организации. Коммунальные предприятия: водоканал, транспорт, связь и т.д. Предприятия, обеспечивающие социальную защиту нуждающимся гражданам

    Духовная сфера —необходима для формирования моральных и этических норм, развития науки, искусства и культуры в целом

    Обмен знаниями и жизненным опытом.

    Проявление эмоциональной поддержки друг друга, стремление понять точку зрения другого человека.

    Совместные духовные практики, молитвы, медитации, различные ритуалы.

    Занятие благотворительностью, волонтерская работа

    Религия, наука, искусство, моральные принципы, этика


    Каждому члену общества необходимо выбрать ту сферу общественной жизни, в которой он будет осуществлять свою основную деятельность и раскрывать свой творческий потенциал.

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    Примеры взаимосвязи сфер общественной жизни

    Пример №1. Взаимосвязь экономической и политической сфер жизни общества.

    При возникновении серьезного экономического кризиса президент может назначить досрочные выборы в парламент.

    На выборах в парламент может пройти партия, которая введет новые налоги либо, наоборот, снизит существующие.

    Законодательная власть изменяет систему налогов, что может ускорить или затормозить развитие той или иной отрасли экономики.

    Пример №2 Взаимосвязь социальной и экономической сфер.

    Производители, конкурируя друг с другом, снижают цены. Это позволяет людям из малообеспеченных слоев расширять потребление.

    Сильный неурожай вызвал существенное повышение цен сначала на зерно, а затем и на другие продукты. Повышение цен привело к резкому ухудшению положения малообеспеченных слоев населения, что повлекло за собой рост социальной напряженности в обществе.

    Пример №3. Взаимосвязь социальной и политической сфер.

    Представители различных социальных слоев формируют свои политические партии, принимают участие в выборах и референдумах, направляют обращения к депутатам Государственной Думы, Президенту, устраивают митинги и демонстрации.

    Пример №4. Взаимосвязь политической, экономической и духовной сфер.

    Политическая партия разработала программу экономической поддержки многодетных семей.

    Пример №5. Взаимосвязь политической и духовной сфер.

    Политическая партия вместе с представителями церкви добиваются запрета абортов.

    Пример №6. Взаимосвязь экономической и духовной сфер.

    Фундаментальные научные открытия позволяют улучшать условия производства, производить принципиально новые товары.

    Успешные промышленники занимаются меценатством, поддерживают учебные заведения, проводят музыкальные конкурсы, предлагают гранты на проведение научных исследований в интересующей их области.

    Заключение

    В общественной жизни можно четко выделить четыре сферы: экономическую, социальную, политическую, духовную. Все они непрерывно и интенсивно взаимодействуют друг с другом. Иногда влияние какой-нибудь сферы на жизнь общества усиливается. Но при этом остальные сферы не исчезают, и спустя некоторое время их влияние восстанавливается.

    Выделить самую главную сферу общественной жизни невозможно. Они все чрезвычайно важны для жизни и развития общества.

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