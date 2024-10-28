Когда тела соприкасаются друг с другом, между ними возникают контактные силы взаимодействия. Сила трения — это одна из таких контактных сил. Она создает сопротивление движению. Например, автомобиль почти четверть энергии, получаемой при сгорании топлива, вынужден тратить на преодоление трения. Но если бы силы трения не существовало, то ни люди, ни животные, ни автомобили не могли бы передвигаться по земле, потому что именно сцепление позволяет колесам катиться по дороге, а людям шагать.

Сила трения

Силы трения возникают в местах соприкосновения тел и препятствуют их движению относительно друг друга. При контакте твердых тел различают три вида сил трения:

покоя;

скольжения;

качения.

Определение силы трения

В реальном мире не существует абсолютно гладких поверхностей, поэтому сила трения возникает при любом контакте тел друг с другом.

Сила трения — это сила взаимодействия, направленная параллельно поверхности соприкасающихся тел и противоположно мгновенной скорости этих тел относительно друг друга.

Экспериментально установлено, что для сухих поверхностей величина силы трения практически не зависит от площади соприкосновения тел. Но она сильно зависит от гладкости и других свойств контактирующих поверхностей. Также она прямо пропорциональна силе нормального давления N, прижимающей тела друг к другу.

Откуда берется трение

Возникновение трения обусловлено множеством причин. Самые главные из них две.

Во-первых, абсолютно все (даже отполированные до зеркального блеска) поверхности имеют массу шероховатостей. При контакте в этих неровностях возникают упругие деформации, вносящие свой вклад в сопротивление движению.

Во-вторых, между молекулами, которые находятся на поверхности соприкасающихся тел, действуют силы межмолекулярного взаимодействия. Они тоже участвуют в формировании силы трения.

Интересно заметить, что, если две поверхности отполированы до максимальной гладкости, силы межмолекулярного притяжения становятся настолько заметны, что тела буквально прилипают друг к другу, и сила трения между ними многократно возрастает.

Виды силы трения

Классификацию сил трения удобно представить в виде таблицы: