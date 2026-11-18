Как изменяются причастия
Причастие — особая форма глагола. Она называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»: идущий человек, выученное правило, собранные грибы. В предложении полное причастие обычно бывает определением.
По родам, числам и падежам изменяются только полные причастия: решённая задача — решённой задачи — о решённой задаче; решённые задачи — о решённых задачах. Схема склонения у них та же, что у прилагательных: окончание подбирается по вопросу от главного слова.
Краткие причастия — задача решена, правило выучено, грибы собраны — по падежам не изменяются. Они согласуются с существительным только в роде и числе и в предложении обычно бывают сказуемым. У краткой формы вообще нет окончания: конечные -а, -о, -ы принадлежат суффиксу. Поэтому краткое причастие нельзя поставить в косвенный падеж — фразы «о решена задаче» не существует.
Таблица окончаний причастий
Окончания полных причастий совпадают с окончаниями прилагательных. Простой способ не ошибиться — просклонять рядом слово «какой»: какОго — решённОго, какИм — решённЫм.
Таблица 1. Окончания причастий на примере слова «решённый»
|
Падеж
|
Мужской род
|
Средний род
|
Женский род
|
Множественное число
|
И. п.
|
решённый
|
решённое
|
решённая
|
решённые
|
Р. п.
|
решённого
|
решённого
|
решённой
|
решённых
|
Д. п.
|
решённому
|
решённому
|
решённой
|
решённым
|
В. п.
|
решённого (одуш.) / решённый (неодуш.)
|
решённое
|
решённую
|
решённых (одуш.) / решённые (неодуш.)
|
Т. п.
|
решённым
|
решённым
|
решённой
|
решёнными
|
П. п.
|
о решённом
|
о решённом
|
о решённой
|
о решённых
Причастия с основой на мягкий согласный и суффиксами -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш- меняют в окончании согласную: вместо -ый — -ий, вместо -ого — -его: несущий — несущего — несущему — несущим; выросший — выросшего — выросшему. Окончания -ой у причастий не бывает: ударение в них никогда не падает на последний слог.
Винительный падеж — единственный, где нужно смотреть на сам предмет. Живой: вижу решившего ученика (кого?). Неживой: вижу решённый пример (что?).
Склонение причастий по падежам: примеры
Чтобы просклонять причастие, задайте вопрос от определяемого слова и перенесите гласную из вопроса в окончание. Разберём словосочетание «прочитанная книга» по всем падежам.
Таблица 2. Склонение словосочетания «прочитанная книга»
|
Падеж
|
Вопрос
|
Словосочетание
|
И. п.
|
какая?
|
прочитанная книга
|
Р. п.
|
какой?
|
прочитанной книги
|
Д. п.
|
какой?
|
прочитанной книге
|
В. п.
|
какую?
|
прочитанную книгу
|
Т. п.
|
какой?
|
прочитанной книгой
|
П. п.
|
о какой?
|
о прочитанной книге
Обратите внимание: в женском роде все косвенные падежи имеют одно окончание — -ой/-ей. Достаточно запомнить «прочитанной» — и Р., Д., Т., П. падежи будут верными. То же в мужском роде для Р., Д., Т. и П.: решённого — решённому — решённым — о решённом.
Как проверить гласную в окончании
Правило: гласная в безударном окончании причастия совпадает с гласной в окончании вопроса, который задаётся от главного слова.
- под (какИм?) нависшИМ тентом;
- у (какОго?) открывшЕГОся окна;
- о (какОм?) пережитОМ лете.
Если сомневаетесь, подставьте рядом прилагательное «новый» и просклоняйте оба слова вместе: у нового окна — у открывшегося окна.
Причастный оборот: что изменяется, а что нет
Причастие с зависимыми словами образует причастный оборот. При склонении изменяется только само причастие; зависимые слова остаются в том падеже, которого требует управление:
- письмо, написанное брату из Крыма;
- о письме, написанном брату из Крыма.
Слова «брату» и «из Крыма» не трогаем: они отвечают на свои вопросы («кому?», «откуда?»). Меняется только форма причастия: написанное — написанном. Напоминание о пунктуации: оборот после определяемого слова выделяется запятыми с двух сторон.
Морфологический разбор причастия: план
На уроках причастие разбирают по стандартному плану. Возьмём словосочетание «о давно прочитанной книге» и разберём слово «прочитанной»:
- Часть речи. Особая форма глагола — причастие; обозначает признак предмета по действию: книга (что сделанная?) прочитанная.
- Начальная форма: прочитанный (мужской род, именительный падеж, единственное число).
- Постоянные признаки: от глагола «прочитать»; страдательное; прошедшего времени; совершенного вида; невозвратное.
- Непостоянные признаки: полная форма; женский род; единственное число; предложный падеж.
- Синтаксическая роль: определение (книга какая? — прочитанная).
Возвратные причастия на -ся при склонении сохраняют постфикс: спортсмен, тренирующийся у известного наставника, — о спортсмене, тренирующемся у известного наставника.
Суффиксы причастий: шпаргалка
Суффикс подсказывает, от какого глагола и какого спряжения образовано слово. На склонение он не влияет: «исследуемый» склоняется по той же таблице, что и «решённый».
Таблица 3. Суффиксы причастий
|
Тип причастия
|
Суффиксы
|
Примеры
|
Действительное, наст. время, I спряжение
|
-ущ-, -ющ-
|
колющий, растущий
|
Действительное, наст. время, II спряжение
|
-ащ-, -ящ-
|
дышащий, клеящий
|
Действительное, прош. время
|
-вш-, -ш-
|
рисовавший, выросший
|
Страдательное, наст. время, I спряжение
|
-ем-, -ом-
|
исследуемый, ведомый
|
Страдательное, наст. время, II спряжение
|
-им-
|
видимый, слышимый
|
Страдательное, прош. время
|
-нн-, -енн-, -т-
|
решённый, построенный, стёртый
Типичные ошибки
Окончание -ой. «Приехавшой юноша» — ошибка: у причастий нет ударного -ой, как у прилагательных «большой», «простой». Правильно: приехавший юноша.
Рассогласование с главным словом. «Я любовался закатом, окрашивающий небо» — ошибка. Закатом (каким?) — окрашивающим. Правильно: любовался закатом, окрашивающим небо.
Полная форма вместо краткой. «Вопрос был решённым» — ошибка: получится, что вопрос характеризовали как «решённый кем-то определённым». Сказуемое оформляется краткой формой: вопрос был решён.
Проверьте себя
- Выберите верное: «горжусь (победившей / победивший) командой».
- Вставьте окончание: «рассказ о (пережит__) приключении».
- Найдите ошибку: «письмо, отправленную вчера».
- Можно ли сказать «о куплён билете»?
- Поставьте словосочетание «растущие у реки кусты» в родительный падеж.
Ответы:
- победившей.
- о пережитом (о каком? — -ом).
- правильно: «письмо, отправленное вчера».
- Нет: куплён — краткая форма, в косвенных падежах не употребляется.
- растущих у реки кустов.
Вопросы и ответы
1. Чем окончания причастий отличаются от окончаний прилагательных?
Набор окончаний один и тот же. Разница одна: у прилагательных бывает ударное окончание -ой (большой, простой), а у причастий его никогда не бывает.
2. Склоняются ли краткие причастия?
Нет. Краткая форма изменяется по родам и числам (решён, решена, решено, решены) и в предложении бывает сказуемым. Косвенных падежей у неё нет.
3. Как быстро определить окончание причастия?
Задать вопрос от определяемого слова и перенести гласную из вопроса: «какого?» — решённого, «каким?» — решённым.
4. В каком классе изучают склонение причастий?
По основной программе — в 7 классе. Согласование причастий проверяется на ОГЭ в 9 классе, поэтому тему повторяют и в девятом.
5. Как склонять причастие с зависимыми словами?
Меняется только само причастие. Зависимые слова сохраняют свой падеж: о книге, прочитанной за два дня.
6. Как определить падеж причастия?
Падеж причастия совпадает с падежом слова, от которого оно зависит. В словосочетании «о прочитанной книге» вопрос «о какой?» задаётся от слова «книга» — значит, перед нами предложный падеж.
7. Зачем школьнику уметь склонять причастия?
Без согласования причастный оборот звучит неграмотно, а на ОГЭ за такие ошибки снижают оценку по грамматике. Плюс правильное склонение делает письменную речь точнее: в деловых и научных текстах причастий много.
Источники
- Русская грамматика: в 2 т. / под ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: Наука, 1980.
- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке.
- Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина.
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