Как изменяются причастия

Причастие — особая форма глагола. Она называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»: идущий человек, выученное правило, собранные грибы. В предложении полное причастие обычно бывает определением.

По родам, числам и падежам изменяются только полные причастия: решённая задача — решённой задачи — о решённой задаче; решённые задачи — о решённых задачах. Схема склонения у них та же, что у прилагательных: окончание подбирается по вопросу от главного слова.

Краткие причастия — задача решена, правило выучено, грибы собраны — по падежам не изменяются. Они согласуются с существительным только в роде и числе и в предложении обычно бывают сказуемым. У краткой формы вообще нет окончания: конечные -а, -о, -ы принадлежат суффиксу. Поэтому краткое причастие нельзя поставить в косвенный падеж — фразы «о решена задаче» не существует.

Таблица окончаний причастий

Окончания полных причастий совпадают с окончаниями прилагательных. Простой способ не ошибиться — просклонять рядом слово «какой»: какОго — решённОго, какИм — решённЫм.

Таблица 1. Окончания причастий на примере слова «решённый»

Падеж Мужской род Средний род Женский род Множественное число И. п. решённый решённое решённая решённые Р. п. решённого решённого решённой решённых Д. п. решённому решённому решённой решённым В. п. решённого (одуш.) / решённый (неодуш.) решённое решённую решённых (одуш.) / решённые (неодуш.) Т. п. решённым решённым решённой решёнными П. п. о решённом о решённом о решённой о решённых

Причастия с основой на мягкий согласный и суффиксами -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш- меняют в окончании согласную: вместо -ый — -ий, вместо -ого — -его: несущий — несущего — несущему — несущим; выросший — выросшего — выросшему. Окончания -ой у причастий не бывает: ударение в них никогда не падает на последний слог.

Винительный падеж — единственный, где нужно смотреть на сам предмет. Живой: вижу решившего ученика (кого?). Неживой: вижу решённый пример (что?).

Склонение причастий по падежам: примеры

Чтобы просклонять причастие, задайте вопрос от определяемого слова и перенесите гласную из вопроса в окончание. Разберём словосочетание «прочитанная книга» по всем падежам.

Таблица 2. Склонение словосочетания «прочитанная книга»

Падеж Вопрос Словосочетание И. п. какая? прочитанная книга Р. п. какой? прочитанной книги Д. п. какой? прочитанной книге В. п. какую? прочитанную книгу Т. п. какой? прочитанной книгой П. п. о какой? о прочитанной книге

Обратите внимание: в женском роде все косвенные падежи имеют одно окончание — -ой/-ей. Достаточно запомнить «прочитанной» — и Р., Д., Т., П. падежи будут верными. То же в мужском роде для Р., Д., Т. и П.: решённого — решённому — решённым — о решённом.

Как проверить гласную в окончании

Правило: гласная в безударном окончании причастия совпадает с гласной в окончании вопроса, который задаётся от главного слова.

под (какИм?) нависшИМ тентом;

у (какОго?) открывшЕГОся окна;

о (какОм?) пережитОМ лете.

Если сомневаетесь, подставьте рядом прилагательное «новый» и просклоняйте оба слова вместе: у нового окна — у открывшегося окна.

Причастный оборот: что изменяется, а что нет

Причастие с зависимыми словами образует причастный оборот. При склонении изменяется только само причастие; зависимые слова остаются в том падеже, которого требует управление:

письмо, написанное брату из Крыма;

о письме, написанном брату из Крыма.

Слова «брату» и «из Крыма» не трогаем: они отвечают на свои вопросы («кому?», «откуда?»). Меняется только форма причастия: написанное — написанном. Напоминание о пунктуации: оборот после определяемого слова выделяется запятыми с двух сторон.

Морфологический разбор причастия: план

На уроках причастие разбирают по стандартному плану. Возьмём словосочетание «о давно прочитанной книге» и разберём слово «прочитанной»:

Часть речи. Особая форма глагола — причастие; обозначает признак предмета по действию: книга (что сделанная?) прочитанная.

Начальная форма: прочитанный (мужской род, именительный падеж, единственное число).

Постоянные признаки: от глагола «прочитать»; страдательное; прошедшего времени; совершенного вида; невозвратное.

Непостоянные признаки: полная форма; женский род; единственное число; предложный падеж.

Синтаксическая роль: определение (книга какая? — прочитанная).

Возвратные причастия на -ся при склонении сохраняют постфикс: спортсмен, тренирующийся у известного наставника, — о спортсмене, тренирующемся у известного наставника.

Суффиксы причастий: шпаргалка

Суффикс подсказывает, от какого глагола и какого спряжения образовано слово. На склонение он не влияет: «исследуемый» склоняется по той же таблице, что и «решённый».

Таблица 3. Суффиксы причастий

Тип причастия Суффиксы Примеры Действительное, наст. время, I спряжение -ущ-, -ющ- колющий, растущий Действительное, наст. время, II спряжение -ащ-, -ящ- дышащий, клеящий Действительное, прош. время -вш-, -ш- рисовавший, выросший Страдательное, наст. время, I спряжение -ем-, -ом- исследуемый, ведомый Страдательное, наст. время, II спряжение -им- видимый, слышимый Страдательное, прош. время -нн-, -енн-, -т- решённый, построенный, стёртый

Типичные ошибки

Окончание -ой. «Приехавшой юноша» — ошибка: у причастий нет ударного -ой, как у прилагательных «большой», «простой». Правильно: приехавший юноша.

Рассогласование с главным словом. «Я любовался закатом, окрашивающий небо» — ошибка. Закатом (каким?) — окрашивающим. Правильно: любовался закатом, окрашивающим небо.

Полная форма вместо краткой. «Вопрос был решённым» — ошибка: получится, что вопрос характеризовали как «решённый кем-то определённым». Сказуемое оформляется краткой формой: вопрос был решён.

Проверьте себя

Выберите верное: «горжусь (победившей / победивший) командой». Вставьте окончание: «рассказ о (пережит__) приключении». Найдите ошибку: «письмо, отправленную вчера». Можно ли сказать «о куплён билете»? Поставьте словосочетание «растущие у реки кусты» в родительный падеж.

Ответы:

победившей. о пережитом (о каком? — -ом). правильно: «письмо, отправленное вчера». Нет: куплён — краткая форма, в косвенных падежах не употребляется. растущих у реки кустов.

Вопросы и ответы

1. Чем окончания причастий отличаются от окончаний прилагательных?

Набор окончаний один и тот же. Разница одна: у прилагательных бывает ударное окончание -ой (большой, простой), а у причастий его никогда не бывает.

2. Склоняются ли краткие причастия?

Нет. Краткая форма изменяется по родам и числам (решён, решена, решено, решены) и в предложении бывает сказуемым. Косвенных падежей у неё нет.

3. Как быстро определить окончание причастия?

Задать вопрос от определяемого слова и перенести гласную из вопроса: «какого?» — решённого, «каким?» — решённым.

4. В каком классе изучают склонение причастий?

По основной программе — в 7 классе. Согласование причастий проверяется на ОГЭ в 9 классе, поэтому тему повторяют и в девятом.

5. Как склонять причастие с зависимыми словами?

Меняется только само причастие. Зависимые слова сохраняют свой падеж: о книге, прочитанной за два дня.

6. Как определить падеж причастия?

Падеж причастия совпадает с падежом слова, от которого оно зависит. В словосочетании «о прочитанной книге» вопрос «о какой?» задаётся от слова «книга» — значит, перед нами предложный падеж.

7. Зачем школьнику уметь склонять причастия?

Без согласования причастный оборот звучит неграмотно, а на ОГЭ за такие ошибки снижают оценку по грамматике. Плюс правильное склонение делает письменную речь точнее: в деловых и научных текстах причастий много.

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