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Социология

Социальный контроль

4 мин. чтения
Социальный контроль
Павенков Олег - Социология, Легко объясняет сложные темы, связывая их с реальной жизнью, и всегда готов обсудить с учениками актуальные вопросы.
Автор
Павенков Олег

Легко объясняет сложные темы, связывая их с реальной жизнью, и всегда готов обсудить с учениками актуальные вопросы.

Понятие социального контроля раскрывает способы, с помощью которых общество поддерживает порядок и регулирует поведение человека. Он помогает сохранять устойчивость отношений, ориентируя людей на общепринятые нормы и ценности.

Механизмы социального контроля действуют через одобрение, осуждение, поощрения и санкции. Важную роль играет самоконтроль: человек способен самостоятельно оценивать поступки и корректировать действия. Такое регулирование необходимо для стабильности совместной жизни и согласия между членами общества.

Понятие социального контроля

Понятие социального контроля обозначает систему способов, с помощью которых общество регулирует поведение человека и поддерживает установленный порядок. Такой контроль помогает людям учитывать интересы окружающих, соблюдать нормы и корректировать поступки в разных ситуациях. Его действие проявляется как во внешнем воздействии со стороны других людей и организаций, так и через внутренние убеждения самого человека.

К основным элементам социального контроля относятся:

  • нормы и правила, определяющие допустимое поведение;
  • общественная оценка поступков;
  • поощрения за соблюдение установленных требований;
  • санкции за нарушение принятых норм;
  • самоконтроль, основанный на совести и личных убеждениях.

Контроль может осуществляться формально и неформально. Формальные требования закрепляются в официальных документах, а неформальные связаны с обычаями, традициями и ожиданиями окружающих. В результате социального контроля человек получает ориентиры для повседневного поведения и взаимодействия с другими людьми.

Функции социального контроля

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Функции социального контроля связаны с поддержанием порядка, стабильности и согласия между людьми. Система помогает человеку понимать требования окружающей среды и выбирать приемлемые способы поведения. Контроль действует не только через наказание, но и через одобрение, поддержку и поощрение.

Основные функции включают:

  • регулирующую — направляет поступки в соответствии с нормами;
  • защитную — помогает сохранять права и интересы членов общества;
  • стабилизирующую — снижает вероятность конфликтов и нарушений;
  • социализирующую — способствует усвоению правил детьми и взрослыми;
  • оценочную — позволяет определить соответствие действий принятым требованиям;
  • предупредительную — сдерживает поведение, которое способно создать угрозу окружающим.

Механизмы социального контроля работают через разные институты и группы: семью, школу, трудовой коллектив, государство и другие сообщества. Внутренний социальный контроль формируется тогда, когда требования становятся частью убеждений человека. Благодаря этому регулирование поведения может осуществляться самостоятельно, без постоянного внешнего воздействия.

Механизмы социального контроля

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Механизмы социального контроля обеспечивают регулирование поступков человека и поддержание принятых норм. Они действуют через ожидания окружающих, общественную оценку, правила и различные меры воздействия. Самоконтроль позволяет человеку самостоятельно сопоставлять свои действия с требованиями общества.

К основным механизмам относятся:

  • поощрение — похвала, одобрение и другие положительные оценки;
  • осуждение — негативная реакция на поступки, нарушающие нормы;
  • принуждение — применение установленных ограничений и мер наказания;
  • самоконтроль — самостоятельная оценка собственных действий;
  • социальные санкции — последствия, которые наступают при соблюдении или нарушении правил.

Контроль может осуществляться как официальными организациями, так и окружающими людьми. В первом случае используются формальные средства, закреплённые правилами и законами, во втором — неформальные способы: мнение друзей, коллег, родственников или других членов группы. Такое сочетание помогает поддерживать стабильность отношений и предупреждать отклонения от общепринятых требований.

Виды социального контроля

Виды социального контроля различаются по способам воздействия на человека и источникам требований. На практике используются внешние и внутренние формы регулирования. Внешний контроль предполагает оценку поведения со стороны других людей, групп или организаций, а внутренний связан с убеждениями и ответственностью самого человека.

Основные типы можно представить следующим образом:

Вид

Особенности

Формальный

Опирается на официальные нормы, законы и решения государственных органов

Неформальный

Основан на мнениях, обычаях, традициях и оценках окружающих

Внешний

Осуществляется другими людьми или организациями

Внутренний

Связан с самоконтролем, совестью и личными убеждениями

Позитивный

Использует одобрение, похвалу и поощрения

Негативный

Предполагает осуждение, ограничения или наказание за нарушение норм

Формы социального контроля могут сочетаться в зависимости от ситуации. Например, человек соблюдает правила не только из-за возможных санкций, но и благодаря собственным убеждениям. Поэтому система регулирования включает разные способы воздействия, которые помогают поддерживать порядок и стабильность общественных отношений.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое социальный контроль?

Социальный контроль — это система регулирования поведения людей, которая помогает соблюдать нормы, правила и поддерживать порядок в обществе.

2. Какие существуют виды социального контроля?

Основные виды — формальный и неформальный, внешний и внутренний. Они определяют требования и методы воздействия на человека.

3. Для чего нужен социальный контроль?

Он помогает поддерживать стабильность, предупреждать нарушения, регулировать отношения между людьми и формировать приемлемые модели поведения.

4. Что относится к механизмам социального контроля?

К ним относятся поощрение, одобрение, осуждение, санкции, принуждение и самоконтроль.

5. Чем формальный контроль отличается от неформального?

Формальный контроль основан на официальных правилах и законах, неформальный — на обычаях, традициях, общественном мнении и оценках окружающих.

6. Что такое внутренний контроль?

Внутренний контроль связан с самоконтролем человека. Он позволяет самостоятельно оценивать свои поступки и соблюдать нормы без постоянного внешнего воздействия.

7. Какие функции социального контроля?

Он регулирует поведение, поддерживает стабильность, предупреждает нарушения, способствует социализации и содействует сохранению согласия между членами общества.

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