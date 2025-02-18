География США демонстрирует богатейшее разнообразие ландшафтов. Страна занимает более трети площади континента Северная Америка. На севере территории США граничат с Канадой, на юге — с Мексикой. Восточное побережье омывается водами Атлантического океана, западное — водами Тихого, юго-западное — водами Мексиканского залива.

49-й крупнейший по территории штат — Аляска — на юге и юго-западе омывается Тихим океаном, на западе — Беринговым проливом, на севере — Северным Ледовитым океаном. 50-й штат — Гавайи — находятся в центральной части Тихого океана.

Общая площадь США составляет около 9,8 млн кв. км. Протяженность с востока на запад — более четырех тысяч км, с севера на юг — около трех тысяч км. Сухопутные границы США имеют длину более 12 000 км.

Протяженность США по долготе составляет более 120°, поэтому в стране должно быть почти 8 часовых поясов. Но на самом деле территория разделена всего на 6 поясов.

Рельеф территории США представляет собой сочетание горных систем, равнин, плато и пустынь. Самые важные ландшафты следующие:

Скалистые горы — один из крупнейших горных хребтов Северной Америки. Тянется через штаты Монтана, Вайоминг, Колорадо, Нью-Мексико. Представляет собой водораздел между водосбросами Тихого и Атлантического океана. Сьерра-Невада (Снежные Горы) — горный хребет в Калифорнии. Здесь много природных достопримечательностей: красивейшее озеро Тахо, каньон Кингс, рощи величественных секвойядендронов (мамонтовых деревьев), национальный парк Йосемити. Каскадные горы. Здесь находится несколько действующих вулканов. Великие равнины. Охватывают область от реки Миссури до Скалистых гор. Рельеф здесь почти плоский, много плодородных почв. Приатлантическая низменность — довольно узкая полоса (ширина 30-350 км), тянущаяся вдоль побережья Атлантики. Знаменита своими болотистыми участками с лесами из болотного кипариса и мангровыми зарослями на побережье. Центральные равнины. Располагаются между Великими равнинами и Аппалачскими горами. Важный сельскохозяйственный регион. Колорадское плато — одно из крупнейших в мире. Включает в себя несколько районов, имеющих характерные особенности рельефа: впадина Юинта, Кальонлендс, высокое плато Юты, плато Навахо, Датил, Большой каньон. На плато Колорадо обнаружены крупнейшие в мире месторождения урана и ванадия. Пустыня Мохаве. Основная часть — в южной Калифорнии, также частично захватывает Аризону и Неваду. В этой пустыне находится самое низкое и жаркое место Северной Америки — Долина Смерти. Общее количество крупных пустынь достигает пяти.

Разнообразие рельефа территории США сильно влияет на экономику страны. В горных районах процветает туризм и горная промышленность, на равнинах сосредоточены сельскохозяйственные угодья. Реки Миссисипи и Миссури служат важными транспортными путями. Речные порты Нового Орлеана и Сент-Луиса — крупные узлы международной торговли.

Особенности природы