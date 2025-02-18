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США — одна из крупнейших и богатейших стран. По площади территории и численности населения Соединенные Штаты занимают третье-четвертое место в мире, а по номинальному ВВП — первое.
Страна состоит из 50 штатов, каждый из которых обладает своими природными, экономическими и юридическими особенностями. Территория США охватывает все виды климатических зон, кроме экваториальной. Это делает Соединенные Штаты одной из самых географически разнообразных стран.
Географическое положение
География США демонстрирует богатейшее разнообразие ландшафтов. Страна занимает более трети площади континента Северная Америка. На севере территории США граничат с Канадой, на юге — с Мексикой. Восточное побережье омывается водами Атлантического океана, западное — водами Тихого, юго-западное — водами Мексиканского залива.
49-й крупнейший по территории штат — Аляска — на юге и юго-западе омывается Тихим океаном, на западе — Беринговым проливом, на севере — Северным Ледовитым океаном. 50-й штат — Гавайи — находятся в центральной части Тихого океана.
Общая площадь США составляет около 9,8 млн кв. км. Протяженность с востока на запад — более четырех тысяч км, с севера на юг — около трех тысяч км. Сухопутные границы США имеют длину более 12 000 км.
Протяженность США по долготе составляет более 120°, поэтому в стране должно быть почти 8 часовых поясов. Но на самом деле территория разделена всего на 6 поясов.
Рельеф территории США представляет собой сочетание горных систем, равнин, плато и пустынь. Самые важные ландшафты следующие:
- Скалистые горы — один из крупнейших горных хребтов Северной Америки. Тянется через штаты Монтана, Вайоминг, Колорадо, Нью-Мексико. Представляет собой водораздел между водосбросами Тихого и Атлантического океана.
- Сьерра-Невада (Снежные Горы) — горный хребет в Калифорнии. Здесь много природных достопримечательностей: красивейшее озеро Тахо, каньон Кингс, рощи величественных секвойядендронов (мамонтовых деревьев), национальный парк Йосемити.
- Каскадные горы. Здесь находится несколько действующих вулканов.
- Великие равнины. Охватывают область от реки Миссури до Скалистых гор. Рельеф здесь почти плоский, много плодородных почв.
- Приатлантическая низменность — довольно узкая полоса (ширина 30-350 км), тянущаяся вдоль побережья Атлантики. Знаменита своими болотистыми участками с лесами из болотного кипариса и мангровыми зарослями на побережье.
- Центральные равнины. Располагаются между Великими равнинами и Аппалачскими горами. Важный сельскохозяйственный регион.
- Колорадское плато — одно из крупнейших в мире. Включает в себя несколько районов, имеющих характерные особенности рельефа: впадина Юинта, Кальонлендс, высокое плато Юты, плато Навахо, Датил, Большой каньон. На плато Колорадо обнаружены крупнейшие в мире месторождения урана и ванадия.
- Пустыня Мохаве. Основная часть — в южной Калифорнии, также частично захватывает Аризону и Неваду. В этой пустыне находится самое низкое и жаркое место Северной Америки — Долина Смерти. Общее количество крупных пустынь достигает пяти.
Разнообразие рельефа территории США сильно влияет на экономику страны. В горных районах процветает туризм и горная промышленность, на равнинах сосредоточены сельскохозяйственные угодья. Реки Миссисипи и Миссури служат важными транспортными путями. Речные порты Нового Орлеана и Сент-Луиса — крупные узлы международной торговли.
Особенности природы
Природа территории США богата и разнообразна. В восточных штатах много смешанных широколиственных лесов, в Каскадных горах — хвойных, на Аляске есть области, покрытые тайгой.
Для Великих равнин характерны степи и прерии. Основную часть Аризоны и Невады составляют пустыни и полупустыни. Природа Гавайских островов обладает эндемичной флорой и фауной.
Довольно большая часть территории США находится под влиянием такого опасного природного явления как торнадо. Так называемая Аллея торнадо тянется с юга на север между Скалистыми горами и Аппалачами, захватывая территорию шести штатов. Чаще всего торнадо появляются в Техасе, Канзасе и Оклахоме.
Одна из особенностей США — обилие национальных природных парков. Их более 400. Самый известный из них — огромный заповедник Йеллоустонский национальный парк, захватывающий части территории трех штатов (Вайоминг, Айдахо, Монтана). Парк знаменит множеством красивых гейзеров, живописными геотермическими объектами и опаснейшим дремлющим супервулканом.
Из истории образования США
Становление США начинается с первых английских колоний, которые основывались в XVII веке. Днем создания самостоятельного государства считается 4 июля 1776 года, когда 13 британских колоний объединились и объявили о своей независимости.
Самая первая постоянная английская колония — Джеймстаун — появилась в 1607 году (сегодня от этого поселения остался только музей под открытым небом). За ней последовали Массачусетс, Нью-Йорк и Пенсильвания. В каждой колонии были свои формы правления, и все они принадлежали британской короне.
В середине XVIII века отношения между метрополией и ее американскими колониями сильно ухудшились. Основной причиной конфликта стали непомерно высокие налоги и ограничения торговли. Взрыв негодования произошел после введения налога на чай. Бунт, начавшийся 16 декабря 1773 года, вошел в историю как Бостонское чаепитие. Он послужил началом Американской революции и Войны за независимость, закончившейся провозглашением создания США.
Декларация независимости была принята Континентальным конгрессом 14 июля 1776 г. Конституция США была принята 17 сентября 1787 г.
Население
Численность населения Соединенных Штатов Америки составляет почти треть миллиарда человек (более 331 млн), что ставит страну на третье место в мире. Демографическая структура демонстрирует большое разнообразие. Средний возраст граждан США — приблизительно 38 лет, что указывает на относительно высокий процент молодежи (например, в Японии средний возраст составляет 49 лет).
Национальный состав включает в себя большое количество национальностей и народностей. Различные исследования выделяют более 300 этнических групп, что делает США одной из самых многонациональных стран в мире.
Американцы, принадлежащие к белой расе, составляют большинство населения. Однако их доля стабильно сокращается. С каждым годом все более заметное место в демографической структуре Соединенных Штатов приобретают афроамериканцы, латиноамериканцы, азиаты.
Ключевую роль в росте населения играет иммиграция. Ежегодно границы страны пересекают сотни тысяч мигрантов и остаются в стране навсегда. Большинство из них оседает в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Финикс, Хьюстон, Сан-Франциско.
На демографию мощное влияние оказывает урбанизация. Более половины американских граждан проживает в городских агломерациях. Людей привлекают улучшенные бытовые условия, возможность найти работу, насыщенная культурная жизнь. Однако в последнее время наметилась обратная тенденция — субурбанизация, то есть переезд из больших городов в малые. Это связано с усталостью от суеты, шума, попытками защититься от растущей преступности.
Климатические особенности
Разнообразие климата страны обусловлено ее огромными размерами. Территория США делится на следующие климатические зоны:
- Умеренная. На северо-востоке преобладает континентальный климат с жарким летом и холодной снежной зимой. На среднем западе климат становится умерено-континентальным с равномерным распределением осадков в течение всего года.
- Тропическая и субтропическая. На юго-востоке жаркое влажное лето и мягкая зима. В южной Калифорнии лето сухое и жаркое. Большая часть осадков выпадает зимой.
- Горная зона. Для Скалистых гор характерен высокогорный климат, для хребта Аляски — арктический и субарктический.
- Пустынная зона. Жара круглый год, осадки крайне редки.
Климатическое разнообразие позволяет развивать различные виды экономической деятельности, но одновременно с этим требует создавать защиту от экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения, торнадо, засухи, мощные снегопады.
Природные ресурсы
США занимают значительную часть континента, поэтому обладают огромным количеством природных богатств, что обеспечивает энергичную безопасность. Почти три четверти потребностей в минеральных ресурсах удовлетворяются за счет собственных источников.
Основные нефтяные и газовые месторождения расположены в Техасе, Северной Дакоте, Аляске и Мексиканском заливе. Газ также добывают в Пенсильвании и Западной Вирджинии.
Американские запасы угля — одни из крупнейших в мире. Главные угольные бассейны разрабатываются в Аппалачах, Иллинойсе, Вайоминге.
Месторождения железной руды сосредоточены в Миннесоте и Мичигане. Золотоносные районы: Калифорния, Невада (здесь также много серебряных рудников), Аляска.
Больше половины площади США покрыто лесами. Основные лесные массивы произрастают на северо-западе, в Аппалачах, в Джорджии. Обширные запасы подземных вод используются для водоснабжения населения и орошения сельскохозяйственных земель.
Богатство природных ресурсов во многом обеспечивает благополучие США. Благодаря им экономика Соединенных Штатов является одной из самых мощных и диверсифицированных в мире.
Особенности хозяйства
Экономическая система базируется на нескольких ключевых секторах:
- Промышленность. На протяжении десятков лет занимает лидирующие позиции в национальной и мировой экономике. Производятся автомобили, самолеты, электроника, химическая и фармацевтическая продукция. Основные промышленные центры сосредоточены в штатах Мичиган, Огайо, Индиана, Калифорния.
- Сельское хозяйство отличается высокой продуктивностью. Главные сельскохозяйственные регионы — Средний Запад (так называемый кукурузный пояс) и южные штаты.
- Сфера услуг в последние десятилетия стала самым крупным и быстрорастущим сектором экономики. Включает в себя торговлю, здравоохранение, образование, финансы, транспорт, развлечения, информационные технологии.
- Энергетика. Характеризуется очень высоким уровнем самообеспечения.
- Транспорт. Считается одним из самых развитых в мире.
Высокая эффективность экономики поддерживается благодаря государственным инвестициям и активной предпринимательской деятельности. США относятся к богатейшим странам мира, но проблема бедности так и не решена.
Заключение
География США, а также экономика и культура этой страны характеризуются очень высоким уровнем разнообразия. Природные богатства и система хозяйствования формируют основу экономической мощи. Однако, несмотря на значительные достижения, Соединенные Штаты сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые негативно сказываются на всем мировом сообществе.
Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях и геополитике. Любит делиться фактами о странах и особенностях их природы