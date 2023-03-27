Онлайн-школа "Дом знаний" проводит новый курс "Введение в искусственные нейронные сети", который предназначен для детей и педагогов, желающих узнать больше о создании нейронных сетей в программных продуктах Matlab и Python. На протяжении курса участники смогут получить базовые знания в области ИНС и научиться создавать их в указанных программах.



Обучением занимается кандидат технических наук, Тагирбек Асланов, который имеет богатый опыт работы с нейронными сетями в различных областях и является руководителем отдела разработки в сфере ИИ и внедрения новых технологий в онлайн-школе “Дом Знаний”. Каждый участник получит необходимую теоретическую базу и практические навыки, которые помогут им лучше понимать концепцию создания нейронных сетей.



Курс является бесплатным для всех учеников онлайн-школы "Дом знаний".



В рамках курса педагоги и ученики будут работать над разработкой проектов в организованных командах, используя полученные знания в области искусственных нейронных сетей, и ведут эти проекты до логического конца. Проекты будут в совершенно различных сферах, таких, как медицина, спорт, профориентация, геофизика и др. От всех кафедр школы «Дом Знаний» будут представлены кейсы.



Это поможет им получить дополнительный опыт и глубже познать тонкости создания нейронных сетей, а также начать работу с проектами, над которыми они смогут работать и дальше, даже после окончания школы.



Школа «Дом Знаний» продолжает свое развитие в области инновационного развития и проводит систематическую работу для формирования центров компетенций на базе своих кафедр.