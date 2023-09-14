Феномен дежавю. Почему возникает это ощущение?

Эффект дежавю. Что это?

Каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вам начинало казаться, что вы где-то уже видели человека, место или же ситуацию, которая предстала перед вашими глазами. Этот феномен - дежавю - по оценкам ученых испытывали хотя бы раз в своей жизни от 60% до 80% людей, населяющих нашу планету.

Чаще всего данное состояние испытывают люди, которые часто путешествуют, смотрят фильмы, сериалы и мультики. Частота дежавю с возрастом уменьшается. Данный термин впервые был использован психологом Эмилем Буараком.

Мистика или наука?

Данный феномен довольно-таки легко объяснить, но перед этим хочется сказать, что научно эффект дежавю делится на два типа:

патологическое дежавю, обычно ассоциируемое с височной эпилепсией (форма эпилепсии, для которой характерны периодически повторяющиеся неспровоцированные приступы)

непатологическое дежавю, характерное для здоровых людей.

Сегодня мы разберём непатологический тип. Так вот, у ученых есть несколько вариантов объяснения данного феномена:

Правое полушарие мозга быстрее распознает информацию, которую получает мозг, но довольно размыто. А когда левое полушарие начинает обрабатывать эту же информацию, у нас возникает ощущение, будто бы мы где-то уже это видели, ведь буквально мгновение назад мозг уже обработал эту информацию. Похоже на ситуацию, когда ты давно смотрел фильм, а при повторном просмотре “вспышками” вспоминаешь некоторые фрагменты.

Некоторые ученые объясняют дежавю с помощью снов. Так, 20% респондентов утверждают, что сталкивались с этим феноменом, показывающим именно сцены из снов. Звучит странно, но люди могут испытывать дежавю даже во сне.

Также существует мнение, что дежавю — это ошибка мозга, которая случайно переводит кратковременную память в долгосрочную. Из-за этого мы думаем, что где-то видели какой-либо момент, хотя в нашей жизни он происходит только сейчас.

Итоги

Подводя итоги, наш организм — интересная и удивительная штука. Кто знает, что ещё скрывается в недрах нашего подсознания и какие тайны нашего разума ещё предстоит открыть учёным. Не ленитесь, узнавайте новое: не знать не страшно, страшно — не спросить. Ещё увидимся!

Автор: Владислав Андреев