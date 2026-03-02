Степень окисления элемента (или окислительное число) — это условная численная величина, характеризующая состояние атома в соединении. С ее помощью удобно анализировать окислительно-восстановительные реакции (ОВР), прогнозировать поведение веществ.
В статье разбирается суть понятия, основные правила поиска степеней окисления, а также приводятся типичные примеры расчетов для простых и сложных соединений.
Что такое степень окисления
Прежде чем говорить о степени окисления, полезно вспомнить, что такое электроотрицательность химического элемента. Под электроотрицательностью понимают свойство атома притягивать электроны в процессе образования химической связи. Атом с более высокой ЭО сильнее притягивает электроны и приобретает частичный отрицательный заряд, тогда как атом с меньшей ЭО становится частично положительным. Разность ЭО определяет тип связи: большая разница ведет к ионной связи, умеренная — к полярной ковалентной, а малая — к неполярной ковалентной.
ЭО напрямую влияет на степень окисления, подразумевающую условный электрический заряд в соединении, который рассчитывается исходя из предположения, что все связи ионные (то есть связывающие электронные пары полностью смещены к более электроотрицательному элементу).
Условность в определении степени окисления объясняется тем, что в действительности ситуация может быть иной: реальный электрический заряд не обязательно будет совпадать с расчетным, а тип химических связей в соединении не будет ионным. Однако такое упрощение (предположение об ионном характере связей) крайне полезно на практике. Оно дает возможность:
- систематизировать соединения;
- прогнозировать ход реакций;
- определять окислители и восстановители;
- фиксировать перемещение электронов;
- выстраивать балансы по электрическим зарядам и электронам в уравнениях ОВР.
Поэтому условность величины не снижает ее практической ценности.
Степень окисления численно соответствует количеству электронов, перешедших от одного атома к другому. Например, ЭО кислорода больше, чем ЭО углерода. Поэтому в молекуле угарного газа (СО) углерод отдает свои электроны и приобретает положительную степень окисления (+2), тогда как кислород оттягивает электроны на себя и имеет отрицательное окислительное число (-2). В простых веществах (например, N2, At2) это число равно нулю, так как нет переноса электронов между атомами, и электронная плотность распределена симметрично.
Вычисление степени окисления: основные правила
При нахождении окислительного числа отталкиваются от ЭО атомов, входящих в химическую формулу. Для этого можно пользоваться специальными шкалами (Полинга, Малликена, Оллреда — Рохова, Оганова) либо таблицей Менделеева. Обычно самой удобной оказывается таблица Полинга. В этой ситуации нет необходимости оперировать конкретными числовыми значениями ЭО. Достаточно определить, какой из элементов характеризуется более высокой ЭО, а какой — более низкой. Элемент с более высоким значением будет смещать электронную плотность на себя и приобретать отрицательное окислительное число.
Для расчетов и проверок их правильности пользуются следующими правилами:
- в нейтральной молекуле сумма окислительных чисел «сходится» в ноль, а в ионе она равна заряду этого иона;
- для водорода характерно значение «+1» практически в любых соединениях, исключение составляют только гидриды — в них водород показывает «-1»;
- степень окисления кислорода меняется в зависимости от «партнеров»: в оксидах она становится «−2», в пероксидах из-за особой одинарной ковалентной сигма-связи O–O принимает значение до «−1», а во фтористых соединениях (F обладает максимальной ЭО) поднимается до «+2»;
- окислительное число металлов всегда положительное, а у неметаллов обязательно будет отрицательным в соединении с металлами и водородом. (Хотя некоторые металлы «любят» иногда почудить и продемонстрировать вместо плюса минус. Так, в свинецнатрии NaPb свинец умудряется оттянуть на себя электроны, принадлежащие натрию, и «разбогатеть» до «-4»!)
Среди химических элементов встречаются такие, которые в любых соединениях ведут себя одинаково с точки зрения электронного обмена: отдают или принимают строго фиксированное число электронов. Поэтому их окислительное число имеет постоянное значение. К ним относятся щелочные металлы (+1), щелочноземельные металлы (+2), алюминий (+3), фтор (−1), цинк (+2), кадмий (+2).
Алгоритм действий
Чтобы определить степень окисления, удобно действовать по следующему плану.
- Установить, является ли анализируемое вещество простым. Если да, то ответ 0.
- Если данное соединение является ионом, то суммарное окислительное число должно совпадать с его зарядом. Необходимую информацию можно найти в таблице растворимости.
Например, определим степени окисления атомов в сульфат-анионе SO42-.
Общий заряд данного аниона равен «−2».
Известно, что кислород имеет степень окисления «−2» (кроме пероксидов и соединений с фтором). В SO4 имеется 4 атома О, следовательно, их суммарный вклад: 4⋅(−2)= −8.
Сера может иметь разные степени окисления (от «−2» до «+6»); ее величину обозначим как x и найдем с помощью уравнения.
x + (-8) = -2;
x = +6.
Ответ: для серы — «+6», для каждого атома кислорода — «-2».
Расчет степеней окисления в многоэлементных соединениях
Если в соединении неизвестны окислительные числа нескольких элементов, можно воспользоваться особым приемом: разбить химическую формулу на фрагменты с известными зарядами. Тогда решение можно найти сравнительно просто.
Продемонстрируем это на примере карбоната аммония (NH4)2CO3. Это типичная ионная соль, состоящая из катионов NH4+ и анионов CO32−.
В формуле присутствуют два катиона NH4+ и один анион CO32−.
Окислительные числа для H (+1) и О (-2) известны.
Обозначим степень окисления N как x. Заряд NH4+ равен «+1». На этой основе составляем уравнение:
x + 4⋅(+1) = +1;
x = -3.
Теперь переходим к анализу аниона CO32−. Пусть степень окисления C = y. Составляем и решаем уравнение:
y + 3⋅(−2) = −2;
y = +4.
Выполним проверку. Сумма степеней должна быть = 0.
Суммируем найденные значения, учитывая вхождения атомов в молекуле:
2 шт. N: 2⋅(−3)=−6;
8 шт. H: 8⋅(+1)=+8;
1 шт. C: +4;
3 шт. O: 3⋅(−2)=−6.
Суммируем: −6 + 8 + 4 − 6 = 0.
Условие нулевой суммы выполнено.
Ответ:
N: –3;
H: +1;
C: +4;
O: –2.
Как установить предельные (высшую и низшую) степени окисления
Высшей степенью принято называть максимально положительное окислительное число, низшей — максимально отрицательное. В этом интервале степени окисления элемента, участвующего в различных соединениях, могут принимать промежуточные значения.
Существует интересная закономерность: элементы, принадлежащие четным группам периодической системы, как правило, демонстрируют в соединениях четные степени окисления, а элементы из групп с нечетными номерами — нечетные.
Поэтому, чтобы определить высшую и низшую степени окисления, следует ориентироваться на место, которое занимает элемент в периодической таблице. Высшая степень окисления обычно равна номеру группы, в которой находится элемент (для главных подгрупп в короткой форме таблицы). Низшая степень окисления вычисляется как номер группы минус 8. Эти правила работают для большинства элементов, но есть исключения: F, O, Fe, Co, Rh, Ni, Pd, Pt, He, Ne, Ar, Kr, Rn.
Для примера найдем высшую и низшую степень окисления для серы.
Максимальная положительная степень = +6. Она соответствует номеру группы, в которой находится сера (VIA (так называемые халькогены) или 16-я группа по современной нумерации). Примеры соединений: H2SO4 (серная кислота), SO3 (оксид серы (VI)).
Минимальная отрицательная степень окисления для S = −2. Вычисляется по правилу «№ группы − 8»: 6 − 8 = −2. Примеры соединений с такой степенью: H2S (сероводород), FeS (сульфид железа (II)).
В диапазоне от «+6» до «-2» для S возможны следующие значения:
- −1: дисульфид железа (пирит) FeS2 (в дисульфидном мостике S—S-связи степень окисления серы «−1»);
- 0: элементарная сера S8 (простое вещество);
- +1: дитиодихлорид S2Cl2 (в дисульфидном мостике S—S-связи сера +1);
- +2: хлорид серы (II) SCl2;
- +4: диоксид серы SO2; сульфиты Na2SO3.
Сера не проявляет степень окисления +3 или +5 в устойчивых, достоверно установленных соединениях.
Интересно отметить, что максимальная известная степень окисления «+9» обнаружена у иридия в ионе IrO4+. Это как олимпийский чемпион среди окислительных состояний! Правда, в 2014 году в китайском Университете Фудань удалось получить катион тетраоксида платины [PtO4]2+, в котором окислительное число платины достигает невероятных высот — целых «+10». Этот катион может существовать только в газовой фазе при сверхнизких давлениях и температурах. В обычных условиях он мгновенно распадается. Оба иона-рекордсмена были получены в одном и том же университете.
Благородный «аристократ» — газ ксенон — проявляет строптивый характер. Образно выражаясь, он ведет себя от «я не реагирую» до «держите меня семеро». Этот газ способен показывать такие значения, как «+8» (тетраоксид ксенона XeO4), «+6» (триоксид ксенона XeO3), «+4» (тетрафторид ксенона XeF4), «+2» (дифторид ксенона XeF2).
В экзотических экстремальных условиях даже щелочные металлы способны выходить за рамки дозволенного. Так, в некоторых интерметаллических соединениях и кластерах возникает неоднозначность в распределении заряда. В кластерных соединениях, в которых ядро образовано исключительно атомами натрия (Na), непосредственно связанными друг с другом химическими связями типа Na–Na, может появляться так называемая частичная степень окисления. Кроме того, в газовой фазе при высоких энергиях могут существовать короткоживущие частицы, где степень окисления щелочных металлов формально — не «+1». Но школьникам такие задачи решать не предлагается — это область высокой науки.
Как рассчитать степень окисления атомов углерода и других элементов в органике
Обязательное присутствие углерода с большим числом неполярных связей усложняет расчеты. Но если в формуле имеется только один такой атом, то можно применить стандартную схему.
Продемонстрируем на примере формиевой (муравьиной) кислоты HCO—OH.
Сразу можем написать два стандартных окислительных числа:
H: +1;
O: -2.
Теперь, как обычно, находим окислительное число x для C из уравнения (учитываем количество соответствующих элементов в формуле):
1 + x + (-2) + (-2) +1 = 0;
x = +2.
Ответ:
H (оба): +1;
C: +2;
O (оба): −2.
В случаях, когда атомов C несколько, следует провести анализ структурной формулы. Графическое представление существенно упрощает задачу.
Графический метод
Начертите схему, которая наглядно продемонстрирует структуру.
Все одинарные ковалентные σ-связи С−С считайте неполярными.
Стрелками обозначьте направления смещения электронной плотности, при этом в группах С−С стрелки не ставьте.
Теперь остается только пересчитать стрелки, ведущие к С (каждая из них означает «-1»).
Например, определим окислительные числа у каждого С, входящего в молекулу октана C8H18.
H H H H H H H H
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
H → С — С — С — С — С — С — С — С ← H
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
H H H H H H H H
Подсчитываем стрелки и получаем: у двух С степень «-3» и у шести «-2».
Как не путать валентность со степенью окисления? В чем их главные отличия?
Эти понятия обладают некоторыми похожими чертами, но при этом являются абсолютно разными, и путать их нельзя.
Валентность — это реальная характеристика, описываемая числом, не имеющим знака, в то время как степень окисления — условная величина (может иметь знак «плюс» или «минус» или являться нулевой) в конкретном соединении.
Во время вычисления степени окисления лучше вообще не обращать внимания на валентность, иначе легко запутаться и допустить ошибку. Так, в нитрате аммония NH4NO3 валентность обоих атомов азота одинакова и равна IV. Но в составе этого нитрата присутствуют два иона: катион аммония NH4+ и нитрат-анион NO3−. Стандартный расчет показывает, что в первом случае азот имеет степень окисления «-3», а во втором — «+5». Это абсолютно правильный ответ.
Следующая таблица демонстрирует основные отличия друг от друга таких понятий, как степень окисления, валентность, ЭО.
Тренировочные вопросы
В чем проявляется условность окислительного числа?
Какие значения характерны для степени окисления в простых веществах?
Как степень окисления связана с ЭО элемента?
Почему у F степень окисления всегда равна «−1», а у щелочных металлов всегда «+1»?
Приведите пример несовпадения численного значения степени окисления и валентности.