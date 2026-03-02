Степень окисления элемента (или окислительное число) — это условная численная величина, характеризующая состояние атома в соединении. С ее помощью удобно анализировать окислительно-восстановительные реакции (ОВР), прогнозировать поведение веществ.

В статье разбирается суть понятия, основные правила поиска степеней окисления, а также приводятся типичные примеры расчетов для простых и сложных соединений.

Что такое степень окисления

Прежде чем говорить о степени окисления, полезно вспомнить, что такое электроотрицательность химического элемента. Под электроотрицательностью понимают свойство атома притягивать электроны в процессе образования химической связи. Атом с более высокой ЭО сильнее притягивает электроны и приобретает частичный отрицательный заряд, тогда как атом с меньшей ЭО становится частично положительным. Разность ЭО определяет тип связи: большая разница ведет к ионной связи, умеренная — к полярной ковалентной, а малая — к неполярной ковалентной.

ЭО напрямую влияет на степень окисления, подразумевающую условный электрический заряд в соединении, который рассчитывается исходя из предположения, что все связи ионные (то есть связывающие электронные пары полностью смещены к более электроотрицательному элементу).

Условность в определении степени окисления объясняется тем, что в действительности ситуация может быть иной: реальный электрический заряд не обязательно будет совпадать с расчетным, а тип химических связей в соединении не будет ионным. Однако такое упрощение (предположение об ионном характере связей) крайне полезно на практике. Оно дает возможность:

систематизировать соединения;

прогнозировать ход реакций;

определять окислители и восстановители;

фиксировать перемещение электронов;

выстраивать балансы по электрическим зарядам и электронам в уравнениях ОВР.

Поэтому условность величины не снижает ее практической ценности.

Степень окисления численно соответствует количеству электронов, перешедших от одного атома к другому. Например, ЭО кислорода больше, чем ЭО углерода. Поэтому в молекуле угарного газа (СО) углерод отдает свои электроны и приобретает положительную степень окисления (+2), тогда как кислород оттягивает электроны на себя и имеет отрицательное окислительное число (-2). В простых веществах (например, N 2 , At 2 ) это число равно нулю, так как нет переноса электронов между атомами, и электронная плотность распределена симметрично.

Вычисление степени окисления: основные правила

При нахождении окислительного числа отталкиваются от ЭО атомов, входящих в химическую формулу. Для этого можно пользоваться специальными шкалами (Полинга, Малликена, Оллреда — Рохова, Оганова) либо таблицей Менделеева. Обычно самой удобной оказывается таблица Полинга. В этой ситуации нет необходимости оперировать конкретными числовыми значениями ЭО. Достаточно определить, какой из элементов характеризуется более высокой ЭО, а какой — более низкой. Элемент с более высоким значением будет смещать электронную плотность на себя и приобретать отрицательное окислительное число.

Для расчетов и проверок их правильности пользуются следующими правилами:

в нейтральной молекуле сумма окислительных чисел «сходится» в ноль, а в ионе она равна заряду этого иона;

для водорода характерно значение «+1» практически в любых соединениях, исключение составляют только гидриды — в них водород показывает «-1»;

степень окисления кислорода меняется в зависимости от «партнеров»: в оксидах она становится «−2», в пероксидах из-за особой одинарной ковалентной сигма-связи O–O принимает значение до «−1», а во фтористых соединениях (F обладает максимальной ЭО) поднимается до «+2»;

окислительное число металлов всегда положительное, а у неметаллов обязательно будет отрицательным в соединении с металлами и водородом. (Хотя некоторые металлы «любят» иногда почудить и продемонстрировать вместо плюса минус. Так, в свинецнатрии NaPb свинец умудряется оттянуть на себя электроны, принадлежащие натрию, и «разбогатеть» до «-4»!)

Среди химических элементов встречаются такие, которые в любых соединениях ведут себя одинаково с точки зрения электронного обмена: отдают или принимают строго фиксированное число электронов. Поэтому их окислительное число имеет постоянное значение. К ним относятся щелочные металлы (+1), щелочноземельные металлы (+2), алюминий (+3), фтор (−1), цинк (+2), кадмий (+2).

Алгоритм действий