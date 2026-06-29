Что такое степень числа

Возведение в степень, это умножение числа на себя несколько раз. Запись aⁿ означает: число a (основание) умножается само на себя n раз (показатель). Например, 2³ = 2 × 2 × 2 = 8.

Для n = 2 и n = 3 приняты особые названия из геометрии: «квадрат» и «куб». Остальные читаются как «a в n-й степени».

Зачем нужны степени

Степени заменяют громоздкие цепочки умножения компактной записью. Где они встречаются каждый день?

Геометрия: площадь квадрата со стороной a равна a², объём куба с ребром a равен a³.

Финансы: формула сложных процентов S = P × (1 + r)ⁿ, где n, количество периодов.

Наука: экспоненциальный рост описывается формулой N = N₀ × kⁿ (биология, физика, эпидемиология).

Информатика: объёмы памяти выражаются через степени двойки (2¹⁰ = 1024 байта).

Основные свойства степеней

Каждое свойство вытекает прямо из определения. Если вы понимаете, почему работает правило, его не нужно заучивать наизусть.

Свойство Формула Пример Умножение степеней aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ 2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128 Деление степеней aᵐ ÷ aⁿ = aᵐ⁻ⁿ 3⁵ ÷ 3² = 3³ = 27 Степень в степени (aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ (2³)⁴ = 2¹² Степень произведения (ab)ⁿ = aⁿ × bⁿ (2×3)² = 4×9 = 36 Степень дроби (a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ (4/2)³ = 64/8 = 8 Нулевая степень a⁰ = 1 (a ≠ 0) 5⁰ = 1 Отрицательная степень a⁻ⁿ = 1/aⁿ (a ≠ 0) 2⁻³ = 1/8

Умножение и деление работают только при одинаковых основаниях. При сложении степеней правила для показателей не действуют: 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24, но никак не 2⁷.

Особые случаи: ноль, единица, отрицательный показатель

Почему a⁰ = 1? Разделите aⁿ на aⁿ двумя способами: aⁿ ÷ aⁿ = aⁿ⁻ⁿ = a⁰, и одновременно aⁿ ÷ aⁿ = 1. Значит, a⁰ = 1 при a ≠ 0. Выражение 0⁰ остаётся неопределённым.

Отрицательный показатель не даёт отрицательный результат, он переводит выражение в дробь: 2⁻³ = 1/8. Ноль в отрицательной степени не определён (это деление на ноль). Правило a¹ = a работает для любого числа.

Дробный показатель и связь с корнями

Рациональное число в качестве показателя степени связывает возведение в степень с извлечением корня. Общая формула: a^(m/n) = ⁿ√aᵐ. Знаменатель дроби задаёт степень корня, числитель, показатель подкоренного выражения.

9^(1/2) = √9 = 3

8^(1/3) = ∛8 = 2

x^(3/4) = ⁴√x³

Степени с отрицательным основанием

Скобки здесь принципиально важны. Если минус стоит внутри скобок, он входит в основание; если снаружи, нет.

Выражение Как читается Результат -2² -(2²) = -(4) -4 (-2)² (-2) × (-2) +4

Чётный показатель всегда даёт положительный результат: (-2)⁴ = +16. Нечётный сохраняет знак минус: (-2)³ = -8.

Таблица степеней чисел от 2 до 10

Основание 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 2 2 4 8 16 32 3 3 9 27 81 243 4 4 16 64 256 1 024 5 5 25 125 625 3 125 6 6 36 216 1 296 7 776 7 7 49 343 2 401 16 807 8 8 64 512 4 096 32 768 9 9 81 729 6 561 59 049 10 10 100 1 000 10 000 100 000

Начните запоминание со степеней двойки: они встречаются в большинстве задач по алгебре и информатике. Потом квадраты (n = 2), затем кубы (n = 3). Карточки с вопросом на одной стороне и ответом на другой дают устойчивый результат за 1-2 недели при 10-15 минутах в день.

Типичные ошибки

Ошибка : 2³ × 2⁴ = 4⁷. Верно : 2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128. Основание не меняется, складываются только показатели.

: 2³ × 2⁴ = 4⁷. : 2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128. Основание не меняется, складываются только показатели. Ошибка : -2² = 4. Верно : -2² = -4. Для результата +4 нужны скобки: (-2)² = 4.

: -2² = 4. : -2² = -4. Для результата +4 нужны скобки: (-2)² = 4. Ошибка : a⁰ = 0. Верно : a⁰ = 1 при a ≠ 0.

: a⁰ = 0. : a⁰ = 1 при a ≠ 0. Ошибка : 2³ + 2⁴ = 2⁷. Верно : 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24. Показатели объединяются только при умножении.

: 2³ + 2⁴ = 2⁷. : 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24. Показатели объединяются только при умножении. Ошибка : (2 × 3)² = 2² + 3² = 13. Верно : (2 × 3)² = 2² × 3² = 36.

Часто задаваемые вопросы

Что такое степень числа и как она обозначается?

Степень числа, результат умножения числа a на себя n раз. Обозначается aⁿ: a, основание (что умножается), n, показатель (сколько раз). Например, 2⁴ = 2 × 2 × 2 × 2 = 16. Показатель записывается правее и выше основания.

Как умножать и делить степени с одинаковыми основаниями?

При умножении показатели складываются: aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ. При делении вычитаются: aᵐ ÷ aⁿ = aᵐ⁻ⁿ при a ≠ 0. Оба правила работают только при одинаковых основаниях. Пример: 3⁵ × 3² = 3⁷; 3⁵ ÷ 3² = 3³ = 27.

Чему равно число в нулевой степени?

Любое ненулевое число в нулевой степени равно 1: a⁰ = 1 при a ≠ 0. Это следует из правила деления: aⁿ ÷ aⁿ = a⁰, а aⁿ ÷ aⁿ = 1. Примеры: 5⁰ = 1, 1000⁰ = 1. Выражение 0⁰ считается неопределённым.

Как складывать и вычитать степени?

Степени с одинаковым основанием и одинаковым показателем складываются через коэффициенты: aⁿ + aⁿ = 2aⁿ. Если показатели разные, вычисляйте каждую степень отдельно: 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24. Писать 2³ + 2⁴ = 2⁷ нельзя.

Как возвести степень в степень?

При возведении степени в степень показатели перемножаются: (aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ. Основание не меняется. Пример: (3²)⁴ = 3⁸ = 6561. Частая ошибка, сложить показатели вместо умножения. Правило вытекает из свойства умножения степеней.

Что такое отрицательная степень и как её вычислить?

Отрицательная степень означает обратную величину: a⁻ⁿ = 1/aⁿ при a ≠ 0. Отрицательный показатель не делает результат отрицательным, он переводит выражение в дробь. Пример: 2⁻³ = 1/8 = 0,125. Ноль в отрицательной степени не определён.

Чем возведение в степень отличается от умножения?

Умножение, это повторное сложение: 3 × 4 = 12. Возведение в степень, повторное умножение: 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81. Разница принципиальная: 3 × 4 = 12, а 3⁴ = 81. Степень растёт несравнимо быстрее простого умножения.

Какие основные свойства степеней необходимо знать?

Семь ключевых свойств: умножение (aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ), деление (aᵐ ÷ aⁿ = aᵐ⁻ⁿ), степень в степени ((aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ), степень произведения ((ab)ⁿ = aⁿbⁿ), степень дроби ((a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ), нулевая степень (a⁰ = 1), отрицательная степень (a⁻ⁿ = 1/aⁿ). Все они вытекают из определения операции.

Как пользоваться таблицей степеней?

Найдите строку с нужным основанием и столбец с нужным показателем, на пересечении стоит результат. Например, основание 3, показатель 4: 3⁴ = 81. Степени числа 2 стоит выучить наизусть: они встречаются в большинстве задач по алгебре и информатике.

Где применяются степени в реальной жизни?

Степени используются в финансах (формула сложных процентов S = P × (1 + r)ⁿ), информатике (объёмы памяти через степени двойки), науке (экспоненциальный рост в биологии и физике), геометрии (площадь a², объём a³). Степени числа 10 применяются для записи очень больших и малых величин в научной нотации.