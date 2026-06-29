Что такое степень числа
Возведение в степень, это умножение числа на себя несколько раз. Запись aⁿ означает: число a (основание) умножается само на себя n раз (показатель). Например, 2³ = 2 × 2 × 2 = 8.
Для n = 2 и n = 3 приняты особые названия из геометрии: «квадрат» и «куб». Остальные читаются как «a в n-й степени».
Зачем нужны степени
Степени заменяют громоздкие цепочки умножения компактной записью. Где они встречаются каждый день?
- Геометрия: площадь квадрата со стороной a равна a², объём куба с ребром a равен a³.
- Финансы: формула сложных процентов S = P × (1 + r)ⁿ, где n, количество периодов.
- Наука: экспоненциальный рост описывается формулой N = N₀ × kⁿ (биология, физика, эпидемиология).
- Информатика: объёмы памяти выражаются через степени двойки (2¹⁰ = 1024 байта).
Основные свойства степеней
Каждое свойство вытекает прямо из определения. Если вы понимаете, почему работает правило, его не нужно заучивать наизусть.
|
Свойство
|
Формула
|
Пример
|
Умножение степеней
|
aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ
|
2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128
|
Деление степеней
|
aᵐ ÷ aⁿ = aᵐ⁻ⁿ
|
3⁵ ÷ 3² = 3³ = 27
|
Степень в степени
|
(aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ
|
(2³)⁴ = 2¹²
|
Степень произведения
|
(ab)ⁿ = aⁿ × bⁿ
|
(2×3)² = 4×9 = 36
|
Степень дроби
|
(a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ
|
(4/2)³ = 64/8 = 8
|
Нулевая степень
|
a⁰ = 1 (a ≠ 0)
|
5⁰ = 1
|
Отрицательная степень
|
a⁻ⁿ = 1/aⁿ (a ≠ 0)
|
2⁻³ = 1/8
Умножение и деление работают только при одинаковых основаниях. При сложении степеней правила для показателей не действуют: 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24, но никак не 2⁷.
Особые случаи: ноль, единица, отрицательный показатель
Почему a⁰ = 1? Разделите aⁿ на aⁿ двумя способами: aⁿ ÷ aⁿ = aⁿ⁻ⁿ = a⁰, и одновременно aⁿ ÷ aⁿ = 1. Значит, a⁰ = 1 при a ≠ 0. Выражение 0⁰ остаётся неопределённым.
Отрицательный показатель не даёт отрицательный результат, он переводит выражение в дробь: 2⁻³ = 1/8. Ноль в отрицательной степени не определён (это деление на ноль). Правило a¹ = a работает для любого числа.
Дробный показатель и связь с корнями
Рациональное число в качестве показателя степени связывает возведение в степень с извлечением корня. Общая формула: a^(m/n) = ⁿ√aᵐ. Знаменатель дроби задаёт степень корня, числитель, показатель подкоренного выражения.
- 9^(1/2) = √9 = 3
- 8^(1/3) = ∛8 = 2
- x^(3/4) = ⁴√x³
Степени с отрицательным основанием
Скобки здесь принципиально важны. Если минус стоит внутри скобок, он входит в основание; если снаружи, нет.
|
Выражение
|
Как читается
|
Результат
|
-2²
|
-(2²) = -(4)
|
-4
|
(-2)²
|
(-2) × (-2)
|
+4
Чётный показатель всегда даёт положительный результат: (-2)⁴ = +16. Нечётный сохраняет знак минус: (-2)³ = -8.
Таблица степеней чисел от 2 до 10
|
Основание
|
1-я
|
2-я
|
3-я
|
4-я
|
5-я
|
2
|
2
|
4
|
8
|
16
|
32
|
3
|
3
|
9
|
27
|
81
|
243
|
4
|
4
|
16
|
64
|
256
|
1 024
|
5
|
5
|
25
|
125
|
625
|
3 125
|
6
|
6
|
36
|
216
|
1 296
|
7 776
|
7
|
7
|
49
|
343
|
2 401
|
16 807
|
8
|
8
|
64
|
512
|
4 096
|
32 768
|
9
|
9
|
81
|
729
|
6 561
|
59 049
|
10
|
10
|
100
|
1 000
|
10 000
|
100 000
Начните запоминание со степеней двойки: они встречаются в большинстве задач по алгебре и информатике. Потом квадраты (n = 2), затем кубы (n = 3). Карточки с вопросом на одной стороне и ответом на другой дают устойчивый результат за 1-2 недели при 10-15 минутах в день.
Типичные ошибки
- Ошибка: 2³ × 2⁴ = 4⁷. Верно: 2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128. Основание не меняется, складываются только показатели.
- Ошибка: -2² = 4. Верно: -2² = -4. Для результата +4 нужны скобки: (-2)² = 4.
- Ошибка: a⁰ = 0. Верно: a⁰ = 1 при a ≠ 0.
- Ошибка: 2³ + 2⁴ = 2⁷. Верно: 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24. Показатели объединяются только при умножении.
- Ошибка: (2 × 3)² = 2² + 3² = 13. Верно: (2 × 3)² = 2² × 3² = 36.
Часто задаваемые вопросы
Что такое степень числа и как она обозначается?
Степень числа, результат умножения числа a на себя n раз. Обозначается aⁿ: a, основание (что умножается), n, показатель (сколько раз). Например, 2⁴ = 2 × 2 × 2 × 2 = 16. Показатель записывается правее и выше основания.
Как умножать и делить степени с одинаковыми основаниями?
При умножении показатели складываются: aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ. При делении вычитаются: aᵐ ÷ aⁿ = aᵐ⁻ⁿ при a ≠ 0. Оба правила работают только при одинаковых основаниях. Пример: 3⁵ × 3² = 3⁷; 3⁵ ÷ 3² = 3³ = 27.
Чему равно число в нулевой степени?
Любое ненулевое число в нулевой степени равно 1: a⁰ = 1 при a ≠ 0. Это следует из правила деления: aⁿ ÷ aⁿ = a⁰, а aⁿ ÷ aⁿ = 1. Примеры: 5⁰ = 1, 1000⁰ = 1. Выражение 0⁰ считается неопределённым.
Как складывать и вычитать степени?
Степени с одинаковым основанием и одинаковым показателем складываются через коэффициенты: aⁿ + aⁿ = 2aⁿ. Если показатели разные, вычисляйте каждую степень отдельно: 2³ + 2⁴ = 8 + 16 = 24. Писать 2³ + 2⁴ = 2⁷ нельзя.
Как возвести степень в степень?
При возведении степени в степень показатели перемножаются: (aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ. Основание не меняется. Пример: (3²)⁴ = 3⁸ = 6561. Частая ошибка, сложить показатели вместо умножения. Правило вытекает из свойства умножения степеней.
Что такое отрицательная степень и как её вычислить?
Отрицательная степень означает обратную величину: a⁻ⁿ = 1/aⁿ при a ≠ 0. Отрицательный показатель не делает результат отрицательным, он переводит выражение в дробь. Пример: 2⁻³ = 1/8 = 0,125. Ноль в отрицательной степени не определён.
Чем возведение в степень отличается от умножения?
Умножение, это повторное сложение: 3 × 4 = 12. Возведение в степень, повторное умножение: 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81. Разница принципиальная: 3 × 4 = 12, а 3⁴ = 81. Степень растёт несравнимо быстрее простого умножения.
Какие основные свойства степеней необходимо знать?
Семь ключевых свойств: умножение (aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ), деление (aᵐ ÷ aⁿ = aᵐ⁻ⁿ), степень в степени ((aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ), степень произведения ((ab)ⁿ = aⁿbⁿ), степень дроби ((a/b)ⁿ = aⁿ/bⁿ), нулевая степень (a⁰ = 1), отрицательная степень (a⁻ⁿ = 1/aⁿ). Все они вытекают из определения операции.
Как пользоваться таблицей степеней?
Найдите строку с нужным основанием и столбец с нужным показателем, на пересечении стоит результат. Например, основание 3, показатель 4: 3⁴ = 81. Степени числа 2 стоит выучить наизусть: они встречаются в большинстве задач по алгебре и информатике.
Где применяются степени в реальной жизни?
Степени используются в финансах (формула сложных процентов S = P × (1 + r)ⁿ), информатике (объёмы памяти через степени двойки), науке (экспоненциальный рост в биологии и физике), геометрии (площадь a², объём a³). Степени числа 10 применяются для записи очень больших и малых величин в научной нотации.